



时间：2019年2月13日17:15



放映电影：《一吻定情》

地点：上海新天地UME影城

主持人：杨姣

嘉宾：陈玉珊、齐伟





《一吻定情》现场打分



平均分：8.8

最高分：10分 最低分：7分





2月13日下午，观影团带着团友一起打卡了《一吻定情》。甜蜜的气息配着浪漫的情节，少女心都要炸裂了！









这场活动为“闺蜜专场”，现场气氛简直不能再High！大家结伴而来，感受着节日的气氛，品尝着恋爱的滋味。观影途中，笑声此起彼伏，新鲜出炉的“陆允CP”更是超多惊喜！









陈玉珊导演更是来到现场，大爆猛料和电影彩蛋，观影乐趣翻了几番！









此次，观影团还请来了上海大学上海电影学院齐伟副教授为大家点评影片。《一吻定情》有哪些亮点？我们来听听嘉宾们怎么说吧！











1

陈导的“少女心”





杨：《我的少女时代》我看了三遍，每次都哭成狗。我觉得您执导的青春片，不论就细节、灯光，还是角色设定，都会带给我们小鹿乱撞的幸福感。





这部电影也是，我特别喜欢影片中少女心爆棚的情节。所以想问一下您，能拍摄这么赞的青春片，您是不是一直都有一颗少女心？这是您拍摄青春片的秘诀吗？





陈：确实有很多人问过我这个问题，但说实话，我自己一直定义不出“少女心”。如果非要定义的话，我觉得少女心就是导演与观众之间那种共同的联系。



我们都喜欢这样的人物、情节、情绪和情境。这些元素，会把我们带到自己的16岁。或许每一段感情里都充满了困难，也许最后无疾而终，但恋爱的过程绝对是纯粹干净的，这样的感觉是大家都喜欢的，很容易引发观众的共鸣。









其实，“少女心”就像是我发出的一个讯号，观众通过观影接受到它，这是观众与我的双方交流。

齐：在我看来，“少女心”其实就是一个人最初喜欢另一个人的那种状态，不掺杂任何杂质，也不进行利益的权衡，是完全纯粹的。从陈导许多作品的浪漫情节来看，我觉得陈导的心里一定住了位纯净的少女。





2

“陆允CP”超惊喜！





杨：电影中王大陆与林允组成的CP真的有很多惊喜！不管是王大陆从“痞帅男神”到“高冷学霸”的转变，还是林允单纯傻萌的人物设定，我都非常喜欢。您觉得"陆允CP”达到您的期待了吗？









齐：我觉得这对CP的完成度很高，相较而言，我更喜欢王大陆所塑造的人物。他在表演中，融入了自己的“痞坏”元素，在很大程度上丰富了原著中江直树的高冷学霸形象。





江直树成长弧线清晰可感，在表面看似“女追男”的老套情节设定下，其实是一个智慧和温暖并存的江直树对傻白甜原湘琴的默默守护，那是一种“高冷学霸”式的爱。

陈: 其实，并不是外界所传的那样，说是我“钦点”王大陆与林允来饰演直树与湘琴的，他们也是经过了重重筛选才走到最后。



王大陆一开始觉得自己驾驭不了“高冷学霸”的人物设定，林允也是在敲定角色后，找我试戏了十几个小时，两个孩子都非常努力。









说实话，江直树确实是最难演的角色。多年来，漫画原著也包括影视作品，带给大家的江直树都是一个高冷形象。所以，我们在改编剧本的过程中，最难的问题就在于“定型”。







如果照本宣科地将原著或者电视剧中的内容搬上银幕，那么就丧失了这次改编的意义。所以，关键的问题就在于在不能改变人设的基础上，对情节进行新颖的设计，要让观众看到情节中有所超越的地方。





在改编剧本的过程中，我们就时常在想，天才会说什么？天才的生活是什么样的?江直树的微信头像、微信背景应该被设置成什么样才能体现他这一人物的性格特征。









我们在情节上做了很多细节的设计，例如把江直树的微信背景设置成物理学的楞次定律图形，这既符合江直树的学霸设定，同时又暗含了浪漫的爱情定义：当初是你闯进我的世界，现在是我舍不得你。（现场尖叫声！）





在改编的过程中，我们都会结合原著，很细心地设计、很精心的打磨每一个角色。但是还是面临着别人说“炒冷饭”的嫌疑。也有人会认为，这是一个大IP，拍起来很省事，但其实并不是这样。





3

非常“陈玉珊”





杨：我想问一下陈导，选择了这么有名的一个大IP来改编，到底是什么触动了您呢？





陈：首先是市场对青春片类型的需求，这种甜蜜的东西大家还是喜欢的。而且片方给了我足够的空间去进行掌控，他们就告诉我希望拍一部完全“陈玉珊”的电影，这也促使我决定拍摄这部电影。









初见时，我就觉得林允身上有着天然的傻萌气息，做事情也很认真，符合湘琴的人物设定。拍完《我的少女时代》后，有70个本子找我，但这部电影吸引了我，因为它更具挑战性和发挥的空间。





齐：我给这部影片打了9.1分。之前我也看过2到3个版本的《一吻定情》，这次的电影版改编真的超出我的期待。









尤其是王大陆饰演的角色，他的成长是我们有目共睹的。另外，我觉得这部影片非常有代入感。





对我自身而言，无论是作为观众也好，还是作为研究者也好，它都能让我去仅仅作为一个男生,回忆起自己过往的某一段感情。





4

观众有话说





观众一：我打了10分。之前的韩版日版，包括台湾版的电视剧《一吻定情》我都看过。我觉得这次的《一吻定情》是一部非常具有少女心的电影。







不论就情感的关联性，还是就情节发展的合理性来看，既达到了我们想要的一个高度，又符合了故事情节发展的逻辑，是一部特别优秀的影片。







观众二：当初看到这部电影要上映时，我就期待满满。因为陈导的前作《我的少女时代》实在是太好看了。









看了这部影片后，我觉得完全不负期待。一向具有“痞帅”气息的王大陆也没有让我们失望，他是能够驾驭江直树这一“高冷学霸”的人物角色的。





5

现场评分





本场观影活动中，观众给予《一吻定情》的平均分高达8.8分，可以说非常优秀了！





看来，这场女追男的“艰险”历程，用精心的人物设计和捧腹的剧情设定，赢得了在场所有观众的欢心。







其实，每一个平凡女孩，都可以去打动一个看似遥不可及的人。湘琴的经历有没有给予你追爱的勇气呢？遇到爱，千万不要放手哦！





再次感谢陈玉珊导演与齐伟教授的精彩点评！





想要让你的情人节更加甜蜜，快带上心爱的ta去《一吻定情》吧！





［ ▲全场大合影］





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P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！













电影《一吻定情》

部分观众真实反馈

























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