



藤井树观影团

《朝花夕誓》观影活动





放映时间

2月17日（周日）14:30





放映地点

SFC上海影城

（长宁区新华路160号）







主持人

藤井树





嘉宾

石川





石川：上海电影家协会副主席、上海戏剧学院博士生导师、监制、制片人、策展人









▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

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3、每人1张，抢完为止



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▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《朝花夕誓》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！





▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到石川教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011 哦~ 链接请戳右：https://weibo.com/p/100120183391









在去年的所有动画长片中，日本电影《朝花夕誓》绝对是最值得关注的作品之一。





该片上映后立刻引起了观影热潮，尤其是斩获了去年上海电影节最佳动画片，更是被许多影迷期待登上内地银幕。





如今，这部电影终于要和我们见面了！来看这部已经感动了无数人的神作，可一定要记得带上纸巾哦。





《朝花夕誓》

Maquia: When the Promised Flower Blooms

导演: 冈田麿里 / 筱原俊哉

编剧: 冈田麿里

配音: 石见舞菜香 / 入野自由 / 茅野爱衣

类型: 动画 / 奇幻

制片国家/地区: 日本

上映日期: 2019-02-22(中国大陆)

片长: 115分钟





电影讲述了出身“离别一族”、拥有数百年生命的少女玛奇亚，在流离失所时偶然遇到了失去双亲的孤儿艾瑞尔。





逐渐长大的艾瑞尔，和依然保持着少女模样的玛奇亚，在同样的季节中，度过着不同的时间。













两个孤独的灵魂，注定将经历无数相遇与离别的故事。奇幻+情感，这样的彩虹糖就问你要吃还是……吃！





1

超催泪口碑神作





在奥斯卡12月公布的入围最佳动画长片的25部电影大名单里，《朝花夕誓》榜上有名，成为去年最值得关注的动画之一。







但这可不是《朝花夕誓》获得的唯一荣誉，实际上，电影这一年来可谓是拿奖拿到手软！





上海电影节的《朝花夕誓》剧组





上海国际电影节的最佳动画片奖无疑让该片声名大噪，而韩国富川电影节、西切斯国际奇幻电影节，更纷纷授予该片最佳长片等奖项。





在欧美和澳大利亚等地上映之后，电影收获了如潮的好评。娱乐媒体IGN网评论称其为“一部深沉的、令人心碎的华丽动画”。烂番茄口碑解禁之后，更是一举拿到了高达100%的新鲜度！









连创作了《你的名字。》这样神作的新海诚导演都公开发推，对电影赞不绝口，称“新晋导演的才华令人嫉妒，自己也感到压力十足。”





一起来看看国外各大媒体对这部电影的疯狂赞誉吧！









《卫报》：简直让人眼花缭乱，小麦在田野里染上金黄，狗在暖阳下奔跑，一切都美到难以置信。





《综艺》：直到冈田麿里把故事讲完，我们才知道她的故事铺陈是如此巧妙。这个感人又奇妙的寓言在复杂的酸甜苦辣中，撒上了一把盐。





《ReelViews》：虽然这是个如《指环王》般的奇妙世界，但离别、衰老和母爱等核心主题，都能引起现实中的情感共鸣。

《Time Out》：龙、精灵、持斧的力士，一切都让人想起《指环王》，但冈田麿里的动画史诗在这一类型上取得了令人印象深刻的新成就。





这样的赞誉，简直让人的好奇心要烧起来了！





如今，满载荣誉和口碑而来的《朝花夕誓》，终于定档2月22日在内地上映了！这样的日本动画神作，绝对不容错过。





2

关于时间的虐心故事





电影的故事开始于一片叫作伊奥鲁夫的神奇土地，那里的人有着数百年的漫长寿命。他们会把时间织在美丽的布匹上，靠织布为生。











在漫长的时间里，他们一生会经历无数的离别，因为这样的痛苦，他们被称为“离别一族”。





女主角玛奇亚，就是这样一位神奇的少女。当无情的军队闯入她的家园，一无所有的她，经历了无比痛苦的第一次别离。









就在这时，她遇到了艾瑞尔，几乎要被强烈的孤独击垮的少女，对这个孩子有了如母爱般的情感，并决定抚养他慢慢长大。









然而，渐渐长大的孩子进入了叛逆期，也给玛奇亚带来了越来越多的烦恼。另外一边，为了获得“离别一族”的神奇能力，所在国家的军队不断寻找着其唯一幸存的后裔……





从相遇到成长，再到分别，玛奇亚和艾瑞尔在消逝的时光里一次又一次体会着相聚之欢、别离之苦，也因为彼此而真正付出了所有情感。









奇幻、母爱、族裔、战争……诸多元素交织杂糅，在一个无比宏大的世界里，讲述那可以对抗时间的动人故事。





《别赋》中曾写道：“黯然销魂者，唯别而已。”离别所带来的痛苦，是每个人成长中所必然经历的失去。









就是在一次次失去中，我们逐渐成长，也慢慢变老。回首往昔的那些离别，我们除了怀念对方，更怀念着当时的自己。





沧海桑田，红颜白发，时间里淘洗着幼稚的孩子，也催白了母亲的鬓角。那些已经消失在时间里的故事，将被《朝花夕誓》带回我们的眼前，这样的电影，一定会令每个人泪流满面。





3

超强班底打造极致视听





这样感情与脑洞齐飞的神作，必然有一位日本动画的大神坐镇，正是被粉丝们昵称为“冈妈”的冈田麿里。









尽管这还是冈田麿里作为导演的长片处女作，但作为编剧，她早已是日本动画界首屈一指的顶尖存在！





在她的作品清单上，既有《未闻花名》《心欲呼喊》这样的纯爱神作，也有《浪客剑心》《黑执事》等经典日漫。





这位女编剧对于时间推移中角色情感变化的入微把握，曾无数次感动观众。而今她亲自出马，打造的当然是无比绚丽的动人世界！









为她把这份情感进一步升华的班底，还有不得不提的配乐家川井宪次。









这位日本国宝级电影配乐大师的作品片单里，不乏如《寒蝉鸣泣之时》《死亡笔记》等经典日本动画，早年和押井守合作的《机动警察》《攻壳机动队》更是被奉为经典。







我们最熟悉的，应该就是他为徐克的《七剑》和动作电影《叶问》系列创作的配乐！





有他为《朝花夕誓》操刀配乐，当然会是一次无与伦比的视听享受。加上茅野爱衣、梶裕贵、泽城美雪、杉田智和等日本一线声优坐镇，将为我们打造一个何其美好的世界啊！







动人的剧情，顶级的配乐，超强的声优班底，联合打造的上年度日本最动人动画电影，你怎么舍得不来观看！快来抢票吧，手慢无哦~













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2月17号，不见不散！













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