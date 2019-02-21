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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【观影招募】今年开春最好看的青春片《过春天》抢票开始，导演携主演亲临现场哦！

藤井树 发布于：

 

 


藤井树观影团

《过春天》观影活动


放映时间

2月27日（周三）18:30


放映地点

红星电影世界

（黄浦区半淞园路376号越界世博园B4-1号楼3F）


主持人

藤井树


嘉宾

导演白雪，主演黄尧、孙阳


主创：导演白雪，主演黄尧、孙阳


 


▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理由（请把转发截图一并发到后台）

3、每人2张，抢完为止

4、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票2张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+性别+手机号+理由


▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《过春天》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！


▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到电影主创来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！


观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011  哦~  链接请戳右：https://weibo.com/p/100120183391


 


平遥电影节上，有人评价这部摘得最佳影片和最佳女演员两项大奖的《过春天》为“开启了华语青春片2.0时代”。

 

聚焦一个女孩的成长，电影有着少年时代的青涩感和蠢蠢欲动的狂放，而故事发生的环境又赋予独特的视角，引申出社会现实层面的烟火气、话题性。张扬不羁的同时又那么的接地气。

 


新人导演+新人演员的组合碰撞出让人耳目一新的火花，加上极有特点的影像风格和音效配乐，《过春天》将给观众留下很深刻印象，注定会是一次收获颇丰的观影经历。

 

《过春天》

导演 / 编剧: 白雪

主演: 黄尧 / 孙阳 / 汤加文 / 倪虹洁 / 江美仪
类型: 剧情
制片国家/地区: 中国大陆
语言: 汉语普通话 / 粤语
上映日期: 2019-03-08(中国大陆) / 2018-09-08(多伦多电影节)
片长: 99分钟


1

成长中的一次冒险


佩佩父亲是香港人，母亲是深圳人。父母离婚，她跟着母亲住在深圳。为了获得更好的教育，她每天要过闸口去香港上学。


两个地方把她的生活一分为二，给了她“似乎都在，却也似乎都不在”的错觉。这样的处境，在她开始有意识地寻找自己的位置时，造成了身份认同的困惑。

 


电影就是从佩佩看待世界的角度开始的。她对处境分裂的自卑感，对融入某个集体的向往，急于体现自我价值、想要被需要的心理活动自然地融入与家人、同学、新朋友阿豪的交往中。


再往深入试探，还勾连出“水客”这一特殊人群。

 


水客，即把商品从香港走私到内地的人群。过春天，即是形容这种违法行为的当地俚语。

 

佩佩是意外卷入犯罪的，但这一插曲让她受到金钱的诱惑，也成为对平凡生活的反抗手段，更给了她某种独当一面的满足感。


一场仓促而盲目，同时无比刺激的冒险开始了。尽管注定有着被惩戒的结局，但却是她人生里宝贵的一课。

 


电影从未离开佩佩的少女心理，她对未来的迷茫和担忧是一切后续行为的原动力，对归属感和被需要感的探索促成了故事的发展，这些内容与每个人在成长过程中大同小异的亲身经历形成共鸣。

 

2

独特的社会性话题


佩佩的生活说普通也普通，说复杂也复杂。


她和每个同龄乖小孩一样，过着“家——学校”两点一线的生活，然而她的路径却横穿了两个地区，其间包涵过海关这样在我们看来颇有仪式感的动作。

 


因为她的家在深圳，上学在香港，是个“跨境学童”。

 

看完《过春天》，很多人才了解到这样一种双城生活的存在。他们出于对教育、工作，或者对生活的选择，如此奔波在两地。


要熟练掌握普通话和粤语，熟悉香港人和内地人的作风，以便在两种身份之间来回切换。

 


水客是这类独特人群中更独特的存在，犯罪动机和过程直接与地域挂钩。


佩佩惹上麻烦时，既有内心想要挣钱的主观愿望，也有很大程度上的外在引力驱使。以此，《过春天》在犯罪片类型和青春片类型之间找到了稳定的平衡点。

 


《过春天》能把一个青春故事讲得很“高级”，因为它张弛有度。既有紧张刺激的情节，也有含蓄隐晦的内心戏，观众跟随佩佩体会着成长的阵痛的同时，也认识了具有厚重感和讨论空间的社会性议题。

 

3

惊艳的导演处女作


除了在平遥电影节上大放异彩，《过春天》还登上多伦多电影节新发现单元、柏林电影节新生代青年单元等多个国际影节舞台。这作为新人导演白雪的长片处女作，可以说是非常高的起点。

 


又与很多新人导演的处女作不同，《过春天》有着与同类电影相比更高的工业水准。


除了有导师田壮壮担任监制，还获得青葱计划的资本扶持，这些都与导演白雪详实的前期准备有关。包括往返香港和深圳做调研，采访真实人物等，其中两个有现实经历的初中女生成为故事的核心支点。

 


由于要在两地拍摄，甚至包涵海关这一重要场景，从制片角度看有着独特的挑战。


除了分别在深圳和香港找了不同的制片组，电影的核心创作人员——摄影、美术、录音等，则要跟完全程。香港开机，深圳杀青，不是简单的专场而已，集体办签证事小，还要适应全然不同的环境。

 


而最后的结果，我们可以看到内地和香港的文化特色、城市氛围得到了区分，强调出不同的质感。当然也是为了塑造出佩佩的丰满形象，让观众更加接近她的内心世界。

 

饰演佩佩的黄尧，当时只是个刚毕业的表演班学生，但与佩佩相似的成长经历，和熟练掌握粤语等硬性技能帮助她得到了这个开启职业生涯的角色。



另一个在影片中十分出彩的角色阿豪，原本是一位话剧演员，台湾人，他又帅又痞的气质会成为观众的记忆点。


两个角色的互动，除了有条朦胧的感情线，更多的是在成长的路上彼此支持。

 


此外，饰演配角的反倒是大家所熟悉的实力派，包括饰演佩佩母亲的倪虹洁、饰演水客头头“花姐”的江美仪等。她们的存在大大增加了新人导演处女作的成熟度。

 


至于自展映以来便备受好评的视效和音效，则多说无用，要到电影院实地看了才知道。


本次观影活动，还特别请到了本片导演白雪、主演黄尧、孙阳来到现场，和所有到场观众共同分享他们关于电影的故事！你最想知道的电影幕后，他们都会当面告诉你哦。


所以还等什么，赶快抢票吧！



 


本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~



关注新浪微博@藤井树观影团2011，即可同步看一直播~


咪咕直播搜“藤井树观影团”


2月27号，不见不散！



添加微信拉你入群！（备注：观影团）


在我们的观影群内，

可以和各位团友聊八卦、电影、电视、综艺……

唠唠各种娱乐文化磕。

还有各种观影和周边福利享不停喔！


 


 


微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团

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藤井树

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