各位朋友们新年好！从今天开始，我们将持续为大家试毒春节档各大电影，欢迎大家持续关注哦。





谁也没有想到，2019年春节档口碑爆炸的第一部电影会是《流浪地球》。

相比群星云集的《飞驰人生》和《疯狂的外星人》，《流浪地球》的星光似乎黯淡了不少，一步一步挤进春节档第一梯队，靠的真的是过硬的质量。





已经被影评人吹出彩虹屁的《流浪地球》，到底棒在哪？难道，我们真的有了一部能媲美好莱坞制作的科幻巨制？

看片之后已经被疯狂吸粉的小编要说，是的！甚至可以说，这部电影已经触到了科幻经典的边。

《流浪地球》

The Wandering Earth

导演: 郭帆

编剧: 龚格尔 / 严东旭 / 郭帆 / 刘慈欣

主演: 屈楚萧 / 吴京 / 李光洁 / 吴孟达

类型: 科幻 / 灾难

上映日期: 2019-02-05(中国大陆)

片长: 125分钟

有评论说过，“有个人单枪匹马地将中国科幻文学提高到了世界水平。”

这个人，指的就是刘慈欣。





虽然刘慈欣的《三体》跳票多年，但这次出手完全证明了他作品的可改编性。





作为有雨果奖加持、中国首屈一指的科幻大佬，他书中迥异于西方的中式浪漫和家国情怀，在银幕上呈现为迎面而来的澎湃和宏大。





冰封的北京CBD

挂羊头，不卖狗肉，电影科幻得相当硬核。无论是地球的迁徙还是木星引力造成的危机，都是在科学原理上挖出了巨型脑洞。





而这，还只是电影的基本操作。

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宏大而细微

电影的世界观首先就足够震撼，讲述的末日灾难我们并不陌生：太阳系毁灭。

按照电影中的设定，太阳的氦元素聚变导致急速膨胀，将最终吞噬地球。面对家园毁灭的浩劫，人类决定向4.5光年外的一颗新恒星发起进军。





这一次，人类没有抛下自己的母星，而是在地球上安装了上万个行星发动机，把整个地球作为飞船，开始了长达2500年的航行。这，就是“流浪地球”计划。

地表温度骤降，通过抽签，35亿人进入各地的地下城继续人类的生存，而剩下的35亿人被永远留在了千里冰封的地表。





在这个宏大的背景下，电影以家庭叙事的方式打开整个故事。

20年前，当人类开启“流浪地球”计划，航天员刘培强为了给家人争取进入地下城的名额，选择进入地球先导飞船“领航员号”服役20年。





但只有两个地下城名额，他忍痛将身患绝症的妻子留在地表，让儿子刘启和姥爷成为幸存者。因为这件事，刘启一直没有原谅他。





20年后，在刘培强获准返回地球的前夕，刘启带着姥爷领养的妹妹跑出了人类的地下城，偷偷开着姥爷的雪地工作车逃家，还连累姥爷跑几百公里去派出所领人。





巨变就在此时发生。

地球进入木星附近之后，巨大的木星引力将地球完全拉离轨道，并不断接近，地球面临着毁灭的危险。

偏离轨道的地球发生了严重的地震和灾难，所有行星发动机依次熄火，靠行星发动机维持的地下都市也一个个发生坍塌。









坐雪地车逃出生天的姥爷、刘启一行被抢修部队征用，运送启动装置到杭城，就此开始了穿越上千公里的雪地征途。

然而，耗费上百万条人命终于恢复的行星发动机启动之后，其动力并不足以消除木星对地球的引力。幸存下来的地球和人类，即将面临灭顶之灾。





他们能逃出生天吗？

另一边，刘培强在“领航者号”上完成服役，却在回归前夕被告知地球遭遇劫难。这时，系统要求所有宇航员立即进入沉睡，而刘培强发现“领航者号”偏离了领航位置，系统要带“领航者号”叛逃！





惊险至极的太空“飞人”

拒绝沉睡的刘培强终于被告知，在“领航者号”上保留着地球全部物种的基因和种子，这是保留地球文明的PLAN B。但对于刘培强来说，地球不仅意味着一段文明，那里还有他的孩子。

他又能做什么呢？





后面的故事暂不详述，但可以告诉大家的是，那是一个无比悲壮又宏大的故事：整个人类在毫无希望的情况下，进行着一次看似无谓的自救。

相比于许多好莱坞大片为了全人类牺牲的套路，电影将这种情绪细化为具体的亲情。这种极为细微且私密的表达，让人想起《登月第一人》的处理方式。没有什么天生的英雄，这只是一位父亲的救赎之路。





2



末世黑暗里的一点光明



许多人都曾认为，大刘的书是不可能影视化的，那些宏大到过分的设计，在银幕上到底能保留多少？







有一位朋友说，他直到看到预告片里的一个景象，才真正相信这部电影的品质。就是预告片里，木星引力导致其和地球大气形成的通道。





深谙科幻电影套路的朋友说，看到这个画面，感觉什么都对了。





事实上，许多电影里呈现的景象，都惊人的真实和震撼。

离开太阳系20年后，地球上厚达数百米的冰层里，隐约露出的东方明珠。





还有木星越来越接近地球之后，在地球上空形成的大气色环。









仿佛观看一部地球末世的纪录片！这样的特效水准，完全是给大刘的无尽想象插上了翅膀，还装上了八缸液氮发动机。

但真正惊人的，是大刘对世界的认知和概念，在电影里被无限放大。





刘慈欣的小说从来都不是一片光明的。那些担心整部电影非常伟光正的影迷绝对可以放心，一个写出过“面壁”计划、写出过黑暗森林法则的人，会把主人公写成傻白甜？开玩笑。

如果要给刘慈欣一个标签，我想应该会是极端冷酷的理想主义者。

在他的作品里，从来都充斥着对人性的悲观和对冷酷法则的敬畏。“天地不仁”，许多看似残酷的不得已，却是真正符合“仁”的本义。在本片中，这样的“不仁”发生了两次。





第一次，无疑是那次淘汰了35亿条人命和无数生灵的“抽签”，完全寄托于天命的选择成为最大的公平。

相比《2012》里夹杂着无数私心和阶层分化意味的“船票”，这种抽签显得更带着计算式的冰冷，又带着几分悲悯和决绝。





而第二次，则是当整个地球都成为弃子，由“领航者号”引领地球文明的未来。地球联合政府所有人为了保留住地球的一点种子，等于也放弃了自己的生命。





虽然在电影里，这种锋芒略有收敛。但是最终，为家人公然抗命的刘培强，还是成为了这次胜利的牺牲品。大刘并没有变，试图打破规律的人必须付出代价。

最重要的是，所有的动机都非常自然，没有英雄主义，没有伟光正，只有悲痛，有不甘心，有比死亡沉重的寄托。





刘启从叛逆小子转变为英雄的关键是姥爷的死，以及王磊等人的道义裹挟；刘培强没说的，父亲可以为孩子做任何事情。









甚至最后人性光辉大绽放的时刻，各国雪地车重新掉头进行援助，主要原因还是这点时间也来不及回家，不如拼一把。

刘慈欣作品之所以好看，是因为他懂人心，他知道普通人是怎么回事，也知道英雄是怎么成就的。无论认知是如何冷酷悲观，他始终向往的，还是黑暗里的那一点光明。





3



只有中国人才这么浪漫



我曾无数次向别人推荐，刘慈欣的作品特别浪漫。





还真不是说男女之事，虽然《三体2》里，云天明死前用全部身家买下一颗星星，送给甚至不知道被暗恋了多年的程心，这样的桥段能让所有人心跳加速。





网友制作的云天明概念图

我指的，是他那无尽的想象力构建的浪漫，天马行空、让所有读者心驰神往的浪漫，是李白式“霓为衣兮风为马，云之君兮纷纷而来下”的浪漫。

比如，带着地球一起离开太阳系；比如，用行星发动机的喷焰，“点燃木星”！

这些想象是天马行空的，同时，又带着中国式思维的亲近感。









比如“带着地球去旅行”，这甚至是一个国外科幻作家不会想到的命题。这么干是疯了吧？既然修建耗资庞大的行星发动机，为什么不干脆修建巨型航天器？如果这样，是不是还能多救一点人？

但我们会懂得，也会认同这样的浪漫。因为中国人，就是有那么点念旧的传统，有那么点无法割舍的情感。





老话说，“破家值万贯”，哪怕是逃难，也要一个个装好祖宗的牌位，要带上老太爷当年最喜欢的烟袋杆，那是份念想。





故土难离啊，只要有一分可能，我们都希望带上自己的家。不管走到天涯海角，家就都还在。

当这一幕真的呈现在我们眼前，我们会感到那种熟悉的感动，真正合乎我们思维的感动。





而这种浪漫，同样也带着一种中国式的情趣甚至搞怪。

比如当所有人都进入地下城生活，这些地下城的名字依然是北京、济南、杭州，还有纽约等，甚至在北京的市中心，人来人往的热闹之所还树了个牌子，写着“王府井”。





这实在是太逗的设计，仿佛有个朋友跟你闲贫：“咱都住地底下怎么了？照样逛王府井，照样吃烤鸭。”一切似乎都没有变。

但谁又都知道，一切早已经不再一样了。幽默的骨子里带着悲凉，高级。





最印象深刻的搞怪，莫过于那句安全提示：“北京市第三区交通委提醒您注意驾驶安全，道路千万条，安全第一条，行车不规范，亲人两行泪。”

所有看过这部电影的朋友，都不会忘了这句话。每次姥爷的驾驶卡在车上的卡槽认证之后，都会流程性地来这么一句。可是出现的时间，让这句话成为对姥爷的追思。

在电影最后，刘启成为新的驾驶员并插入自己卡的时候，提示再度响起，那个场面，外国人或许会看到怀念，但中国人会懂得，那叫传承。





虽然《流浪地球》并不算完美，但像这样宏大且浪漫的作品，光芒几乎可以完全盖过那些暗点，至少钟爱它的小编，真的是爱到疯狂。

所有认为这部电影“宏大到不可能拍好”的书迷们可以完全放心，在一个月后我们或许就可以说：有一部电影，单枪匹马地将中国科幻电影提高到了世界水平。





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