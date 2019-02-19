



［ ▲映后直播采访大合影］





上周日藤井树观影团与大家一起观看的《朝花夕誓》，现场灯光亮起时，许多观众都红着眼眶。





“冈妈”亲自执导的这部长片实在是非常惊艳，无论是宛如梦境的秘境“伊奥鲁夫”，还是川井宪次操刀的OST，都美妙得令人沉醉。





但真正打动每个人的，是电影中无比深刻的情感，交织着亲情、友情和爱情的丰沛情绪，在时间的篇章里书写了一段令人咋舌的传奇。





离别所带来的苦，是来自不舍和回忆，那么，只要每一次相逢都足够美好，那么即使注定分离，也请拥抱每一次相遇吧。





这，就是《朝花夕誓》最美好的愿景，这碗鸡汤，我先干为敬！









回顾一下映后观众的采访吧！





采访人：黄晓波

职业：外企职员





我打了8.5分。去年在上海电影节这一部就很热门，口碑非常好，可惜太火爆没有抢到票，这次有机会观影非常开心。

这是一部很感人的片子，制作精美人物，情节矛盾也很丰富，然后结尾又非常的让人动容。

我觉得这部电影是可以带爸爸妈妈还有宝宝一起看的，可以成为一种很好的沟通。





采访人：陈珏瑞

职业：幼教





我打了9分。

电影导演是我很喜欢的冈妈，我非常喜欢她的《未闻花名》。这次有机会看她的新片，就马上要报名。

上映之后会去二刷，OST和画风都非常唯美，一定要推荐给小伙伴。





采访人：Lily

职业：律师





我打了8分，非常棒。



首先从感官上来说，电影画面非常唯美，空间的刻画特别好；电影的诗意也很动人，会引起很多思考。

每个地方都有让人感动的东西，艾瑞尔离世和蕾莉亚跳下去都非常戳泪点。这是一部要带着心去看的电影。





采访人：席俞杨

职业：外贸从业







我打了9分。



总以为动画片是给小朋友看的，但这部电影非常厚重。他把人类的感情、亲情甚至生离死别都写在里面。

我希望带我的儿子来看这部电影，我们是有代沟的，希望这部电影能成为一个媒介。





采访人：张利会

职业：外贸采购





我觉得可以打8.8分。



画面非常好看，整个环境什么的都很唯美。从情感上来说，电影三观很正，很正能量，不管是亲情还是友情，为了自己爱的人去奋斗。

我觉得这部电影应该全家一起去看，不光爸爸妈妈，有小孩的话也可以一起去。





采访人：肉包

职业：互联网运营





我给这部电影10分满分。



这部电影应该是没有人演得出来，动画是最合适的，一切都非常合适。

我特别感触是当玛奇亚说你要是一直不长大就好了，就像我们养宠物的心理，但他又不得不长大，不得不弃你而去，这个感情特别打动我。





采访人：夏晓冕

职业：教师





我打了9分，高出了我的期待。



这部电影非常感人，引发我们去思考很多，如果我们能长寿你会怎么样？作为父母，你是否应该放手？非常催泪，适合很多做父母的人去看看。

每一位来看的观众，请记得带好纸巾。









电影《朝花夕誓》

部分观众真实反馈































接下来看看问卷情况吧。





一部绝美的电影。



爱与生命的记忆。



音乐与心灵交织的美，快乐、幸福、阳光。



不要因为害怕别离而放弃邂逅。



喜欢这部电影，感人！











感人的情愫，超越亲情、爱情。



非常棒的一部动画电影，剧情精彩。



情节感人。



经典好看的动画片。

去寻找笑着的离别。



爱上一个人 ，是孤独的开始，也是美好的瞬间。



母亲是伟大的。

爱上一个人，就是孤独的开始。



情感深厚，很有冲击力。



母爱之伟大。



画面很美，情感很美。











很不错的一部动漫电影。



细节戳人心，从一个人看一生、离别和开始反复循环。



从母亲的人物特质，展现母爱的伟大。

很好看！



电影以离别/放手来描绘亲情，以特别的视角描绘了2对母子/母女，由于母亲不死的特别宿命，不得不以离别来保证孩子的平安，很催泪，引人深思。









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公号：藤井树观影团



