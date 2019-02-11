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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 新年想打一针鸡血满血复活的，《新喜剧之王》你值得拥有！

藤井树 发布于：


炒冷饭？狗尾续貂？对于周星驰的新电影《新喜剧之王》的质疑声，在定档之后就不绝于耳。实在是观众对香港导演们靠陈旧老梗和所谓港片情怀“炮制”的电影吓怕了。



 

远的有刘镇伟这些年的狗尾续貂，《东成西就》《大话西游》《月光宝盒》的情怀消费了一个遍；近的有王晶，三部《澳门风云》把赌片那些记忆也败得差不多了。


所以一听说周星驰要搞《喜剧之王》？太堕落了吧！

 

但小编进电影院验货之后表示，影片虽然有很多不足之处，值回电影票价绝对够格。


新喜剧之王

导演 / 编剧: 周星驰

主演: 王宝强 / 鄂靖文 / 张全蛋 / 景如洋

类型: 剧情 / 喜剧

上映日期: 2019-02-05(中国大陆)

片长: 91分钟

 

1

噱头还是延续？

 

乍一看，谁都会觉得《新喜剧之王》是一锅冷饭，是周星驰以代表作《喜剧之王》为噱头吸引观众进电影院。

 

但真正看完《新喜剧之王》，小编倒觉得这绝非冷饭，最差也是味道不错“回锅”。虽然有延续和致敬《喜剧之王》的地方，但周星驰在这部电影里传达了不同于前作的观点和态度。

 

如果是《喜剧之王》的粉丝，在《新喜剧之王》里，你会重温到很多经典片段，并生发出新的感慨。



 

首先是音乐！这段旋律一响起来，也太煽动情绪了有木有！柳飘飘那每一步都走到心里啊！



配了这段音乐，经典场景当然也要玩过一遍。《喜剧之王》中尹天仇对柳飘飘喊出的那句“我养你啊，影片中几乎原样复刻致敬了一番。



 

同样的走位，同样的着装，甚至同样的镜头调度的方式！




还有相同的踩脚画面，甚至踩的还是当年的同一个人。


 

影片中还隐藏有很多这样的梗，不断唤起我们所有关于前作的美好记忆。但最重要的是，它再次向我们展示了一个戏痴为了演戏，可以做到什么地步。

 

女主角如梦是已有10年龙套经验的小镇追梦女青年，人设差不多等于女版“尹天仇”，她所处的时代让她体会不同于尹天仇的龙套生活。

 

作为龙套演员，她看到和体会了龙套演员的不易及行业乱象。



 

比如，数字先生；比如，雕塑由真人演省钱；比如，替身挨打；比如，龙套演员被名演欺负……


她体会了梦想被别人撕碎的痛感。名义男友查理、宿舍好友小米、仰慕的著名导演，这些对她很重要的人，都一次次重重地把她击倒在地，看她是否还能爬起来。


 

给了她爱情和演员梦想动力的男友查理，保管了她五分之四的血汗钱作为结婚基金，而且她为了帮助男友筹备项目启动资金，再打了好几份兼职。

 

但我们都猜得到，查理是个骗子，他甚至厚颜无耻地向其他女人说如梦是他吸毒的表姐。



 

室友小米被星探发掘，成为女主角，曾当面向她哭诉自己不想成为明星，背后却对制片人殷勤热切；当面说帮她向导演引荐，背后却在著名导演说如梦永远成不了演员时暗自偷笑。


这一幕注意看小米的表情，真的很心机婊

 

甚至让她承认当不了演员是命。



 

如梦，活得很积极乐观的如梦，结果爱情、友情、事业都一塌糊涂。

 

影片中出现了3次《天鹅湖》的背景音乐。最后一次，是她完全放弃了演员的梦想，又在得知男友查理是鸭后，在雨中骑着外卖电瓶车，音乐里的愤懑和悲怆曾让天鹅展翅，却见证着她展翅前的一次次折翼。



 

这样的心酸会让很多观众有所触动，在笑中默默流下眼泪。


2

努力，奋斗！

 

《喜剧之王》中，最后的结局是尹天仇与柳飘飘一起牵手演出话剧《雷雨》。它以爱情的圆满取代了梦想的不圆满，以happy ending的方式使观众忘记了追问。


但小人物逐梦的尽头，那个答案周星驰最终还是没有交给我们。


 

《新喜剧之王》中，周星驰实现了对自己的颠覆，也回应了二十年前埋下的那个伏笔。

 

周星驰曾说，作为草根的人，需要努力为理想奋斗，像仗剑走天涯的侠客一样，拿着一把折凳为梦想努力奋斗，别问别人自己行不行，而是坚信自己一定行，为梦想不妥协不投降就是成功。



 

这一次，周星驰让我们看到了一个答案。


如梦抓住了周星驰电影带来的机遇，一举拿下最佳女主角，爸爸妈妈为成功的她流下热泪，批评她的导演给她颁奖，前男友在简陋的餐馆目瞪口呆，之前嘲笑她的小米拼命想跟她攀关系。


这一切都显得梦幻，甚至有网友解析说一切都只是一场梦。但对于每个在《喜剧之王》之后继续蜷缩在梦想角落里的人来说，这显得太珍贵了。



不论从任何角度来说，尹天仇和如梦都是足够努力、奋斗的一批人。在他们被现实彻底击倒在地之前，没有人都否认他们的坚硬。


如梦在片场的第一次亮相就足够悲惨，因为踩了导演的脚，被生生扔出片场。



可是转眼间，她已经满脸微笑地站在某个剧组制片面前，非常积极地笑着说，我可以不要钱，给我盒饭就行。



她执着的只有演戏，一次次提出自己关于表演的看法，然后在骂声中缓解尴尬般地笑着说，好激动啊。



甚至作为一个女人，在拍裸戏的时候被人当着整个剧组痛骂：又没有身材，皮肤又松，屁股上还有痣。她就默默笑着走出了片场。



在她荣获影后的那个晚上，所有人看着她一路走来的各种龙套角色剪辑笑得前仰后合，她自己也在笑着，之后坐在后排的父亲，渐渐泣不成声。他骄傲，女儿终于圆梦了；他悲哀，这奖杯实在是来得太晚。


 

周星驰说，《新喜剧之王》的全“新”之处就在于，20年前的尹天仇努力奋斗了很久，但结尾他还是失去了出演主角的机会；而20年后，《新喜剧之王》里演员们的人生，不会永远跑龙套。

 

3

爱做梦的周星驰

 

不得不承认，周星驰老了，所谓“老人如小孩”，想法会很纯粹和简单，所以近期导演电影表现的内容越来越“童话”和“童真”了 。

 

周星驰号称是从不重复自己的人，之前《食神》香港票房大卖，口碑也好，好莱坞请他去好莱坞拍同名电影，他拒绝了，理由就是他不想重复自己的作品。 

 

在我们印象中，他一直是一个为作品很拼很较真的人，为此他得罪了很多工作中的朋友和伙伴。



 

但从2004年《功夫》开始，周星驰的作品越来越渴望表达自己，也越来越受到争议。


周星驰喜欢李小龙，所以在还能秀肌肉的年龄拍摄了《功夫》，圆自己的功夫英雄梦。



2016年《美人鱼》里无敌寂寞的超级富豪刘轩（邓超饰演）爱上懵懂可爱的美人鱼珊珊（林允饰演），甚至为了爱情放弃百亿元的大生意，又是如此纯洁和梦幻，让人不敢置信。

 

《新喜剧之王》也是如此，很多地方梦幻得都让人觉得太不合常理了。


 

比如说父母的包容，如梦的父母不担心30多岁女儿婚嫁，连女儿男朋友都没见上一面，也是非常“梦幻”。


如梦母亲是一如既往的支持她演员事业，她的父亲口是心非，虽然每次对她很凶，劝她放弃梦想，但一直在背后支持她的梦想。




看到选龙套的工作人员侮辱女儿演技，他追上去跟他争吵；看到发盒饭的工作人员不给女儿盒饭，他不惜用酒瓶击打额头去吓唬人。


尤其是在得知女儿入围周星驰电影选角时，虽然语气凶巴巴，但还是叫老婆给女儿订头等舱，让女儿尽快出发，临出门还要附赠一句凶狠的“我就知道你无可救药了！”



比如说为做演员跑龙套的富二代李洋，一个默默守护如梦的“备胎”，仿佛玛丽苏剧情里的男二号。

 

比如说马可的转变，之前两次欺凌如梦，如梦又无意中在导演安排下让他失去工作，本来应该积怨的马可，最后在如梦母亲一句如梦是你粉丝的话后就冰释前嫌，支持和帮助如梦。



尤其是如梦最后突然得到周星驰导演作品角色，一年后就获得影后，大团圆结局也太drama，好像给人强行洗脑“成功学”，显得有点飘、有点空。


 

但这本来也是个梦啊，是周星驰经历过无奈和激愤之后，对于未来的一点念想：或许努力本身，确实会有价值。


况且，周星驰的喜剧本就是以无厘头著称，把这些不适当成无厘头来看，未尝不能品出若干悲剧意味。


春节想要在影院打一针鸡血满血复活的小伙伴们，笑中带泪的《新喜剧之王》，你真的值得拥有。


愿大家像电影中《疾风》的歌词那样，“如内心有梦便全力追踪，好比天空疾劲野风”，2019年，如疾劲野风一般，为自己的梦想努力！奋斗！ 




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团



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