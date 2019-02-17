年后第一弹！过了一个年，逃过了各种逼婚的围追堵截，带着佳节里胖出来的三斤肉，我们依然和大家如期相见。







敲锣打鼓，又到周五！你们心心念念的文娱八卦回来啦！







电影资讯、明星八卦，你想知道的统统告诉你！不多说，这就来~





01

《流浪地球》官方设计团队哭了

这位网友你是黄海吧？









上映10天破30亿的《流浪地球》掀起了2019年的第一个观影高潮，虽然网上的评论一点不佛系，但片方确实可以佛系了。

不过，该片的官方设计团队恐怕要哭了，被网友虐了！先来看看官方团队的作品，反正也凑合。





但是，电影导演郭帆实名推荐的这位大神做的……给跪了！哥们你是黄海的小号吧！





这样的设计思维，连杜蕾斯都要出来说个服，毕竟他们也做了一张海报……









02

史上最贵美剧！

亚马逊版《指环王》将在苏格兰拍摄









这年头的流媒体也是真豁得出去，亚马逊投资的《指环王》版权费2.5亿美元，前两季的制作和宣传费用2.5亿美元，总费用超过5亿美元，直接打破了《权游》的最贵美剧纪录！





苏格兰天空岛

苏格兰当地报纸披露，亚马逊的人正在勘景，会在当地取景拍摄《指环王》，不过具体的开拍时间，还是要等等官宣咯。





03

柏林电影节华语片表现抢眼

明年将推迟到奥斯卡之后









今年的柏林电影节，中国电影表现老带劲了！其中，王全安执导的主竞赛单元电影《恐龙蛋》拿下了2.8分的超高场刊分数；王小帅的《地久天长》刚刚首映，口碑相当不俗。

娄烨执导，马思纯、井柏然、秦昊等主演的电影《风中有朵雨做的云》全景单元首映，也获得一片点赞。













华语片给力，柏林电影节却有点慌神。奥斯卡宣布，明年咱提档大约两周，2月9日就办，柏林组委会一算好像跟咱冲突了！

这些年来，拉好莱坞大制作参赛的策略被证明失败后，柏林星光日渐黯淡，所谓给奥斯卡预热的意义也不大。放在奥斯卡之后举办，也不失为是一种自救之举。

04

《绝命毒师》电影版上线Netflix！

老白你会不会来？









说起《绝命毒师》，那真是无数人的美剧记忆了。去年制片人文斯·吉利甘宣布，该剧的电影版立项，将聚焦小粉的逃亡生涯！





电影已经在新墨西哥州拍差不多了，演员阵容却至今保密。粉丝们都嗨了，嘴这么严，该不会是阵容里有老白吧？老白，你快回来！

05

有爱又尴尬

皮特去了安妮斯顿生日宴？













狗仔已经爆了！詹妮弗·安妮斯顿办生日宴，居然被发现前夫布拉德·皮特现身会场！这是什么节奏，还是朋友？复合？

想当年，二人的一场离婚官司打得是轰轰烈烈。如今，不过皮特和朱莉的离婚官司已经打了两年多，之前跟塞隆的绯闻也是满天飞，这位还真是自带热搜体质啊。

06

丹尼·鲍尔拍英国版《夏洛特烦恼》？

这个世界没有披头士！





凭借《贫民窟的百万富翁》拿了奥斯卡最佳导演的丹尼·鲍尔，刚刚发了自己新片《昨天》的预告片。结果国内影迷都笑了：这不是俺家《夏洛特烦恼》的故事吗？





男主遭遇一场车祸，结果发现世界不一样了，披头士消失了，那么多伟大的歌没人听过！不过，在他成为明星之后，电影显然要展开比《夏洛特烦恼》复杂得多的思考。

哪怕是为了听歌，这电影也绝对值得期待！





07

奥斯卡我劝你善良！

昏招迭出惹众怒，还会好吗？









奥斯卡今年真的是昏招迭出。组委会宣布，今年最佳摄影、最佳真人短片、最佳剪辑、最佳化妆与发型设计四个奖项将在广告时段颁发，就为了将典礼时长压缩到3小时。

完全不能忍好吗！阿方索·卡隆和陀螺导第一时间发推怒斥荒谬。随后，李安、斯派克·李、昆汀·塔伦蒂诺、马丁·斯科塞斯等超过40位知名导演和摄影师联名发公开信，请奥斯卡撤回成命。





奥斯卡现任主席约翰贝利





但学院方面的回复显然无意改变决定，称这些奖项的部门都是自愿放弃的。呵呵，也是信了你们的邪。

08

万达有点方

发声明称不存在撤资《流浪地球》

《流浪地球》票房火爆是好事，但网友们扒幕后故事的兴趣也越来越大。





拍戏拍到没片酬还倒贴6000万的吴京，成了眼光神准的代表；但传说中从《流浪地球》撤资拍了《情圣2》的万达影视，成了无厘头搞笑的反派。

这不是糟蹋咱名声吗？万达赶紧和北京文化联合声明，表示撤资什么的不存在的，双方未来还有8-10部电影会合作。好的吧信了。





09

《无双》领跑金像奖提名

今年港片有佳作

香港金像奖公布提名，《无双》居然拿下了17项提名！毫无悬念领跑。《红海行动》则拿下了了最佳影片、最佳导演等8项提名。

虽然金像奖现在越做越小，但就港片而言，今年还是有几部不错的作品。如陈果的《三夫》、李俊硕的《翠丝》都口碑不俗。

第38届香港电影金像奖部分奖项提名名单





最佳影片：

《三夫》

《红海行动》

《沦落人》

《逆流大叔》

《无双》

最佳导演：

陈果《三夫》

林超贤《红海行动》

陈小娟《沦落人》

陈咏燊《逆流大叔》

庄文强《无双》

最佳编剧：

陈咏燊《逆流大叔》

陈小娟《沦落人》

庄文强《无双》

舒琪、李敏、李骏硕《翠丝》

最佳男主角：

吴镇宇《逆流大叔》

黄秋生《沦落人》

周润发《无双》

郭富城《无双》

姜皓文《翠丝》

最佳女主角：

曾美慧孜《三夫》

蔡卓妍《非分熟女》

余香凝《非同凡响》

Crisel Consunji《沦落人》

张静初《无双》

10

战争！流媒体战争！

华纳将从Netflix收回《老友记》

Netflix恐怕要睡不着觉了。华纳宣布将从Netflix下架《老友记》等经典美剧，在华纳将于今年4月上线的流媒体平台独播。





是的，背后有AT&T撑腰的华纳也要玩流媒体！





别忘了，今年将开放服务的，还有大IP无数的迪士尼平台“Disney+”，更有Hulu、Youtube、亚马逊、苹果、谷歌等虎视眈眈，流媒体战争即将白热化！









Disney+ logo

11

《帕瓦罗蒂》纪录片喊你听歌了！

老帕天安门骑单车蜜汁萌





导演朗·霍华德（《美国风情画》《达芬奇密码》）的纪录电影《帕瓦罗蒂》曝光首支预告，在经典唱段《今夜无人入睡》的陪伴下，我们看到了许多老帕从未公开的画面。





去世十年，我们依然记得他孩子般的笑。

其中，居然有老帕骑着单车从天安门前经过的场景，惊喜了！这位将歌剧音乐做到了流行前沿的大师，90年代就曾在北京举行过两次演唱会。





12

有颜有爱有新片

蒂尔达·斯文顿带女儿亮相

在电影《纪念品》的首映现场，女王蒂尔达·斯文顿和她的宝贝女儿奥娜·拜恩一起来了！这二位虽然刚刚在电影里飙过戏，但毫不妨碍现场手拉手~

奥娜是蒂尔达·斯文顿和前男友约翰·拜恩的女儿，当年蒂尔达和龙凤胎的照片可是满天飞呢。





13

又一部金庸电影立项

为什么拍《鹿鼎记》需要5亿？

彭浩翔宣布首次执导古装片，将金庸小说《鹿鼎记》以三部曲的形式搬上大银幕。每部预算暂定……8000万美元（约5亿人民币）？





彭浩翔

金庸的影视剧改编近来消息频频，香港鬼才导演出手也非常值得期待。但是拍《鹿鼎记》干嘛要花5亿？还真想看看到底是怎么个拍法，别改成玄幻就行。

14

音乐盛事格莱美奖落幕

今年演员特别多

美国音乐盛事格莱美落幕，拿下年度专辑大奖的是“墓姐” Kacey Musgraves，这位最大赢家还拿下了最佳乡村专辑、最佳乡村歌曲、最佳乡村歌手三奖。

不过，拿下最佳制作和最佳歌曲的Childish Gambino，正是出演了《游侠索罗》里“兰多”的唐纳德·格洛沃。





《游侠索罗》剧照





而最佳流行组合居然被Lady Gaga和布拉德利·库珀拿下，今年格莱美的演员好多啊~

第61届格莱美主要奖项及影视类奖项获奖名单

通类

最佳专辑：Golden Hour - Kacey Musgraves

最佳制作：This Is America - Childish Gambino

最佳歌曲：This Is America - Childish Gambino

最佳新人：Dua Lipa

流行类

最佳流行歌手：Joanne - Lady Gaga

最佳流行组合/二人组：Shallow-Lady Gaga & Bradley Cooper

最佳传统流行专辑：My Way-Willie Nelson

最佳流行演唱专辑：Sweetener-Ariana Grande

摇滚类

最佳摇滚歌手：When Bad Does Good-Chris Cornell

最佳金属歌手：Electric Messiah-High On Fire

最佳摇滚歌曲：Masseduction-St. Vincent

最佳摇滚专辑：From The Fires-Greta Van Fleet

R&B类

最佳另类音乐专辑：Colors-Beck

最佳传统R&B歌手：Bet Ain't Worth The Hand-Leon Bridges

How Deep Is Your Love-PJ Morton Featuring Yebba

最佳R&B歌手：Best Part-H.E.R. Featuring Daniel Caesar

最佳R&B歌曲：Boo'd Up-Ella Mai

最佳当代城市音乐专辑：Everything Is Love-The Carters

最佳R&B专辑：H.E.R.-H.E.R.

影视音乐类

最佳改编影视音乐专辑：《马戏之王》

最佳原创影视音乐专辑：《黑豹》-Ludwig Goransson

最佳影视歌曲：Shallow-Lady Gaga & Bradley Cooper

15

周星驰亲口确认将拍摄《功夫2》！

目测争议已经在路上

最近某次路演时，周星驰亲口确认他将拍摄《功夫2》，故事背景会放在现代的国外，但故事走向和《功夫》一样。

这个……很像《新喜剧之王》的思路啊？这部今年春节档陷入巨大口碑争议的电影，虽然遭遇了不少非议，但质量依然在线。只不过星爷，我们还是想看点新东西。





16

约翰尼·德普新恋情曝光？

和女子街头拥吻！





约翰尼·德普日前在贝尔格莱德拍戏期间，被拍到和一名年轻美女约会，并在街头拥吻！





这名美女实在没什么名气，全世界狗仔都没挖出来她是谁，只知道是位叫Lily的英国女演员。我德普的私生活，真是比电影好看……





17

《阿拉丁》发新预告

阿拉丁好帅，史皇……好蓝啊！

盖·里奇执导的迪士尼真人电影《阿拉丁》发新预告，关键人物纷纷露脸，其中就包括史皇饰演的灯神。嘴炮本色不改的他 ，真的是好……蓝……啊……





18

“英国奥斯卡”开奖！

红毯阵容媲美“真·奥斯卡”

今年的英国电影学院奖（BAFTA）已经颁发，在看奖项之前，先看看这媲美奥斯卡的红毯吧~





BAFTA作为颁奖季最重要的几个奖项之一，一向和奥斯卡重合率相当高。





那么今年，拿下最佳影片、最佳导演、最佳非英语电影、最佳摄影四项超级大奖的《罗马》，拿下7个奖项的《宠儿》，是否会成为奥斯卡的大赢家？2月25日我们见分晓。





第72届英国电影学院奖部分获奖名单

最佳影片

《罗马》

最佳导演

阿方索·卡隆《罗马》

最佳男主角

拉米·马雷克《波西米亚狂想曲》

最佳女主角

奥莉薇娅·柯尔曼《宠儿》

最佳男配角

马赫沙拉·阿里《绿皮书》

最佳女配角

蕾切尔·薇兹《宠儿》

最佳原创剧本

《宠儿》

最佳改编剧本

《黑色党徒》

最佳剪辑

《副总统》

最佳摄影

《罗马》

最佳动画片

《蜘蛛侠：平行宇宙》

19

“超杀女”科洛·莫瑞兹瘦了

我们的小仙女又回来了！

科洛·莫瑞兹真是好莱坞谜一般的存在，真是把一胖毁所有给诠释到了极致。

最近在纽约时装周和某电影首映式亮相的莫瑞兹真的惊艳一片，瘦回来的她也太美了吧！年仅21岁的她，真的具有无限可能。





还和木村光希合了影~

看到她，减肥的信心都坚定了呢！

20

岁月对陀螺导做了什么？

80年代他也帅过！





十年变化算什么？吉尔莫·德尔·托罗晒了一张自己80年代的旧照，20岁的他简直惊掉一地眼球！









像谁，拉尔夫·费因斯？马特·达蒙？可惜这是在他胖了200磅（90.7kg）之前。

今天的料都好容易促进减肥啊……

21

“有生之年”系列！

《南方车站的聚会》曝剧照

重大新闻，《南方车站的聚会》放出重要物料……一张剧照！

小编真的没有大惊小怪，实在是刁亦男导演这部新片，已经多年没有什么消息了，至今看得到人的物料，居然只有一张剧组合影！





从《白日焰火》之后就在筹备的这部电影，聚集了胡歌、汤唯、桂纶镁、廖凡和万茜等大神，这场聚会，我们一定赴约。

22

伍迪·艾伦搞事情

向亚马逊索赔6800万美元违约金





伍迪·艾伦向亚马逊影业提起了高达6800万美元的诉讼要求，控诉其因“25年前的一项毫无根据的指控”而终止双方之间四部电影的协议。

在去年的Metoo风波里，因为被控在养女小时候进行性侵，伍迪·艾伦陷入风口浪尖，但始终坚持否认。其作品《纽约的一个雨天》被亚马逊解约，主演艾丽·范宁和甜茶也和艾伦划清界限。





外媒简直都炸了：这老爷子以为全世界健忘吗？

23

维伦纽瓦新片《沙丘》要憋个大的

这是什么神仙阵容！

“灭霸”乔什·布洛林刚刚宣布加入科幻片《沙丘》，丹尼斯·维伦纽瓦的这部新片到底要干什么？！

目前，这部电影已经集齐了“甜茶”提莫西·查拉梅、丽贝卡·弗格森、哈维尔·巴登、戴夫·巴蒂斯塔、斯特兰·斯卡斯加德，而奥斯卡·伊萨克、赞达亚正商谈出演。这神仙阵容，难道要集齐半个好莱坞召唤神龙？









非常感谢大家关注“文娱有料”，希望能共同参与投票，大家喜欢的内容我们会更加关注哦！









微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团



















