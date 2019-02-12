这是去年台湾本土电影在金马奖表现最好的一部，提名八提三中，拿下最佳女主角大奖，豆瓣评分更是高达8.6。

最为人关注的是，这是华语片少见的同性题材作品，并且以一种如《大佛普拉斯》般的“世情”视角，拍出了去年最好看的一场大撕X。

《谁先爱上他的》。

《谁先爱上他的》

导演: 徐誉庭 / 许智彦

编剧: 徐誉庭 / 吕蒔媛

主演: 邱泽 / 谢盈萱 / 陈如山 / 黄圣球

类型: 剧情 / 喜剧 / 同性

制片国家/地区: 台湾

上映日期: 2018-11-02(台湾)

片长: 100分钟

“他”，叫宋正远。电影开始时，他刚刚去世，然而高达几百万台币的保险理赔金，受益人却不是他的妻子刘三莲或儿子宋呈希，而是他的情人。

这个情人，居然还是个男的！





男人叫阿杰，是一名不入流的戏剧导演兼演员，宋正远得了癌症之后的日子，从家里搬出来一直和他待在一起。

泼辣暴躁的刘三莲什么时候吃过这种亏？没说的，带着孩子直接堵了阿杰的门，一口一个“变态”地骂；“男婊”阿杰也不是善茬，想告我？随便，想找媒体抹黑我？当我在乎啊。

这么两位凑在一起会有什么故事？当然是……撕起来！





1



钱

当刘三莲堵在阿杰门前，大叫着他是“小三”的时候，她的愤怒首先是因为钱。







刘三莲缺钱，当宋正远重病离家，她作为一个普通职员不得不扛起养家的责任，一个女人要如何养家，甚至送儿子去国外念书？这笔丈夫的保险金是她最后的底气。

但这笔保险金现在的受益者阿杰，同样需要钱。剧场里排着的戏已经陷入无以为继的状态，演员放话如果公演之前拿不到第一笔片酬，就会直接罢演。

两个小人物，都为了钱陷入困境。但他们要这笔钱的目的，都不是为了钱本身。





对于被丈夫骗了一辈子，一把年纪发现自己居然成了“同妻”的刘三莲来说，生活中的一切都对不起她。对于未来的全部指望，都在儿子身上了。





通过刘三莲的记忆我们看到，当宋正远决定做一个“正常”的男人，他和快递站女工刘三莲邂逅之后快速敲定了婚姻。

相貌平平、工作普通的刘三莲，能和一位英俊的教授成婚，这当然是一次巨大的惊喜。但当老公对她越来越冷淡，甚至直接告诉她自己喜欢男人，这个女人的生活瞬间分崩离析。

怎么办？当然要找东西填补。物质是一方面，她毫不犹豫地在丈夫离开后占住他的房产和积蓄，并对丈夫的保险金穷追猛打。而能填补她情感的，只有儿子宋呈希。













所以当她发现阿杰拿走了儿子上学的钱，就彻底击穿了她的底线。

偏偏这个儿子，她眼看要抓不住了。

而阿杰也缺钱。他正在排练的那部戏，是他和宋正远在17年前相识的时候做过的剧目，其中的音乐和道具，都来自宋正远的创作。

正因如此，哪怕钱无以为继，他咬着牙也要把这出戏排出来，哪怕在剧院里威胁演员，哪怕被高利贷堵门打断了腿，全情投入，挡我者死。





故事从钱开始，可是两个人真正要的，都不是钱。这注定了他们的争论，不可能真的有一个结果。因为连他们自己，都不知道自己要什么。

2



他



虽然“他”已经死了，但却始终是电影的核心。

当刘三莲向阿杰发泄，说他抢了自己的丈夫，又接着抢自己儿子的时候，阿杰忍无可忍地说“我谁都没抢”；刘三莲回了一句“对，了不起”。





一个不争不抢，却什么都有；一个玩命夺回，却一无所有。她的语气里，有鄙夷，也有悲凉。

到底“谁先爱上他的”，其实到电影最后都没有过定论。从闪回画面里可以看到，阿杰和刘三莲第一次见到宋正远，都是在17年前排演舞台剧前后，阿杰对宋正远一见钟情，刘三莲也对那次邂逅念念不忘。





但在感情世界，重要的从来都不是先来后到。爱情不讲理，生活才讲理，刘三莲的失败，就是因为她试图用生活的逻辑来把握爱情。

阿杰的爱是热烈的、艺术的、宛如小说情节的，在灯光朦胧的舞台后台，他轻声问着宋正远是否可以亲他。





而刘三莲的感情，更像是一段日常的琐碎婚姻。电影里并没有展示她和宋正远到底是如何确定了婚姻，只能看到她努力地试图做好一个妻子。





丈夫几个星期不回家的时候，刘三莲跟办公室的八卦大嫂一起聊着家里的烦心事，还听大嫂的话买了情趣内衣。但一切都是无用功。

宋正远最后的选择，其实无关男人和女人，只是爱情与家庭的一次割裂和选择。





刘三莲试图维持的传统家庭的面子，在阿杰真情实感的里子面前一败涂地。而这样的失败，在儿子宋呈希身上又重演了一次。

从教育的角度说，刘三莲是不折不扣的“虎妈”，对儿子的管教上至头发丝儿，下至脚后跟儿。成绩不好，吵；不吃青菜，吵；儿子敢给甩个脸子，分分钟哭给你看！





对于刘三莲来说，孩子跟妈不都这样吗！但也正如我们无数次看过的，叛逆期的孩子就是不吃你这套。更乱的是，刘三莲拼命想维持的家庭，并没有她试图粉饰的那么正常。

当她把儿子留下的父亲的遗物通通拿走的时候，母子之间的矛盾彻底爆发，宋呈希一怒之下，居然跑到了阿杰的家里。他为什么这么干？气他的妈妈？对父爱的隐隐期待？或许都有。





他并非不恨阿杰，他清楚地知道，是这个男人抢走了自己的父亲。但同时，他也恨自己的母亲，在他看来，毫不关心父亲后事，一门心思要讨回父亲保险金的母亲，就是为了父亲的钱才和他在一起的。

宋呈希对于两个人的观感是，他们都是“坏人”。

但孩子啊，世界上哪来的那么多好人，又哪有什么真正的坏人。他们不会当着你的面为了宋正远哭得涕泗横流，但在那次死亡之后，两个人都已成了生活的输家。

3



乱

《谁先爱上他的》毋庸置疑是一部出色的轻喜剧，一个男同和一个泼妇争夺父子两代男人，这样的情节怎么听都有戏。





而背后的逻辑，又有着极其丰富的底色。他们的争夺，是同性爱情和男女婚姻的争夺，是传统家庭和爱情的争夺，更是拼命让自己看起来没那么惨的争夺。

这种混乱的关系里，每个人都无法避免地混淆着自己的身份。

阿杰当然是最混乱的，当他需要以一种世俗的角度和宋呈希建立联系，甚至都不知道自己算什么人，继父？继母？长辈？真是够了。





而刘三莲死死咬住的，是世俗法律给与自己的倚靠，她才是宋正远唯一的合法妻子，甚至可以通过阿杰的同性恋身份攻击他，但她自己婚姻生活里的巨大空白却无法掩盖。





在这场争夺里，他们都不断拉低着自己的底线。可是这背后，没有一个是真正的坏人。

电影最可贵的是，将这种错位和失落，表现得如此丝丝入扣，又不刻意探讨。除了导演徐誉庭多年编剧功底的积淀，几位演员的表演也实在是不可多得。

邱泽恰到好处地把握了作为同性恋者的感觉，感情的狂热和偏执，在他身上被完全表现。他没有俗套地表现一个翘兰花指的娘娘腔，但不经意间流露的小妩媚，实在是妙到毫巅。













而谢盈萱的影后拿的也是实至名归。那种弃妇病态的哀怨和狂躁，还有骨子里的自卑和不甘，一点点全部渗透在她的表演里。那段和心理医生的对话，完全释放之下的她有太多的苦楚。









在去年数量繁多的同性题材电影里，《谁先爱上他的》跟任何作品相比都绝不逊色。喜剧外壳做的到位，悲剧内核讲得清楚，虽然有些过于煽情的表达，但在演员的出色诠释下，毫不显得出戏。

难得的是，这是一次极其“世情”、充满烟火气的观察，现实与浪漫，传统的家庭关系和奋不顾身的爱情故事，在其中都被诠释得丝丝入扣。

一个是不敢面对，一个是渴望表达。老话说可怜之人必有可恨之处，电影在表现他们“可恨”的时候，我们看到的是越来越多的“可怜”。









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