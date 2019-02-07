注意：文末有中奖名单哦！





以前不懂你们为什么喜欢沈腾，看完这部电影我只想说：真香！

一个小人物的奋斗故事，没有一夜暴富，也没有梦想照进现实，而是落在挑战人类极限的精神力量。主角一通操作后，不敢说是为了活得更好，只求无限度接近太阳。





沈腾出演这个角色是极好的，即使选择与别人截然相反的活法，但也足够接地气。





关于“逆袭”的电影我们看了不少，主角的心路历程大都落在“成长”上，与过去、现实、生活和解了。然而《飞驰人生》既没有所谓的“救赎”，也不强行规劝“从良”，乍一看好像很另类，但仔细想想也对，这样的热血故事确实出自八零后文艺男青年之手。



“献给你所热爱的一切。”导演的意思再明白不过：只要你也热爱过，就会明白那不顾一切的飞驰，以及倾其所有的奉献。

《飞驰人生》

导演: 韩寒

编剧: 韩寒

主演: 沈腾 / 黄景瑜 / 尹正 / 张本煜

类型: 喜剧

上映日期: 2019-02-05(中国大陆)

片长: 98分钟





张弛，一失足成千古恨的过气赛车手，为了回到赛场过五关斩六将。



电影前半段聚焦跌倒再爬起的过程，重考驾照、找回队友、到处拉赞助……作为一部合家欢喜剧，《飞驰人生》在很多地方模糊了现实的残酷，同时避免煽情。

具体卖多少份炒饭才能攒下几十万，车队经理是否因帮忙丢了工作，“大哥”和朱春娟之间到底发生了什么，种种现实问题都被隐去，前半段所有的铺垫都是为了后面的赛车做准备。





比起前作，韩式金句有所克制，笑点更加贴近大众，但电影在喜剧部分的处理始终保持着应有的分寸，文人果然没有硬挠观众胳肢窝的坏习惯。



韩寒就是赛车手，自然对车子、跑道、比赛了如指掌。《飞驰人生》所呈现的赛车戏部分保质保量。从幕后制作来看，高难度赛道，挑战身体素质的海拔和气候，车辆作为重要道具的耗资，都不是简简单单玩票而已。





作家出身，韩寒在语感上的优势早在《后会无期》中便体现出来，但电影不是散文，到了《乘风破浪》的时候，他才逐渐克服了形散神不散的难关。





《飞驰人生》加分项也正是他结合了自己的又一长处，才凭借赛车戏让电影质感有整体的提升。





如果你懂车辆和台词中复杂的参数、术语，想必会更High。但对不熟悉赛车的观众而言，看点自然就落在了张弛与林臻东的较量上。





输赢是一方面，两个人在身份地位、性格差异、年龄时代上也天差地别。



黄景瑜饰演的林臻东是一个理想化人物，代表着导演对所热爱的赛车运动最美好的憧憬：英俊挺拔的年轻赛车手，对比赛抱有最真诚最热血的态度。顶级车手也好，千金少爷也罢，站在顶点的他是很多人憧憬的对象。





与上一代的王者张弛不同，林臻东有着很好的成长基础，13岁便接受正规训练，拥有顶级装备和团队。他对待赛车心无旁骛，在任何情况下都稳赢，直到遇见了破釜沉舟的张弛。



赢过曾经的冠军，是新王继续向前的一个必经之路，这促成了巴音布鲁克赛道上精彩的一战。然而时代其实无关个人意志，最后的比赛也无论输赢，因为后者也曾对林臻东说：“也许我的时代已经彻底过去。”





张弛在最后高速冲出赛道，迎着太阳“飞”了起来。电影没有给他一个明确的结局，也许就像导演不愿给自己的人生下明确的定义。



只是看着他朝着太阳飞去的画面，不由想到了夸父逐日的故事。“他的手杖化作邓林，成为桃花园；而他的身躯化作了夸父山。”









韩寒在《飞驰人生》中也做了相似的事。他解构了自己的方方面面，一个文学青年，也是一个赛车手；一个父亲，也曾是中二的孩子……





再把这些放在不同的角色身上：出口成章的领航员孙宇强、高富帅赛车手林臻东、为了儿子“灭他爸”的张弛、将《灌篮高手》和《圣斗士》杂糅的傻儿子。



甚至中年危机，甚至年少成名后的得失、通过竞技体育获得的挑战极限的感悟等，他都放进了这部电影。





“拿什么奉献给你，我的爱人/朋友/小孩/爹娘……”就是这个八零后导演想对世界说的话，也是所有燃烧过小宇宙的年轻人，在而立之年想要对自己说的话。

愿你不要忘记热爱过的一切，愿你无论何时归来仍是少年。







