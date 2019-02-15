



［ ▲映后直播采访大合影］





在情人节前夕，藤井树观影团与大家一起观看的《一吻定情》，实在是带来了太多又甜又粉红的气息！





直树与湘琴，这两个带着无数青春回忆的名字再度来袭，带来的不仅是情怀与过去，更是当下的感动和憧憬。哪怕你已经阅尽千帆，依然可以被点燃少男/少女心，大声地呐喊：相信爱情~





这，不就是最适合情人节的电影吗？





有爱情、有励志、有喜剧，类型元素充沛，加上“陆允CP”又暖又萌的互动，轻松带动你的情绪。





观影团团友打出的8.8高分，实在是因为观影热情太高，这就是爱情的力量啊！









回顾一下映后观众的采访吧！





采访人：番茄

职业：物资采购





我打了8分。





我非常喜欢这部电影传达的善意，或许看起来有点像童话，但随着剧情的发展，你会感受到纯真的爱情带给每个人美好的回忆，经历过生活之后依然愿意保持初心。







情人节到了，想脱单的一定来看啊。





采访人：赵莉莲

职业：文员





我打了8.8分。





在我的预期之上，虽然是一个比较熟悉的故事，但整体上非常完整，而且演员的表演比较惊喜。

故事是有点高于生活的，但反而是这样更能让人对爱情有憧憬。这是一部会把你带回青春梦想的电影，绝对不会踩雷。





采访人：黄晓波

职业：外企职员





我打了8.5分。





我最早是看过漫画，对这个剧情非常喜欢。目前的完成度已经比预期好很多。剧情非常好，王大陆演的也很好，可能女主角是有一点扣分。

这部电影不仅适合情人节，365天随时都可以看，带你做一场浪漫的梦。





采访人：甘晓莺

职业：证券从业





我给这部电影打9.5分。其实我都非常想打10分，但还是留一点空间。

我最喜欢这部电影的是让我发现每个人都是有少女心的。包括我身边的老阿姨，都会为这部电影流泪，这让我非常感动。

我很想再去看第二遍，因为里面导演说的很多小细节都很想再看看。没有什么不满意的，现在想赶紧回去看看陈导的《我的少女时代》。





采访人：宋晓莉

职业：教师





我打了9分。





带给我的惊喜还是很多的，包括一些场景切换和台词都非常轻松，生活压力这么大，看一点这种少女心的东西会觉得很甜。





王大陆在里面超帅，一定要看！非常适合好朋友、好闺蜜一起看的电影。





采访人：cheese

职业：财务





我打了9分。



这么冷的天，看了这么温暖的电影，简直是冬天里的一把火啊！少女心像玫瑰花一样地盛开了。一定会看第二遍。

情人节最实惠的消费就是来电影院看《一吻定情》，说不定还会碰到跟你趣味相投的人。





采访人：严巍

职业：酒店管理





我打了8分。





电影绝对是高于我预期的。本来只是想来看偶像剧，但它确实让我笑出来了，最后也有着暖心的成分，陈导在我心里是国内青春片的第一人了。

明天是情人节，在这个特定的时间里，这部电影绝对值得推荐。





采访人：俊俊

职业：学生





我打了9分。





我看过之前所有的《一吻定情》的版本，这个故事我非常喜欢，但陈导这一版绝对是超出预期的。

我的男朋友也很喜欢《我的少女时代》，情人节我一定会拉上他来看这部电影。









接下来看看问卷情况吧。





甜甜的像巧克力！





奔三老阿姨少女心又炸了！









认真、坚持不懈，定会如愿以偿。





有很多热恋的情侣间的互动、泛滥的少女心和自己的情结。





重温美好时光。







甜！





青春少女情怀。





好看有趣。





适合小情侣看~





Good！！





青春的执念。





简单明了，不拖，男主帅爆啦！！！





少女风偶像电影。





很有趣，想起了初恋。





甜死人的狗粮，羡慕！





清新怡人，深入人心，无厘头中带有恋人的一面。





超出预期，好看！





又想起第一次看日版~看得很开心！





青涩而美好的爱情，人人向往，让我们把握住纯真的初恋味道！





很温暖、很搞笑，2.14适合小情侣看~





适合情人节看的电影。





带着和湘琴出场时同龄的女儿看的，希望她此后也有甜蜜、浪漫的初恋，能有喜欢的男生，男生也喜欢她，初恋是甜蜜美好的。（小编泪目了！）









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公号：藤井树观影团



