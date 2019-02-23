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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【观影招募】今年奥斯卡最热门电影《绿皮书》，免费观影开始抢票！15个知识点，让你全面了解这部好片。

藤井树 发布于：


藤井树观影团

《绿皮书》观影活动


放映时间

3月1日（周五）18:30


放映地点

普陀大光明影城

（普陀区真光路1288号百联中环购物广场A区3楼）


主持人

藤井树


嘉宾

毛尖


毛尖：作家，华东师范大学教授



▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理（请把转发截图一并发到后台）

3、每人2张，抢完为止

4、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票2张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+性别+手机号+理由


▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《绿皮书》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！


▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到影评人毛尖来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！


观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011  哦~  链接请戳右：

https://weibo.com/p/100120183391


特别鸣谢：上海大光明院线



奥斯卡颁奖典礼已经近在眼前。我们之前也做过预测，如果不出意外，《绿皮书》大概率拿下今年的奥斯卡最佳影片。

 

截至目前，该片已经横扫颁奖季各大奖项，累计获得56项提名，并拿下21项大奖。豆瓣8.9的评分，这甚至是近年来几部最佳影片里的最高分！



 

如果用一个词来形容这部电影，那就是“高级”。

 

立足种族关系的电影我们看得多了，如去年的《黑色党徒》这样的作品，带有明显的悲剧色彩和若干诉讼意味。

 

《绿皮书》则带来了一种更加轻快且成熟的讲述方式。黑人钢琴家和白人司机的南部之旅，在身份错位和阶层差距的巨大差异下，发生了各种令人啼笑皆非的故事。


 

电影里没有太过分激烈的情绪，宛如红丝绒蛋糕般暖心惬意，那些过分沉重的种族分界，居然能以喜剧的形式加以消解重构，观影体验实在是好到爆！


《绿皮书

Green Book

导演: 彼得·法雷里
编剧: 尼克·瓦莱隆加 / 布莱恩·海耶斯·库瑞 / 彼得·法雷里
主演: 维果·莫腾森 / 马赫沙拉·阿里 / 琳达·卡德里尼
类型: 剧情 / 喜剧 / 传记
上映日期: 2019-03-01(中国大陆)
片长: 130分钟

 

在观影之前，特别为您整理了本片的15个知识点，看后观片，口感更佳哦！


1

所谓“绿皮书




电影里提到的“绿皮书”，在历史里真的存在过。


这本书是1939年由黑人邮递员维克多·雨果·格林编写，全名为《给黑人驾驶的绿皮书》，主要内容就是标记全国允许黑人入内的旅馆、商店和饭店，甚至一些禁止黑人入内的小镇。

 

对于美国种族主义历史来说，这本无比荒诞的书就是个赤裸裸的讽刺。连托尼的妻子都会惊叹：真有这种书吗？

 

2

美国南部怎么了？




如果你对美国社会和历史有所了解，你会知道南部曾经是种族主义最严重的所在。从南北战争时代，代表大庄园主利益的南部就是蓄奴制度最坚定的捍卫者。

 

而在电影发生的60年代，正是黑人解放运动在南部风起云涌的时期，但许多地方对黑人的歧视依然非常严重。鼓足勇气在这个时候南下的唐·谢利，其实有着极具时代气息的目的性。


随着唐·谢利和托尼逐渐向南，所面对的种族对立也将越来越尖锐，他们最终能达成目的吗？

 

3

真实故事改编


 

电影改编自真实的故事，历史上，钢琴家唐·谢利确实在1962年发起过一次在南部的巡演，他的司机正是后来结为好友的托尼·利普。只不过，他们的巡演并非只有2个月，而是足足一年半。

 

托尼在这趟旅行之前，确实曾经是一个种族主义者。但这趟旅行之后，他对有色人种的态度完全改观。

 

4

唐·谢利

 


是时候介绍下这位伟大的钢琴家，唐·谢利，按照电影里也是现实中的说法，全世界最伟大的钢琴家之一。

 

三岁公开演出，在列宁格勒音乐学院学习古典音乐，十八岁受邀在波士顿通俗交响乐团演出。他拥有心理学、音乐和礼仪艺术三个博士学位，也因此在片中被尊称为博士。




不过请记得哦，电影里唐·谢利弹奏的并非古典音乐，他在20岁的时候被制作人勒令转向弹奏流行音乐。但痴迷古典乐的唐·谢利最终将古典乐和流行乐结合，创造了全新的风格。如果你想跟别人显摆，记得别说错。




5

意大利裔有什么说法？


 

在电影设定里，托尼是个意大利裔，这个身份非常有趣。

 

如果你经常看电影，对意裔美国人绝对不陌生。他们是19世纪末因为大饥荒纷纷到美国淘金，因为来得晚又穷得叮当响，其实同样被北美本土居民瞧不起。


《海上钢琴师》里的移民时代画面

 

在北美的刻板印象里，意大利人好吃懒做、酗酒刷钱、乱搞男女关系，也因为贫穷，普遍受教育程度较差，而且都是大家族；另外，他们不仅是话痨，而且一说起来还得手舞足蹈的配上手势……

 

因此，作为意大利人的托尼虽然是白人，但实则是白人中的底层，这种身份降维更容易跟唐·谢利形成对比。

 

6

怎样演一个意大利人？

 


要演好一个意大利人，维果·莫滕森总共分三步，一是染发，而是增肥，三是学口音。

 

一头金发的丹麦裔帅哥维果，不但染黑了头发，还给自己足足增重了40斤，一个挺着大肚子的油腻意裔中年，操着满口含糊的意大利粗话跃然屏上。

 

电影里的托尼热爱家庭，好勇斗狠，又爱贪小便宜、耍嘴皮子，可以说把意大利人的槽点玩到了极致。

 

7

托尼的朋友到底干嘛的？

 

看过《教父》《好家伙》的应该都明白，这些人就是大名鼎鼎的黑手党。

 

60年代的美国依然在战后的黄金时代，黑手党势力如日中天，而核心成员全部是意裔。所以那些总想给托尼介绍工作、还开三倍工资的，都是看中了托尼街头智慧的帮派分子。


屡屡拒绝他们的托尼，绝对算得上天良未泯。

 

8

编剧跟托尼什么关系？


托尼·利普&尼克·维勒朗格


在编剧一栏首位的是尼克·维勒朗格，有没有注意这个姓氏和托尼·利普一样？这位可不只是托尼的什么实在亲戚，正是托尼的儿子，电影里的小Nicky！

 

父亲在南部之旅归来后，完全改变了种族歧视的习惯，这让少年尼克印象无比深刻。他记下了父亲无数次重述的故事，并多次拜访唐·谢利，不断完善细节，终于有了这部无比出色的电影。




BTW，尼克和兄弟弗兰基也出现在电影里了，观影时候可以看看他给自己安排的形象哦~

 

9

卡耐基音乐厅是哪里？

 

卡耐基音乐厅


电影里，托尼在去找唐·谢利面试的时候，拿着第七大道881号的地址，发现直接找到了卡耐基音乐厅，唐·谢利就住在这里的顶楼！

 

卡耐基音乐厅是由钢铁大王安德鲁·卡耐基于1891年建造，以历史悠久、外形美观、声音效果出色著称，后来成为美国古典音乐和流行音乐界的标志性建筑。住在这里的顶楼，唐·谢利的地位明白了吧？

 

10

那辆好看的车是什么款？

 


为了这次出行，唱片公司给他们租了两辆绿松石色的凯迪拉克轿跑车。从托尼的反应你也会看出，这两辆车可不是什么便宜货。

 

实际上，该片主创本来想使用《水形物语》里那辆“车轮上的泰姬陵”、两门款的1962款Coupe De Ville，但车辆专家建议主创把车型改成四门的Sedan De Ville，可以让唐·谢利坐在后排。


 

一辆1962年最新的凯迪拉克，和这位财富与造诣兼备的艺术家非常相配，车身颜色也符合电影名字。港真，这种老爷车的魅力真的无法抵挡啊！

 

11

斯坦威钢琴科普下？

 


按照唐·谢利的要求，这趟旅程中所弹奏的必须都是斯坦威（Steinway & Sons）钢琴。对钢琴有所了解的朋友，应该都知道斯坦威。

 

这个德国老品牌曾经是德国皇室专用钢琴，后来在美国商人手里享誉世界，一直被认为是最顶级钢琴的代表；其三角钢琴更是钢琴的黄金标准。像小编这样的门外汉，对其理解就一个字：贵……

 

12

炸鸡？




位于南部肯塔基州的炸鸡也出现在电影里，就是缩写成KFC的所谓垃圾食品咯！在电影发生的1962年，肯德基已经基本在整个北美铺开，有着几百家门店。

 

13

鲍比·肯尼迪是谁

 


在电影里，还出现了鲍比·肯尼迪的名字。

 

此肯尼迪非彼肯尼迪，他是那位约翰·肯尼迪总统的三弟，大名罗伯特·肯尼迪，在肯尼迪政府担任司法部长，管辖着包括警察系统和大名鼎鼎的FBI、CIA等机构。


1962年他正在司法部长任上，所以轻松帮忙解决二人组的大麻烦。


约翰·肯尼迪&罗伯特·肯尼迪


凭着在古巴导弹危机和民权运动期间的巨大贡献，鲍比在美国国内具有极高的声望。可惜在1968年总统大选前夕遇刺，否则美国极有可能出现两位肯尼迪总统。他的遇刺故事拍成了电影《惊爆时刻》

 

14

室外厕所有什么说法？



唐·谢利作为黑人，在旅途中当然会遇到许多麻烦，比如被要求使用不同的厕所、座位等。

 

这都是20年代种族隔离政策留下的后遗症，在公共场合如公交车、饭店等所在，黑人必须和白人分开。这个措施的提出本来是为了避免黑人和白人的频繁冲突，但随着时间推移越来越带有侮辱意味。

 

15

电影里出现的黑人音乐

 

小理查德，摇滚奠基者之一


在20世纪之后，黑人的爵士乐已经进入美国流行音乐的主流，许多爵士乐歌手都红极一时。电影里提到的包括小理查德、恰比·却克和山姆库克等。

 

这几位都是爵士乐坛上的殿堂级人物，如小理查德，是节奏布鲁斯也就是摇滚的奠基者之一，在当时与猫王齐名；山姆·库克是美国灵魂音乐的先驱之一，被称为“灵魂乐之王”；恰比·却克则是在60年代刚刚声名鹊起的节奏乐高手，以“扭扭舞”红极一时。

 

唐·谢利不了解的这些音乐，天天开车的托尼却如数家珍，每个司机都是个曲库没错了！

 

看过了这些知识点，电影里的美国文化梗你是不是完全可以get了？那就赶紧抢票吧，一起来看这部即将登顶奥斯卡的《绿皮书》



 


本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~



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3月1日，不见不散！



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藤井树

藤井树 (上海)

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