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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【观影招募】经典史诗动画终章《驯龙高手3》，免费观影开始抢票！

藤井树 发布于：


藤井树观影团

《驯龙高手3》观影活动


放映时间

2月23日（周六）15:30


放映地点

英皇UA电影城（虹桥天地店）

（闵行区申长路688号虹桥天地）


主持人

藤井树


嘉宾

王水泊


王水泊：奥斯卡奖提名导演、美国古根翰姆学者奖获得者、加拿大国家电影局导演、中央美院电影与影像艺术系创建系主任研究生导师。



▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理（请把转发截图一并发到后台）

3、每人1张，抢完为止

4、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票2张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+性别+手机号+理由


▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《驯龙高手3》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！


▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到王水泊导演来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！


观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011  哦~  链接请戳右：https://weibo.com/p/100120183391



《驯龙高手》系列自2010年首登大银幕后红极一时，维京海盗、萌宠没牙仔，以及人与龙族共同构筑的乌托邦圈粉无数，而今，这部陪伴大家九年的经典动画即将落幕。

 

作为三部曲的终章，由环球影业、梦工场动画公司联合出品的经典史诗动画《驯龙高手3》在北美上映之后口碑炸裂。烂番茄曾在20天内维持了100%的新鲜度，如今的新鲜度仍保持在97%。

 


《好莱坞报道者》表示：“这是一部温情脉脉、生机勃勃的成长电影，与前两部相比，这部在情感和艺术上都表现得淋漓尽致。”

 

加上此前不断爆出的精彩片段（看两条龙发狗粮什么的），让人迫不及待想要看全片！

 

《驯龙高手3》

How To Train Your Dragon: The Hidden World

导演 / 编剧: 迪恩·德布洛斯

主演: 杰伊·巴鲁切尔 / 亚美莉卡·费雷拉 / 凯特·布兰切特 / 基特·哈灵顿
类型: 动画 / 奇幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国
上映日期: 2019-03-01(中国大陆)
片长: 104分钟


还记得那个弱不禁风的小隔隔和萌翻了的没牙仔吗？

 

那位维京少年和他的令人生畏的夜煞飞龙之间看似不可能的友情，已经演变成了一段持续他们一生的史诗大冒险。



1

没牙仔恋爱了！


《驯龙高手3》最大的亮点，也是最先引起热议的是一个全新角色的加入——光煞！

 

光煞全身洁白，闪闪发亮，优雅美丽，充满着崇尚自由的天性。



没牙仔第一次邂逅光煞便沦陷了，我们曾经有点小傲娇、小倔强的霸气龙王，瞬间被拉向了全新的世界，开启“沙雕求爱模式”。

 

与没牙仔习惯了和人类并肩作战的经历不同，光煞保持着纯粹的天性，展现出一种未被人类干扰的野性。

 

从片段中我们可以看到，光煞有着雌性动物的典型举止，自信、优雅又充满攻击性，像一只我行我素的喵星人。

 


相比之下，没牙仔的全套动作就显出它的驯化程度，时而像马、狗或其他家畜，还有许多拟人化的举止。这次，甚至还采用从小隔隔那学来的人类动作，来向光煞献殷勤。




一场飞龙界的“傻小子追求高冷女神”的好戏，和冰山女王一般优雅的光煞成为本片最有趣的看点。


 

2

全新的冒险


小隔隔现在已经是博克岛的酋长，他与阿丝翠德一起打造了一个热闹非凡的飞龙乌托邦。同时，小隔隔也见证了没牙仔的成长：它刚刚成为地球上最大一群飞龙的至尊龙王。


曾经不被看好的小隔隔在第一部改善了人与龙的关系，第二部打败了邪恶的反派，埋葬了他的父亲，有了蜕变般的成长。



这次他以领导者的身份开启新的故事，还将接受怎样的考验？


更何况，博克岛正面临巨大的危险，有坏人盯上他们了！



反派葛林魔是与小隔隔截然相反的存在，他花了大半辈子时间猎杀夜煞，使这种最可怕的飞龙几乎灭绝。

 

当他知道有一头夜煞活了下来，在小隔隔手中，葛林魔认为这事关尊严，打算去杀掉没牙仔。




“只有死飞龙才是好飞龙”，这是葛林魔的人生信条。面对强大的敌人，小隔隔和没牙仔这次该怎么办？

 

3

华丽的终章


作为陪伴观众九年的成熟系列，《驯龙高手3》是情怀的升华，也是催泪的告别。曾经弱不禁风的小隔隔长出了胡子，成为维京人酋长；小宠物一般的无牙仔成长为健壮的龙族领袖，受到野性的呼唤。

 


同时，第三部的视效也有着巨大的飞跃，尤其是在打造“隐密之境”的场景时，如诗如画的场面无比动人。



为了打造这种效果，电影使用了名为“月光技术”的CG动画处理技术，可以实时渲染和计算光线效果，模拟出真实世界里光的变化和反射，同时打造出几千万道光线的真实质感！



鲜艳的色彩、微妙的细节，将宏大的奇幻世界打造得无比精致。这样的世界，才配得上这个经典系列的终章。


没牙仔的崛起，以及飞龙对地表世界的回归，充满史诗感，就像应许之日的到来，有生命的壮烈，也有友情的感动。

 


有人说，“九年过去了，连没牙仔都找到对象，可是我还没有女朋友”；也有人说，“《驯龙高手》是一个成熟的系列了，要学会自己完结了。”说来说去，无不体现出影迷对电影满满的情怀。

 

而且这是最后一次在大银幕上看到没牙仔了，堪称亲妈粉含泪送儿子“出嫁”，说什么也要支持一下呀！

 


快来抢票吧，手慢无哦~




本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~



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2月23号，不见不散！



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公号：藤井树观影团


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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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