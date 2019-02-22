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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 《女孩》：这是我看过最疼的电影，从身体到心灵。

藤井树 发布于：

 

 

去年戛纳电影节，一位91年的帅哥导演摘得了金摄影机奖（导演处女作），他的这部长片处女作叫《女孩》。

 

没看电影之前，注意力都被导演卢卡斯·德霍特吸引了。大家调侃这没准就是下一个“戛纳亲儿子”。


是的，卢卡斯和泽维尔·多兰有着一些相似的属性：欧洲现实主义范儿，年纪轻轻戛纳出道，故事聚焦LGBT，以及长得特别帅。

 


但看完《女孩》之后，这些花头都可以忽略了。因为电影是真的厉害。光凭它给人留下了仿佛真实存在的肉体痛感，就足够印象深刻。

 

《女孩》

Girl

导演/编剧: 卢卡斯·德霍特
主演: 维克托·波尔斯特 / 阿里耶·沃索尔特 / 奥利弗·博达特
类型: 剧情 / 同性
上映日期: 2018-05-12(戛纳电影节) 
片长: 105分钟


主角Lara，15岁。Lara的生理性别为男性，心理性别却是毋庸置疑的女性。她不长的人生中有两个目标：跳好芭蕾舞，以及拥有一副女性的身体。

 


近年来，随着LGBT电影的发展，探讨的边界也变得宽阔。和《女孩》更相近的，描写跨性别者的《普通女人》去年赢得了奥斯卡最佳外语片。在此之前还有《达拉斯买家俱乐部》、《丹麦女孩》等，可以说是越来越被观众熟悉的题材。

 

但《女孩》依然找到了独特的叙事角度，并且在某一方面做得非常突出，即某种可以使观众产生“通感”的疼痛。

 


这种疼痛既有心理层面，Lara与逐渐男性化的身体的激烈对抗；也有身体层面，因为对抗的结果往往是肉体折磨。

 

电影一开始，Lara在自己扎耳洞，因为想要加强女性气质。这时候观众还感受不到刺痛感，只认识了她十分倔强、决绝的个性。

 


跳舞是她最大的梦想，但随着身体的自然发育，要做到像其他女孩一样轻盈柔韧，Lara要付出加倍的努力和牺牲，包括流血的脚趾。


另外，在舞蹈课上为了掩饰男性器官，用胶带包裹的办法也给皮肤留下了红红的伤痕。

 


牺牲在执拗的个性下慢慢演变成自残，且这种出于和身体对抗的自残行为愈演愈烈，到最后彻底失控，Lara的生命和理智危在旦夕。

 

《女孩》将LGBT群体的痛苦，在Lara的身上外化于肉体，比任何嘴炮的说教都更加直接、深刻，让观众也能体会那种近乎绝望的挣扎。

 


如此残忍的内容，好在包裹在一个很温柔的外壳里。与以往同类型故事区别显著，Lara的生活祥和，包容度极高，应该是说一个对弱势群体很友好的环境。

 

她没有歧视和欺凌，身边也不缺真正爱着她、扶持着她的人：她的父亲、家人，耐心辅导的心理医生、外科医生，舞蹈老师和同学均以平常心对待。



唯一给Lara造成内心痛苦的小插曲，是同学受好奇心驱使，一时失去了分寸，但也称不上恶意。

 

导演为主角创造了这样一种真空环境，以将所有关注点都放置在主角身上——她的内心挣扎，她的身体状况。这样视角着实新颖，也让《女孩》找到了一个独树一帜的突破口。

 

况且想想也对，大家总说，“愿你被这个世界温柔以待”。但对于LGBT人群、有身份认同危机的人群，假使整个世界将你温柔以待，也不代表一切都会变好。在外界施加的痛苦之外，依然要面对“自我”这个人生中最大的障碍。

 


不过看得出导演对主角的保护，影片中有多个场景展现有爱的父亲、和睦的大家庭，甚至一起跳舞的女孩子与她分享更衣室和浴巾等不起眼的举动，从Lara角度看都会带上几分温度。

 

尤其是与父亲的相处，有格外温情的体现，也有青春叛逆期的拒绝交流等其他典型特征。这点如前所述，在Lara的生活中几乎看不到任何因为她是跨性别者而有别于人的外界因素，为的是创造一个聚焦个人内心的真空环境。

 


甚至成长中对身体产生困惑、想要通过梦想实现自我价值等心态，也与每个青少年的经历大同小异，这是电影能引起广泛共鸣的基础。只是，因为Lara的跨性别身份，她所面临的挑战更加剧烈，代价更加痛苦。

 

饰演Lara的演员维克多·波尔斯特表现出众，他自身的形象和气质与角色Lara高度重合。这一点，《女孩》与去年戛纳另一部获奖电影《幸福的拉扎罗》一样，选对了角色，电影便成功了一半。

 


说Lara给人的感觉是百分之百的女孩，也得益于演员将少女的羞涩、倔强、自卑等神色表现得自然纯粹，没有丝毫做作。


几场芭蕾舞戏是最重要的部分，近景跟拍、动作细节捕捉等拍摄手法对表演提出了更高要求，且从信心十足到逼近崩溃，几场相似的戏，呈现的却是完全不同的情绪。

 


听说导演在选角时没有规定演员的性别，男性、女性、跨性别，都不在客观要求内，唯有“会跳芭蕾舞”这点是硬指标。而当维克多·波尔斯特出现时，卢卡斯在瞬间便决定用他。

 

说到这个年纪轻轻，起点却很高的导演。他的手法贴合欧洲现实主义电影，前上有达内兄弟奠定的基础影像语言。镜像画面代表人物对自身的反思，技法屡见不鲜。但除去这些基础项，反倒是他的掌控力在《女孩》中比较出彩。

 


电影前六十分钟细水长流，铺垫Lara生活的种种；后四十分钟矛盾汇聚，Lara的情绪起伏更剧烈，镜头也切得更细碎，直到梦想和对抗在同一时间陨落和爆发；


最后，再用一个简短的镜头，拍自信洒脱的Lara大步走在地下通道里，展现她的涅槃重生。整个电影的节奏舒适，脉络清晰。

 


总的来说，《女孩》远远超出了一般导演处女作的平均水准，独特视角下的LGBT议题不落俗套。卢卡斯·德霍特这位金摄影机奖得主，未来相当可期。



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团

 

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藤井树

藤井树 (上海)

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