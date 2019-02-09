



华语电影有三坑，一曰科幻，二曰青春，三曰巨low 的东方奇幻。这些曾经让业界和影迷都满怀期待的类型，如今竟然成了观影的重灾区。



以至于许多观众对相关电影由爱生恨，这几类电影想凭口碑杀出头，就非得是惊才绝艳之作。





今年春节档，就有一部东方奇幻作品被观众的惯性思维拖累严重。在观影之后可以确认的是，以该片现在的票房口碑，绝对是被低估了。



正是成龙大哥在春节档的新片《神探蒲松龄》。

《神探蒲松龄》

导演: 严嘉

编剧: 刘伯翰 / 简文

主演: 成龙 / 阮经天 / 钟楚曦 / 林柏宏

类型: 喜剧 / 动作 / 奇幻

上映日期: 2019-02-05(中国大陆)

对这部电影怀有兴趣，除了因为一直对《聊斋》的影视开发怀有期待，也是因为《倩女幽魂》这个经典系列的情怀。

电影里确实也有许多内容致敬了《倩女幽魂》，无论是燕赤霞祭出的漫天灵符，还是那句经典的“天地无极，乾坤借法”，都会令影迷会心一笑。而一切终了，蒲松龄写下的“十里长亭霜满天”，更令人感慨无限。





但其实电影野心要大得多，把聂小倩的故事整个做了解构，假托《聊斋》和蒲松龄的名头，构建起了一个虚化了时间和空间的“金华镇”，并由此衍化为一方东方奇幻的小天地。

这方天地里，人间突然跑来许多妖怪。幸好出现了一位书生，手持判官笔，将人间的妖怪一一收服，好的妖怪就留在身边，坏的则会被他用判官笔封入阴册，在魙狱中受尽雷电刑罚。

这个书生，当然就是蒲松龄。





在电影开始的时候，蒲松龄已经一把年纪，隐居在一座山中，每日给小孩子们讲故事为乐，顺便推销自己多年降妖见闻的新书《聊斋志异》。





他的身边有各种善良的小妖帮忙，出门有树妖“千手”给变飞船，在家有猪妖给按摩，还有个“忘忧”能读人大脑顺带视频放映，要防身有小僵尸能放堪比生化武器的屁，日子过得不要太舒服。

然而人间正酝酿着一场大祸。这场大祸的起源，是一段人与妖之间的虐恋。





入夜，金华镇的街道上，一位少女来到一家镜子店，她听说这家主人可以让女子变得更美。然而进入店内不久，她居然失去了神志。

原来，店主是一个食人魂魄的镜妖，摄去了少女的魂魄。在她逃离金华镇的路上，遇到了剑客燕赤霞。









正当燕赤霞准备一路追杀，从天而降的红衣女子聂小倩拦住了他的去路。她与镜妖一样，是靠摄人魂魄保持元气的妖。

面对符法精深的燕赤霞，聂小倩毫无惧色，反而放言：“这条命是你欠我的，杀了我你就不用还了。”一时无语的燕赤霞，任小倩脱困离去。





而另一边，因为诸多少女失踪，蒲松龄已经一路追踪找到了镜妖和小倩的踪迹，并救下了遍体鳞伤的燕赤霞。





在燕赤霞口中，他得知了其与小倩的故事。

曾经，是妖的不是小倩，而是燕赤霞，那时的他是一只白蛇，只能隐藏在树的阴影里。当一位红衣少女聂小倩来到树下，它爬进了少女的影子，变化为一位名为“宁采臣”的书生。朝夕相处中，小倩与采臣越来越亲密。





采臣说，他一直在阴影里，想沐浴在阳光下，于是小倩就将采臣的妖丹暂时放在自己身上，将自己的影子给了采臣，让他变成了人。





不料，当晚聂家遭遇盗匪灭门，愤怒的小倩将盗匪全部杀光，妖丹染血，就此入了魔道。

后悔不迭的采臣化身为降妖除魔的燕赤霞，从此踏上了寻找小倩的路。他拜托蒲松龄，千万不要伤害小倩，只要取出那颗妖丹即可。









虐不虐？好虐！





在二妖的栖身地，蒲松龄凭借阴阳判和二妖一番大战，成功将镜妖收入阴册，并重伤小倩。









他和燕赤霞预测小倩需要吞噬一名少女的魂魄来恢复，就设下圈套等小倩上钩。却不料，当他最终将聂小倩收入魙狱，因爱成痴的燕赤霞，居然盗取阴阳判堕入魙狱，一定要还小倩一个人身……

纠缠于人妖殊途的这对男女，双双将自己陷入无法自拔的情爱泥沼。





一个是悔恨，他的一时贪念，将心爱的女孩变成了为恶人间的妖魔，于是索回妖丹成了执念。





一个是奉献，她毫不后悔自己成了妖，并对燕赤霞索要妖丹的执念嗤之以鼻，“我几时在乎过你是妖，我又何尝后悔为妖？”

她对自己所做的一切毫无悔意。“从今往后，你是你，我是我；这份苦，我来受。”









虐不虐？虐死了！

这对男女的情感悲剧始终关于救赎。而他们应对这段感情的方式，是如此深情而熟悉。

刚刚进入这段感情的两人， “你中有我，我中有你”，可以把影子、妖丹等所有的一切互相分享。像是少年初恋的热烈，不惜一切，不顾后果。

直到他们发现，某些后果，他们真的无法承受。





在时间里，两个人成了“你是你，我是我”，拼命想独自承担最严重的后果，让另一方有机会从新开始。却不知恰恰是这样的想法，反而将对方推得更远。

“相濡以沫，不如相忘于江湖”，但如果相忘于江湖，当初的相濡以沫又还有什么意义？

最终，当“妖还妖，人归人”，他们得以共同面对生活中的一切。有对方在身边，什么都不是问题。重要的是，他们不是一个人。





当取出妖丹的燕赤霞被入魔的妖丹蛊惑成为魔头，让丢失阴阳判的蒲松龄根本无法抵挡，后悔不已的聂小倩成为最终阻止燕赤霞的人。





“能够和你在一起，哪怕万劫不复，哪怕化为尘埃，哪怕在这阴阳边界，我也愿意。你愿意来吗？”





诠释这段阴阳绝恋的阮经天和钟楚曦确实非常令人惊喜。没了台湾口音的阮经天，在片中以书生和剑客两种形象亮相，气质和动作的差异感非常明显，这位偶像在实力派的路上还真越走越稳。





而女神钟楚曦……也太美了吧！一袭红衣的她是本片毫无争议的颜值担当，本身较硬朗的气质将小倩半妖半人的美态诠释得极为到位。





而眼神里的哀怨、愤恨、无奈，几乎要化成一汪水将人陷入其中。





这二位的爆发，让这段感情戏显得极为真实动人。苦情剧的底子，居然能品出三生三世的至死不渝。

当然，成龙饰演的蒲松龄也不得不提，隐居山中的他，是个带着几分孩子气的老顽童，不但会骗孩子们（和孩子妈们）掏钱买书，还教自己养的大妖小妖读书上课。





招牌式的戏耍打斗片中也不少，甚至在奇幻元素加持下变得更加有趣。





在与镜妖打斗时，被吸入镜中的蒲松龄，上半身从另一面镜子里出来找自己的下半身，同时还要躲避镜妖的进攻，紧张刺激到让人忍不住想笑。





此外，电影在东方奇幻方面的呈现相当惊人，而这些元素基本都来自于《聊斋》。





将少女魂魄困于墙壁，是来自《聊斋·画壁》；而所谓镜妖，也是因为“镜”在古代传说里是沟通阴阳的媒介，《聊斋》里就有“镜听”一章。





最令人印象深刻的，当然是网友们调侃的“破次元壁”打斗。《聊斋·章阿端》说“人死为鬼，鬼死为魙”，“魙狱”就是惩罚鬼怪为恶之所。电影高潮黑化的燕赤霞和蒲松龄的决战，就是在此。

而这个空间在电影里，被拍成一个有无数宝塔的奇异空间，而古代传说里镇压妖魔，往往都是通过宝塔，这些鳞次栉比的塔，构建了极富东方趣味的世界。

可以看出，《神探蒲松龄》其实是有着构建一个全新东方IP的思路的。被燕赤霞从魙狱里解困的无数妖怪，让蒲松龄此前几十年的捉妖成果毁于一旦。结尾离开山中隐居处的蒲松龄，注定要开始无数精彩故事。





蒲松龄的人设还是非常讨喜的，诙谐洒脱，不拘一格。尤其是驱使小妖为己用的手段，更让许多网友戏称为东方版“神奇生物在哪里”。

电影气质、想象力、东方元素的成功，加上白蛇（宁采臣/燕赤霞）和小倩刻骨铭心的爱情，为《神探蒲松龄》铺设了极为丰富的底色。虽然电影并非完美，但观影体验确实不差。

不妨放下对东方奇幻或成龙电影的若干成见，看看这部春节档唯一的古装电影，至少，它讲述了今年春节档电影里最美的爱情。









微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团



