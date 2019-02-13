对剧迷来说，2018年其实算是个不错的年份。2017年如《白夜追凶》、《无证之罪》等口碑之作霸屏，引领了一批质量过硬的剧集被制作出来。





在传统题材上，《正阳门下小女人》《大江大河》这样的年代戏，在引入了更多时兴设定之后焕发着新的光彩。而近年时兴的国产古装，也有如《将夜》《天盛长歌》屡受好评。





值得一提的，还有现象级宫斗剧《延禧攻略》，见神杀神、见婊必撕的魏璎珞，或许是现代女性在宫廷里最想要的样子。





作为脑残追剧粉，小编综合评分、热度和收视三大取向，选出了本年度十佳国产剧~部部值得一看！如果之前还没看，千万补起来哦~





1

《大江大河》





导演：孔笙 / 黄伟

编剧：袁克平 / 唐尧

主演：王凯 / 杨烁 / 董子健 / 童瑶

类型：当代 / 剧情

首播：2018-12-10





《大江大河》出自业内品质保障正午阳光之手，能收获良好口碑和超高收视必须在情理之中啊~





全剧根据阿耐所著小说《大江东去》改编，讲述了以1978年恢复高考为起点，到1992年改革开放大背景下，大学生宋运辉、村干部雷东宝、个体户杨巡三人在改革的急剧变化中探索和突围的浮沉传奇。

最值得一提的当属本剧推陈出新，选用2.66：1的超宽屏画幅，郁郁葱葱的树、金黄的油菜花和平静的湖水在镜头下将农村美景进行了淋漓尽致的展现，电影质感扑面而来，简直享受~





2

《延禧攻略》





导演:惠楷栋/温德光

编剧:周末

主演:秦岚/聂远/佘诗曼/吴谨言

类型:剧情/爱情/古装

首播:2018-07-19(中国大陆)





说到今年最火爆的剧，《延禧攻略》绝对位居榜首，还登上了谷歌全球电视节目热搜榜第一名。目前为止，该剧的版权已经卖给了约90个国家，于妈对于市场的敏感度真不是盖的~

说白了，这个剧讲的就是灰姑娘魏璎珞与霸道总裁弘历从一开始互看不顺眼到最后真心相爱的故事，就一个字，俗！可这部剧中的灰姑娘可不是好惹的，绝对堪称女版灭霸！打怪升级，步步稳，局局胜！快意恩仇，现世现报，这爽劲绝对掩盖一切俗套！





另外，淡淡地水墨高级画风加上雍容华贵的服饰，赋予全剧艺术作品的味道~让人想起那些清宫画里的出巡图或者行乐图，这样精美的画面设置，请给小编再来几部！

3

《正阳门下小女人》





导演: 刘家成

编剧: 王之理

主演: 蒋雯丽 / 倪大红 / 田海蓉

类型: 剧情

首播: 2018-10-16(中国大陆)





全剧以建国七十年以来个体经济在大时代下的浮沉为主线，串起了一个独立创业女性徐惠真的魅力人生。不同于以往古代或民国大女主戏中男性主导地位的社会设定，该剧将故事背景放置于男女平等的新中国建设时期。





剧情的设定看似家长里短，实则呈现的是人间百态。五六十年公私合营之后的私方经理，到改革开放之后大刀阔斧搞房地产、建宾馆的女企业家，时代变化和家国情怀，都落到了陈慧珍的成长与历练上。





面对历史沉浮，她确实是一个渺小的女人；但相较他人，她是一个十足的大女人！另外不得不提一句，蒋雯丽老师与倪大红老师的感情戏真是甜到掉牙！怎么就这么爱看他俩一本正经的谈恋爱呢~

4

《和平饭店》





导演: 李骏 / 白涛

编剧: 张莱

主演: 陈数 / 雷佳音 / 李光洁 / 陶慧

类型: 剧情 / 悬疑

首播: 2018-01-25(中国大陆)





形象的说，全剧算是一个240个小时密闭空间的烧脑“狼人杀”游戏。讲述了一群身份背景各异的人在十天的时间逃出密闭饭店的故事。快节奏的剧情，高水平的推理，加上密闭空间营造的紧张感，《和平饭店》真的是非常优秀了。





另外，插科打诨的王大顶与冷艳的高智商特工陈佳影擦出的火花也赋予剧情十足的张力。最后，小编还得隔空喊话一下编剧，“王大顶”这个名字是为雷佳音量身（tou）打造的嘛?





5

《将夜》





导演: 杨阳

编剧: 徐闰 / 猫腻

主演: 陈飞宇 / 宋伊人 / 胡军 / 郑少秋

类型: 剧情 / 奇幻

首播: 2018-10-31(中国大陆)





男频网文的改编是种会呼吸的痛，好像从《琅琊榜》之后，这种大男主剧就再也没成过。但《将夜》打破了这个魔咒，因“冥王降世”进入黑暗和极寒的情节设定，该剧还被戏称为“凛冬将至中国版”。

剧中架空的昊天世界、神奇的四大宗派、凌驾于宗派内的各种秘境架构出一个极其复杂又浩大的宇宙，再加上对荒漠、雪原、都城等各种地貌的实景拍摄，出来的效果还用怀疑？





已经被吹成了“年度国剧第一打戏”的场景，四溅的水花，倒映月光的刀面，肆意厮杀的刀客，直到力竭倒地。这种动作戏桥段，明明你也会觉得设计感极强，但就是欲罢不能。



6

《如懿传》





导演: 汪俊

编剧: 流潋紫

主演: 周迅 / 霍建华 / 张钧甯 / 李纯

类型: 剧情 / 历史 / 古装

首播: 2018-08-20(中国大陆)





清宫剧今年还是一样的火，前有《延禧攻略》，后有《如懿传》。虽说两者的时代背景和人物角色相同，但人物设定的区别可不是一星半点~





毕竟《延禧攻略》说的是令妃娘娘和乾隆皇帝的爱情，而《如懿传》说的是娴妃娘娘和乾隆的爱情~主角光环可是要有的！

前部剧里人见人爱的魏璎珞一跃成为后部剧中至贱无敌的魏嬿婉；前部剧里让观众恨得牙痒痒地乌拉那拉氏，成为了后部剧中贤良淑德的如懿~这人物设定容易让人出戏啊……











虽说《如懿传》在剧情上不及《延禧攻略》带给大家的爽劲，但如懿与乾隆兰因絮果的爱情却足够动情，惹人欷歔。





通过如懿命运的转折，全剧呈现出皇室高墙下婚姻的宿命和角色的挣扎。在故事主线上，《如懿传》是一场爱情的马拉松和拉锯战，它以失败告终，带着先天悲观的底色。

7

《天盛长歌》





导演: 沈严 / 刘海波

编剧: 路怡 / 邹越 /

主演: 陈坤 / 倪妮 / 赵立新 / 倪大红

类型: 剧情 / 爱情 / 古装

首播: 2018-08-14(中国大陆)





作为《扶摇皇后》的姊妹篇，《天盛长歌》也同样生处在一个架空的历史环境中。全剧主要讲述了天盛王朝六皇子宁弈和前朝皇族遗孤凤知微步步为营的宫廷权谋故事。

虽说具体朝代无法和真实历史相对照，但无论就演员服饰，场景设计，还是就道具细节来说，《天盛长歌》都有着异常真实的质感。皇宫走廊，错落大方；天盛大殿，恢弘瑰丽。





十分饱满的色彩构图与拿捏恰当的色彩对比，营造极富有纵深感的画面，人情美景尽收眼底。





再加上陈坤眼神到位的演技和倪妮可刚可柔的气质，这场“弈一局权谋天下，博一场爱恨起伏”的恩怨情仇真可谓荡气回肠。



8

《忽而今夏》

导演: 吕赢

编剧: 赵夏盈 / 马郁 / 明前雨后

主演: 白宇 / 卜冠今 / 吕鹏 / 张书维

类型: 剧情

首播: 2018-04-19(中国大陆)





这不是一部校园偶像剧，而是一部关于成长的故事。全剧从校园生活出发，以何洛和章远的求学和情感经历为线索，为我们呈现了一场真实的青春。





全剧不存在极致煽情，更无“堕胎、车祸、失忆”等青春剧的烂俗标配，有的只是普通少男少女关于青春的悸动。





初恋的甜蜜、异地恋的苦涩、重逢的喜悦、面对未来的迷茫与困惑，都是每个人必经的成长，我们每个人，几乎都能在故事里找到自己的影子。



不得不说，卜冠今和白宇在片中的表现真的实力圈粉！是的，你爱过的男孩，有着世界上最好看的侧脸！

9

《橙红年代》





导演: 刘新

编剧: 周宇 / 张婵娟

主演: 陈伟霆 / 马思纯 / 刘奕君 / 陈瑶

类型: 剧情



首播: 2018-09-17(中国大陆)





《橙红年代》扎根于现实题材，如实地刻画几代警察“风霜雪雨搏激流”的峥嵘岁月，以及他们给普通草根带来的安宁。

在内容和题材上，它都有一种久违的新鲜感。对于当下年轻人生活和时代感的捕捉，给予《橙红年代》完全不同于传统警匪题材的特质。



刘子光、胡蓉这些极具正义感和责任感的青年，勾画了这部作品的“橙红”底色，他们在现代都市里惩恶扬善、铁肩担道义，唤醒了曾经梦想大有作为的人沉睡已久的英雄梦。





金马奖影后马思纯在剧中的一如既往的出色。举手投足，飒爽利落，连走路都带着虎虎英风，尽显女警风范！





10

《香蜜沉沉烬如霜》





导演: 朱锐斌 / 李秉光 / 澄丰

编剧: 马佳 / 徐子善 / 刘格林

主演: 杨紫 / 邓伦 / 陈钰琪 / 罗云熙

类型: 剧情 / 爱情 / 奇幻 / 古装

首播: 2018-08-02(中国大陆)





全剧讲述了锦觅和旭凤一段荡气回肠的爱情故事。没有狗血，没有煽情，有的是对感情的动人流露。恩怨情仇在大喜大悲中揉进骨髓，化入血液。

《香蜜沉沉烬如霜》一改以往古代仙侠剧对于特效的侧重，而将重点放到了场景设置之上。









梦幻的花界，威严的天界、阴暗的魔界都被一目了然的呈现，好一个香蜜世界！后期特效的打造小编也得来个大拇指~

另外，作为新生代小花和小生，杨紫和邓伦的颜值和演技绝对双打！



以上就是小编推荐的年度十佳国产剧，没看过的盆友们快快补起来吧~









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