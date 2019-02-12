网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 一个男同和一个泼妇的撕逼大战，到底《谁先爱上他的》？！

藤井树 发布于：

这是去年台湾本土电影在金马奖表现最好的一部，提名八提三中，拿下最佳女主角大奖，豆瓣评分更是高达8.6。

 

最为人关注的是，这是华语片少见的同性题材作品，并且以一种如《大佛普拉斯》般的“世情”视角，拍出了去年最好看的一场大撕X。

 

《谁先爱上他的》

 

《谁先爱上他的》

导演: 徐誉庭 / 许智彦

编剧: 徐誉庭 / 吕蒔媛

主演: 邱泽 / 谢盈萱 / 陈如山 / 黄圣球

类型: 剧情 / 喜剧 / 同性

制片国家/地区: 台湾

上映日期: 2018-11-02(台湾)

片长: 100分钟

 

“他，叫宋正远。电影开始时，他刚刚去世，然而高达几百万台币的保险理赔金，受益人却不是他的妻子刘三莲或儿子宋呈希，而是他的情人。

 

这个情人，居然还是个男的！


 

男人叫阿杰，是一名不入流的戏剧导演兼演员，宋正远得了癌症之后的日子，从家里搬出来一直和他待在一起。

 

泼辣暴躁的刘三莲什么时候吃过这种亏？没说的，带着孩子直接堵了阿杰的门，一口一个“变态”地骂；“男婊”阿杰也不是善茬，想告我？随便，想找媒体抹黑我？当我在乎啊。

 

这么两位凑在一起会有什么故事？当然是……撕起来！


 

1

 

当刘三莲堵在阿杰门前，大叫着他是“小三”的时候，她的愤怒首先是因为钱。


 

刘三莲缺钱，当宋正远重病离家，她作为一个普通职员不得不扛起养家的责任，一个女人要如何养家，甚至送儿子去国外念书？这笔丈夫的保险金是她最后的底气。

 

但这笔保险金现在的受益者阿杰，同样需要钱。剧场里排着的戏已经陷入无以为继的状态，演员放话如果公演之前拿不到第一笔片酬，就会直接罢演。

 

两个小人物，都为了钱陷入困境。但他们要这笔钱的目的，都不是为了钱本身。


 

对于被丈夫骗了一辈子，一把年纪发现自己居然成了“同妻”的刘三莲来说，生活中的一切都对不起她。对于未来的全部指望，都在儿子身上了。


 

通过刘三莲的记忆我们看到，当宋正远决定做一个“正常”的男人，他和快递站女工刘三莲邂逅之后快速敲定了婚姻。

 

相貌平平、工作普通的刘三莲，能和一位英俊的教授成婚，这当然是一次巨大的惊喜。但当老公对她越来越冷淡，甚至直接告诉她自己喜欢男人，这个女人的生活瞬间分崩离析。

 

怎么办？当然要找东西填补。物质是一方面，她毫不犹豫地在丈夫离开后占住他的房产和积蓄，并对丈夫的保险金穷追猛打。而能填补她情感的，只有儿子宋呈希。



 

所以当她发现阿杰拿走了儿子上学的钱，就彻底击穿了她的底线。

 

偏偏这个儿子，她眼看要抓不住了。

 

而阿杰也缺钱。他正在排练的那部戏，是他和宋正远在17年前相识的时候做过的剧目，其中的音乐和道具，都来自宋正远的创作。

 

正因如此，哪怕钱无以为继，他咬着牙也要把这出戏排出来，哪怕在剧院里威胁演员，哪怕被高利贷堵门打断了腿，全情投入，挡我者死。


 

故事从钱开始，可是两个人真正要的，都不是钱。这注定了他们的争论，不可能真的有一个结果。因为连他们自己，都不知道自己要什么。

 

2


 

虽然“他”已经死了，但却始终是电影的核心。

 

当刘三莲向阿杰发泄，说他抢了自己的丈夫，又接着抢自己儿子的时候，阿杰忍无可忍地说“我谁都没抢”；刘三莲回了一句“对，了不起”。


 

一个不争不抢，却什么都有；一个玩命夺回，却一无所有。她的语气里，有鄙夷，也有悲凉。

 

到底“谁先爱上他的”，其实到电影最后都没有过定论。从闪回画面里可以看到，阿杰和刘三莲第一次见到宋正远，都是在17年前排演舞台剧前后，阿杰对宋正远一见钟情，刘三莲也对那次邂逅念念不忘。


 

在感情世界，重要的从来都不是先来后到。爱情不讲理，生活才讲理，刘三莲的失败，就是因为她试图用生活的逻辑来把握爱情。

 

阿杰的爱是热烈的、艺术的、宛如小说情节的，在灯光朦胧的舞台后台，他轻声问着宋正远是否可以亲他。


 

而刘三莲的感情，更像是一段日常的琐碎婚姻。电影里并没有展示她和宋正远到底是如何确定了婚姻，只能看到她努力地试图做好一个妻子。


丈夫几个星期不回家的时候，刘三莲跟办公室的八卦大嫂一起聊着家里的烦心事，还听大嫂的话买了情趣内衣。但一切都是无用功。

 

宋正远最后的选择，其实无关男人和女人，只是爱情与家庭的一次割裂和选择。


 

刘三莲试图维持的传统家庭的面子，在阿杰真情实感的里子面前一败涂地。而这样的失败，在儿子宋呈希身上又重演了一次。

 

从教育的角度说，刘三莲是不折不扣的“虎妈”，对儿子的管教上至头发丝儿，下至脚后跟儿。成绩不好，吵；不吃青菜，吵；儿子敢给甩个脸子，分分钟哭给你看！


 

对于刘三莲来说，孩子跟妈不都这样吗！但也正如我们无数次看过的，叛逆期的孩子就是不吃你这套。更乱的是，刘三莲拼命想维持的家庭，并没有她试图粉饰的那么正常。

 

当她把儿子留下的父亲的遗物通通拿走的时候，母子之间的矛盾彻底爆发，宋呈希一怒之下，居然跑到了阿杰的家里。他为什么这么干？气他的妈妈？对父爱的隐隐期待？或许都有。


 

他并非不恨阿杰，他清楚地知道，是这个男人抢走了自己的父亲。但同时，他也恨自己的母亲，在他看来，毫不关心父亲后事，一门心思要讨回父亲保险金的母亲，就是为了父亲的钱才和他在一起的。

 

宋呈希对于两个人的观感是，他们都是“坏人”。

 

但孩子啊，世界上哪来的那么多好人，又哪有什么真正的坏人。他们不会当着你的面为了宋正远哭得涕泗横流，但在那次死亡之后，两个人都已成了生活的输家。

 

3

 

《谁先爱上他的》毋庸置疑是一部出色的轻喜剧，一个男同和一个泼妇争夺父子两代男人，这样的情节怎么听都有戏。


 

而背后的逻辑，又有着极其丰富的底色。他们的争夺，是同性爱情和男女婚姻的争夺，是传统家庭和爱情的争夺，更是拼命让自己看起来没那么惨的争夺。

 

这种混乱的关系里，每个人都无法避免地混淆着自己的身份。

 

阿杰当然是最混乱的，当他需要以一种世俗的角度和宋呈希建立联系，甚至都不知道自己算什么人，继父？继母？长辈？真是够了。


 

而刘三莲死死咬住的，是世俗法律给与自己的倚靠，她才是宋正远唯一的合法妻子，甚至可以通过阿杰的同性恋身份攻击他，但她自己婚姻生活里的巨大空白却无法掩盖。


 

在这场争夺里，他们都不断拉低着自己的底线。可是这背后，没有一个是真正的坏人。

 

电影最可贵的是，将这种错位和失落，表现得如此丝丝入扣，又不刻意探讨。除了导演徐誉庭多年编剧功底的积淀，几位演员的表演也实在是不可多得。

 

邱泽恰到好处地把握了作为同性恋者的感觉，感情的狂热和偏执，在他身上被完全表现。他没有俗套地表现一个翘兰花指的娘娘腔，但不经意间流露的小妩媚，实在是妙到毫巅。



 

而谢盈萱的影后拿的也是实至名归。那种弃妇病态的哀怨和狂躁，还有骨子里的自卑和不甘，一点点全部渗透在她的表演里。那段和心理医生的对话，完全释放之下的她有太多的苦楚。



 

在去年数量繁多的同性题材电影里，《谁先爱上他的》跟任何作品相比都绝不逊色。喜剧外壳做的到位，悲剧内核讲得清楚，虽然有些过于煽情的表达，但在演员的出色诠释下，毫不显得出戏。

 

难得的是，这是一次极其“世情”、充满烟火气的观察，现实与浪漫，传统的家庭关系和奋不顾身的爱情故事，在其中都被诠释得丝丝入扣。

 

一个是不敢面对，一个是渴望表达。老话说可怜之人必有可恨之处，电影在表现他们“可恨”的时候，我们看到的是越来越多的“可怜”。


 


微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团




回复 (0) | 收藏 (0) | 6 次阅读 |
下一篇：新年想打一针鸡血满血复活的，《新喜剧之王... >> << 上一篇：本届春晚十大记忆点，哪条戳中你？

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>