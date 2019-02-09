网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 就冲这段人与妖的虐恋，也得为《神探蒲松龄》说句公道话

藤井树 发布于：


华语电影有三坑，一曰科幻，二曰青春，三曰巨low 的东方奇幻。这些曾经让业界和影迷都满怀期待的类型，如今竟然成了观影的重灾区。

 

以至于许多观众对相关电影由爱生恨，这几类电影想凭口碑杀出头，就非得是惊才绝艳之作。


今年春节档，就有一部东方奇幻作品被观众的惯性思维拖累严重。在观影之后可以确认的是，以该片现在的票房口碑，绝对是被低估了。

 

正是成龙大哥在春节档的新片《神探蒲松龄》

 

《神探蒲松龄》

导演: 严嘉

编剧: 刘伯翰 / 简文

主演: 成龙 / 阮经天 / 钟楚曦 / 林柏宏

类型: 喜剧 / 动作 / 奇幻

上映日期: 2019-02-05(中国大陆)

 

对这部电影怀有兴趣，除了因为一直对《聊斋》的影视开发怀有期待，也是因为《倩女幽魂》这个经典系列的情怀。

 

电影里确实也有许多内容致敬了《倩女幽魂》，无论是燕赤霞祭出的漫天灵符，还是那句经典的“天地无极，乾坤借法”，都会令影迷会心一笑。而一切终了，蒲松龄写下的“十里长亭霜满天”，更令人感慨无限。


 

但其实电影野心要大得多，把聂小倩的故事整个做了解构，假托《聊斋》和蒲松龄的名头，构建起了一个虚化了时间和空间的“金华镇”，并由此衍化为一方东方奇幻的小天地。

 

这方天地里，人间突然跑来许多妖怪。幸好出现了一位书生，手持判官笔，将人间的妖怪一一收服，好的妖怪就留在身边，坏的则会被他用判官笔封入阴册，在魙狱中受尽雷电刑罚。

 

这个书生，当然就是蒲松龄。


 

在电影开始的时候，蒲松龄已经一把年纪，隐居在一座山中，每日给小孩子们讲故事为乐，顺便推销自己多年降妖见闻的新书《聊斋志异》


 

他的身边有各种善良的小妖帮忙，出门有树妖“千手”给变飞船，在家有猪妖给按摩，还有个“忘忧”能读人大脑顺带视频放映，要防身有小僵尸能放堪比生化武器的屁，日子过得不要太舒服。

 

然而人间正酝酿着一场大祸。这场大祸的起源，是一段人与妖之间的虐恋。


 

入夜，金华镇的街道上，一位少女来到一家镜子店，她听说这家主人可以让女子变得更美。然而进入店内不久，她居然失去了神志。

 

原来，店主是一个食人魂魄的镜妖，摄去了少女的魂魄。在她逃离金华镇的路上，遇到了剑客燕赤霞。



正当燕赤霞准备一路追杀，从天而降的红衣女子聂小倩拦住了他的去路。她与镜妖一样，是靠摄人魂魄保持元气的妖。

 

面对符法精深的燕赤霞，聂小倩毫无惧色，反而放言：“这条命是你欠我的，杀了我你就不用还了。”一时无语的燕赤霞，任小倩脱困离去。


 

而另一边，因为诸多少女失踪，蒲松龄已经一路追踪找到了镜妖和小倩的踪迹，并救下了遍体鳞伤的燕赤霞。


在燕赤霞口中，他得知了其与小倩的故事。

 

曾经，是妖的不是小倩，而是燕赤霞，那时的他是一只白蛇，只能隐藏在树的阴影里。当一位红衣少女聂小倩来到树下，它爬进了少女的影子，变化为一位名为“宁采臣”的书生。朝夕相处中，小倩与采臣越来越亲密。


 

采臣说，他一直在阴影里，想沐浴在阳光下，于是小倩就将采臣的妖丹暂时放在自己身上，将自己的影子给了采臣，让他变成了人。


不料，当晚聂家遭遇盗匪灭门，愤怒的小倩将盗匪全部杀光，妖丹染血，就此入了魔道。

 

后悔不迭的采臣化身为降妖除魔的燕赤霞，从此踏上了寻找小倩的路。他拜托蒲松龄，千万不要伤害小倩，只要取出那颗妖丹即可。



虐不虐？好虐！


在二妖的栖身地，蒲松龄凭借阴阳判和二妖一番大战，成功将镜妖收入阴册，并重伤小倩。



他和燕赤霞预测小倩需要吞噬一名少女的魂魄来恢复，就设下圈套等小倩上钩。却不料，当他最终将聂小倩收入魙狱，因爱成痴的燕赤霞，居然盗取阴阳判堕入魙狱，一定要还小倩一个人身……

 

纠缠于人妖殊途的这对男女，双双将自己陷入无法自拔的情爱泥沼。


 

一个是悔恨，他的一时贪念，将心爱的女孩变成了为恶人间的妖魔，于是索回妖丹成了执念。


 

一个是奉献，她毫不后悔自己成了妖，并对燕赤霞索要妖丹的执念嗤之以鼻，“我几时在乎过你是妖，我又何尝后悔为妖？”

 

她对自己所做的一切毫无悔意。“从今往后，你是你，我是我；这份苦，我来受。”



虐不虐？虐死了！

 

这对男女的情感悲剧始终关于救赎。而他们应对这段感情的方式，是如此深情而熟悉。

 

刚刚进入这段感情的两人， “你中有我，我中有你”，可以把影子、妖丹等所有的一切互相分享。像是少年初恋的热烈，不惜一切，不顾后果。

 

直到他们发现，某些后果，他们真的无法承受。


 

在时间里，两个人成了“你是你，我是我”，拼命想独自承担最严重的后果，让另一方有机会从新开始。却不知恰恰是这样的想法，反而将对方推得更远。

 

“相濡以沫，不如相忘于江湖”，但如果相忘于江湖，当初的相濡以沫又还有什么意义？

 

最终，当“妖还妖，人归人”，他们得以共同面对生活中的一切。有对方在身边，什么都不是问题。重要的是，他们不是一个人。


 

当取出妖丹的燕赤霞被入魔的妖丹蛊惑成为魔头，让丢失阴阳判的蒲松龄根本无法抵挡，后悔不已的聂小倩成为最终阻止燕赤霞的人。


“能够和你在一起，哪怕万劫不复，哪怕化为尘埃，哪怕在这阴阳边界，我也愿意。你愿意来吗？”


 

诠释这段阴阳绝恋的阮经天和钟楚曦确实非常令人惊喜。没了台湾口音的阮经天，在片中以书生和剑客两种形象亮相，气质和动作的差异感非常明显，这位偶像在实力派的路上还真越走越稳。


 

而女神钟楚曦……也太美了吧！一袭红衣的她是本片毫无争议的颜值担当，本身较硬朗的气质将小倩半妖半人的美态诠释得极为到位。


而眼神里的哀怨、愤恨、无奈，几乎要化成一汪水将人陷入其中。


 

这二位的爆发，让这段感情戏显得极为真实动人。苦情剧的底子，居然能品出三生三世的至死不渝。

 

当然，成龙饰演的蒲松龄也不得不提，隐居山中的他，是个带着几分孩子气的老顽童，不但会骗孩子们（和孩子妈们）掏钱买书，还教自己养的大妖小妖读书上课。


 

招牌式的戏耍打斗片中也不少，甚至在奇幻元素加持下变得更加有趣。


在与镜妖打斗时，被吸入镜中的蒲松龄，上半身从另一面镜子里出来找自己的下半身，同时还要躲避镜妖的进攻，紧张刺激到让人忍不住想笑。


 

此外，电影在东方奇幻方面的呈现相当惊人，而这些元素基本都来自于《聊斋》


将少女魂魄困于墙壁，是来自《聊斋·画壁》；而所谓镜妖，也是因为“镜”在古代传说里是沟通阴阳的媒介，《聊斋》里就有“镜听”一章。


 

最令人印象深刻的，当然是网友们调侃的“破次元壁”打斗。《聊斋·章阿端》说“人死为鬼，鬼死为魙”，“魙狱”就是惩罚鬼怪为恶之所。电影高潮黑化的燕赤霞和蒲松龄的决战，就是在此。

 

而这个空间在电影里，被拍成一个有无数宝塔的奇异空间，而古代传说里镇压妖魔，往往都是通过宝塔，这些鳞次栉比的塔，构建了极富东方趣味的世界。

 

可以看出，《神探蒲松龄》其实是有着构建一个全新东方IP的思路的。被燕赤霞从魙狱里解困的无数妖怪，让蒲松龄此前几十年的捉妖成果毁于一旦。结尾离开山中隐居处的蒲松龄，注定要开始无数精彩故事。


 

蒲松龄的人设还是非常讨喜的，诙谐洒脱，不拘一格。尤其是驱使小妖为己用的手段，更让许多网友戏称为东方版“神奇生物在哪里”

 

电影气质、想象力、东方元素的成功，加上白蛇（宁采臣/燕赤霞）和小倩刻骨铭心的爱情，为《神探蒲松龄》铺设了极为丰富的底色。虽然电影并非完美，但观影体验确实不差。

 

不妨放下对东方奇幻或成龙电影的若干成见，看看这部春节档唯一的古装电影，至少，它讲述了今年春节档电影里最美的爱情。



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团



回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：《飞驰人生》：愿归来仍是少年。 >>

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>