



藤井树观影团

《一吻定情》观影活动





放映时间

2月13日（周三）17:15





放映地点

上海新天地UME影城

（黄浦区兴业路123弄6号楼5楼）





本场索票要求

限闺蜜同行





主持人

杨 姣





嘉宾

陈玉珊、齐伟







陈玉珊：台湾知名电视制作人，电影《我的少女时代》《一吻定情》导演。

齐伟，上海电影学院副教授，博士生导师，上海市晨光学者，中国文艺评论家协会会员。









▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理由（请把转发截图一并发到后台）

3、每人2张，抢完为止



4、喜欢本片的朋友，如果在映后想要再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票2张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+性别+手机号+理由







▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《一吻定情》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！





▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到导演陈玉珊、影评人齐伟来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011 哦~ 链接请戳右：https://weibo.com/p/100120183391







悄悄的问大家一句， “每逢佳节胖三斤”了咩~反正小编每天胡吃海塞的有点走不动道了（捂脸）。





新的一年，有吃有喝必须有好电影看呐！敲锣打鼓，新年第一波冒着粉红泡泡的观影福利来啦~粉（xiu）粉（xiu）的画面，怎能舍得不带闺蜜前来欣赏~

在每一个80后、90后的脑海中，一定还记得《恶作剧之吻》中那个傻傻呆呆为爱不顾一切“袁湘琴”吧。









在不断碰壁的追爱道路上，她的勇敢和傻傻坚持，还原了青春恋爱最酸甜的时光，那种青涩的情愫，无论用什么语言都无法形容它的美好。

在你的记忆中，也一定存在着一段小鹿乱撞的暗恋经历。也一定记得那个坐在教室角落，有着世界上最好看侧脸的男孩。

其实。每一个平凡女孩，都可以去打动一个看似遥不可及的人。天才与笨蛋，在爱情上的距离究竟有多远，《一吻定情》终究带给了我们最好的答案。





《一吻定情 》（2019)

导演: 陈玉珊

主演: 王大陆 / 林允

类型: 喜剧 / 爱情

制片国家/地区: 中国大陆

上映日期: 2019-02-14(中国大陆)





1

超级大IP





《一吻定情》可以称得上日漫改编史上不折不扣的大IP了。

漫画家多田薰以自身故事为原型，打造出《淘气小亲亲》女追男的剧情设定 ,被无数少女奉为“恋爱圣经”。





“高冷学霸男神+迷糊学渣小可爱”，这粉红泡泡妥妥的老少通吃。











话说，这个IP真是经久不衰。自上世纪90年代由柏原崇和佐藤蓝子主演的《一吻定情》开始，截至目前，它已经被四个国家翻拍过八个版本，且国风画风不尽相同~

1996年日版《一吻定情》，“禁欲系美少年” 江直树，“傻瓜闹腾小可爱”相原琴子，堪称“颜值最高”版。



2005年台湾版《一吻定情》，”聪慧却不通人情“的江直树。“莽撞却单纯善良”的“袁湘琴”，小编心中的“最苏”版本~







除了最火的日版、台版，还有感情细腻的韩版：



男女主颜值爆表的泰版：





以及2016年的台版偶像剧：









其实，《一吻定情》早已超越了偶像剧的定义，成为一代人的青春回忆。

如今，这个被全世界翻拍过数次的经典爱情故事，终于要以电影的形式和即将成为父母或者已经成为父母的我们见面了。





“痞帅男神”王大陆与“霸气御姐”林允的新鲜搭配，不知会产生怎样的化学反应，让人期待满满。









据悉，这一版的《一吻定情》也是海外版的首度电影化，目前这个故事的电影版权已经被卖至多个国家，“一吻定情热”又要来一波了！





2

经典爱情

话说回来，《一吻定情》的故事真的很简单。没有车祸、堕胎、群架，有的只是一个平凡女孩猛追天才男孩的故事。

每次经过翻拍的版本，无论选角还是剧情都能够神奇的收获好评，也正是这份简单到纯粹的爱情的功劳。





毫无征兆的，袁湘琴对江直树一见钟情了。鼓起勇气表白，不曾想却“热恋贴上冷屁股”。









就在湘琴决定放弃之际，天赐良机。老爸带着她住进了直树家里。





三百六十度狂追模式正式开启，图书馆、操场、校园，哪里有位躲哪里，只为偷看男神一眼~









家里家外，不放弃每一个与男神亲密接触的机会~





几年时光就在“一个猛追，一个猛逃”的嬉笑打闹中度过了，湘琴用“喜欢你，是我做过的最勇敢的事”的信念，终于令直树倾心。









直树也终于在被这个可爱女孩的惊吓过后，收获人生最大惊喜。





这种童话剧情乍看上去就是少女们最爱做的白日梦，但正是这份纯粹、细腻的情感让我们看了坚持的力量。追爱的勇气和初恋的酸涩又带着我们走了一遍自己的青春。







3

亮眼团队



说完动人的剧情，怎么能不提一下《一吻定情》的豪华卡司阵容~







陈玉珊（导演《我的少女时代》）+李晗、刘晗（编剧《匆匆那年》）+王大陆（主演《我的少女时代》）+林允（主演《美人鱼》），这组合一听就感觉质量很稳~





陈玉珊，“台湾偶像剧教母”。她曾监制过的《命中注定我爱你》《王子变青蛙》等偶像剧被网友一度奉为经典。





首次执导电影《我的少女时代》，就拿下当年台湾地区年度票房冠军，简直太好看~《一吻定情》作为她的第二部作品，朝着“甜哭”我们就来了~





王大陆，凭借在《我的少女时代》中扮演的痞坏少年徐正宇收获粉丝无数，成为万千少女心目中的bad boy。





《我的少女时代》剧照





这次他演绎一个高冷学霸，想想就觉得有趣，连网友都忍不住打趣，这不就变成“F班与F班的恋爱啦”~







四年前，我们在以33亿票房刷新了华语影片记录的《美人鱼》中，认识了18岁的林允。









新一代“星”女郎，娇小可爱，不乏韧性。一经出道，就拿了纽约亚洲电影节亚洲新星大奖、中美电影节最佳新人奖等荣誉，实力绝对不容小觑~





首次出演校园爱情剧的她，也是毫不畏惧。可爱搞怪，蠢蠢滴，萌萌滴，活脱脱的一个“湘琴”呐~





不知道林允+王大陆的组合，会擦出怎样的火花，这份甜蜜的爱情配合着情人节甜蜜的气氛，真是迫不及待想要看了！

《一吻定情》为每个女孩子勾勒了一段完美的爱情，“所有你觉得不可能的事，都只是还在等待被人完成的那一天”。快在情人节的前夕带着闺蜜和我们一起看一看，湘琴是如何追上直树，直树又是如何把湘琴宠上天的！



本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~











关注新浪微博@藤井树观影团2011，即可同步看一直播~





咪咕直播搜“藤井树观影团”





2月13号，不见不散！









添加微信拉你入群！（备注：观影团）







在我们的观影群内，

可以和各位团友聊八卦、电影、电视、综艺……

唠唠各种娱乐文化磕。

还有各种观影和周边福利享不停喔！













微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团



