01

《流浪地球》官方设计团队哭了

这位网友你是黄海吧?









上映10天破30亿的《流浪地球》掀起了2019年的第一个观影高潮,虽然网上的评论一点不佛系,但片方确实可以佛系了。

不过,该片的官方设计团队恐怕要哭了,被网友虐了!先来看看官方团队的作品,反正也凑合。





但是,电影导演郭帆实名推荐的这位大神做的……给跪了!哥们你是黄海的小号吧!





这样的设计思维,连杜蕾斯都要出来说个服,毕竟他们也做了一张海报……









02

史上最贵美剧!

亚马逊版《指环王》将在苏格兰拍摄









这年头的流媒体也是真豁得出去,亚马逊投资的《指环王》版权费2.5亿美元,前两季的制作和宣传费用2.5亿美元,总费用超过5亿美元,直接打破了《权游》的最贵美剧纪录!





苏格兰天空岛

苏格兰当地报纸披露,亚马逊的人正在勘景,会在当地取景拍摄《指环王》,不过具体的开拍时间,还是要等等官宣咯。





03

柏林电影节华语片表现抢眼

明年将推迟到奥斯卡之后









今年的柏林电影节,中国电影表现老带劲了!其中,王全安执导的主竞赛单元电影《恐龙蛋》拿下了2.8分的超高场刊分数;王小帅的《地久天长》刚刚首映,口碑相当不俗。

娄烨执导,马思纯、井柏然、秦昊等主演的电影《风中有朵雨做的云》全景单元首映,也获得一片点赞。













华语片给力,柏林电影节却有点慌神。奥斯卡宣布,明年咱提档大约两周,2月9日就办,柏林组委会一算好像跟咱冲突了!

这些年来,拉好莱坞大制作参赛的策略被证明失败后,柏林星光日渐黯淡,所谓给奥斯卡预热的意义也不大。放在奥斯卡之后举办,也不失为是一种自救之举。

04

《绝命毒师》电影版上线Netflix!

老白你会不会来?









说起《绝命毒师》,那真是无数人的美剧记忆了。去年制片人文斯·吉利甘宣布,该剧的电影版立项,将聚焦小粉的逃亡生涯!





电影已经在新墨西哥州拍差不多了,演员阵容却至今保密。粉丝们都嗨了,嘴这么严,该不会是阵容里有老白吧?老白,你快回来!

05

有爱又尴尬

皮特去了安妮斯顿生日宴?













狗仔已经爆了!詹妮弗·安妮斯顿办生日宴,居然被发现前夫布拉德·皮特现身会场!这是什么节奏,还是朋友?复合?

想当年,二人的一场离婚官司打得是轰轰烈烈。如今,不过皮特和朱莉的离婚官司已经打了两年多,之前跟塞隆的绯闻也是满天飞,这位还真是自带热搜体质啊。

06

丹尼·鲍尔拍英国版《夏洛特烦恼》?

这个世界没有披头士!





凭借《贫民窟的百万富翁》拿了奥斯卡最佳导演的丹尼·鲍尔,刚刚发了自己新片《昨天》的预告片。结果国内影迷都笑了:这不是俺家《夏洛特烦恼》的故事吗?





男主遭遇一场车祸,结果发现世界不一样了,披头士消失了,那么多伟大的歌没人听过!不过,在他成为明星之后,电影显然要展开比《夏洛特烦恼》复杂得多的思考。

哪怕是为了听歌,这电影也绝对值得期待!





07

奥斯卡我劝你善良!

昏招迭出惹众怒,还会好吗?









奥斯卡今年真的是昏招迭出。组委会宣布,今年最佳摄影、最佳真人短片、最佳剪辑、最佳化妆与发型设计四个奖项将在广告时段颁发,就为了将典礼时长压缩到3小时。

完全不能忍好吗!阿方索·卡隆和陀螺导第一时间发推怒斥荒谬。随后,李安、斯派克·李、昆汀·塔伦蒂诺、马丁·斯科塞斯等超过40位知名导演和摄影师联名发公开信,请奥斯卡撤回成命。





奥斯卡现任主席约翰贝利





但学院方面的回复显然无意改变决定,称这些奖项的部门都是自愿放弃的。呵呵,也是信了你们的邪。

08

万达有点方

发声明称不存在撤资《流浪地球》

《流浪地球》票房火爆是好事,但网友们扒幕后故事的兴趣也越来越大。





拍戏拍到没片酬还倒贴6000万的吴京,成了眼光神准的代表;但传说中从《流浪地球》撤资拍了《情圣2》的万达影视,成了无厘头搞笑的反派。

这不是糟蹋咱名声吗?万达赶紧和北京文化联合声明,表示撤资什么的不存在的,双方未来还有8-10部电影会合作。好的吧信了。





09

《无双》领跑金像奖提名

今年港片有佳作

香港金像奖公布提名,《无双》居然拿下了17项提名!毫无悬念领跑。《红海行动》则拿下了了最佳影片、最佳导演等8项提名。

虽然金像奖现在越做越小,但就港片而言,今年还是有几部不错的作品。如陈果的《三夫》、李俊硕的《翠丝》都口碑不俗。

第38届香港电影金像奖部分奖项提名名单





最佳影片:

《三夫》

《红海行动》

《沦落人》

《逆流大叔》

《无双》

最佳导演:

陈果《三夫》

林超贤《红海行动》

陈小娟《沦落人》

陈咏燊《逆流大叔》

庄文强《无双》

最佳编剧:

陈咏燊《逆流大叔》

陈小娟《沦落人》

庄文强《无双》

舒琪、李敏、李骏硕《翠丝》

最佳男主角:

吴镇宇《逆流大叔》

黄秋生《沦落人》

周润发《无双》

郭富城《无双》

姜皓文《翠丝》

最佳女主角:

曾美慧孜《三夫》

蔡卓妍《非分熟女》

余香凝《非同凡响》

Crisel Consunji《沦落人》

张静初《无双》

10

战争!流媒体战争!

华纳将从Netflix收回《老友记》

Netflix恐怕要睡不着觉了。华纳宣布将从Netflix下架《老友记》等经典美剧,在华纳将于今年4月上线的流媒体平台独播。





是的,背后有AT&T撑腰的华纳也要玩流媒体!





别忘了,今年将开放服务的,还有大IP无数的迪士尼平台“Disney+”,更有Hulu、Youtube、亚马逊、苹果、谷歌等虎视眈眈,流媒体战争即将白热化!









Disney+ logo

11

《帕瓦罗蒂》纪录片喊你听歌了!

老帕天安门骑单车蜜汁萌





导演朗·霍华德(《美国风情画》《达芬奇密码》)的纪录电影《帕瓦罗蒂》曝光首支预告,在经典唱段《今夜无人入睡》的陪伴下,我们看到了许多老帕从未公开的画面。





去世十年,我们依然记得他孩子般的笑。

其中,居然有老帕骑着单车从天安门前经过的场景,惊喜了!这位将歌剧音乐做到了流行前沿的大师,90年代就曾在北京举行过两次演唱会。





12

有颜有爱有新片

蒂尔达·斯文顿带女儿亮相

在电影《纪念品》的首映现场,女王蒂尔达·斯文顿和她的宝贝女儿奥娜·拜恩一起来了!这二位虽然刚刚在电影里飙过戏,但毫不妨碍现场手拉手~

奥娜是蒂尔达·斯文顿和前男友约翰·拜恩的女儿,当年蒂尔达和龙凤胎的照片可是满天飞呢。





13

又一部金庸电影立项

为什么拍《鹿鼎记》需要5亿?

彭浩翔宣布首次执导古装片,将金庸小说《鹿鼎记》以三部曲的形式搬上大银幕。每部预算暂定……8000万美元(约5亿人民币)?





彭浩翔

金庸的影视剧改编近来消息频频,香港鬼才导演出手也非常值得期待。但是拍《鹿鼎记》干嘛要花5亿?还真想看看到底是怎么个拍法,别改成玄幻就行。

14

音乐盛事格莱美奖落幕

今年演员特别多

美国音乐盛事格莱美落幕,拿下年度专辑大奖的是“墓姐” Kacey Musgraves,这位最大赢家还拿下了最佳乡村专辑、最佳乡村歌曲、最佳乡村歌手三奖。

不过,拿下最佳制作和最佳歌曲的Childish Gambino,正是出演了《游侠索罗》里“兰多”的唐纳德·格洛沃。





《游侠索罗》剧照





而最佳流行组合居然被Lady Gaga和布拉德利·库珀拿下,今年格莱美的演员好多啊~

第61届格莱美主要奖项及影视类奖项获奖名单

通类

最佳专辑:Golden Hour - Kacey Musgraves

最佳制作:This Is America - Childish Gambino

最佳歌曲:This Is America - Childish Gambino

最佳新人:Dua Lipa

流行类

最佳流行歌手:Joanne - Lady Gaga

最佳流行组合/二人组:Shallow-Lady Gaga & Bradley Cooper

最佳传统流行专辑:My Way-Willie Nelson

最佳流行演唱专辑:Sweetener-Ariana Grande

摇滚类

最佳摇滚歌手:When Bad Does Good-Chris Cornell

最佳金属歌手:Electric Messiah-High On Fire

最佳摇滚歌曲:Masseduction-St. Vincent

最佳摇滚专辑:From The Fires-Greta Van Fleet

R&B类

最佳另类音乐专辑:Colors-Beck

最佳传统R&B歌手:Bet Ain't Worth The Hand-Leon Bridges

How Deep Is Your Love-PJ Morton Featuring Yebba

最佳R&B歌手:Best Part-H.E.R. Featuring Daniel Caesar

最佳R&B歌曲:Boo'd Up-Ella Mai

最佳当代城市音乐专辑:Everything Is Love-The Carters

最佳R&B专辑:H.E.R.-H.E.R.

影视音乐类

最佳改编影视音乐专辑:《马戏之王》

最佳原创影视音乐专辑:《黑豹》-Ludwig Goransson

最佳影视歌曲:Shallow-Lady Gaga & Bradley Cooper

15

周星驰亲口确认将拍摄《功夫2》!

目测争议已经在路上

最近某次路演时,周星驰亲口确认他将拍摄《功夫2》,故事背景会放在现代的国外,但故事走向和《功夫》一样。

这个……很像《新喜剧之王》的思路啊?这部今年春节档陷入巨大口碑争议的电影,虽然遭遇了不少非议,但质量依然在线。只不过星爷,我们还是想看点新东西。





16

约翰尼·德普新恋情曝光?

和女子街头拥吻!





约翰尼·德普日前在贝尔格莱德拍戏期间,被拍到和一名年轻美女约会,并在街头拥吻!





这名美女实在没什么名气,全世界狗仔都没挖出来她是谁,只知道是位叫Lily的英国女演员。我德普的私生活,真是比电影好看……





17

《阿拉丁》发新预告

阿拉丁好帅,史皇……好蓝啊!

盖·里奇执导的迪士尼真人电影《阿拉丁》发新预告,关键人物纷纷露脸,其中就包括史皇饰演的灯神。嘴炮本色不改的他 ,真的是好……蓝……啊……





18

“英国奥斯卡”开奖!

红毯阵容媲美“真·奥斯卡”

今年的英国电影学院奖(BAFTA)已经颁发,在看奖项之前,先看看这媲美奥斯卡的红毯吧~





BAFTA作为颁奖季最重要的几个奖项之一,一向和奥斯卡重合率相当高。





那么今年,拿下最佳影片、最佳导演、最佳非英语电影、最佳摄影四项超级大奖的《罗马》,拿下7个奖项的《宠儿》,是否会成为奥斯卡的大赢家?2月25日我们见分晓。





第72届英国电影学院奖部分获奖名单

最佳影片

《罗马》

最佳导演

阿方索·卡隆《罗马》

最佳男主角

拉米·马雷克《波西米亚狂想曲》

最佳女主角

奥莉薇娅·柯尔曼《宠儿》

最佳男配角

马赫沙拉·阿里《绿皮书》

最佳女配角

蕾切尔·薇兹《宠儿》

最佳原创剧本

《宠儿》

最佳改编剧本

《黑色党徒》

最佳剪辑

《副总统》

最佳摄影

《罗马》

最佳动画片

《蜘蛛侠:平行宇宙》

19

“超杀女”科洛·莫瑞兹瘦了

我们的小仙女又回来了!

科洛·莫瑞兹真是好莱坞谜一般的存在,真是把一胖毁所有给诠释到了极致。

最近在纽约时装周和某电影首映式亮相的莫瑞兹真的惊艳一片,瘦回来的她也太美了吧!年仅21岁的她,真的具有无限可能。





还和木村光希合了影~

看到她,减肥的信心都坚定了呢!

20

岁月对陀螺导做了什么?

80年代他也帅过!





十年变化算什么?吉尔莫·德尔·托罗晒了一张自己80年代的旧照,20岁的他简直惊掉一地眼球!









像谁,拉尔夫·费因斯?马特·达蒙?可惜这是在他胖了200磅(90.7kg)之前。

今天的料都好容易促进减肥啊……

21

“有生之年”系列!

《南方车站的聚会》曝剧照

重大新闻,《南方车站的聚会》放出重要物料……一张剧照!

小编真的没有大惊小怪,实在是刁亦男导演这部新片,已经多年没有什么消息了,至今看得到人的物料,居然只有一张剧组合影!





从《白日焰火》之后就在筹备的这部电影,聚集了胡歌、汤唯、桂纶镁、廖凡和万茜等大神,这场聚会,我们一定赴约。

22

伍迪·艾伦搞事情

向亚马逊索赔6800万美元违约金





伍迪·艾伦向亚马逊影业提起了高达6800万美元的诉讼要求,控诉其因“25年前的一项毫无根据的指控”而终止双方之间四部电影的协议。

在去年的Metoo风波里,因为被控在养女小时候进行性侵,伍迪·艾伦陷入风口浪尖,但始终坚持否认。其作品《纽约的一个雨天》被亚马逊解约,主演艾丽·范宁和甜茶也和艾伦划清界限。





外媒简直都炸了:这老爷子以为全世界健忘吗?

23

维伦纽瓦新片《沙丘》要憋个大的

这是什么神仙阵容!

“灭霸”乔什·布洛林刚刚宣布加入科幻片《沙丘》,丹尼斯·维伦纽瓦的这部新片到底要干什么?!

目前,这部电影已经集齐了“甜茶”提莫西·查拉梅、丽贝卡·弗格森、哈维尔·巴登、戴夫·巴蒂斯塔、斯特兰·斯卡斯加德,而奥斯卡·伊萨克、赞达亚正商谈出演。这神仙阵容,难道要集齐半个好莱坞召唤神龙?









