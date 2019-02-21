时间：2019年2月13日17:15



放映电影：《一吻定情》

地点：上海新天地UME影城

主持人：杨姣

嘉宾：陈玉珊、齐伟





2月13日下午，观影团带着团友打卡了《一吻定情》。





直树与湘琴，这两个带着无数青春回忆的名字再度来袭，带来的不仅是情怀与过去，更是当下的感动和憧憬。



当阅尽千帆，你是否还记得当初那个让你内心泛起涟漪的ta?那个梳着马尾有着浅笑的女孩，那个会打篮球、会做难题，时不时“刁难”你的男孩，现在又过着怎样的生活呢？





相信听完嘉宾对谈的你会有更深的感触！





甜到每个人的心坎里







“陆允CP”超惊喜！





杨：电影中王大陆与林允组成的CP真的有很多惊喜！不管是王大陆从“痞帅男神”到“高冷学霸”的转变，还是林允单纯傻萌的人物设定，我都非常喜欢。您觉得"陆允CP”达到您的期待了吗？





齐：我觉得这对CP的完成度很高，相较而言，我更喜欢王大陆所塑造的人物。他在表演中，融入了自己的“痞坏”元素，在很大程度上丰富了原著中江直树的高冷学霸形象。





江直树成长弧线清晰可感，在表面看似“女追男”的老套情节设定下，其实是一个智慧和温暖并存的江直树对傻白甜原湘琴的默默守护，那是一种“高冷学霸”式的爱。





陈：说实话，江直树确实是最难演的角色。多年来，漫画原著也包括影视作品，带给大家的江直树都是一个高冷形象。所以，我们在改编剧本的过程中，最难的问题就在于“定型”。







如果照本宣科地将原著或者电视剧中的内容搬上银幕，那么就丧失了这次改编的意义。所以，关键的问题就在于在不能改变人设的基础上，对情节进行新颖的设计，要让观众看到情节中有所超越的地方。





在改编剧本的过程中，我们就时常在想，天才会说什么？天才的生活是什么样的?江直树的微信头像、微信背景应该被设置成什么样才能体现他这一人物的性格特征。













非常“陈玉珊”



杨：我想问一下陈导，选择了这么有名的一个大IP来改编，到底是什么触动了您呢？





陈：首先是市场对青春片类型的需求，这种甜蜜的东西大家还是喜欢的。而且片方给了我足够的空间去进行掌控，他们就告诉我希望拍一部完全“陈玉珊”的电影，这也促使我决定拍摄这部电影。









图文完整版请戳：

【超大福利】：开年最高分，8.8分《一吻定情》，甜到每个人的心坎里 | 观影报告

直树与湘琴的爱情，又甜又燃超好看！





电影《一吻定情》正在热映

请去影院支持！













微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团



