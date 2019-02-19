时间：2019年2月17日14:30



放映电影：《朝花夕誓》

地点：SFC上海影城

主持人：藤井树

嘉宾：石川





《朝花夕誓》现场打分



平均分：8.2

最高分：10分 最低分：6分





［ ▲藤井树和点评嘉宾石川教授］









电影《无间道》里说：“寿长乃无间中人之大劫。”你有没有想过，漫长的寿命，未必就真的是一种福祉，更有可能会给你带来无尽的痛苦？





恰如《朝花夕誓》里的“离别一族”。





他们生活在奇妙的秘境“伊奥鲁夫”，拥有数百年的漫长寿命，姣好的相貌也会永远保持在少年时期。









而漫长的时间，也让他们不得不面对一次次痛不堪言的离别，这，也成为他们的族名。





这个种族的智慧告诫后人：爱上别人，就是孤独的开始。因为只有爱，才能伤人最深。





但是，当族中少女玛奇亚面对灭族的大难，她孤身一人逃出后无法言喻的孤独，让她对偶然捡到的一个孩子产生了情感的羁绊。她给这个孩子取名为艾瑞尔。









时间慢慢过去，随着艾瑞尔进入叛逆期，他逐渐陷入了迷茫和愤怒，不知道该如何处理看起来比自己还小的母亲的关系……





另一边，灭亡了离别一族的梅扎特王国，妄图找到逃往在外的少女玛奇亚，嫁给王子来打造长生的王室血脉。这招致了如拜伦王国等邻国的不满和恐慌，他们组成联军开启了对梅扎特王国的对决。









战争、种族、亲情、友情……无数元素杂糅之下，电影的叙事却始终能保持思路清晰，围绕着一个最最关键的核心：母亲。



片中共出现了两位母亲，也表现了两种情感关系。不得不佩服“冈妈”的编剧功底，关于这个主题的展开令人无比惊艳。





蕾莉亚被强迫生下女儿梅德梅尔，却在那之后再也没有见过女儿，甚至陷入盼望到病态的痛苦中。





正因如此，在多年之后再次见到女儿的蕾莉亚，甚至没有给女儿一个拥抱。她从未享受过相逢的快乐，所以离别于她，只剩下满满的苦涩。

相比“有生恩，无养恩”的蕾莉亚母子，收养了艾瑞尔的玛奇亚，真真切切地经历了作为一个母亲，所能遭遇的所有苦楚和快乐。





玛奇亚当然只能是个单身母亲。在以日本文化为底色的古代设定下，一个女性想要单独拉扯大这个孩子，真的太难了。





在酒馆打工的那段，我们会看到那些客人对她口无遮拦地品头论足，甚至出手轻薄，而玛奇亚也只能忍耐。









她也曾无法承受压力，在求职无门的绝望之下向艾瑞尔发泄，迷茫着为什么自己要收养这个孩子。但也恰恰是那一次险些失去艾瑞尔，让玛奇亚明白了作为母亲的责任。

生活哪来的一帆风顺呢？当她决定成为一个母亲，就必须付出相应的努力。





比如“母亲是不能哭的”。





在艾瑞尔告诉了玛奇亚这句话之后，不管遇到怎样的悲伤和挫折，玛奇亚都会努力忍住眼泪。母亲的怀抱是孩子的港湾，为了孩子，她必须学会强大。





直到孩子渐渐长大，直到他试图驶出港湾。

玛奇亚作为“离别一族”的设定，更为极端地呈现了许多母子之间必须面临的问题。比如孩子的叛逆期，比如孩子成长时必然会有的“俄狄浦斯情结”，都在这对奇怪的组合之间被放大。

更为奇妙的是，奇幻的剧情设定，让二人的关系具有了许多隐喻色彩。





玛奇亚不变的容貌，又何尝不是一颗不变的母亲的心？在母子的关系里，母亲的爱就像是永恒的坐标，经历了儿子的亲昵、逃离、回归，直至逝去。







不妨认为，“离别一族”是逃脱了时间伟力的一群人，又必须面对时间所无法解决的悲欢离合。





而时间的变迁，才真正让被沉淀的感情，具有感人肺腑的力量，让爆发的情感无比汹涌。





电影的情绪被冲上高潮的，正是在阔别几年之后，面对母亲再次离开，艾瑞尔无比痛苦又悲哀的那一声“母亲”。





那一刻，离家多年的小编，眼泪完全无法克制。经历过离别，才明白相逢的可贵。

所以，蕾莉亚说自己会忘掉梅德梅尔，玛奇亚却希望记住艾瑞尔。蕾莉亚的回忆里只有痛苦，而玛奇亚却真切地爱过、哭过、欣慰过、失落过……









时间流逝几十年，玛奇亚仍然面如少女，艾瑞尔却已在病榻上奄奄一息。那一刻，时间的伟力所造就的无常世事，是那么令人无力。

玛奇亚忍了几十年的泪，在离开艾瑞尔的时候，终于大哭失声。那一刻，我们看到了一位真正成熟的母亲。





这是一部再精巧不过的电影，所有的情绪都被夹杂在宛如史诗的奇幻景象里，却能让每个人看到最真实的自己，并因为那些作为母亲、或思念母亲的情感而流泪。

无论世界如何变幻，对于每一位母亲来说，与自己孩子的邂逅，或许都是最美好的相遇，哪怕过程艰辛，哪怕注定别离。而作为儿女的我们，又何尝不会感激遇到了最好的母亲？









2月17日下午，观影团带着团友一起打卡了《朝花夕誓》。这部拿奖拿到手软的日本动画神作果然名不虚传！











团友们慕名而来，活动现场好不热闹！观影途中，大家内牛满面，泣不成声，这部影片绝对堪称重磅级催泪炸弹！









相遇与离别，邂逅与重逢，母亲的白鬓，孩子的成长，一切消失在时间里的故事，都被《朝花夕誓》带回到我们的眼前。











此次，观影团请来了上海戏剧学院石川教授为大家点评影片。《朝花夕誓》有哪些亮点？我们来听听嘉宾们怎么说吧。











1

嘉宾石川说





【西式风格】





我觉得这是个很典型的日本动画片，不论视觉风格或人物造型，包括它的环境，都非常的欧洲化。





它将很多希腊元素融合在一起，比如影片中艾瑞尔对于母亲的占有欲，就是很典型的俄狄浦斯情结的体现，这也能够反映出日本文化脱亚入欧的倾向。





影片不同于中国电影讲故事的方法与角度，不是从中国人的情感方式、母子关系或者社会历史出发。







它把一个虚构的故事放在完全架空的环境中，试图去讲述一个超越种族，超越具体文化和地域的关于人类的故事。





【母爱真谛】





影片中所讲的母爱非常刻骨铭心，它与我们日常所理解的角度完全不一样。不同于中国爱等于厮守的定义，电影所传达出来的是离别才是真爱的含义，强调更多的是放手与牺牲。





日本人对于情感的理解有着比较理想化或者比较极端的因素，去年的一部电影《小偷家族》非常具有家庭伦理的感觉，但讲述的是几个毫无血缘关系的人组成了一个家庭。





实际上，它抛出了一个命题，那就是维系家庭成员间关系的究竟是血缘还是人与人之间的情感。

《朝花夕誓》换了一个角度来讲我们都习以为常、认为天经地义的母爱，它刷新了观念，告诉我们，有些时候，离别与放弃也是一种爱的方式。





【悲剧情怀】



影片中蕾莉亚被囚禁时为何痛苦，其一是国王对她有形的囚禁，其二则在于她束缚在自我编织的无形的牢笼。



她的心中有一种不能与孩子分离的执念，孩子就像风筝线般将她牵扯，成为她一生的宿命。到最后，奥莉亚终于放下执念，驾龙飞去，才真真正正得到了解脱。





地域环境与生活方式的不同，致使中日对于生命有着不同的理解。例如象征日本文化的樱花，极为绚烂，却又极为短暂。









所以，日本人的生命观天然带有一种悲剧的情怀，哪怕此时此刻正在享受着极为绚烂的美丽与圆满，但在下一瞬间就会堕入到一种悲情。





相较中国三世轮回、生生不息的生命观来说，日本整个民族的生命观念与生命意识都比较虚无。所以影片中关于母子关系的探讨，也夹杂着悲剧的情愫。





2

藤井树说





【动人心弦】







看到艾瑞尔即将离世，母亲容颜未老的情节时，我的心情非常复杂。





它让我想到了很多年的一部电影《星际穿越》，这两部影片都给人一种父母孩子时光倒错的感觉，非常感人。









《朝花夕誓》探讨了一个命题，那就是当你拥有不老之身时，是否真的幸福。





玛奇亚所在的一族之所以称为“离别一族”，正是因为千百年的寿命让他们在一生中经历无数次的离别，不论是与过往、还是与爱人。



【真爱主题】

我觉得这部电影的核心就在讲述应该怎样和心爱的人告别。





虽然族中的长老为了避免玛奇亚遭受离别的痛苦，在最初时告诉她不要轻易爱上任何人。但到了最后，他还是会说出那句“其实，爱人是一种幸福”。





影片刻画了两对母子关系。一对是没有血缘关系的玛奇亚母子，另一对是有着血缘关系的蕾莉亚母子。







两个母亲用不同的方式表达着对孩子的感情，通过对比，更能凸显出影片放手才是真爱的议题。





【生命意义】





《朝花夕誓》用另一种角度审视生命的长度、意义以及亲子关系。生死离别、人生常态，在这部电影里，会看到另一种可能性。









或许，我们终其一生都在学习如何处理个体与家庭间的平衡之道。





3

现场评分





本场观影活动中，观众给予《朝花夕誓》的平均分高达8.2分，可以说是非常优秀了！









电影将奇幻、母爱、族裔、战争……等诸多元素交织杂糅，在一个无比宏大的世界里，为我们讲述了一个可以对抗时间的关于母爱的故事。



离别的伤痛、邂逅的美好，母爱的伟大，令所有人为之动容。







再次感谢石川教授的精彩点评！





没有看过《朝花夕誓》的小伙伴，快去影院感受一场爱的旅程吧！









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电影《朝花夕誓》正在热映，

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