这是一届太值得记住的柏林电影节。







女神朱丽叶·比诺什担任本届评委会主席,令这一届柏林多了许多感性的因素。尤其是在典礼现场,倡议全体为逝去的瑞士籍演员布鲁诺·甘茨(《柏林苍穹下》《帝国的毁灭》)默哀的一幕,着实令人感动。









华语电影在本届电影节获得了巨大的关注,入围各个单元的电影总共多达9部,并且口碑表现十分不俗。













但对于每一位中国影迷来说,最值得记忆的,当然是电影《地久天长》中的王景春、咏梅同时拿下本届柏林的影帝和影后!





这样的成就,即使在柏林电影节史上,也只出现过三次。

王景春,其实我们并不陌生,即使不知道他的经历,总能数出印象里他演过的那些角色。

但是咏梅?谁是咏梅?

哪怕是小编也不得不上度娘确认下,结果发现这位姐姐的热度,甚至抢不过一堆古诗词。













但点开她的页面,你会第一时间想起她,那个在《中国式离婚》里独立骄傲的她,那个在《悬崖》里像火一样耀眼的她。





原来,她叫咏梅。原来,我们居然错过了这位好演员,甚至不太记得她的名字。直到她成为继张曼玉、萧芳芳之后,第三位拿到柏林影后的华人女演员。

从艺半生,在49岁这年,她终于等到了属于自己的“山花烂漫时”。









1

来日绮窗前,寒梅著花未



“咏梅”是她的汉名,在出生地内蒙古,她被叫做森吉德玛。而父亲给她取的汉名,是来自最喜欢的一首主席诗词。无意中,竟写就了她后来“俏也不争春”的艺术人生。





在她生命的前20年,她都从未想过自己会和表演有任何关系。

从对外经贸大学毕业时,咏梅学的专业居然是企业管理,而且一毕业就跑到广告公司当白领去了!这个画风,跟我表姐的人生轨迹还挺像……

但相貌气质出众的咏梅,注定不会像普通人那样,一路蹉跎职场。也幸好如此,我们才没有错过这位柏林影后。





年轻时的咏梅已如此之美







至于表演,一天课都没上过,倒是凭着姣好的面容和气质,出演过一些广告和MV,拿了一天100块钱的日薪就高兴得不得了,毕竟工资才四百多块啊!

演技?不存在的;专业知识?倒是有朋友问过她,要不要去考个“中戏”,往职业演员的方向走一走,咏梅不解,为什么要做演员,还要去学“戏”……

也正是在广告公司工作,让她结识了当时在央视做主持的许戈辉,并在其新做的一档栏目做主持人。没想到的是,这份工作居然帮她偶然敲开了电视剧的大门。





一位电视剧导演希望许戈辉能参演他的新作,但许对电视剧毫无兴趣,就推荐了自己的得力助手咏梅。抱着“来活了”的心态,咏梅随意而来,结果导演马上相中了她身上的白领气质,一激动就签了合同。

这部电视剧叫《牧云的男人》,这位导演就是高希希。

高希希是签完合同才知道,这个气质出众的女孩居然不是演员,不过听说拍过广告,估计还有点镜头感,也就硬着头皮上了。









到片场发现这姑娘不但没镜头感,连什么叫“走位”都不知道,第一天到片场差点急哭了……

不知道在现场关着机等咏梅找哭戏感觉的时候,高希希有没有后悔在许戈辉工作室的一时冲动,但是电视剧成片之后,咏梅的表现不会让任何人失望。相貌气质出众的她,让许多业内人士开始注意到这个完全外行的姑娘。

电视剧播出之后,咏梅拿到了徐静蕾导演《北京爱情故事》的剧本,并且正式辞职做起了职业演员。这个没有任何专业背景的姑娘,一头扎进了表演行业。





《北京爱情故事》宣传照

但或许,正是这些丰富的过往,塑造了咏梅。寒梅著花未,她的绽放,已经近在眼前。

2

遥知不是雪,为有暗香来

从1995年出演《牧云的男人》至今,咏梅从艺已经二十余年,但是直到现在,除了在作品中看到她,没有热搜,没有八卦,几乎是媒体绝缘体,似乎永远在自己的一亩三分地里,过着小日子。

但是这生活,谁也不能说咏梅不是个有福之人。

虽然算不上大火,但咏梅一直没缺过戏演,这个完全没有专业背景的姑娘,愣是一步一步,成了业内公认“戏好”、观众心中“贤妻良母专业户”的存在。









这一路走来,少不了贵人相助。比如咏梅的“哥”傅彪老师。

1997年,他们在拍摄《梦开始的地方》时熟稔了起来。傅彪是个爱聊天的人,每次给咏梅聊起演戏就兴奋,端着个搪瓷缸子一说就是几个小时,整个剧组都能给他带热闹了。





《梦开始的地方》剧组合照

碰上这么位有“话痨”属性的良师益友,正着急学演戏的咏梅自然求之不得。最让她感动的,是有一次拍她跪下磕头的戏份,傅彪为了给她整出头磕地的动静,愣是光着脚在地上使劲舵来收音,跟腱都麻了。

对于咏梅来说,傅彪算得上最重要的领路人之一,她终于知道了什么叫表演。

也就是在《梦开始的地方》,咏梅真正开始对表演有了概念。也实在是这个神仙剧组太逆天,现在看简直吓人,云集了李雪健、丁志诚、刘蓓、张涵予、傅彪、陶虹等一大批戏妖级的演员,硬生生把不甘示弱的咏梅逼出了职业水平。





也就是从这之后,咏梅越演越好,开始在各种剧集里的“收集男神”行动。

比如和“祁厅长”许亚军,合作过《曼谷雨季》和《孝子》两部戏。





《曼谷雨季》剧照

跟陈道明合作的《中国式离婚》,让咏梅一下子收割粉丝无数,独立、优雅的单身母亲形象放在现在,也是魅力十足。





当然还有不得不提的、搭档张嘉译的《悬崖》,她饰演的孙悦剑成为所有观众心中的白月光,为了爱和信仰可以放弃生命。不管是裘皮还是旗袍扮相,咏梅都完全hold住。





咏梅留给银幕的形象,永远是那么优雅、理性,中国女人特有的温婉气质,让她成了许多导演在挑选贤妻良母型演员的首选。









当然她的演技也足以打开相当广阔的戏路,《刺客聂隐娘》里的贵妇人,她一样稳稳拿下。





合作过那么多男神,咏梅身边,留下的是一位才子。

黑豹乐队的键盘手——栾树。





这个曾经在90年代红遍全国的团体,堪称一代国人的音乐记忆,而一头纷乱长发的栾树,在舞台上留下了无数狂野的身影,跟王菲的恋情更是被八卦扒出来一遍又一遍。

他和咏梅在一起……这画风好像完全不对啊!

事实上,两个人算得上相识于微时。1991年,栾树刚刚加入黑豹乐队一年,乐队正在筹备第一张专辑;而咏梅只是个业余串场赚外快的白领。





在后来的摇滚神曲《Don't Break My Heart》的MV里,她串了个女主角。对,就是那个时代MV的画风,大波浪大红唇……





这次机会,是栾树介绍给她的,那时候,她只是个没事会去酒吧给黑豹捧场的歌迷,跟栾树聊过几句。





没想到的是,这张当时甚至在大陆没有正式发行的唱片,后来居然成了中国摇滚的经典记忆。

1992年,从深圳辞职重回北京的咏梅,重新联系了栾树。下了飞机,她第一眼看到的就是栾树,头发更长了,越发其貌不扬,却让她的心静了下来。那之后的故事,当然就是爱情咯~





都说演艺圈没有爱情,但摇滚青年栾树和小白领咏梅却一直格外靠谱。1994年,栾树离开了黑豹,下海经商投入了马术事业。如今,这笔生意倒也有声有色。





栾树给妻子拍的写真

看到过一张照片,咏梅和栾树靠在一起,栾树弹着吉他,一切都是最好的样子。





栾树业余也还在玩音乐,给冯小刚做过《非诚勿扰2》的配乐,还几次给歌手编曲上《我是歌手》。

咏梅怀着一颗平常心,继续着自己的演艺生涯。圈里的制片人都知道咏梅不缺钱,她就是要剧本好,所以也不敢轻易去找她,一定是拿了好本子才敢联系她。





就这样,她稳稳地美了二十年,稳稳地演了无数好角色,并依然满怀热情地期待下一个剧本。





直到后来,她遇到《地久天长》。

3

待到山花烂漫时,她在丛中笑



咏梅第一次觉得自己好像有点成绩,是2003年的《忠诚卫士》,她演了一个复杂的反面角色欧阳玉蓉,有大量的内心戏。





结果电视剧播出之后,居然接到了金鹰奖的电话,说她入围了“电视剧最受欢迎女演员”。





《忠诚卫士》咏梅剧照

也就是在那之后,咏梅参加活动甚至上街,都会被人叫“欧阳玉蓉”。没有人记住她的名字,但作为演员,心里依然有点美滋滋。

这样的情况,在《中国式离婚》和《悬崖》等剧播出之后一次次重演。没有配套的炒作和宣传,咏梅一直没能打开自己的名气。













她在采访中也承认过,有时候也着急,因为投资商总是希望找到自带流量的演员,很多喜欢的角色,就是无奈地失之交臂。但她又不是一个喜欢站在灯光下的性格,总是那么理性、端庄,不争不抢。

而她的“俏也不争春”,终于迎来了“山花烂漫时”。





坐在柏林现场,听到王景春拿下影帝的时候,咏梅满心激动地给相处了四个多月的“老伴”鼓掌。但当听到自己名字的时候,她明显愣住了。

从口型来看,咏梅先是说了一句“Oh my god”,然后又恢复了一贯的端庄。但站在领奖台上,她口误地把王小帅导演说成了“王小春”。





怎么可能不激动呢。这个不喜欢炒作,全靠媒体自觉关注的演员,终于绽放出让所有人无法忽视的光芒。

柏林银熊加身,从此之后,咏梅的职业生涯将完全不同。许多人说,这是“实力派的春天来了”,对于咏梅来说,这又何尝不是一种水到渠成。

但咏梅还是那个咏梅,在获奖之后第一个通知的,是老公栾树。对她来说,家庭一直是最宝贵的。





可以预见的是,在未来几年,咏梅终于有机会拿到自己想演的那些角色,而不必因为自己没有热度而遗憾错过。

也正是这份平常心,让我们值得对咏梅抱有更多期待。她会选择出演的戏,本身质量就有一定保证;而她的表演,总能成为戏里最亮眼的部分。





《地久天长》剧照

我们愿意为每一次实力派的胜利鼓掌,为咏梅给中国电影带来的荣誉,也为以后会有更多的好戏可看。

更是为相信,努力,真的可以有回报。









本届柏林必看佳片!

1

《同义词》



Synonymes

场刊得分:3.0

获奖:最佳影片金熊奖、影评人费比西奖







导演 / 编剧: 那达夫·拉皮德

主演: 汤姆·梅西尔 / 昆汀·多尔马尔 / 露易丝·谢维洛特

类型: 剧情 / 同性

制片国家/地区: 法国 / 德国 / 以色列





这是一部其实颇具喜剧感的电影,一个以色列的青年决定放弃自己的国籍加入法国,而第一步就是要学会法语。这个满嘴口音的以色列小伙,努力背下一整本词典,满口的长词汇……







喜剧色彩的背后,是厚重的悲凉底色,以色列的民族主义和法国的“普世价值”形成尖锐的对立,有非常值得玩味的空间,结尾极为震撼。





2

《感谢上帝》

By the Grace of God

场刊得分:2.4

获奖:评审团大奖





导演 / 编剧: 弗朗索瓦·欧容

主演: 梅尔维尔·珀波 / 德尼·梅诺谢 / 斯万·阿劳德

类型: 剧情

制片国家/地区: 法国





电影关注了三名遭遇性侵的孩子长大成人之后的故事,他们后来发起了一次活动,被认为参考了Metoo运动的逻辑和战术。后面结合互联网变成社会运动也是顺理成章。





电影的后半部分颇有《聚焦》的味道,欧容这部新片被看做是《每分钟120击》式的社会运动影片的一个回声,剧作上获得不少称赞。





3

《系统破坏者》



Systemsprenger

场刊得分:2.0



获奖:阿尔弗雷德·鲍尔银熊奖





导演 / 编剧: 诺拉·芬沙伊德

主演: 海伦娜·曾格尔 / 阿尔布雷希特·舒赫 / 加布里拉·玛利亚·施迈德

类型: 剧情

制片国家/地区: 德国

片中,“系统破坏者”是指那些逐渐从德国儿童和福利服务的漏洞中被忽视的儿童。而这,正是9岁的本尼所追求的,她所想要的就是能够再次和她母亲生活在一起,但她的母亲对自己的女儿束手无策。





导演对于德国儿童福利系统的讽刺极为深刻,而优秀的音乐和摄影都给剧作加分不少。





4

《我当时在家,但…》

I Was at Home, But

场刊得分:2.3



获奖:阿尔弗雷德·鲍尔银熊奖









导演 / 编剧: 安格拉·夏娜莱克

主演: 弗兰茨·罗戈夫斯基 / 艾伦·威廉姆斯 / 大卫·史崔梭德

类型: 剧情

制片国家/地区: 德国



电影讲述一名失踪了一个星期的13岁男孩,他受父亲死亡的启发,渴望在大自然中探寻死亡的秘密,但他的母亲与师长完全无法理解他的行为。





尽管电影的获奖被认为是平衡男女比例,但电影本身的质量也非常过硬,夏娜莱克一贯的实验气质显露无疑。





5

《地久天长》

So Long, My Son

场刊得分:2.6



获奖:最佳男演员银熊奖、最佳女演员银熊奖









导演: 王小帅

编剧: 阿美 / 王小帅

主演: 王景春 / 咏梅 / 齐溪 / 王源

类型: 剧情 / 家庭

制片国家/地区: 中国大陆



电影时长2个半小时,但丝毫不显冗长,一个家庭30年的悲欢离合在镜头里娓娓道来,每个观众都能在其中找到共鸣点,从而泣不成声。





王景春和咏梅的表演极为细腻而自然,他们不同年龄段的相处模式和状态都非常到位。许多人说,即使拿不到奖,这也会是今年最好的华语片。





6

《少年黑手党》

Piranhas

场刊得分:2.3



获奖:最佳编剧银熊奖





导演: 克劳迪欧·吉瓦内斯

编剧: 毛里齐奥·布拉奇 / 克劳迪欧·吉瓦内斯 / 罗伯特·萨维亚诺

主演: 薇薇安娜·阿普雷亚 / 马蒂亚·皮亚诺·德尔·巴尔佐

类型: 剧情

制片国家/地区: 意大利





堪称主竞赛单元最具可看性的电影,黑帮+青春,一群孩子拿着AK47在那不勒斯街道巡逻,想要保护自己的街道,更想捞一笔拿去泡妹子。





少年的不知天高地厚所带来的喜剧效果,和黑帮片的悲剧宿命在电影里巧妙呼应,最佳编剧拿得理直气壮。





7

《三姐妹的故事》

Piranhas

场刊得分:3.0





导演 / 编剧: 埃敏·阿尔柏

主演: 塞姆雷·埃布齐亚 / 爱佳·尤卡塞 / 海林·坎德米尔

类型: 剧情

制片国家/地区: 土耳其 / 德国 / 荷兰 / 希腊



被认为是极其“锡兰”的一部电影,土耳其乡村闭塞而宁静的两面被拍得极为动人,一度被认为是金熊的种子选手。





三个被寄养在富裕家庭的女孩,决定回到自己贫困的故乡。配乐和摄影都极为惊艳,看似狗血的故事,却在这样的背景下相得益彰。





8

《恐龙蛋》

Öndög

场刊得分:2.8







导演 / 编剧: 王全安

主演: 杜拉姆贾夫·恩赫塔万 / 敖日格勒图

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆





这部王全安新作在柏林收获了不俗的口碑。远景摄入的草原和荒漠充满了野性的质感,在此发生的故事仿佛古老的寓言。





9

《第一次的离别》

A First Farewell

获奖:新生代单元最佳影片奖





导演 / 编剧: 王丽娜

主演: 艾萨·亚森 / 凯丽比努尔·热合米图力

类型: 儿童

制片国家/地区: 中国大陆





沙雅男孩艾萨和好朋友凯丽比努尔的童年记忆,在四季的流转和不期而至的离别中,孩子们会经历怎样的成长,又会从中收获什么?









微博:@藤井树观影团2011



公号:藤井树观影团