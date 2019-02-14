《流浪地球》开启了中国科幻元年，这样一部电影的出现，从制作角度势必有着许多从无到有的过程，充满挑战与冒险。

小编在此梳理出20个令人记忆深刻的幕后故事，帮助大家从世界观到电影设计，更好地了解《流浪地球》的诞生。





可以肯定的是，幕后故事远远不止下面这些。从立项初始，到后期制作，片方克服的困难成千上万，除了影迷口口相传的经典故事外，片方还出版了专门记录幕后故事的《流浪地球电影制作手记》，传达了更多不为人知的制作细节。



1

“流浪美学”





硬科幻类型在华语商业电影中是一片未开垦的处女地，建立可以被国人接受的视觉体系，是一个从无到有的艰难过程。排除了文化隔阂相对较深的美式科幻视觉体系，《流浪地球》选择了苏联式的重工业美学风格，因为能够更好地与中国现实情况相结合。





首先，航天部分的场景设计基于真实的中国航天技术。与美式科幻电影中空间站走的极简风、未来感不同，《流浪地球》的空间站偏现实。另一方面，受限于资金和技术问题，建立具有未来感的视觉体系，将耗费更多资源，也更有难度。最终权衡之后，在写实和未来感之间找到了支撑点。



2

行星发动机设计





有了整体的美学理念之后，首先要解决影片里的行星发动机外形，那是故事起源的重中之重。最终，我们看到的行星发动机兼具重工业感和机械感的。

根据美术指导郜昂的说法，如果站在空气动力学的角度，发动机的外部理应更平滑一些，但还是说到《流浪地球》的整体美学理念靠近苏联式风格，因此让行星发动机外壳呈现出钢筋混凝土的结构。





导演郭帆表示：“苏联美学风格是唯一我们能够找到的、跟中国人有情感连接的工业设计，你可以看长安街依然保留了好多钟楼，特别是军事博物馆，典型的，那是一套美学体系，我们对那个东西有情感。”



3

行星发动机原理







刘慈欣在原著中写到，“地球发动机安装在亚洲和美洲大路上，因为只有这两个大陆完整坚实的版块结构才能承受发动机对地球巨大的推力。”在电影中，我们从宇宙角度看地球，呈现出无数淡蓝色光柱喷发出来，并且具有一定角度，向飞船的火焰喷射口般，作为地球的运行动力。





但行星发动机的存在，也使得地表不再适于生命存活。《流浪地球》故事发生在原著中的“逃逸时代”，因此远离太阳的地球严寒无比。然而在“刹车时代”，由于行星发动机产生的巨量热能，使得“户外气温高达摄氏七八十度，必须穿冷却服才能外出。在这样的气温下常常会有暴雨，而发动机光柱穿过乌云时的景象简直是一场噩梦！”



4

木星引力







在影片中，运用木星的“引力弹弓效应”是一种真实原理。因为木星的体积是地球的1300倍，当地球靠近木星时，势必要被强大的引力吸引，从而产生加速度。借助木星的自转，最终地球会被木星像甩铅球一样甩出去，到达逃逸速度。





在人类已完成的航天行动中，已有“旅行者一号”、“帕克”等探测器运用过此原理。只是，《流浪地球》的故事又引入“洛希极限”这一概念，即地球在天体的相互影响中，坠入木星的一个极限边界。



5

防护服设计







电影中出现的防护服分军用和民用两种。军用防护服多了外骨骼装置，可以称为一种“机甲”。在很多好莱坞科幻电影中，外骨骼装置并不罕见，《明日边缘》、《极乐世界》，以及观众非常熟悉的《钢铁侠》，都采用了外骨骼。

而华语电影此前并未涉及到这样的设计，因此《流浪地球》作为第一个吃螃蟹的，势必借力了好莱坞成熟的经验。电影中外骨骼装置由维塔工作室开发，每套衣服有几百个零件，有电源，有真正的液压杆，加上头盔，平均重量达七八十斤。





根据负责防护服制作的MDI工作室介绍，“宇航服分了1100多个零件，软质500多，硬质500多。外部的硬质部分对于工业设计来说是一个高阶曲面，和汽车一样，大致在七阶左右。头盔内的构造和零件分层非常多，达到14层，手工模型的工艺根本无法满足这么高的精度，必须用工业的工艺。”



6

运载车







运载车是电影中的一件关键道具。从画面上大量的细节来看，内部必然是实拍，球形方向盘尤其令人印象深刻。但没想到的是连运载车的外部也有实物——同样是为《流浪地球》专门设计出来的。





其中，车体由央美交通工具专家根据模型设计，车身框架采用飞机、动车所用的航空铝合金，车身则采用新型复合材料，“既能控制重量，又能在颠簸时保持稳定。”



即使是在画面中不会精准看到的车体，也有专门设计的六轴电动平台，由国内的希娜魔夫团队设计并定制。希娜魔夫此前为《南极绝恋》做过六轴电动平台，那次经验派上了用场。

7

地下城设计







开场中的地下城设计细节充足，具有“人类因地表不再适于生存而躲到地下”的真实感。尤其是正直春节期间，我们可以看到浓浓的市井气：舞龙表演、捏糖人小摊、写着“串”字的小吃店等，依然是老北京城的样子。





在人文气息方面，打麻将依然是首选的娱乐活动。同时，也有偏动荡的“法外之地”，有人走私防护服，也有人做些不光彩的营生。整个地下城的生态结构可谓“麻雀虽小，五脏俱全”。大刘看到地下城的设计时，直言“比我想象得生动逼真”。



8

空间站设计







电影中的“领航员太空站”外型，则借鉴了斯坦利·库布里克的经典科幻电影《2001太空漫游》，大体上是一个旋转的环形结构。





空间站的自转是以向心力模拟重力，因此在空间站中的宇航员可以像在地表一样正常行动。这种圆周运动的空间站，是目前在真实航天领域最有可能实现的一种设计。



9

置景







《流浪地球》最终置景展开面积10万平方米，相当于15个足球场。大量近景，包括地下城、空间站等都是实景搭建。

为了便于材料反复使用，置景尽量采用重复形结构。“比如地下城里所有的通道都是用类似结构搭建，支撑框架完全一样，既是视觉上的统一，也可以拆下来装在另一场戏中。”





不过尽管如此，科幻电影的置景费用依然远远高于其他类型电影，比如光地下城的搭景费用，就近200万元——这在同类型题材中已经算非常“精打细算”了。



10

10000件特殊道具







电影里特殊道具的设计由MDI工作室负责。MDI的前身是421动画电影工作室。

《流浪地球》中的道具几乎是没有可以直接拿来用的，全部要专门地开发、制作。那一万件道具的难度可想而知，首先，具有未来感、科技感的材质不是市场上能随意买到的，也并非美术团队常规材质，而是需要通过三维建模，再用大量车床CNC加工或3D打印而成。





11

电影与原著不同







原著中地球总共经历三个时代：刹车时代、逃逸时代、流浪时代一（加速）、流浪时代二（减速）、新太阳时代。

“刹车时代”即停止地球自转，一共用了42年；“逃逸时代”是使地球加速到逃逸速度，飞出太阳系，这个过程中运用到了木星引力作为加速动力；“流浪时代”分成加速和减速两个阶段，目标是飞向比邻星；最后的“新太阳时代”，地球驶入比邻星轨道，成为这颗恒星的卫星。





《流浪地球》选取了原著中地球与木星交会的节点，并且出现前所未料的危机。其实在原著中，与木星交会时，看到比地球大一1300倍的木星压迫过来，让地球上的人感到恐惧，但这一过程并未发生意外，离开木星时地球顺利达到了逃逸速度。



12

《流浪地球》编年史







尽管只选取了原著的一个情节点，但相比于原著的两万字，《流浪地球》主创要填充海量的细节，才能建立一个可信的世界观。





开拍前，主创团队撰写了从1977年到2075年的百年编年史。在编年史中，“2018年，前氦闪研究小组专家刘欣推出‘流浪地球’模型，第一次提出行星发动机概念”；“2075年4月24日，木星危机”。



13

机器人莫斯







机器人莫斯一出现，便立刻明白这是对《2001太空漫游》的又一次致敬。与常见的人形AI不同，机器人莫斯依然是机器外型，但却无所不在。

“阿西莫夫机器人三大定律”奠定了机器人莫斯的行事准则，即“机器人不得伤害人类个体，或者目睹人类个体将遭受危险而袖手不管”、“机器人必须服从人给予它的命令，当该命令与第一定律冲突时例外”、“机器人在不违反第一、第二定律的情况下要尽可能保护自己的生存”。因此莫斯为了更大的全人类的利益，决定实行“火种计划”，与宇航员产生冲突。





14

致敬《星际穿越》B计划







这里的“火种计划”最先让人联想到的是《星际穿越》里的B计划：带着5000人类胚胎移民。与B计划相对应的A计划为《星际穿越》主要剧情——科学家去了三个可能适合人类移民的星球，探测环境。





《流浪地球》则反其道而行之，把运载5000人类受精胚胎和全物种DNA图谱，去寻找适合人类生存新家园的“火种计划”摆到优先位置。



15

未来都吃蚯蚓干？







在面临食品危机的未来，人类会以食用人工蛋白质食品为生，而蚯蚓作为蛋白质含量高的天然食物，成为“高端食品”也不足为奇。

《流浪地球》的世界观中地表不适合生命存活，地下的人造太阳能源有限，不能大量种植农作物，这也是为什么后面有个日本队员临死时说：“好想吃白米饭。”

16

结局更改







吴京饰演的宇航员驾驶空间站撞向木星的剧情为后来补拍。因为吴京带资进组，由最初的客串逐渐增加戏份，最后甚至起到了最为关键的作用之一。





这里采用了刘慈欣另一部小说《全频带阻塞干扰》的结局。在那个故事中，主人公驾驶万年炎帝号空间站撞入太阳，引起一场巨大的磁暴，达到屏蔽全球信号的目的，让攻击中国的高科技电子武器失灵。



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演员穿防护服拍摄时缺氧







由于防护服七、八十，甚至一百斤的重量，演员穿上表演时会大大增加耗氧速度，而带着不透气的头盔让这一过程更加艰难，基本上拍一会儿就会出现缺氧状态，需要吸氧休息。

吴孟达在拍摄前刚刚做完手术，拍摄时他要穿着防护服吊威亚，过程十分痛苦。但他鼓励自己：“在我有生之年有机会能拍到这种电影，能够在我们中国电影史上留下一页，值了。”最后拍摄超期了五天，吴孟达一分钱没要。拍完就回香港住院了。





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失重特效







剧组用不起电动威亚，用传统威亚做失重效果非常困难。动作指导严华从国外定制了两个轮环，加上辅助的铁棍，嵌套在外骨骼的腰间，以实现演员在空中360度的翻转。

吊威亚的同时，还要身穿六十多斤重的宇航服，吴京形容 “就像掉在铁钩子上的半扇猪肉一样，根本就动不了”。





19

未开拍，已删减







其实，《流浪地球》的剪辑在电影未开拍前就动工了。即在故事板阶段，就开始了删减。

由于拍摄成本极高，要避免不必要的浪费。故事板本来有三个小时，剪辑师张嘉辉把一些对剧情没有太大影响的戏进行了删减，把故事版删减到了两小时以内，其中包括一场在通道里开枪抢东西的场面混乱的动作戏。





20

客串的友人







《流浪地球》有七位导演的友情客串，包括今年春节档另一部大片《疯狂外星人》的导演宁浩。这两部电影都改编自刘慈欣的小说，同时期拍摄，甚至摄影棚都在一起。《疯狂的外星人》剧组还曾把置景借给《流浪地球》使用过。

另外，还有导演张小北、路阳、饶晓志等都在片中客串。影片开头，在地下城中，新闻报道里说有一批宇航员即将完成任务回到地球，在吴京的两旁分别是刘慈欣和郭京飞。









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