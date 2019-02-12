美好的时光总是如此短暂，咋还没感觉，这年就给过完了！也罢，上班的第一天，大家感觉咋样捏？是不是开森到飞起~（哭）

话说回来，虽然年给过完了，但今年的春晚怎么能不和大家一起聊聊？那些让我们记住的或精彩、或有趣的瞬间，会成为我们关于2019年最初的印象。





为了让大家再一次回味除夕，本编尽心尽力搜刮了本届春晚的十大记忆点，邀您共赏！不知道看完之后，会不会有假期刚开始的错觉~





1

想站C位就得单身





今年主持人们的开场走秀就已经让许多网友脑洞大开，真是想站C位就必须付出代价啊！



哎，等等，这场景你是不是似曾相识。（邪恶脸）





也必须说一句，咱们网友对主持人的关注热点也真是千奇百怪。这不，没开播多久，上了热搜的居然是“李思思荧光口红”、“朱迅双眼皮”……









2

小岳岳“造型”雷人

是谁给我们小岳岳头上装了个马桶塞，站出来！









更狠的还在这里，孙越眼中的世界~









岳岳眼中的世界~





啊哈哈哈哈，对不起，小编笑出了猪叫。





小岳岳在表演途中“正大光明”的笑场，行走的表情包，不服不行啊。





3

震撼少林魂









要说今年让小编感觉最震撼的节目，《少林魂》绝对位居榜首！气势如虹的阵势，处处彰显中华功夫的博大精深，堪称“史诗级”表演。









就连外国网友也忍不住感叹，“难道这不是CG特效”？

4

林志玲水下起舞





话说第一次看这个节目的时候，还真没注意到水中的花仙子是志玲姐姐~











水中芭蕾精彩绽放，美丽得不像话~跪舔不老女神的颜！

5

我们都穿红裤子









啊~神仙组合来啦！磊磊+三小只+三美，光靠颜值，这个节目都能打到8分以上！





表演过后，秦岚还晒出了自己和三石弟弟十年对比照，嗯……岁月对别人为啥就这么温柔。





最后，本编想隔空喊话一下三石弟弟，是他们没告诉你要穿红裤子嘛~



6

李易峰、朱一龙帅气炫技









校园男神再次出没！他们两个也太帅了吧！这投篮~





这技术~









这颜值~









回放我能看800遍。



7

“掰头舞”成功抢镜









这个组合也是了不得，成龙大哥带着两小弟就上场了，却没想到居然被抢镜了……





笑容像阳光般的男孩儿，获得了多少丈母娘的点头称赞~









一个笑容像……滴男人儿~傻到可爱！



不过，有几秒钟，他们还真被后面这俩表演“掰头舞”的兄弟给抢镜了啊~









8

葛优大爷首登春晚





真是大姑娘上轿，头一遭啊~葛优大爷自出道以来，第一次登上了春晚舞台，和蔡明、潘长江演小品，也算是有生之年系列了。





大爷笑场，也是可爱的不要不要滴~有网友还专门曝出了大爷在后台的样子，前方高能预警！“葛优瘫”出没！









9

刘谦六年后再次“见证奇迹”









时隔六年，刘谦再次回归春晚舞台，“见证奇迹”的时刻又来了！



表演了一个壶里能变出任何饮品的魔术，没有董卿的他，今年显得有些凌乱，连参与者的名字都叫错了……





虽然表演过后，立马就有网友进行揭秘，可是魔术玩的不就是“以假乱真”嘛。





还有网友隔空喊话刘谦，让他拿壶变出四季春茶加冰淇淋奶霜珍波椰果少冰七分甜，小编只能说一句，我也好想喝~

10

驻颜有术的男神女神们





岁月对你来说是把杀猪刀，对别人来说简直就是美颜滤镜啊~

前有秦岚十年未变，后有41岁刘涛美如仙女。





前有47岁闫妮身材火辣，后有50岁的孙涛每年一个样~









最厉害的还是林志炫，你敢相信这是一个52岁的人……跪求驻颜方法！









每年的春晚虽然槽点满满，但也欢乐多多。一点一滴的记忆，都伴随着辞旧迎新的欢乐，镌刻心间，助力我们新一年的征程。





新年新气象，小编在这里祝愿大家开工大吉啦！





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