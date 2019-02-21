奥斯卡这两天刚发布了今年的现场舞台设计图，其实还是熟悉的画风。













但是马上遭网友吐槽，说有点像总统的发型……这位网友你是魔鬼吧23333，根本无法直视这一届奥斯卡的现场了！





之所以这么毒舌，实在是这一届奥斯卡让影迷们积了一肚子火。





下周一就该奥斯卡颁奖了。但从去年到现在，经历了美国电影艺术与科学学院这么多次作妖，很难不怀疑这届奥斯卡的品质。













单纯从电影的整体质量看，这也是个不折不扣的小年。大家没完没了地吐槽，影片质量一年不如一年，就这还指望提升收视率？





但不管怎样，作为影迷一年的结束和新一年的开始，对上一年的佳片做一总结，再以颁奖礼作为一场盛大的狂欢，奥斯卡是无论如何绕不开的电影盛事。





再闹心，也得看，还得忍着它作妖。









1

一个小年





从入围大名单逐渐揭晓的时候，就有一种声音不绝于耳；等到提名名单出来，这个声音就已经炸了：你《黑豹》改名吧，叫“黑马”好不好！









作为一部超级英雄电影，《黑豹》在颁奖季异军突起，这个画风也是格外的迷，居然拿下7个提名啊，7个！以这部电影的成色，谁都知道这水分有多大。





甚至此前，《美国精神病人》编剧布莱特·伊斯顿·埃利斯公开质疑《黑豹》是否值得提名奥斯卡。他认为奥斯卡投票人是出于多样性的考虑而选它，并非因为它本身真的好。





最怕空气突然安静，大家都说国王穿衣服了，您这是干嘛啊……





布莱特·伊斯顿·埃利斯





如此抢眼，除了靠迪士尼公关能力的全面爆发，确实也有着种族题材作品不断走高的因素。





当《月光男孩》在那场“乌龙”大戏中拿下最佳影片，所有人都看到了奥斯卡对种族话题的青睐。到了今年，相关题材电影已经层出不穷。





《月光男孩》导演巴里·杰金斯





《黑色党徒》《假如比尔街能说话》，包括登顶大热门《绿皮书》，基本都是基于这一逻辑拍摄制作的。





同样受欢迎的题材，当然就是LGBTQ电影，包括《宠儿》《波西米亚狂想曲》《被抹去的男孩》等；甚至《绿皮书》里有一幕，也是暗示唐·谢利的同性恋身份。





这样的颁奖季定制片也确实每年都不少，但是当这种创作思维越来越影响到了作品成色，这样的现象怎么也不能说正常。









上文所说的这些入围电影，已经是同类型电影中影响较大、成色还算不错的了，但每一部都问题多多。





甚至在获得提名的8部电影里，除了《绿皮书》和《罗马》，我们很难说其他作品具有任何竞争力。这样一眼看得到头的竞赛，其本身实在没什么意思。









没想到，电影不够，作妖来凑，奥斯卡幕后的故事可能比典礼好看多了！





2

反悔反悔再反悔





奥斯卡组委会主席约翰·贝利刚刚上任，所以颇有大刀阔斧搞个三把火的意思。可是没想到全是昏招，火没点着不说，还碰了一鼻子灰。







电影艺术与科学学院主席约翰·贝利





从最近的动态说起，先是聘请凯文·哈特主持奥斯卡颁奖礼，然后因为他早年推特上的一些涉嫌恐同的言论，直接辞退了他。





凯文·哈特





结果凯文·哈特不来，根本没人接主持人这个吃力不讨好的烫手山芋。最后只好宣布本届奥斯卡变成不设主持人，将由出席者做颁奖介绍来代替主持人串场。





那些记忆里主持人的俏皮话和玩闹歌曲，都不用想了。由于未设置主持人，当晚第一个奖项将在晚会进行到6分钟左右就揭晓。









2013年复联集结情景，有可能为推介影片再现





如果说没有主持人只是尴尬，其他的根本就是胡来。





第一波，早在去年学院就有另一项中途流产的新政：准备在本届增设的“最佳流行电影奖”。明眼人都知道，这是给《黑豹》预备的，这么跪舔真的好吗？





结果新政出台没几天，学院受不了铺天盖地的舆论压力，宣布新政取消，还是以往的奖项设置。呵呵。





巨石强森和黑豹竞争大奖的画风……





第二波胡来，颁奖典礼前一个多月，美国演员工会发了公告，称许多艺人被学院施压，要求只能在颁奖季参加奥斯卡这一场活动。这甚至会影响到他们的演员工会奖仪式！





这么霸道的奥斯卡也是没见过，为了让自己的典礼显得星光熠熠，不给别人饭吃？演员工会一掀盖子，奥斯卡直接哑火了。





奥斯卡上年度演员类奖项





第三波胡来是宣布在颁奖礼上，“最佳原创歌曲”提名的五首只有两首在颁奖礼上演唱，而不是按惯例提名的都唱。





刚传出消息，已经稳拿最佳歌曲的Lady Gaga就公开表示，要么五首都唱，要么自己也不唱。狂热追求收视率的奥斯卡急了，学院急忙表示从未确定这一计划，五首歌都会唱。唉，啪啪打脸。





就在上周，奥斯卡又出了新的幺蛾子！学院释出新政，决定摄影、剪辑、妆发和真人短片四个奖项改由在颁奖礼的广告时段颁出，并经由后期剪辑，再穿插到电视直播中。





这已经让所有电影人出离愤怒了！先是阿方索·卡隆和陀螺导发推怒斥，然后是40多位知名导演联名发公开信，昆汀、李安、马丁·斯科塞斯、罗杰·迪金斯等数百位电影人纷纷站出来强烈抗议。





我不会假设哪些奖项应该出现在奥斯卡之夜的商业广告时段，但请注意：摄影和剪辑是电影艺术的核心。并非从戏剧或文学传统中沿袭而来的：它们本身就是电影。——吉尔莫·德尔·托罗





奥斯卡随后回应表示，这些都是工会秉着自愿原则决定的，呵呵也是信了你们的邪。

上周四晚间，多位工会内的大佬与学院的首席执行官道恩·哈德森，进行了密谈。于是，直播改制的新政出台还不到一周，便宣告废止。这真是肉身诠释了什么叫颜面扫地。

这场风波的起因在于学院认为，奥斯卡收视率逐年下滑的一大原因就在于时间越拉越长，比如去年的收视率降到2650万人次的历史最低点，与之相对应的是，时长达到了3小时53分钟。





因此，主办方希望通过安排四个奖项在广告时间颁发，将颁奖典礼的时间控制在三小时。不过，这个出发点的合理性本身就值得商榷。

奥斯卡收视率的好坏，说到底还是取决于入围影片的受关注程度。







比如1998年，第70届奥斯卡颁奖典礼的收视率达到最高纪录5700万人次，仅比2018年短了六分钟，原因就在于那年的夺奖大热门是《泰坦尼克号》。









按这个推论，本届奥斯卡收视率能否暴涨，应该是取决于去年最受欢迎的电影——《黑豹》能否顺利冲奥这件事上了。如果顺利摘得最佳影片，奥斯卡绝对有望拿下近年来最高收视率！（开玩笑啦）

一边是学院为了收视率不断苦心孤诣地出谋划策，另一边是牵一发而动全身的各方势力角逐——今后奥斯卡颁奖礼的改制，也注定不会一帆风顺。





上届奥斯卡现场照





不管怎么说，这场汇聚了全美大半电影明星的大秀，总是值得一看的。





况且，照这个情况发展下去，没准儿颁奖的时候还会出什么幺蛾子，看热闹的，就是不嫌事儿大！













最难忘的奥斯卡红毯时刻！





除了颁奖礼本身，每年的奥斯卡红毯也会成为全世举目的焦点。





回顾往届奥斯卡，总有一些令人惊叹和记忆犹新的瞬间。接下来我们来回顾一下，历届奥斯卡上那些惊艳眼球的红毯时刻吧！





1

迈克尔·杰克逊&麦当娜

时间：1991年





当年度麦当娜获得最佳歌曲提名，在选择红毯搭档时，她自己邀请了好基友迈克尔·杰克逊，流行音乐一王一后，成就了轰动全美的红毯佳话。





那一届奥斯卡收视高达4300万，所有镜头恨不得锁死在两个人身上。麦当娜的Bob Mackie白色亮片礼服和Harry Winston珠宝，都没有MJ那么闪耀。

2

妮可·基德曼&汤姆·克鲁斯

时间：1997年











那一年妮可还是阿汤哥的美娇妻，美艳无双颜值巅峰，手工刺绣的丝绸长袍显得格外高贵。时不时的深情凝望，都让周围的人感受到有点撑。





尽管那段婚姻真的是够狗血的剧情，anyway，依旧配一脸。





3

茱莉亚·罗伯茨

时间：2001年













2001年，大嘴美女茱莉娅·罗伯茨凭借电影《永不妥协》中出色的演绎赢得了当年的奥斯卡最佳女主角。





当晚茱莉娅身穿1992年Valentino的高定古董礼裙，留下了她演艺生涯最顶峰的定格瞬间。





4

李安

时间：2006年









2006年，李安凭借《断背山》成为拿下奥斯卡最佳导演的首位华人导演。一身西装携夫人林惠嘉走上红毯的他，显得格外儒雅从容。





当然最值得记忆的，是李安在发表获奖感言的结尾，用中文向所有亲人和华人观众致谢，那一刻真的非常自豪。多加张李安拿奖照！









5

莱昂纳多·迪卡普里奥

时间：2016年









2016年对于莱昂纳多·迪卡普里奥来说是太值得记忆的一年，在四度提名之后，终于凭借《荒野猎人》拿下奥斯卡影帝！





当晚出现在红毯上的小李已经不复当年绝世美颜，但愈加笃定成熟的风度，依然值得舔屏。





6

玛丽昂·歌迪亚

时间：2008年













2008年，法兰西玫瑰玛丽昂·歌迪亚凭《玫瑰人生》赢得了奥斯卡最佳女主角，她当晚身着设计鬼才Jean Paul Gaultier的美人鱼礼裙，完全惊艳四座！





7

章子怡

时间：2006年









2006年，章子怡凭借《艺伎回忆录》成为颁奖季关键人物，提名了金球奖最佳女配角，并作为颁奖嘉宾三度出席奥斯卡。已经晋级“国际章”的她一袭礼服十分优雅，成为奥斯卡最重要的中国记忆之一。

8

凯瑟琳·泽塔-琼斯

时间：2003年









第75届奥斯卡当夜，凯瑟琳·泽塔-琼斯凭借《芝加哥》拿到了属于自己的最佳女配角奖。怀孕的她略显发福，但幸福地绽放着母爱的光芒。





用黑色的宽腰身礼服修饰非常得体，而且大大的耳坠也修饰了脸型，孕期的凯瑟琳依然动人。





9

布拉德·皮特&安吉丽娜·朱莉

时间：2012年













足以载入奥斯卡史册的红毯造型，一定要有安吉丽娜-朱莉这套“朱莉腿”礼服！本来美如画的高开衩礼服，愣是被恶搞出了铜锣湾扛把子的气场，皮特也是一脸无奈。





如今二人劳燕分飞，朱丽也沉迷于慈善事业无法自拔，可能想再在红毯上见到她如此锋芒毕露的造型机会不多了吧。

10

詹妮弗·劳伦斯

时间：2013年













詹妮弗·劳伦斯在2013年凭借《乌云背后的幸福线》成为首位90后奥斯卡影后，而这件Dior礼服也让她的影后夜晚变得更梦幻。





最值得记忆的是，大表姐穿着这条Dior高定在领奖台上摔了个大马趴……也成为唯一一个在领奖台上摔倒的影后。









微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团