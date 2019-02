藤井树观影团

《驯龙高手3》观影活动





放映时间

2月23日(周六)15:30





放映地点

英皇UA电影城(虹桥天地店)

(闵行区申长路688号虹桥天地)







主持人

藤井树





嘉宾

王水泊





王水泊:奥斯卡奖提名导演、美国古根翰姆学者奖获得者、加拿大国家电影局导演、中央美院电影与影像艺术系创建系主任研究生导师。









▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈,写下你最想看本片的理由。(请先留言,再转发)

2、在后台回复:片名+姓名+手机号+理由(请把转发截图一并发到后台)

3、每人1张,抢完为止



4、喜欢本片的朋友,如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法,分享你独到的观影感受,欢迎添加小助手微信(见文末)报名采访志愿者,志愿者每人将获得电影票2张。报名请微信私信小助手:采访+片名+姓名+性别+手机号+理由







▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息?

2、你是否按要求及时回复,确认了该信息?

3、如果以上两条你都顺利完成了,那么恭喜你拿到了《驯龙高手3》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息,那么表明您没有抢到票,我们只有下次再约!





▼特别提醒

本场映后互动嘉宾,我们邀请到王水泊导演来到现场与大家零距离交流。所以,观影结束请留下来,准备好问题,我们一起聊聊!





观影后,团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评!记得@藤井树观影团2011 哦~ 链接请戳右:https://weibo.com/p/100120183391









《驯龙高手》系列自2010年首登大银幕后红极一时,维京海盗、萌宠没牙仔,以及人与龙族共同构筑的乌托邦圈粉无数,而今,这部陪伴大家九年的经典动画即将落幕。



作为三部曲的终章,由环球影业、梦工场动画公司联合出品的经典史诗动画《驯龙高手3》在北美上映之后口碑炸裂。烂番茄曾在20天内维持了100%的新鲜度,如今的新鲜度仍保持在97%。





《好莱坞报道者》表示:“这是一部温情脉脉、生机勃勃的成长电影,与前两部相比,这部在情感和艺术上都表现得淋漓尽致。”



加上此前不断爆出的精彩片段(看两条龙发狗粮什么的),让人迫不及待想要看全片!

《驯龙高手3》

How To Train Your Dragon: The Hidden World

导演 / 编剧: 迪恩·德布洛斯

主演: 杰伊·巴鲁切尔 / 亚美莉卡·费雷拉 / 凯特·布兰切特 / 基特·哈灵顿

类型: 动画 / 奇幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2019-03-01(中国大陆)

片长: 104分钟





还记得那个弱不禁风的小隔隔和萌翻了的没牙仔吗?

那位维京少年和他的令人生畏的夜煞飞龙之间看似不可能的友情,已经演变成了一段持续他们一生的史诗大冒险。









1

没牙仔恋爱了!





《驯龙高手3》最大的亮点,也是最先引起热议的是一个全新角色的加入——光煞!

光煞全身洁白,闪闪发亮,优雅美丽,充满着崇尚自由的天性。









没牙仔第一次邂逅光煞便沦陷了,我们曾经有点小傲娇、小倔强的霸气龙王,瞬间被拉向了全新的世界,开启“沙雕求爱模式”。

与没牙仔习惯了和人类并肩作战的经历不同,光煞保持着纯粹的天性,展现出一种未被人类干扰的野性。

从片段中我们可以看到,光煞有着雌性动物的典型举止,自信、优雅又充满攻击性,像一只我行我素的喵星人。





相比之下,没牙仔的全套动作就显出它的驯化程度,时而像马、狗或其他家畜,还有许多拟人化的举止。这次,甚至还采用从小隔隔那学来的人类动作,来向光煞献殷勤。















一场飞龙界的“傻小子追求高冷女神”的好戏,和冰山女王一般优雅的光煞成为本片最有趣的看点。





2

全新的冒险





小隔隔现在已经是博克岛的酋长,他与阿丝翠德一起打造了一个热闹非凡的飞龙乌托邦。同时,小隔隔也见证了没牙仔的成长:它刚刚成为地球上最大一群飞龙的至尊龙王。





曾经不被看好的小隔隔在第一部改善了人与龙的关系,第二部打败了邪恶的反派,埋葬了他的父亲,有了蜕变般的成长。









这次他以领导者的身份开启新的故事,还将接受怎样的考验?





更何况,博克岛正面临巨大的危险,有坏人盯上他们了!









反派葛林魔是与小隔隔截然相反的存在,他花了大半辈子时间猎杀夜煞,使这种最可怕的飞龙几乎灭绝。



当他知道有一头夜煞活了下来,在小隔隔手中,葛林魔认为这事关尊严,打算去杀掉没牙仔。













“只有死飞龙才是好飞龙”,这是葛林魔的人生信条。面对强大的敌人,小隔隔和没牙仔这次该怎么办?

3

华丽的终章





作为陪伴观众九年的成熟系列,《驯龙高手3》是情怀的升华,也是催泪的告别。曾经弱不禁风的小隔隔长出了胡子,成为维京人酋长;小宠物一般的无牙仔成长为健壮的龙族领袖,受到野性的呼唤。





同时,第三部的视效也有着巨大的飞跃,尤其是在打造“隐密之境”的场景时,如诗如画的场面无比动人。









为了打造这种效果,电影使用了名为“月光技术”的CG动画处理技术,可以实时渲染和计算光线效果,模拟出真实世界里光的变化和反射,同时打造出几千万道光线的真实质感!









鲜艳的色彩、微妙的细节,将宏大的奇幻世界打造得无比精致。这样的世界,才配得上这个经典系列的终章。





没牙仔的崛起,以及飞龙对地表世界的回归,充满史诗感,就像应许之日的到来,有生命的壮烈,也有友情的感动。





有人说,“九年过去了,连没牙仔都找到对象,可是我还没有女朋友”;也有人说,“《驯龙高手》是一个成熟的系列了,要学会自己完结了。”说来说去,无不体现出影迷对电影满满的情怀。



而且这是最后一次在大银幕上看到没牙仔了,堪称亲妈粉含泪送儿子“出嫁”,说什么也要支持一下呀!





快来抢票吧,手慢无哦~













本场观影映后主题沙龙,可以通过一直播、咪咕直播在线观看,快来进我们的直播室吧~











关注新浪微博@藤井树观影团2011,即可同步看一直播~





咪咕直播搜“藤井树观影团”





2月23号,不见不散!









添加微信拉你入群!(备注:观影团)







在我们的观影群内,

可以和各位团友聊八卦、电影、电视、综艺……

唠唠各种娱乐文化磕。

还有各种观影和周边福利享不停喔!















微博:@藤井树观影团2011



公号:藤井树观影团