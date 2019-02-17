



藤井树观影团

10FL LUXE高亮版专场



《阿丽塔：战斗天使》观影活动





放映时间

2月22日（周五）18:30





放映地点

红星电影世界

（黄浦区半淞园路376号越界世博园B4-1号楼3F）





主持人

藤井树





嘉宾

程波





程波：影评人，上海大学上海电影学院教授，博士生导师。









▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

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▼如何判断是否索票成功

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2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

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4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！





▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到程波教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011 哦~ 链接请戳右：https://weibo.com/p/100120183391















说起时代记忆，詹姆斯·卡梅隆不得不提。



从《终结者2》到《泰坦尼克号》，再到《阿凡达》，他用天马行空的想象和极具冲击力的视效，一次次颠覆着观众对于电影世界与科幻魅力的认知。

今年，卡神带着他的科幻世界再次杀回。他宣布，《阿丽塔：战斗天神》，是他最新一次对电影视界的刷新！





《阿丽塔：战斗天使》(2019)

Alita: Battle Angel

导演: 罗伯特·罗德里格兹

编剧: 詹姆斯·卡梅隆

主演: 罗莎·萨拉查 / 克里斯托弗·沃尔兹

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国 / 加拿大 / 阿根廷

片长: 122分钟





1

当10FL LUXE高亮版遇上卡神









宏大场景+硬核科技+强大视效，向来是卡梅隆在国际上战无不胜的一手好牌。《阿丽塔：战斗天使》也一样不落。







虽说本次卡神没有亲自导演，但编剧+监制的身份，也注定了这部影片带有很浓厚的“卡梅隆”味道。





堪称史上制作最精良的3D来了，你准备好了吗？









科技感与废土气息碰撞的未来世界，气势恢宏，尽显王者风范~







末日焦虑的气息散发在城市的每一个角落，地下城的生死决斗，火花四溅、剑拔弩张。





当然更少不了令人热血沸腾的“死亡球”大赛，瑰丽又充满毁灭气息的星际大战一触即发。





阿丽塔，作为史上首个CG和真人结合的类人类角色，头上有超过13.2万根头发、2000根眉毛、480根睫毛，脸和耳朵上有近50万根“桃色绒毛”。









硬核的科幻世界、激燃的战斗场面、令人大开眼界的视觉特效，极其逼真的人物形象，也只有通过具有超强细节表现力和强大音响系统的超清晰10FL LUXE 高亮版，才能看个过瘾！









当10FL LUXE高亮版巨幕遇上卡神，你的视界，我们承包到底！

2

热血剧情超沸腾





日本作家木城雪户的《铳梦》可以说的上是上世纪90年代最为经典的热血格斗漫之一了，《阿丽塔：战斗天使》就是根据这部漫画改编。





从接触到这个故事，有拍这部电影的想法开始，卡梅隆琢磨了20年。

故事设定在遥远的26世纪，彼时科技发达，天空城与钢铁城并在，人类与机械改造人共存。









不似天空城祥和宁静，钢铁城弱肉强食，战乱不断。

阿丽塔正是生活在这个底层阶级“修罗场”的半机械少女，所幸被改造人医生依德拯救才捡回一条命，虽重获新生，却丧失记忆。









对世间一切都充满好奇的阿丽塔，偶然间发现自己拥有强大的战斗能力，男友雨果也向她点明了特殊的身世，从得知真相的那一刻起，她就开始了对“自我”的追寻。









哇，这不会是废土世界的“谍影重重”吧？





凭借记忆在废弃的军舰中找回战士躯体，不料想却被邪恶势力盯上，你死我活的战斗就此开始。

酒吧中跃身而起~





铁链夹缝中飞身闪避~



街头巷尾绝命厮杀~











机动球大赛围追堵截~









接连不断的战斗中让她战斗力飙升,从自卑迷惘到铿锵开战，这个誓要重铸宇宙新秩序的核能少女，也是在这一次又一次的反抗中，找回了自己。





世界最强少女正式养成！其实，她本就是天生的王者。







3

主创团队超惊艳





说完燃炸的视觉特效与热血的剧情设定，当然要说一说创造惊人看点的主创团队啦~









卡梅隆（编剧监制）+罗德里格兹（导演）+维塔数码(特效团队)+沃尔兹、萨拉扎尔（主演） ，一听就是神仙组合啊。





说卡梅隆=超强视效，没人反对吧？继《阿凡达》之后，卡神再次革新3D技术，将《阿丽塔：战斗天使》打造成妥妥的“阿凡达2.0”。





卡梅隆&罗德里格兹

这一次，卡神将执导权交给了曾经执导过《杀出个黎明》《罪恶之城》系列的“鬼才导演”罗德里格兹。

当初《罪恶之城》漫画+油画的视效感官惊艳众人，这次罗导在秉承卡神一贯科幻风格的同时，融入了自己擅长的暴力美学，还颇有一些中国功夫片的味道。





曾经参与制作过《指环王》《阿凡达》《猩球崛起》等大片，拿下五座奥斯卡小金人的维塔数码，在电影特效界的地位更不用多说。

在《阿丽塔：战斗天使》中，维塔数码将“动作捕捉”升级为“表情捕捉”，势必成为继《阿凡达》之后的再一次革新。









不说别的，阿丽塔一只眼睛，就耗费了制作团队一年多的时间。总体算下来，团队对特效场景渲染时间总计为4.32亿小时。









出演过《分歧者2》《移动迷宫2》的罗莎·萨拉扎尔饰演阿丽塔，眉宇之间都是戏~





曾凭借《无耻混蛋》《被解救的姜戈》二度拿下奥斯卡最佳男配的克里斯托弗·沃尔兹，在影片中扮演拯救阿丽塔的依德医生，是宇宙少女觉醒的关键人物。









光看预告片，小编的血都达到了沸点！你们还不快来和我们一起，在10FL LUXE高亮版巨幕上开启一场科幻与视效的震撼之旅！手慢无哦~









本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~











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2月22号，不见不散！









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