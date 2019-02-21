这是一届太值得记住的柏林电影节。







女神朱丽叶·比诺什担任本届评委会主席，令这一届柏林多了许多感性的因素。尤其是在典礼现场，倡议全体为逝去的瑞士籍演员布鲁诺·甘茨（《柏林苍穹下》《帝国的毁灭》）默哀的一幕，着实令人感动。









华语电影在本届电影节获得了巨大的关注，入围各个单元的电影总共多达9部，并且口碑表现十分不俗。













但对于每一位中国影迷来说，最值得记忆的，当然是电影《地久天长》中的王景春、咏梅同时拿下本届柏林的影帝和影后！





这样的成就，即使在柏林电影节史上，也只出现过三次。

王景春，其实我们并不陌生，即使不知道他的经历，总能数出印象里他演过的那些角色。

但是咏梅？谁是咏梅？

哪怕是小编也不得不上度娘确认下，结果发现这位姐姐的热度，甚至抢不过一堆古诗词。













但点开她的页面，你会第一时间想起她，那个在《中国式离婚》里独立骄傲的她，那个在《悬崖》里像火一样耀眼的她。





原来，她叫咏梅。原来，我们居然错过了这位好演员，甚至不太记得她的名字。直到她成为继张曼玉、萧芳芳之后，第三位拿到柏林影后的华人女演员。

从艺半生，在49岁这年，她终于等到了属于自己的“山花烂漫时”。









1

来日绮窗前，寒梅著花未



“咏梅”是她的汉名，在出生地内蒙古，她被叫做森吉德玛。而父亲给她取的汉名，是来自最喜欢的一首主席诗词。无意中，竟写就了她后来“俏也不争春”的艺术人生。





在她生命的前20年，她都从未想过自己会和表演有任何关系。

从对外经贸大学毕业时，咏梅学的专业居然是企业管理，而且一毕业就跑到广告公司当白领去了！这个画风，跟我表姐的人生轨迹还挺像……

但相貌气质出众的咏梅，注定不会像普通人那样，一路蹉跎职场。也幸好如此，我们才没有错过这位柏林影后。





年轻时的咏梅已如此之美







至于表演，一天课都没上过，倒是凭着姣好的面容和气质，出演过一些广告和MV，拿了一天100块钱的日薪就高兴得不得了，毕竟工资才四百多块啊！

演技？不存在的；专业知识？倒是有朋友问过她，要不要去考个“中戏”，往职业演员的方向走一走，咏梅不解，为什么要做演员，还要去学“戏”……

也正是在广告公司工作，让她结识了当时在央视做主持的许戈辉，并在其新做的一档栏目做主持人。没想到的是，这份工作居然帮她偶然敲开了电视剧的大门。





一位电视剧导演希望许戈辉能参演他的新作，但许对电视剧毫无兴趣，就推荐了自己的得力助手咏梅。抱着“来活了”的心态，咏梅随意而来，结果导演马上相中了她身上的白领气质，一激动就签了合同。

这部电视剧叫《牧云的男人》，这位导演就是高希希。

高希希是签完合同才知道，这个气质出众的女孩居然不是演员，不过听说拍过广告，估计还有点镜头感，也就硬着头皮上了。









到片场发现这姑娘不但没镜头感，连什么叫“走位”都不知道，第一天到片场差点急哭了……

不知道在现场关着机等咏梅找哭戏感觉的时候，高希希有没有后悔在许戈辉工作室的一时冲动，但是电视剧成片之后，咏梅的表现不会让任何人失望。相貌气质出众的她，让许多业内人士开始注意到这个完全外行的姑娘。

电视剧播出之后，咏梅拿到了徐静蕾导演《北京爱情故事》的剧本，并且正式辞职做起了职业演员。这个没有任何专业背景的姑娘，一头扎进了表演行业。





《北京爱情故事》宣传照

但或许，正是这些丰富的过往，塑造了咏梅。寒梅著花未，她的绽放，已经近在眼前。

2

遥知不是雪，为有暗香来

从1995年出演《牧云的男人》至今，咏梅从艺已经二十余年，但是直到现在，除了在作品中看到她，没有热搜，没有八卦，几乎是媒体绝缘体，似乎永远在自己的一亩三分地里，过着小日子。

但是这生活，谁也不能说咏梅不是个有福之人。

虽然算不上大火，但咏梅一直没缺过戏演，这个完全没有专业背景的姑娘，愣是一步一步，成了业内公认“戏好”、观众心中“贤妻良母专业户”的存在。









这一路走来，少不了贵人相助。比如咏梅的“哥”傅彪老师。

1997年，他们在拍摄《梦开始的地方》时熟稔了起来。傅彪是个爱聊天的人，每次给咏梅聊起演戏就兴奋，端着个搪瓷缸子一说就是几个小时，整个剧组都能给他带热闹了。





《梦开始的地方》剧组合照

碰上这么位有“话痨”属性的良师益友，正着急学演戏的咏梅自然求之不得。最让她感动的，是有一次拍她跪下磕头的戏份，傅彪为了给她整出头磕地的动静，愣是光着脚在地上使劲舵来收音，跟腱都麻了。

对于咏梅来说，傅彪算得上最重要的领路人之一，她终于知道了什么叫表演。

也就是在《梦开始的地方》，咏梅真正开始对表演有了概念。也实在是这个神仙剧组太逆天，现在看简直吓人，云集了李雪健、丁志诚、刘蓓、张涵予、傅彪、陶虹等一大批戏妖级的演员，硬生生把不甘示弱的咏梅逼出了职业水平。





也就是从这之后，咏梅越演越好，开始在各种剧集里的“收集男神”行动。

比如和“祁厅长”许亚军，合作过《曼谷雨季》和《孝子》两部戏。





《曼谷雨季》剧照

跟陈道明合作的《中国式离婚》，让咏梅一下子收割粉丝无数，独立、优雅的单身母亲形象放在现在，也是魅力十足。





当然还有不得不提的、搭档张嘉译的《悬崖》，她饰演的孙悦剑成为所有观众心中的白月光，为了爱和信仰可以放弃生命。不管是裘皮还是旗袍扮相，咏梅都完全hold住。





咏梅留给银幕的形象，永远是那么优雅、理性，中国女人特有的温婉气质，让她成了许多导演在挑选贤妻良母型演员的首选。









当然她的演技也足以打开相当广阔的戏路，《刺客聂隐娘》里的贵妇人，她一样稳稳拿下。





合作过那么多男神，咏梅身边，留下的是一位才子。

黑豹乐队的键盘手——栾树。





这个曾经在90年代红遍全国的团体，堪称一代国人的音乐记忆，而一头纷乱长发的栾树，在舞台上留下了无数狂野的身影，跟王菲的恋情更是被八卦扒出来一遍又一遍。

他和咏梅在一起……这画风好像完全不对啊！

事实上，两个人算得上相识于微时。1991年，栾树刚刚加入黑豹乐队一年，乐队正在筹备第一张专辑；而咏梅只是个业余串场赚外快的白领。





在后来的摇滚神曲《Don't Break My Heart》的MV里，她串了个女主角。对，就是那个时代MV的画风，大波浪大红唇……





这次机会，是栾树介绍给她的，那时候，她只是个没事会去酒吧给黑豹捧场的歌迷，跟栾树聊过几句。





没想到的是，这张当时甚至在大陆没有正式发行的唱片，后来居然成了中国摇滚的经典记忆。

1992年，从深圳辞职重回北京的咏梅，重新联系了栾树。下了飞机，她第一眼看到的就是栾树，头发更长了，越发其貌不扬，却让她的心静了下来。那之后的故事，当然就是爱情咯~





都说演艺圈没有爱情，但摇滚青年栾树和小白领咏梅却一直格外靠谱。1994年，栾树离开了黑豹，下海经商投入了马术事业。如今，这笔生意倒也有声有色。





栾树给妻子拍的写真

看到过一张照片，咏梅和栾树靠在一起，栾树弹着吉他，一切都是最好的样子。





栾树业余也还在玩音乐，给冯小刚做过《非诚勿扰2》的配乐，还几次给歌手编曲上《我是歌手》。

咏梅怀着一颗平常心，继续着自己的演艺生涯。圈里的制片人都知道咏梅不缺钱，她就是要剧本好，所以也不敢轻易去找她，一定是拿了好本子才敢联系她。





就这样，她稳稳地美了二十年，稳稳地演了无数好角色，并依然满怀热情地期待下一个剧本。





直到后来，她遇到《地久天长》。

3

待到山花烂漫时，她在丛中笑



咏梅第一次觉得自己好像有点成绩，是2003年的《忠诚卫士》，她演了一个复杂的反面角色欧阳玉蓉，有大量的内心戏。





结果电视剧播出之后，居然接到了金鹰奖的电话，说她入围了“电视剧最受欢迎女演员”。





《忠诚卫士》咏梅剧照

也就是在那之后，咏梅参加活动甚至上街，都会被人叫“欧阳玉蓉”。没有人记住她的名字，但作为演员，心里依然有点美滋滋。

这样的情况，在《中国式离婚》和《悬崖》等剧播出之后一次次重演。没有配套的炒作和宣传，咏梅一直没能打开自己的名气。













她在采访中也承认过，有时候也着急，因为投资商总是希望找到自带流量的演员，很多喜欢的角色，就是无奈地失之交臂。但她又不是一个喜欢站在灯光下的性格，总是那么理性、端庄，不争不抢。

而她的“俏也不争春”，终于迎来了“山花烂漫时”。





坐在柏林现场，听到王景春拿下影帝的时候，咏梅满心激动地给相处了四个多月的“老伴”鼓掌。但当听到自己名字的时候，她明显愣住了。

从口型来看，咏梅先是说了一句“Oh my god”，然后又恢复了一贯的端庄。但站在领奖台上，她口误地把王小帅导演说成了“王小春”。





怎么可能不激动呢。这个不喜欢炒作，全靠媒体自觉关注的演员，终于绽放出让所有人无法忽视的光芒。

柏林银熊加身，从此之后，咏梅的职业生涯将完全不同。许多人说，这是“实力派的春天来了”，对于咏梅来说，这又何尝不是一种水到渠成。

但咏梅还是那个咏梅，在获奖之后第一个通知的，是老公栾树。对她来说，家庭一直是最宝贵的。





可以预见的是，在未来几年，咏梅终于有机会拿到自己想演的那些角色，而不必因为自己没有热度而遗憾错过。

也正是这份平常心，让我们值得对咏梅抱有更多期待。她会选择出演的戏，本身质量就有一定保证；而她的表演，总能成为戏里最亮眼的部分。





《地久天长》剧照

我们愿意为每一次实力派的胜利鼓掌，为咏梅给中国电影带来的荣誉，也为以后会有更多的好戏可看。

更是为相信，努力，真的可以有回报。









本届柏林必看佳片！

1

《同义词》



Synonymes

场刊得分：3.0

获奖：最佳影片金熊奖、影评人费比西奖







导演 / 编剧: 那达夫·拉皮德

主演: 汤姆·梅西尔 / 昆汀·多尔马尔 / 露易丝·谢维洛特

类型: 剧情 / 同性

制片国家/地区: 法国 / 德国 / 以色列





这是一部其实颇具喜剧感的电影，一个以色列的青年决定放弃自己的国籍加入法国，而第一步就是要学会法语。这个满嘴口音的以色列小伙，努力背下一整本词典，满口的长词汇……







喜剧色彩的背后，是厚重的悲凉底色，以色列的民族主义和法国的“普世价值”形成尖锐的对立，有非常值得玩味的空间，结尾极为震撼。





2

《感谢上帝》

By the Grace of God

场刊得分：2.4

获奖：评审团大奖





导演 / 编剧: 弗朗索瓦·欧容

主演: 梅尔维尔·珀波 / 德尼·梅诺谢 / 斯万·阿劳德

类型: 剧情

制片国家/地区: 法国





电影关注了三名遭遇性侵的孩子长大成人之后的故事，他们后来发起了一次活动，被认为参考了Metoo运动的逻辑和战术。后面结合互联网变成社会运动也是顺理成章。





电影的后半部分颇有《聚焦》的味道，欧容这部新片被看做是《每分钟120击》式的社会运动影片的一个回声，剧作上获得不少称赞。





3

《系统破坏者》



Systemsprenger

场刊得分：2.0



获奖：阿尔弗雷德·鲍尔银熊奖





导演 / 编剧: 诺拉·芬沙伊德

主演: 海伦娜·曾格尔 / 阿尔布雷希特·舒赫 / 加布里拉·玛利亚·施迈德

类型: 剧情

制片国家/地区: 德国

片中，“系统破坏者”是指那些逐渐从德国儿童和福利服务的漏洞中被忽视的儿童。而这，正是9岁的本尼所追求的，她所想要的就是能够再次和她母亲生活在一起，但她的母亲对自己的女儿束手无策。





导演对于德国儿童福利系统的讽刺极为深刻，而优秀的音乐和摄影都给剧作加分不少。





4

《我当时在家，但…》

I Was at Home, But

场刊得分：2.3



获奖：阿尔弗雷德·鲍尔银熊奖









导演 / 编剧: 安格拉·夏娜莱克

主演: 弗兰茨·罗戈夫斯基 / 艾伦·威廉姆斯 / 大卫·史崔梭德

类型: 剧情

制片国家/地区: 德国



电影讲述一名失踪了一个星期的13岁男孩，他受父亲死亡的启发，渴望在大自然中探寻死亡的秘密，但他的母亲与师长完全无法理解他的行为。





尽管电影的获奖被认为是平衡男女比例，但电影本身的质量也非常过硬，夏娜莱克一贯的实验气质显露无疑。





5

《地久天长》

So Long, My Son

场刊得分：2.6



获奖：最佳男演员银熊奖、最佳女演员银熊奖









导演: 王小帅

编剧: 阿美 / 王小帅

主演: 王景春 / 咏梅 / 齐溪 / 王源

类型: 剧情 / 家庭

制片国家/地区: 中国大陆



电影时长2个半小时，但丝毫不显冗长，一个家庭30年的悲欢离合在镜头里娓娓道来，每个观众都能在其中找到共鸣点，从而泣不成声。





王景春和咏梅的表演极为细腻而自然，他们不同年龄段的相处模式和状态都非常到位。许多人说，即使拿不到奖，这也会是今年最好的华语片。





6

《少年黑手党》

Piranhas

场刊得分：2.3



获奖：最佳编剧银熊奖





导演: 克劳迪欧·吉瓦内斯

编剧: 毛里齐奥·布拉奇 / 克劳迪欧·吉瓦内斯 / 罗伯特·萨维亚诺

主演: 薇薇安娜·阿普雷亚 / 马蒂亚·皮亚诺·德尔·巴尔佐

类型: 剧情

制片国家/地区: 意大利





堪称主竞赛单元最具可看性的电影，黑帮+青春，一群孩子拿着AK47在那不勒斯街道巡逻，想要保护自己的街道，更想捞一笔拿去泡妹子。





少年的不知天高地厚所带来的喜剧效果，和黑帮片的悲剧宿命在电影里巧妙呼应，最佳编剧拿得理直气壮。





7

《三姐妹的故事》

Piranhas

场刊得分：3.0





导演 / 编剧: 埃敏·阿尔柏

主演: 塞姆雷·埃布齐亚 / 爱佳·尤卡塞 / 海林·坎德米尔

类型: 剧情

制片国家/地区: 土耳其 / 德国 / 荷兰 / 希腊



被认为是极其“锡兰”的一部电影，土耳其乡村闭塞而宁静的两面被拍得极为动人，一度被认为是金熊的种子选手。





三个被寄养在富裕家庭的女孩，决定回到自己贫困的故乡。配乐和摄影都极为惊艳，看似狗血的故事，却在这样的背景下相得益彰。





8

《恐龙蛋》

Öndög

场刊得分：2.8







导演 / 编剧: 王全安

主演: 杜拉姆贾夫·恩赫塔万 / 敖日格勒图

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆





这部王全安新作在柏林收获了不俗的口碑。远景摄入的草原和荒漠充满了野性的质感，在此发生的故事仿佛古老的寓言。





9

《第一次的离别》

A First Farewell

获奖：新生代单元最佳影片奖





导演 / 编剧: 王丽娜

主演: 艾萨·亚森 / 凯丽比努尔·热合米图力

类型: 儿童

制片国家/地区: 中国大陆





沙雅男孩艾萨和好朋友凯丽比努尔的童年记忆，在四季的流转和不期而至的离别中，孩子们会经历怎样的成长，又会从中收获什么？









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