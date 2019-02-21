



藤井树观影团

《过春天》观影活动





放映时间

2月27日（周三）18:30





放映地点

红星电影世界

（黄浦区半淞园路376号越界世博园B4-1号楼3F）







主持人

藤井树





嘉宾

导演白雪，主演黄尧、孙阳





主创：导演白雪，主演黄尧、孙阳









▼抢票规则

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▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到电影主创来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011 哦~ 链接请戳右：https://weibo.com/p/100120183391









平遥电影节上，有人评价这部摘得最佳影片和最佳女演员两项大奖的《过春天》为“开启了华语青春片2.0时代”。

聚焦一个女孩的成长，电影有着少年时代的青涩感和蠢蠢欲动的狂放，而故事发生的环境又赋予独特的视角，引申出社会现实层面的烟火气、话题性。张扬不羁的同时又那么的接地气。





新人导演+新人演员的组合碰撞出让人耳目一新的火花，加上极有特点的影像风格和音效配乐，《过春天》将给观众留下很深刻印象，注定会是一次收获颇丰的观影经历。



《过春天》

导演 / 编剧: 白雪

主演: 黄尧 / 孙阳 / 汤加文 / 倪虹洁 / 江美仪

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映日期: 2019-03-08(中国大陆) / 2018-09-08(多伦多电影节)

片长: 99分钟





1

成长中的一次冒险





佩佩父亲是香港人，母亲是深圳人。父母离婚，她跟着母亲住在深圳。为了获得更好的教育，她每天要过闸口去香港上学。





两个地方把她的生活一分为二，给了她“似乎都在，却也似乎都不在”的错觉。这样的处境，在她开始有意识地寻找自己的位置时，造成了身份认同的困惑。





电影就是从佩佩看待世界的角度开始的。她对处境分裂的自卑感，对融入某个集体的向往，急于体现自我价值、想要被需要的心理活动自然地融入与家人、同学、新朋友阿豪的交往中。





再往深入试探，还勾连出“水客”这一特殊人群。







水客，即把商品从香港走私到内地的人群。过春天，即是形容这种违法行为的当地俚语。



佩佩是意外卷入犯罪的，但这一插曲让她受到金钱的诱惑，也成为对平凡生活的反抗手段，更给了她某种独当一面的满足感。





一场仓促而盲目，同时无比刺激的冒险开始了。尽管注定有着被惩戒的结局，但却是她人生里宝贵的一课。





电影从未离开佩佩的少女心理，她对未来的迷茫和担忧是一切后续行为的原动力，对归属感和被需要感的探索促成了故事的发展，这些内容与每个人在成长过程中大同小异的亲身经历形成共鸣。



2

独特的社会性话题





佩佩的生活说普通也普通，说复杂也复杂。





她和每个同龄乖小孩一样，过着“家——学校”两点一线的生活，然而她的路径却横穿了两个地区，其间包涵过海关这样在我们看来颇有仪式感的动作。





因为她的家在深圳，上学在香港，是个“跨境学童”。



看完《过春天》，很多人才了解到这样一种双城生活的存在。他们出于对教育、工作，或者对生活的选择，如此奔波在两地。





要熟练掌握普通话和粤语，熟悉香港人和内地人的作风，以便在两种身份之间来回切换。





水客是这类独特人群中更独特的存在，犯罪动机和过程直接与地域挂钩。





佩佩惹上麻烦时，既有内心想要挣钱的主观愿望，也有很大程度上的外在引力驱使。以此，《过春天》在犯罪片类型和青春片类型之间找到了稳定的平衡点。





《过春天》能把一个青春故事讲得很“高级”，因为它张弛有度。既有紧张刺激的情节，也有含蓄隐晦的内心戏，观众跟随佩佩体会着成长的阵痛的同时，也认识了具有厚重感和讨论空间的社会性议题。



3

惊艳的导演处女作





除了在平遥电影节上大放异彩，《过春天》还登上多伦多电影节新发现单元、柏林电影节新生代青年单元等多个国际影节舞台。这作为新人导演白雪的长片处女作，可以说是非常高的起点。





又与很多新人导演的处女作不同，《过春天》有着与同类电影相比更高的工业水准。





除了有导师田壮壮担任监制，还获得青葱计划的资本扶持，这些都与导演白雪详实的前期准备有关。包括往返香港和深圳做调研，采访真实人物等，其中两个有现实经历的初中女生成为故事的核心支点。





由于要在两地拍摄，甚至包涵海关这一重要场景，从制片角度看有着独特的挑战。





除了分别在深圳和香港找了不同的制片组，电影的核心创作人员——摄影、美术、录音等，则要跟完全程。香港开机，深圳杀青，不是简单的专场而已，集体办签证事小，还要适应全然不同的环境。





而最后的结果，我们可以看到内地和香港的文化特色、城市氛围得到了区分，强调出不同的质感。当然也是为了塑造出佩佩的丰满形象，让观众更加接近她的内心世界。



饰演佩佩的黄尧，当时只是个刚毕业的表演班学生，但与佩佩相似的成长经历，和熟练掌握粤语等硬性技能帮助她得到了这个开启职业生涯的角色。









另一个在影片中十分出彩的角色阿豪，原本是一位话剧演员，台湾人，他又帅又痞的气质会成为观众的记忆点。





两个角色的互动，除了有条朦胧的感情线，更多的是在成长的路上彼此支持。





此外，饰演配角的反倒是大家所熟悉的实力派，包括饰演佩佩母亲的倪虹洁、饰演水客头头“花姐”的江美仪等。她们的存在大大增加了新人导演处女作的成熟度。







至于自展映以来便备受好评的视效和音效，则多说无用，要到电影院实地看了才知道。





本次观影活动，还特别请到了本片导演白雪、主演黄尧、孙阳来到现场，和所有到场观众共同分享他们关于电影的故事！你最想知道的电影幕后，他们都会当面告诉你哦。





所以还等什么，赶快抢票吧！















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2月27号，不见不散！









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