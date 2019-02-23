2019年新的一波美剧都开始提上日程了，真有一种恨时间太匆匆的恍惚感。

老实说，去年的优质美剧还真不少，《西部世界》 第二季、《傲骨之战 》第二季、《我们这一天》第三季等评价和口碑都在水准之上，只是仅有的十个名额，让我不得不忍痛割爱。





结合热度、口碑、情怀以及水准等综合因素，小编优中择优，选出了心中的十佳。每一部，都好看到不容错过！

1

《利器》

Sharp Objects

豆瓣评分：8.3

导演: 让-马克·瓦雷



编剧: 吉莉安·弗琳 / 马蒂·诺克森 / 斯科特·布朗

主演: 艾米·亚当斯 / 派翠西娅·克拉克森 / 克里斯·梅西纳

类型: 剧情 / 悬疑 / 惊悚

首播: 2018-07-08(美国)

集数: 8

美剧淡薄的盛夏，《利器》从开播到结束赚足了话题度。由奥斯卡“无冕之后”艾米·亚当斯坐镇，剧本则改编同名热门小说，导演更是操刀过《达拉斯买家俱乐部》和《大小谎言》的让-马克·瓦雷。





这是一场母女三人互相猜忌撕逼的悬疑大戏，拍摄手法和《大小谎言》如出一辙，一直吊着观众胃口，到最后一集才揭晓杀人凶手。





不过要是细心的话，会发现诡异的海报，其实已经在剧透咯。





2

《使女的故事》第二季



The Handmaid's Tale Season 2

豆瓣评分：9.0









导演: 麦克·巴克

编剧: 布鲁斯·米勒

主演: 伊丽莎白·莫斯 / 阿丽克西斯·布莱德尔 / 伊冯娜·斯特拉霍夫斯基

类型: 剧情 / 科幻

首播: 2018-04-25(美国)

集数: 13

绝对是神剧中的神剧，第一季便横扫当年的艾美奖，谁想到第二季的功力比第一季还要强，实在是一个大写的“服”。





第二季承接首季的末尾，完成自我革命的琼并没有得到真正的自由，而是陷入了下一场更宏大的覆灭。





由此，也打开了故事格局。本季不仅探讨信仰和上帝的思辨，还融入了少数族裔、同性恋者、边缘人物等严肃的社会议题。





明明是架空的科幻剧，却看得脊背直发凉，尤其是原著作者更强调“剧中所有的细节，都是曾经在历史上发生过的”。到底有没有这么玄乎，相信看了，你就知道了。

3

《梅尔罗斯》



Patrick Melrose

豆瓣评分：9.0









导演: 爱德华·贝尔格



编剧: 大卫·尼克尔森

主演: 本尼迪克特·康伯巴奇 / 詹妮弗·杰森·李 / 塞巴斯蒂安·马尔茨

类型: 剧情

首播: 2018-05-12(美国)

集数: 5

由本尼挑大梁主演的《梅尔罗斯》，早早就被小编预定了年度十佳剧集。话剧式的表演，电影般的镜头，还有本尼美好的肉体……在大女主当道的潮流下，这部大男主戏完全靠自身硬实力冲入最佳片单。





据说本尼是原著粉，所以非常兴奋可以出演主角。





虽然只有短短5集，但视听语言实在是太出色了，剧中不无充满着对韦斯·安德森对称式构图的致敬，还有《梦之安魂曲》的迷影梗，因为剧集短小精悍，所以叙事节奏很快，看得自然也很爽。

4

《贴身保镖》



Bodyguard

豆瓣评分：8.5









导演: 托马斯·文森特 / 约翰·史翠兰



编剧: 杰德·默丘里奥

主演: 理查德·麦登 / 凯莉·霍威 / 苏菲·兰朵

类型: 剧情 / 惊悚 / 犯罪

首播: 2018-08-26(英国)

集数: 6

《贴身保镖》大概算是去年最反转狗血的英剧了。前三集看得你欲罢不能，恨不得进度条直接拉到尾，但人算不如编剧算，艾玛第四集直接给女主写挂了……没了女主的戏份也跟着烂尾了。





不过制服系保镖与高冷女上司那点不得不说的事儿，违反禁忌的情欲，看得粉丝挺浴火焚身的。高能反转的剧情还是带来了不少惊喜，加上紧凑的剧情，涉及政治，还是话题性与商业性兼具的好范本了。

5

《堕落街传奇》第二季

The Deuce Season 2

豆瓣评分：9.0









导演: 亚历克斯·豪尔 / 乌塔·布里兹维茨

编剧: 乔治·佩莱卡诺斯 / 大卫·西蒙 / 理查德·普莱斯

主演: 詹姆斯·弗兰科 / 玛吉·吉伦哈尔 / 多米尼克·菲什巴克

类型: 剧情

首播: 2018-09-09(美国)

集数: 9

去年播出的几部美剧续集，都彰显出比首部还要好的张力。《堕落街》就是典型代表，第二季豆瓣9.0的评分完胜第一季的8.4。并且剧本更加扎实，角色们的特质开始立体凸显。





作为HBO的黄暴大剧，第一季主要讲述几位妓女在堕落街的生存境况，而第二季的立意和格局则拔高了不少。





故事主要聚焦整个色情产业链，采用了多线叙事的方式，多而不乱，活脱脱呈现出纽约色情业的兴衰史。伴随着平权运动的暗流涌动，有故事有用意。忍不住想夸夸，群戏无敌！





6

《我的天才女友》



My Brilliant Friend

豆瓣评分：9.3





导演: 萨维里奥·科斯坦佐



编剧: 萨维里奥·科斯坦佐 / 埃琳娜·费兰特

主演: 伊利莎·德尔·吉尼欧 / 卢多维卡·纳斯提

类型: 剧情

首播: 2018-11-18(美国)

集数: 8

不看会后悔系列。本剧大概是去年热度与口碑双赢的优质美剧代表了。虽然是写实地呈现两个女孩从少女时代到暮年的情感和人生经历，却得到了广泛的共情。





因为最好的友情绝对不是塑料姐妹，也不是老死不相往来，而是在成长的路上，你追我赶式的相互鼓励、相互竞争的成长。





剧情被盛赞几乎是90%地还原了小说，不论是主角人选，还是几个大家庭的构成，让人无可挑剔。





更重要的是，剧集火了以后，小说“那不勒斯四部曲”在某网已经卖到断货……现在只有满心期待后续系列赶紧提上日程！

7

《美国谍梦》第六季

The Americans Season 6

豆瓣评分：9.3





导演: 克里斯·朗 / 马修·瑞斯



编剧: 乔尔·菲尔兹 / 约瑟夫·韦斯伯格

主演: 凯丽·拉塞尔 / 马修·瑞斯 / 亚历克斯·费尔德曼

类型: 剧情 / 悬疑 / 犯罪

首播: 2018-03-28(美国)

集数: 10

曾多次入围艾美奖和金球奖的《美国谍梦》系列，终于在第六季暨完结季迎来了辉煌时刻，不仅拿下艾美奖剧情类最佳男主、最佳编剧，还获得了金球奖电视类最佳剧集，可以说是很完美的告别了。





本剧根据真实事件改编，编剧有意讲述一个以间谍的世界为背景的故事，有点《史密斯夫妇》的味道，但在剧情和人物的处理上更细致深入。





大本、狗爹、贝托鲁奇、奥巴马等都是其头号粉，剧中的男女主间谍的爱情更延伸至现实中。对冷战背景感兴趣的盆友，千万别错过这一史上最佳谍战剧系列。

8

《了不起的麦瑟尔夫人》第二季

The Marvelous Mrs. Maisel Season 2

豆瓣评分：8.6





导演: 埃米·谢尔曼-帕拉迪诺

编剧: 埃米·谢尔曼-帕拉迪诺 / 詹·柯克曼

主演: 瑞秋·布罗斯纳安 / 迈克尔·泽根 / 艾利克斯·布诺斯町

类型: 剧情 / 喜剧

首播: 2018-12-05(美国)

集数: 10

第一季《麦瑟尔夫人》问世时，以雄赳赳气昂昂之势横扫艾美奖和金球奖各大奖项，去年12月播出的第二季虽然在口碑上大家有些微词，但整体水准依然在线。

大家对本季略微失望之处在于，首季放下男人的麦瑟尔夫人以自信之姿活出自我，但这一季在面临感情方面却开始犹豫不决，有所顾虑。













对小编来说，麦瑟尔夫人不是一个符号，所以她不会也不能完美，面对各种问题时会迷茫犹豫才是人性的真实状态。当然，这一季最值得的赞美的就是女主本主的服装了，简直就是大型时尚教科书演绎现场！

9

《生活大爆炸》第十二季



The Big Bang Theory Season 12

豆瓣评分：9.4









导演: 马克·森卓斯基

编剧: 查克·罗瑞 / 比尔·布拉迪

主演: 吉姆·帕森斯 / 约翰尼·盖尔克奇 / 凯莉·库柯 / 西蒙·赫尔伯格

类型: 喜剧 / 爱情首播: 2018-09-24(美国)

集数: 24

去年金秋九月，迎来了最好的消息就是《生活大爆炸》要开播了！但同时，也迎来了坏消息，《生活大爆炸》要完结了……这种痛并快乐着的滋味，让剧迷心中五味杂陈。





对很多人来说，这不是一部剧的剧终，而是生命某个阶段的告别。说它是继《老友记》之后，最好看的美剧一点也不过分，人生中的某个十年，我们彼此伴随成长。





如今虽然它成为一种回忆，但却是最温暖美好的。所以，最后一季没有任何理由不刷！！





10

《杀死伊芙》

Killing Eve Season 1

豆瓣评分：8.3





导演: 荣·伊斯特 / 达蒙·托马斯

编剧: 卢克·詹宁斯 / 菲比·沃勒-布里奇

主演: 吴珊卓 / 朱迪·科默 / 费奥纳·肖

类型: 剧情 / 惊悚

首播: 2018-04-08(美国)

集数: 8

去年小编心里的最爱。看两个女人相爱相杀，玩一场猫捉老鼠的游戏太刺激了。





林永健之妹吴珊卓小姐姐已经凭此拿下金球视后和美国演员工会最佳女主两个备具分量的奖杯。忍不住想对她说，bravo！毕竟之前她已经凭《实习医生格蕾》获得艾美奖多次提名。





另一位女主朱迪·科莫在剧中的表现也非常出色，无论是做一个行走的衣架子，还是化身杀手时的足够变态。第二季据说也在今春回归，已经等不及看两个人继续姬情四射了！

以上就是小编心中的十佳，快来看看你喜欢的有没有上榜吧！













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