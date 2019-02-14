



此前的第61届格莱美颁奖典礼上，Lady Gaga 凭借《Joanne》获最佳流行歌手。





此外，她和布莱德利·库珀合唱的《一个明星的诞生》主题曲《Shallow》更将最佳影视歌曲奖和最佳流行组合收入囊中。就此，她正式成为第一位包揽格莱美流行类全部奖项的大满贯歌手。











不仅如此，在2018年上映的《一个明星的诞生》中，Lady Gaga的表现堪称一鸣惊人，接连拿下奥斯卡、金球奖、英国学院奖等多个影后提名。





看了这部电影，许多人或许是第一次发现：原来Lady Gaga还挺清秀的呢！









在代表音乐界最高荣誉的格莱美上，激动的Lady Gaga对着欢呼的观众，谈起了那段众人侧目、谤满天下的辛酸过往。





从相貌到实力都被质疑、走一步错一步的滋味，或许每个人都曾或多或少地体会。千帆过尽之后，“坚守自己”的信条由Gaga这样一位饱受争议的明星说出来，实在令人动容。







1

从追梦少女到“嘎嘎”





对Lady Gaga的印象，是天后？歌后？流行女王？特立独行的时尚宠儿？行为艺术家？还是一个博人眼球的流量明星？







在她没有成为Lady Gaga之前，她是一个叫斯黛芬妮·杰马诺塔的纽约富家女。出身曼哈顿上西区，从小就获得了各种学习乐器的机会。













自4岁起便无师自通完成钢琴弹奏，13岁写了第一支钢琴曲，这样点满的音乐天赋，上帝却偏偏给了这个个性叛逆的女孩。





因为这个女孩绝不会选择成为一代古典音乐大师，而是注定成为饱受争议的明星。





曼哈顿上西区，Gaga的出生和成长地，后来成为她许多歌曲的灵感来源





她曾在11岁时进入天主教女校圣心修道院学习，但性格张扬的她被认为“过于挑衅和古怪”；17岁时，她跳级进入纽约大学帝势艺术学院学习古典音乐，却始终面对周边人的嘲笑和冷眼。













因为她选择了一条太过艰难、几近幻想的路：她要做明星。而彼时的她，甚至算不上好看。





连当时的男友也认为她不可能成功，什么提名格莱美？简直是天方夜谭。分手前斯黛芬妮告诉他：我们分开后，你哪怕只是去买杯咖啡都能听到我的歌。





为了更专注自己的音乐事业，她大二下学期选择辍学。不到19岁的她开始面临一个更加残酷的世界，在剧组跑龙套，作为词曲作者给人写歌，遭遇公司解约……





也就是在那段日子里，她遭遇了那次噩梦般的性侵：一位年长她20岁的音乐制作人霸凌了这个怀揣明星梦的姑娘，甚至导致她随后患上了严重的创伤后应激障碍。





即使如此，她依然着魔般地走在追梦的路上。





2014年，Lady Gaga首谈自己当年被知名音乐制作人性侵的经历





直到2014年，Gaga花了很多年做心理建设，才有勇气对公众讲述了这个事实：“我几乎就希望把这件事从自己脑中擦去。当最终我有勇气说出来的时候，就像终于放出了一个巨大的、丑陋的怪兽。”





在Gaga 后续的作品中，也不乏对性侵这一主题的阐释，例如 2015 年的《Till It Happens To You》。









或许她的勤奋终于打动了音乐之神。21岁那年，参加音乐节演出，重新签约公司，为布兰妮等大牌写歌……事业逐渐步上正轨，第一张专辑也逐渐成型。





她还终于确定了自己的艺名，从她酷爱的皇后乐队经典歌曲《Radio Gaga》里拿出了Gaga这个词，成为“Lady Gaga”。

剩下的事大家都知道了，这个染着白发剪着齐刘海、画着闪电烟熏妆的小姑娘横空出世，凭借一曲《Poker Face》火遍全球，魔性的曲风瞬间洗脑。













嘎嘎女士将用她的歌曲和夺人眼球的形象打进了每个人的心里。那一年，她的前男友已经会在每个咖啡店听到她的歌了。





2

雷人之母，话题中心



在2009年Lady Gaga可以说红到发黑，白发、蝴蝶结、双性恋......开始以各种叛逆姿态出现在观众眼前，似乎是从小进入天主教学院压抑了这个女孩太多欲望。





各种评论层出不穷，负面的声音不绝于耳。但Gaga也真正成为大众传媒的宠儿，杂志、电视、广播……尤其是到了年底，各种各样的盘点扑面而来，她的名字平均一天最少听到三次。













与音乐事业一起蓬勃生长的，还有大众对她服装造型的关心和议论。对于不少媒体来说，比起她的音乐，Lady Gaga的服装造型带来的点击率更高，她每次出现在公众视野中时，都让人觉得她“该吃药了”。

试想一下当这个总爱拿泳装当外套，还梳大蝴蝶结发型的古怪女人出现在时尚杂志里时，一个正常人看到她的第一个念头是什么？不屑、庸俗、外国“芙蓉”！





但也确实让人在众多美女之中，轻易记住了她古怪的名字和造型。













她曾透露自己“奇装异服”是为了对抗娱乐圈的潜规则：

“他们期待我会像那种女人一样献身？但我要展现的，完全不是那样。那可不是我来的原因，我不是来给你宣泄痛苦的，我不是任你摆布的物品。”

她的怪异和大胆给许多服装设计师带来灵感，“鬼才设计师”亚历山大·麦昆、“老佛爷”卡尔·拉格斐等等。









亚历山大·麦昆为其设计的造型

Gaga与“老佛爷”卡尔·拉格斐





成名之初，因为妆容太厚，甚至连她到底是男是女都是争论的中心。她多次以出位的行为来证明自己确实是女性，不过她也承认，想成为男性的想法从没有消失过。







可以想象，媒体简直要爱死这个话题中心了！





Lady Gaga男装照，帅！







Gaga 以男装出现在日本《Giselle》杂志封面上，并对外宣布自己双性恋，不介意和一个女性恋爱，也期待能够找到合适的男伴。她还认为女同性恋者比男性更有勇气，并爆料自己与同性交往的经历。





目前已公开的，情史丰富的Gaga共经历了4段恋情3次订婚，最有名也最久的一任，是与演员泰勒·金尼维持了五年的恋情。









两个人因出演Gaga的MV《Born This Way》而相识，而后……当然就是爱情咯！（该MV尺度太大，木有截图~）





那些年，这对情侣在各种公开场合秀足了恩爱，大众也第一次看到原来Gaga也有这样小女人的一面。外媒评论“can't keep their hands off each other"。





可惜，这对良人终究没有走到最后。









如今再度订婚的Gaga，选择了与她相恋多年的经纪人男友Christian Carino。











超大的粉红色鸽子蛋，据说价值40万美元。











但走进婚姻，鸽子蛋有多大不重要，重要的是，她是不是他心中的公主。一个阅尽千帆的行业老炮愿意为她“相信童话”，或许这次，Gaga找到了良配。









3

洗尽铅华，巨星再生







去年，她亮相美版《Vogue》十月刊封面，竟然清汤挂面，再无浓妆艳抹。可能到那时候，许多人才看清楚这位歌后到底长什么样！













《Vogue》的文章里，她回忆过往的十年，从交到朋友到失去朋友，与认识了一辈子的人们建立着更深刻的关系；免不了遭受情感上的伤痛，也有一些她曾无法理解的东西，但十年以后，她慢慢明白了。













卸掉了夸张的浓妆，穿上简单利落的衣服，从以前的费尽心思设计，到如今的简单平凡，最真实的状态呈现，才是最好的嘎嘎女士。

时间拨回到2019年1月23日，第91届奥斯卡提名午宴当天。Lady Gaga有望凭借主演的第一部电影《一个明星的诞生》获奥斯卡最佳女主角提名，她演唱的电影主题曲《Shallow》也在角逐最佳原创歌曲。













早晨8点半，Gaga从睡梦中醒来。她知道那天是奥斯卡公布提名的日子，但是发现手机上没有任何的留言，心里一紧。





于是她拨打了助理 Bobby的电话，得知了今年奥斯卡的所有提名奖项，瞬息之间潸然泪下。





她做到了，两个提名都有她。





《一个明星的诞生》截图







《一个明星的诞生》讲述一个相貌并不出众，怀才不遇的普通女孩，梦想成为音乐明星的故事。她被现实千百次锤打，从充满梦想，到丧失勇气，再到爱人相助厚积薄发，最终成为一代歌后。





了解Gaga的人都知道，这个故事到底有多像她：从未一帆风顺，却始终勇往直前。





这是Gaga第二次入围奥斯卡提名，她曾凭纪录片《狩猎场》主题曲《“Til It Happens to You 》入围第88届奥斯卡最佳原创歌曲，但是最终抱憾而归





GaGa对于《一个明星的诞生》的故事也心有戚戚焉：“其中的某些部分和我的真实生活很相像。库珀花了很多时间了解我在音乐行业中的成长经历，把我的故事带入到电影中去。







曾经，纽约大学的表演老师因为她“平庸的深发色”而断言她演不了主角，高中时期也曾因为形体被其他女孩欺凌，而如今她用自己的成就，证明了她才是笑到最后的人。













当年那个“奇装异服”的“雷帝嘎嘎”，凭着才华和坚持，已经在我们的不经意之间，成长为成熟、大气的一代巨星。





这个时代，见证了一个真实的《一个明星的诞生》故事。











Lady Gaga经典造型知多少

1

早期蝴蝶结白发+墨镜造型















这大概是所有人记住Gaga的第一个造型，彼时她的夸张刚刚起步，但叛逆已经入骨。





2

皮制服+超高跟













身高155的Gaga对增高也是蜜汁迷恋，不管什么样的高跟驴蹄厚底鞋，她穿上后都能健步如飞，

3

超红火！













2009年出席VMA颁奖礼，用一身红色蕾丝把自己严严实实的裹了起来，带着极具教宗风采的造型上台领奖时，你可以观察下旁边阿姆的表情。





4

热气羊肉装













被戏称为史上最大“生肉片”礼服，铜锅在哪里？





5

像一颗海胆海胆













Blingbling的海胆造型，堪称造型车祸现场！





6

Hello Kitty？













为了庆祝hello kitty的第35个生日，Lady Gaga居然Cosplay了一把芭比娃娃的Hello Kitty长裙。





7

行走的毕加索









经常听到有人称赞“美得像从画里走出来一样”，然而可曾想过如果是抽象画会怎样？





8

行星轨道









竟然看不出轨道和衣服的连接点在哪，难道是唱着唱着就小宇宙爆发了。





9

外国版田螺姑娘？









虽然经过改良，但和服跟木屐还是保留了风貌，点睛之笔在于那一把海螺型的大伞，敢问仙女这是要去哪报恩？





10

电话帽子







喂，你脑袋响了！











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