网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 Lady Gaga：现实版“一个明星的诞生”。

藤井树 发布于：


此前的第61届格莱美颁奖典礼上，Lady Gaga 凭借《Joanne》获最佳流行歌手。


此外，她和布莱德利·库珀合唱的《一个明星的诞生》主题曲《Shallow》更将最佳影视歌曲奖和最佳流行组合收入囊中。就此，她正式成为第一位包揽格莱美流行类全部奖项的大满贯歌手。



不仅如此，在2018年上映的《一个明星的诞生》中，Lady Gaga的表现堪称一鸣惊人，接连拿下奥斯卡、金球奖、英国学院奖等多个影后提名。


看了这部电影，许多人或许是第一次发现：原来Lady Gaga还挺清秀的呢！



                      

在代表音乐界最高荣誉的格莱美上，激动的Lady Gaga对着欢呼的观众，谈起了那段众人侧目、谤满天下的辛酸过往。


从相貌到实力都被质疑、走一步错一步的滋味，或许每个人都曾或多或少地体会。千帆过尽之后，“坚守自己”的信条由Gaga这样一位饱受争议的明星说出来，实在令人动容。


1

从追梦少女到“嘎嘎”


对Lady Gaga的印象，是天后？歌后？流行女王？特立独行的时尚宠儿？行为艺术家？还是一个博人眼球的流量明星？


在她没有成为Lady Gaga之前，她是一个叫斯黛芬妮·杰马诺塔的纽约富家女。出身曼哈顿上西区，从小就获得了各种学习乐器的机会。




自4岁起便无师自通完成钢琴弹奏，13岁写了第一支钢琴曲，这样点满的音乐天赋，上帝却偏偏给了这个个性叛逆的女孩。


因为这个女孩绝不会选择成为一代古典音乐大师，而是注定成为饱受争议的明星。


曼哈顿上西区，Gaga的出生和成长地，后来成为她许多歌曲的灵感来源


她曾在11岁时进入天主教女校圣心修道院学习，但性格张扬的她被认为“过于挑衅和古怪”；17岁时，她跳级进入纽约大学帝势艺术学院学习古典音乐，却始终面对周边人的嘲笑和冷眼。




因为她选择了一条太过艰难、几近幻想的路：她要做明星。而彼时的她，甚至算不上好看。


连当时的男友也认为她不可能成功，什么提名格莱美？简直是天方夜谭。分手前斯黛芬妮告诉他：我们分开后，你哪怕只是去买杯咖啡都能听到我的歌。 


 

为了更专注自己的音乐事业，她大二下学期选择辍学。不到19岁的她开始面临一个更加残酷的世界，在剧组跑龙套，作为词曲作者给人写歌，遭遇公司解约……


也就是在那段日子里，她遭遇了那次噩梦般的性侵：一位年长她20岁的音乐制作人霸凌了这个怀揣明星梦的姑娘，甚至导致她随后患上了严重的创伤后应激障碍。


即使如此，她依然着魔般地走在追梦的路上。


2014年，Lady Gaga首谈自己当年被知名音乐制作人性侵的经历


直到2014年，Gaga花了很多年做心理建设，才有勇气对公众讲述了这个事实：“我几乎就希望把这件事从自己脑中擦去。当最终我有勇气说出来的时候，就像终于放出了一个巨大的、丑陋的怪兽。”


在Gaga 后续的作品中，也不乏对性侵这一主题的阐释，例如 2015 年的《Till It Happens To You》。 



或许她的勤奋终于打动了音乐之神。21岁那年，参加音乐节演出，重新签约公司，为布兰妮等大牌写歌……事业逐渐步上正轨，第一张专辑也逐渐成型。


她还终于确定了自己的艺名，从她酷爱的皇后乐队经典歌曲《Radio Gaga》里拿出了Gaga这个词，成为“Lady Gaga”。

 

剩下的事大家都知道了，这个染着白发剪着齐刘海、画着闪电烟熏妆的小姑娘横空出世，凭借一曲《Poker Face》火遍全球，魔性的曲风瞬间洗脑。




嘎嘎女士将用她的歌曲和夺人眼球的形象打进了每个人的心里。那一年，她的前男友已经会在每个咖啡店听到她的歌了。 


2

雷人之母，话题中心

  

在2009年Lady Gaga可以说红到发黑，白发、蝴蝶结、双性恋......开始以各种叛逆姿态出现在观众眼前，似乎是从小进入天主教学院压抑了这个女孩太多欲望。


各种评论层出不穷，负面的声音不绝于耳。但Gaga也真正成为大众传媒的宠儿，杂志、电视、广播……尤其是到了年底，各种各样的盘点扑面而来，她的名字平均一天最少听到三次。




与音乐事业一起蓬勃生长的，还有大众对她服装造型的关心和议论。对于不少媒体来说，比起她的音乐，Lady Gaga的服装造型带来的点击率更高，她每次出现在公众视野中时，都让人觉得“该吃药了”。

 

试想一下当这个总爱拿泳装当外套，还梳大蝴蝶结发型的古怪女人出现在时尚杂志里时，一个正常人看到她的第一个念头是什么？不屑、庸俗、外国“芙蓉


但也确实让人在众多美女之中，轻易记住了她古怪的名字和造型。




她曾透露自己“奇装异服”是为了对抗娱乐圈的潜规则：

 

“他们期待我会像那种女人一样献身？但我要展现的，完全不是那样。那可不是我来的原因，我不是来给你宣泄痛苦的，我不是任你摆布的物品。”

 

她的怪异和大胆给许多服装设计师带来灵感，“鬼才设计师”亚历山大·麦昆、“老佛爷卡尔·拉格斐等等。



亚历山大·麦昆为其设计的造型

 

Gaga与“老佛爷”卡尔·拉格斐


成名之初，因为妆容太厚，甚至连她到底是男是女都是争论的中心。她多次以出位的行为来证明自己确实是女性，不过她也承认，想成为男性的想法从没有消失过。


可以想象，媒体简直要爱死这个话题中心了！


Lady Gaga男装照，帅！


Gaga 以男装出现在日本《Giselle》杂志封面上，并对外宣布自己双性恋，不介意和一个女性恋爱，也期待能够找到合适的男伴。她还认为女同性恋者比男性更有勇气，并爆料自己与同性交往的经历。


目前已公开的，情史丰富的Gaga共经历了4段恋情3次订婚，最有名也最久的一任，是与演员泰勒·金尼维持了五年的恋情。



两个人因出演Gaga的MV《Born This Way》而相识，而后……当然就是爱情咯！（该MV尺度太大，木有截图~）


那些年，这对情侣在各种公开场合秀足了恩爱，大众也第一次看到原来Gaga也有这样小女人的一面。外媒评论“can't keep their hands off each other"。


可惜，这对良人终究没有走到最后。



如今再度订婚的Gaga，选择了与她相恋多年的经纪人男友Christian Carino。



超大的粉红色鸽子蛋，据说价值40万美元。



但走进婚姻，鸽子蛋有多大不重要，重要的是，她是不是他心中的公主。一个阅尽千帆的行业老炮愿意为她“相信童话”，或许这次，Gaga找到了良配。



3

洗尽铅华，巨星再生


去年，她亮相美版《Vogue》十月刊封面，竟然清汤挂面，再无浓妆艳抹。可能到那时候，许多人才看清楚这位歌后到底长什么样！




《Vogue》的文章里，她回忆过往的十年，从交到朋友到失去朋友，与认识了一辈子的人们建立着更深刻的关系；免不了遭受情感上的伤痛，也有一些她曾无法理解的东西，但十年以后，她慢慢明白了。




卸掉了夸张的浓妆，穿上简单利落的衣服，从以前的费尽心思设计，到如今的简单平凡，最真实的状态呈现，才是最好的嘎嘎女士。

 

时间拨回到2019年1月23日，第91届奥斯卡提名午宴当天。Lady Gaga有望凭借主演的第一部电影《一个明星的诞生》获奥斯卡最佳女主角提名，她演唱的电影主题曲《Shallow》也在角逐最佳原创歌曲。




早晨8点半，Gaga从睡梦中醒来。她知道那天是奥斯卡公布提名的日子，但是发现手机上没有任何的留言，心里一紧。


于是她拨打了助理 Bobby的电话，得知了今年奥斯卡的所有提名奖项，瞬息之间潸然泪下。


她做到了，两个提名都有她。


《一个明星的诞生》截图


《一个明星的诞生》讲述一个相貌并不出众，怀才不遇的普通女孩，梦想成为音乐明星的故事。她被现实千百次锤打，从充满梦想，到丧失勇气，再到爱人相助厚积薄发，最终成为一代歌后。


了解Gaga的人都知道，这个故事到底有多像她：从未一帆风顺，却始终勇往直前。


这是Gaga第二次入围奥斯卡提名，她曾凭纪录片《狩猎场》主题曲《“Til It Happens to You 》入围第88届奥斯卡最佳原创歌曲，但是最终抱憾而归


GaGa对于《一个明星的诞生》的故事也心有戚戚焉：“其中的某些部分和我的真实生活很相像。库珀花了很多时间了解我在音乐行业中的成长经历，把我的故事带入到电影中去。


曾经，纽约大学的表演老师因为她“平庸的深发色”而断言她演不了主角，高中时期也曾因为形体被其他女孩欺凌，而如今她用自己的成就，证明了她才是笑到最后的人。




当年那个“奇装异服”的“雷帝嘎嘎”，凭着才华和坚持，已经在我们的不经意之间，成长为成熟、大气的一代巨星。


这个时代，见证了一个真实的《一个明星的诞生》故事。




Lady Gaga经典造型知多少

1

早期蝴蝶结白发+墨镜造型




这大概是所有人记住Gaga的第一个造型，彼时她的夸张刚刚起步，但叛逆已经入骨。


2

皮制服+超高跟




身高155的Gaga对增高也是蜜汁迷恋，不管什么样的高跟驴蹄厚底鞋，她穿上后都能健步如飞，

 

3

超红火！




2009年出席VMA颁奖礼，用一身红色蕾丝把自己严严实实的裹了起来，带着极具教宗风采的造型上台领奖时，你可以观察下旁边阿姆的表情。


4

热气羊肉装




被戏称为史上最大“生肉片”礼服，铜锅在哪里？


5

像一颗海胆海胆




Blingbling的海胆造型，堪称造型车祸现场！


6

Hello Kitty？




为了庆祝hello kitty的第35个生日，Lady Gaga居然Cosplay了一把芭比娃娃的Hello Kitty长裙。


7

行走的毕加索



经常听到有人称赞“美得像从画里走出来一样”，然而可曾想过如果是抽象画会怎样？


8

行星轨道



竟然看不出轨道和衣服的连接点在哪，难道是唱着唱着就小宇宙爆发了。


9

外国版田螺姑娘？



虽然经过改良，但和服跟木屐还是保留了风貌，点睛之笔在于那一把海螺型的大伞，敢问仙女这是要去哪报恩？


10

电话帽子



喂，你脑袋响了！



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：2018年度十大国产电视剧【惊喜榜单】 >> << 上一篇：看完《流浪地球》，你必须知道这20个幕后...

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>