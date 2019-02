春节过完,新的一年又开始了。



今年刚开年,又有一部韩剧炸了,由李栋旭和刘仁娜合演的《触及真心》,频频登上微博热搜。先不管什么剧情,就冲这对CP的颜值,就必须得是五星啊!

不过,小编岂是一枚单纯颜狗呢!演技好,剧本硬才能入得了我的法眼。所以,刚投入工作的团友们,不妨抽空补起去年的日韩十佳片单,周末没事刷一刷,听说很解压哟~

1

《阿尔罕布拉宫的回忆》



Memories of the Alhambra



豆瓣评分:8.4

导演: 安吉镐

编剧: 宋载正

主演: 玄彬 / 朴信惠 / 朴勋 / 朴灿烈

类型: 爱情 / 奇幻

集数: 16

2018年年尾播出的《阿尔罕布拉宫》,最终以豆瓣8.4的稳定口碑圆满收官。一部剧集结束,网友却纷纷想要给编剧寄刀片的韩剧魔性在哪里?





当然是玄彬+朴信惠的搭配了!他俩可以说是史上最苦哈哈的CP,故事要结束了,结果两人都没能在最后一集碰个面!





本剧新奇在剧本设定,结合了时下最流行的真人AR游戏,所以基本上全程都在看欧巴在游戏中,无休止地升级打怪,最后把自己也给弄成NPC了……





别看我们不言情,欧巴用实力证明,不玛丽苏,我们剧情照样好看!

2

《我们无法成为野兽》



We Can Not Become Beasts

豆瓣评分:7.7









导演: 水田伸生

编剧: 野木亚纪子

主演: 新垣结衣 / 松田龙平 / 田中圭 / 黑木华

类型: 爱情

集数: 10

Gakki老婆演的新剧,刚开播两集便火速占领了票圈。明明满脸疲惫,却不会Say No的深海晶戳痛了多少人的内心。生活在社会中,便会与其他人产生不断地联结,职场更是如此,抹不开面子劳累的终究是自己。





工作上的那些酸甜苦涩,经历过的人都有共鸣。虽然越来越多的剧集,开始表达出我们真实的丧系人生,不过即便如此,该喝的鸡汤还是要喝的,生活嘛,总要学会苦中作乐。

3

《大恋爱:与将我忘记的你》



Dai Renai: Boku wo Wasureru Kimi to~



豆瓣评分:8.4









导演: 金子文纪 / 冈本伸吾

编剧: 大石静

主演: 户田惠梨香 / 室毅 / 松冈昌宏 / 草刈民代

类型: 剧情 / 爱情

集数: 10

用一句来形容《大恋爱》真是恰当不过:“以为挺好看的,没想到这么好看!”绝对小编心声。





大石静的剧本,注定了非一般的剧情,从开头的hard模式一路进展到病情、爱情的双管齐下,看的是相当满足了。





然鹅被玩坏的失忆梗,在本剧中却再次成功成为催泪瓦斯。本片被称为温情版《我脑中的橡皮擦》,果然在病魔面前,爱情什么的最治愈了!





4

《经常请吃饭的漂亮姐姐》



Something in the Rain



豆瓣评分:7.8









导演: 安畔锡

编剧: 金恩

主演: 孙艺珍 / 丁海寅 / 李珠英 / 吴龙

类型: 剧情 / 爱情

集数: 16

韩剧在题材上非常与时俱进,能够把握到当下人们的心态和取向。姐弟恋从过去的禁忌发展到现在的齁甜,这其中《经常请吃饭的漂亮姐姐》必须是佼佼者。





上半年本剧一播出,火爆到只要更新,必上热搜。丁海寅和孙艺珍组成的姐弟CP,动不动就亲亲抱抱举高高,撒的一手好狗粮。





一路看下来,剧情什么的已经不重要了,我们这些柠檬精,只想看冻龄的艺珍姐姐和小奶狗没事儿瞎腻歪。





5

《迷雾》



Misty



豆瓣评分:7.3





导演: 毛完日

编剧: 诸仁

主演: 金南珠 / 池珍熙 / 高俊 / 全慧珍

类型: 剧情 / 悬疑

集数: 16

作为2018年开年播出的大戏,《迷雾》首播即以9分以上获得爆表口碑,甚至早早就被预定年度十佳韩剧(网友们的眼光真毒辣!)。集职场、情感、悬疑等类型元素于一身,集集看的人欲罢不能。





虽然最后烂尾有点遗憾,但剧本和演员确实令我们国内职场剧望尘莫及。





本剧最抢眼的莫过于看大女主金南珠人到中年如何在职场和家庭之间一路打怪。与公司年轻女性斗智,还要与婆婆时而斗勇,职场女性生存的艰辛处境,获得了现实中女性同胞们的广大认同。

最重要的是,金南珠全程智商在线。告别玛丽苏的韩剧真香!

6

《金秘书为何那样》



What's Wrong With Secretary Kim



豆瓣评分:8.0

导演: 朴俊和

编剧: 郑恩英 / 郑庆允 / 白善宇 / 崔宝琳

主演: 朴叙俊 / 朴敏英 / 李泰焕 / 姜其永

类型: 喜剧 / 爱情

集数: 16

2018年的最甜CP,一定少不了双朴(朴敏英+朴叙俊)这对。





自恋的霸道总裁身边的女友总是换来换去,直到“服侍”他多年的金秘书突然要辞职找对象,让他觉得一切不对劲了……于是傻白甜总裁为了留住美艳秘书的心,直接上演搞笑求婚!





剧版金秘书由漫画改编,男女主的气质和颜值都广受好评,非常符合漫画人设。尤其是剧中敏英小姐姐的每套OL装都让小编想收归私有……





另,以结婚方式而挽留秘书的这种总裁请给我来一打!

7

《Live》



豆瓣评分:9.2











导演: 金奎泰

编剧: 卢熙京

主演: 郑有美 / 李光洙 / 裴晟祐 / 成东日 / 裴宗玉

类型: 剧情 / 犯罪

集数: 18

本剧必须是小编心里的第一名,接档《迷雾》播出之后,粉丝火速被《Live》圈粉,2018年刚开年不久,接连两部韩剧都提前预定年度十佳,国剧还要不要面子了……

比起《迷雾》聚焦中产阶级的狗血矛盾,《Live》那是相当接地气了。小人物挣扎在恶意满满的生活中,才是我们广大群众最共情的痛点。









出了学校,进入社会处处都是艰难攀爬,编制外渴望体制内,进入体制内就稳定幸福了?《Live》破格的没有用鸡汤来战胜苦难。

虽然本剧的特色就是“够丧”,但是剧中那些在疲惫之后的小温馨、小感动还是触动我们,即使生活很狗血,但还是要用力地活着。

8

《汉谟拉比小姐》



Miss Hammurabi



豆瓣评分:7.9





导演: 郭政焕

编剧: 文宥硕

主演: 高雅拉 / 金明洙 / 成东日 / 柳德焕

类型: 剧情

集数: 16

韩剧在类型的挖掘上,可以说是花样百出。尤其是电影方面的社会题材每每让我们感叹不已。





去年夏天让人心痛的滴滴打车,女孩被杀事件,再次唤起社会对女性群体的广泛关注。而时值播放的《汉谟拉比小姐》可以说是再次放大了女性在生活中的现实境遇。





坐地铁被咸猪手骚扰,工作被上司性别歧视,而男女主作为社会的评判者法官,并不只是拥有一腔热血就可以改变矛盾。









正如男主所说,法官的角色是守护世界,而不是改变世界。对观众来说,最大的受益点无非是,每一个人也应该如此。

9

《我是大哥大》



From Today, It's My Turn!!

豆瓣评分:9.2





导演: 福田雄一



编剧: 福田雄一

主演: 贺来贤人 / 伊藤健太郎 / 桥本环奈 / 清野菜名

类型: 剧情 / 喜剧

集数: 10

本剧能进入最佳榜单,实属惊喜。本剧同样由漫画改编,要是根据剧名以为是个校园斗殴剧那就大错特错了,之所以大受欢迎,实在是因为这是一群中二少年的校园沙雕趣事啊!





两位男主一会儿鸡冠冲天头,一会儿变身女装大佬,这画风实在和热血少年没什么关系。





集吐槽、冷笑话、中二气质于一体,跑偏的画风着实令人笑到停不下来。不过,感动还是有的,毕竟“当不良少年,是男人唯一的勋章”。所有的中二行为,因为年轻都可以被原谅!

10

《非自然死亡》



Unnatural

豆瓣评分:9.3

导演: 冢原亚由子 / 竹村谦太郎 / 村尾嘉昭

编剧: 野木亚纪子

主演: 石原里美 / 井浦新 / 洼田正孝 / 市川实日子 / 松重丰

类型: 剧情 / 悬疑

集数: 10

与韩剧《迷雾》同样,《非自然死亡》在2018年刚开播没多久,也因为过硬的剧本被提前锁定年度十佳剧集。由我们美腻的十元小姐姐挑大梁,但没任何感情线,严肃讲述一群法医的故事。









虽然走的是柯南式悬疑套路,但故事线、剧情、人物演技的完美配合,让网友看的恨不得倒退十年去学法医……

被誉为十元演艺生涯最佳也不是没有道理,理性来说,本剧还是标准的职业剧,不傻白甜的十元真的是太迷人了,剧本的扎实和较大的故事格局,让本剧成为去年不容忽视的好日剧。





以上,就是小编选出的2018年度十佳日韩剧,快来看看你喜欢的有没有上榜吧!













微博:@藤井树观影团2011



公号:藤井树观影团