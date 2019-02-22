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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 【视频来了】《朝花夕誓》：即使注定分离，也请拥抱每一次相遇吧。

藤井树 发布于：

 

 


时间：2019年2月17日14:30

放映电影：《朝花夕誓》

地点：SFC上海影城

主持人：藤井树

嘉宾：石川


2月17日下午，观影团带着团友一起打卡了《朝花夕誓》。


电影将奇幻、母爱、族裔、战争……等诸多元素交织杂糅，在一个无比宏大的世界里，为我们讲述了一个可以对抗时间的关于母爱的故事。


离别的伤痛、邂逅的美好，母爱的伟大，令所有人为之动容。


相信听完嘉宾对谈的你会有更深的感触！


见证最伟大的母爱



嘉宾石川说


 

我觉得这是个很典型的日本动画片，不论视觉风格或人物造型，包括它的环境，都非常的欧洲化。

 


 

它将很多希腊元素融合在一起，比如影片中艾瑞尔对于母亲的占有欲，就是很典型的俄狄浦斯情结的体现，这也能够反映出日本文化脱亚入欧的倾向。

 

 

 

影片不同于中国电影讲故事的方法与角度，不是从中国人的情感方式、母子关系或者社会历史出发。

 


 

它把一个虚构的故事放在完全架空的环境中，试图去讲述一个超越种族，超越具体文化和地域的关于人类的故事。

 




藤井树说


 

我觉得这部电影的核心就在讲述应该怎样和心爱的人告别。

 


 

虽然族中的长老为了避免玛奇亚遭受离别的痛苦，在最初时告诉她不要轻易爱上任何人。但到了最后，他还是会说出那句“其实，爱人是一种幸福”。

 


图文完整版请戳：

《朝花夕誓》：8.2分催泪弹，谢谢你曾经出现在我的生命里【观影报告】

庆幸生命中的每次相遇，就算是注定要和你分离。


电影《朝花夕誓》正在热映

请去影院支持！




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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