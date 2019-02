此前的第61届格莱美颁奖典礼上,Lady Gaga 凭借《Joanne》获最佳流行歌手。





此外,她和布莱德利·库珀合唱的《一个明星的诞生》主题曲《Shallow》更将最佳影视歌曲奖和最佳流行组合收入囊中。就此,她正式成为第一位包揽格莱美流行类全部奖项的大满贯歌手。











不仅如此,在2018年上映的《一个明星的诞生》中,Lady Gaga的表现堪称一鸣惊人,接连拿下奥斯卡、金球奖、英国学院奖等多个影后提名。





看了这部电影,许多人或许是第一次发现:原来Lady Gaga还挺清秀的呢!









在代表音乐界最高荣誉的格莱美上,激动的Lady Gaga对着欢呼的观众,谈起了那段众人侧目、谤满天下的辛酸过往。





从相貌到实力都被质疑、走一步错一步的滋味,或许每个人都曾或多或少地体会。千帆过尽之后,“坚守自己”的信条由Gaga这样一位饱受争议的明星说出来,实在令人动容。







1

从追梦少女到“嘎嘎”





对Lady Gaga的印象,是天后?歌后?流行女王?特立独行的时尚宠儿?行为艺术家?还是一个博人眼球的流量明星?







在她没有成为Lady Gaga之前,她是一个叫斯黛芬妮·杰马诺塔的纽约富家女。出身曼哈顿上西区,从小就获得了各种学习乐器的机会。













自4岁起便无师自通完成钢琴弹奏,13岁写了第一支钢琴曲,这样点满的音乐天赋,上帝却偏偏给了这个个性叛逆的女孩。





因为这个女孩绝不会选择成为一代古典音乐大师,而是注定成为饱受争议的明星。





曼哈顿上西区,Gaga的出生和成长地,后来成为她许多歌曲的灵感来源





她曾在11岁时进入天主教女校圣心修道院学习,但性格张扬的她被认为“过于挑衅和古怪”;17岁时,她跳级进入纽约大学帝势艺术学院学习古典音乐,却始终面对周边人的嘲笑和冷眼。













因为她选择了一条太过艰难、几近幻想的路:她要做明星。而彼时的她,甚至算不上好看。





连当时的男友也认为她不可能成功,什么提名格莱美?简直是天方夜谭。分手前斯黛芬妮告诉他:我们分开后,你哪怕只是去买杯咖啡都能听到我的歌。





为了更专注自己的音乐事业,她大二下学期选择辍学。不到19岁的她开始面临一个更加残酷的世界,在剧组跑龙套,作为词曲作者给人写歌,遭遇公司解约……





也就是在那段日子里,她遭遇了那次噩梦般的性侵:一位年长她20岁的音乐制作人霸凌了这个怀揣明星梦的姑娘,甚至导致她随后患上了严重的创伤后应激障碍。





即使如此,她依然着魔般地走在追梦的路上。





2014年,Lady Gaga首谈自己当年被知名音乐制作人性侵的经历





直到2014年,Gaga花了很多年做心理建设,才有勇气对公众讲述了这个事实:“我几乎就希望把这件事从自己脑中擦去。当最终我有勇气说出来的时候,就像终于放出了一个巨大的、丑陋的怪兽。”





在Gaga 后续的作品中,也不乏对性侵这一主题的阐释,例如 2015 年的《Till It Happens To You》。









或许她的勤奋终于打动了音乐之神。21岁那年,参加音乐节演出,重新签约公司,为布兰妮等大牌写歌……事业逐渐步上正轨,第一张专辑也逐渐成型。





她还终于确定了自己的艺名,从她酷爱的皇后乐队经典歌曲《Radio Gaga》里拿出了Gaga这个词,成为“Lady Gaga”。

剩下的事大家都知道了,这个染着白发剪着齐刘海、画着闪电烟熏妆的小姑娘横空出世,凭借一曲《Poker Face》火遍全球,魔性的曲风瞬间洗脑。













嘎嘎女士将用她的歌曲和夺人眼球的形象打进了每个人的心里。那一年,她的前男友已经会在每个咖啡店听到她的歌了。





2

雷人之母,话题中心



在2009年Lady Gaga可以说红到发黑,白发、蝴蝶结、双性恋......开始以各种叛逆姿态出现在观众眼前,似乎是从小进入天主教学院压抑了这个女孩太多欲望。





各种评论层出不穷,负面的声音不绝于耳。但Gaga也真正成为大众传媒的宠儿,杂志、电视、广播……尤其是到了年底,各种各样的盘点扑面而来,她的名字平均一天最少听到三次。













与音乐事业一起蓬勃生长的,还有大众对她服装造型的关心和议论。对于不少媒体来说,比起她的音乐,Lady Gaga的服装造型带来的点击率更高,她每次出现在公众视野中时,都让人觉得她“该吃药了”。

试想一下当这个总爱拿泳装当外套,还梳大蝴蝶结发型的古怪女人出现在时尚杂志里时,一个正常人看到她的第一个念头是什么?不屑、庸俗、外国“芙蓉”!





但也确实让人在众多美女之中,轻易记住了她古怪的名字和造型。













她曾透露自己“奇装异服”是为了对抗娱乐圈的潜规则:

“他们期待我会像那种女人一样献身?但我要展现的,完全不是那样。那可不是我来的原因,我不是来给你宣泄痛苦的,我不是任你摆布的物品。”

她的怪异和大胆给许多服装设计师带来灵感,“鬼才设计师”亚历山大·麦昆、“老佛爷”卡尔·拉格斐等等。









亚历山大·麦昆为其设计的造型

Gaga与“老佛爷”卡尔·拉格斐





成名之初,因为妆容太厚,甚至连她到底是男是女都是争论的中心。她多次以出位的行为来证明自己确实是女性,不过她也承认,想成为男性的想法从没有消失过。







可以想象,媒体简直要爱死这个话题中心了!





Lady Gaga男装照,帅!







Gaga 以男装出现在日本《Giselle》杂志封面上,并对外宣布自己双性恋,不介意和一个女性恋爱,也期待能够找到合适的男伴。她还认为女同性恋者比男性更有勇气,并爆料自己与同性交往的经历。





目前已公开的,情史丰富的Gaga共经历了4段恋情3次订婚,最有名也最久的一任,是与演员泰勒·金尼维持了五年的恋情。









两个人因出演Gaga的MV《Born This Way》而相识,而后……当然就是爱情咯!(该MV尺度太大,木有截图~)





那些年,这对情侣在各种公开场合秀足了恩爱,大众也第一次看到原来Gaga也有这样小女人的一面。外媒评论“can't keep their hands off each other"。





可惜,这对良人终究没有走到最后。









如今再度订婚的Gaga,选择了与她相恋多年的经纪人男友Christian Carino。











超大的粉红色鸽子蛋,据说价值40万美元。











但走进婚姻,鸽子蛋有多大不重要,重要的是,她是不是他心中的公主。一个阅尽千帆的行业老炮愿意为她“相信童话”,或许这次,Gaga找到了良配。









3

洗尽铅华,巨星再生







去年,她亮相美版《Vogue》十月刊封面,竟然清汤挂面,再无浓妆艳抹。可能到那时候,许多人才看清楚这位歌后到底长什么样!













《Vogue》的文章里,她回忆过往的十年,从交到朋友到失去朋友,与认识了一辈子的人们建立着更深刻的关系;免不了遭受情感上的伤痛,也有一些她曾无法理解的东西,但十年以后,她慢慢明白了。













卸掉了夸张的浓妆,穿上简单利落的衣服,从以前的费尽心思设计,到如今的简单平凡,最真实的状态呈现,才是最好的嘎嘎女士。

时间拨回到2019年1月23日,第91届奥斯卡提名午宴当天。Lady Gaga有望凭借主演的第一部电影《一个明星的诞生》获奥斯卡最佳女主角提名,她演唱的电影主题曲《Shallow》也在角逐最佳原创歌曲。













早晨8点半,Gaga从睡梦中醒来。她知道那天是奥斯卡公布提名的日子,但是发现手机上没有任何的留言,心里一紧。





于是她拨打了助理 Bobby的电话,得知了今年奥斯卡的所有提名奖项,瞬息之间潸然泪下。





她做到了,两个提名都有她。





《一个明星的诞生》截图







《一个明星的诞生》讲述一个相貌并不出众,怀才不遇的普通女孩,梦想成为音乐明星的故事。她被现实千百次锤打,从充满梦想,到丧失勇气,再到爱人相助厚积薄发,最终成为一代歌后。





了解Gaga的人都知道,这个故事到底有多像她:从未一帆风顺,却始终勇往直前。





这是Gaga第二次入围奥斯卡提名,她曾凭纪录片《狩猎场》主题曲《“Til It Happens to You 》入围第88届奥斯卡最佳原创歌曲,但是最终抱憾而归





GaGa对于《一个明星的诞生》的故事也心有戚戚焉:“其中的某些部分和我的真实生活很相像。库珀花了很多时间了解我在音乐行业中的成长经历,把我的故事带入到电影中去。







曾经,纽约大学的表演老师因为她“平庸的深发色”而断言她演不了主角,高中时期也曾因为形体被其他女孩欺凌,而如今她用自己的成就,证明了她才是笑到最后的人。













当年那个“奇装异服”的“雷帝嘎嘎”,凭着才华和坚持,已经在我们的不经意之间,成长为成熟、大气的一代巨星。





这个时代,见证了一个真实的《一个明星的诞生》故事。











Lady Gaga经典造型知多少

1

早期蝴蝶结白发+墨镜造型















这大概是所有人记住Gaga的第一个造型,彼时她的夸张刚刚起步,但叛逆已经入骨。





2

皮制服+超高跟













身高155的Gaga对增高也是蜜汁迷恋,不管什么样的高跟驴蹄厚底鞋,她穿上后都能健步如飞,

3

超红火!













2009年出席VMA颁奖礼,用一身红色蕾丝把自己严严实实的裹了起来,带着极具教宗风采的造型上台领奖时,你可以观察下旁边阿姆的表情。





4

热气羊肉装













被戏称为史上最大“生肉片”礼服,铜锅在哪里?





5

像一颗海胆海胆













Blingbling的海胆造型,堪称造型车祸现场!





6

Hello Kitty?













为了庆祝hello kitty的第35个生日,Lady Gaga居然Cosplay了一把芭比娃娃的Hello Kitty长裙。





7

行走的毕加索









经常听到有人称赞“美得像从画里走出来一样”,然而可曾想过如果是抽象画会怎样?





8

行星轨道









竟然看不出轨道和衣服的连接点在哪,难道是唱着唱着就小宇宙爆发了。





9

外国版田螺姑娘?









虽然经过改良,但和服跟木屐还是保留了风貌,点睛之笔在于那一把海螺型的大伞,敢问仙女这是要去哪报恩?





10

电话帽子







喂,你脑袋响了!











微博:@藤井树观影团2011



公号:藤井树观影团