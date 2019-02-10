截止至今日，开春节档赛后第一个拔下头筹的《疯狂的外星人》获得12亿票房，被反超的《流浪地球》逐渐拉开距离。“小破球”势不可挡的后劲，以及自身不理想的口碑使《外星人》的表现不如预期，28亿保底的发行预测估计要成空中楼阁。

但平心而论，《疯狂的外星人》本身的质量不差，在核心思想、中式科幻上也有大胆尝试，甚至还与其他春节档电影遥相呼应，具有观众友好型“合家欢”气质，可谓方方面面兼具。

影片的灵感来源于刘慈欣的科幻小说《乡村教师》，虽然最后改得大刘都不认得了，不过原著的核心议题——高级文明是否有权利对低级文明施行碾压——得以保留，并且通过宁浩所擅长的黑色幽默、反精英主义的手段，塑造出一个荒诞下不失内涵的故事。

《疯狂的外星人》

导演: 宁浩

编剧: 孙小杭 / 董润年 / 吴楠 / 刘晓丹 / 潘依然

主演: 黄渤 / 沈腾 / 汤姆·派福瑞 / 马修·莫里森 / 徐峥

类型: 喜剧 / 科幻

上映日期: 2019-02-05(中国大陆)

片长: 116分钟





首先，让我们谈谈宁浩。



这个在华语电影界已经定型的导演，是大家会对《疯狂的外星人》预先产生期待的最大原因之一。尤其是“疯狂系列”的第一部《疯狂的石头》，更是有点“出道即巅峰”的意思，那部电影捧出的演员，现在都成了中流砥柱。





当初宁浩是拍文艺片出道的，只是选择放在面前时，更精明的他果断转型去做商业片，一下被冠上“鬼才”的称号。出道十六年至今，以导演身份拍出分别代表口碑和票房的《疯狂的石头》、《心花路放》，以制片人身份做出了现象级的《我不是药神》，同时，他开创的坏猴子影业也发展成非常成熟的电影公司。







有人说，一个创作者当了老板，从心态到形态势必会做出转变；也有人说，《疯狂的外星人》没有了宁浩当年的犀利和锋芒，令人失望。这两点，他们说得都对。但《外星人》依然是一部风格统一的宁浩电影，我们可以从中看到他独有的几门“手艺”，只不过这次他选择“求稳”，而非“求变”。



故事的主角耿浩，还是那个底层小市民，甚至更不堪——是个耍猴的；他的兄弟大飞，则是个油嘴滑舌、唯利是图的酒贩，整日打着歪主意，做着一夜暴富的黄粱美梦。宁浩再次选择了中国社会中最不起眼，却也是最接地气的人物，再让他们置身无比荒诞离奇的境遇，以此传达黑色幽默的效果。





故事发生的主要环境也很有意思，世界公园里的“印象花果山”。耿浩在此耍猴戏为生，但他给出一个非常具有阿甘精神的理由，称其为“弘扬国粹”。世界公园里布满来自世界各地的微缩版地标，可以说是我国山寨文化的集大成者。





从贾樟柯的《世界》到冯小刚的《我不是潘金莲》，很多导演都用了这个取景地，因为它实在非常魔幻。而宁浩这一次，还将微缩建筑带到剧情中，增加喜剧效果，物尽其用。







正是这些荒诞的模型，耍得C国（大家都知道C国指代哪国）特工满世界团团转。而这里的C国特工，和《疯狂的石头》里的外国神偷、《疯狂的赛车》里的台湾黑帮一样，是一股来自外部的高端势力，对主人公形成危及生命的制约力。只是在宁浩电影里，他们终归要被底层小人物一通好涮，以此达到反精英的喜剧效果。



另外，外星人的主线故事也增加了反精英的层次，引入一条更清晰的“文明鄙视链”：外星人—C国人—中国人—猴。耿浩一上来就把来自高级文明的外星人当做刚果猴耍，还起名叫“骚骚”，意想不到地打破了鄙视链。





当外星人带上头箍，重获主权后，耿浩和大飞又立马被打入鄙视链的底层，杂耍、倒酒、骑自行车，“巴普洛夫条件反射”的段子在这个时候火力全开。





作为二人组中更善变、更无下限的一个，大飞一口一个“大哥”，谄媚至极，内里没骨气的品质袒露无疑。然而最后，正是在这个环节，诞生了拯救地球的办法——一句“都在酒里了”，解决了C国人废了半天劲都没完成的建交问题。







这里就要说到刘慈欣的原著小说《乡村教师》。尽管《疯狂的外星人》与原著的故事八字对不上号，但宁浩厉害的地方就在于，他用这样一个荒诞喜剧，依然保留了严肃科幻的神髓。



《乡村教师》讲的是一个穷困山区的教师，在自己病危之际，倾其所有，教会了四个学生力学定律。与此同时，外星高阶文明正在实行“屠星”计划，判断一个文明是否应存在的依据，就是对该文明的样本出题。而外星人正好抓到了那四个学生，看他们懂得力学定律，便认为人类文明是一个相对进步的文明，得以保留。





在大刘的故事中，地球的命运曾掌握在四个山沟沟里的孩子手里，一次偶然的样本选择救了全人类；而在宁浩的故事中，则是由两个自私狭隘、唯利是图的底层人物，完成了大国未能完成的任务。这两个故事的精髓是一致的，既有及其荒诞的剧情，也有对“低级文明生存权利”的反思。



只不过《疯狂的外星人》将以上议题处理地很隐晦。作为一部将在春节档上映的商业电影，宁浩非常清楚影片需要的是什么。比起八年前买下《乡村教师》版权时想要做的，他如今更想要做一部贴近观众的作品。





《外星人》展现了平凡生活的方方面面：印象花果山、按摩店、快递集散区；又和大众审美相呼应：对美国队长这样的文化舶来品，以及《邪不压正》、《喜剧之王》等本土电影的调侃运用得当；甚至当下主流思想“犯我地球（中华）者，虽远必诛”，也不显违和。以上都是能体现宁浩技术老练的细节。



至于有人提出的“文化自信”疑点，让老外用抖音、敲锣打鼓等桥段，到不是说它们拉低了影片的智商，而是意正在此。电影方方面面都体现着“山寨”，哪来的什么“文化自信”？所谓的“文化自信”，其实是中国人巨大的、莫名的同化作用。

鲁迅先生曾说过，中国文化的特点叫“染缸文化”，就是能将一切事物染成自己的颜色。就像火锅，甭管天上飞的水里游的，都能到火锅里涮着吃；也像老酒，管它珍禽猛兽还是外星文明，都能放到酒里泡着喝。《疯狂的外星人》表里都在说的，其实是这一点，手段也很妙。





尽管宁浩在这部电影中没有使用复杂的多线叙事，也少了犀利的讽刺，变得圆润，但该有的东西还是有——他对中国社会的观察一直是精准的、好玩的。





尤其是当下科幻风兴起，人人都对宇宙、外星文明产生了兴趣，迫不及待地想要知道更多。这时候宁浩用调侃的方式告诉你，即使外星文明来接触，也保不齐有人想出惊天地泣鬼神的解决方法。



你说文明分境界，我用白酒泡一切。这就是“逻辑鬼才”中国人。









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