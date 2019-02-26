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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 一届平庸的奥斯卡，仿佛看了一部被剧透的电

藤井树 发布于：

注意：文末有获奖名单哦！


北京时间的今天上午，第91届奥斯卡刚刚落下帷幕。对于关注此次颁奖典礼的人来说，这绝对算不上一次印象深刻的奥斯卡，甚至说不上“不错”。



 

2018年的三大节的时候，我们都说这是一个电影“大年”，偏偏到了奥斯卡变成了小年……真的要请北美电影界和奥斯卡组委会多做自我批评。

 

此前我们发过一篇文章，介绍本届奥斯卡筹备期间的各种糟心事儿（欢迎回顾哦），而这些让人不省心的乱象，也直接影响了本届奥斯卡的可看性。


没有主持人串场，整个流程显得枯燥且流水账，所有的爆点基本来自嘉宾的自我放飞。


SNL三女开场第一句：“我们不是主持人。”黑得漂亮

 

比如戏最多的斯派克·李，代表组委会点名表扬下。先是在传奇明星芭芭拉·史翠珊上台推介《黑色党徒》的时候，激动到蹦起来鞠躬然后鼓掌，把史翠珊逗得笑不可遏。


然后上台领取最佳改编剧本奖的时候，跳到曾经合作的塞缪尔·杰克逊身上假装树袋熊。


请注意“局长”被碰歪掉的眼镜……

 

回想下三年前这位还因为《芝拉克》没入围，就发誓再也不来奥斯卡……嗯大家开心就好。

 

此外，负责串场兼颁奖的嘉宾们，或许贡献了今年最多的关注度。开场时候亚当·兰伯特与皇后乐队一起的经典串烧，带来了全场第一个高潮。




之后，布莱德利·库珀和Lady Gaga一起演唱的《Shallow》，简直好听到想哭！现在收视数据还看不到，但隐约觉得这就是当晚的收视峰值了。



 

如果说嘉宾的表现能弥补不少，那么最要命的是，作为典礼核心的颁奖，绝对不令人满意。

 

像这样的小年，某一部电影横扫的情况会比较少见，基本上都是雨露均沾。但是今年，这个雨是不是也下得太均匀了点？八部提名了最佳影片的电影，居然一部不落都有奖项进账，这到底是金像奖还是金X奖？



 

以奥斯卡那种数学不好都看不懂的评奖流程，居然会出现这种结果也真是令人大跌眼镜。不管这个结果到底有什么门道，现在这份四平八稳的榜单，怎么看怎么来气。

 

早在提名阶段我们就说过，这是一届看提名就几乎猜得到结局的奥斯卡。


八部获得最佳影片提名的作品，哪怕是最优秀的《罗马》《绿皮书》，也算不上毫无瑕疵的作品，而其他电影基本没有最终登顶的机会，除非奥斯卡敢面对口碑坍塌的危机公关。


《绿皮书》剧照

 

令人颇感不适的是，从这份名单里，明显可以看到近三个月的颁奖季公关的影响，奖项相当的四平八稳，回顾我们此前按照常规情况做的奖项预测，发现高得吓人……（欢迎参考此前的不靠谱预测


其中算得上惊喜的也就是《登月第一人》的最佳视效，至于《黑豹》《波西米亚狂想曲》那些逆天奖项就不提了，那不是惊喜，是惊吓……

 

虽然猜得准，但真的不开心。一切都仿佛一场看了开头就知道结尾的电影，那还看个什么劲儿。


四平八稳的演员类奖项


如果奥斯卡以后纯然变成一场公关游戏，小制作独立电影将越来越没有活路，我们还有什么理由看一场各大巨头比富的秀？

 

接下来干货满满！我们将依次为大家介绍今年颁奖季获奖的主要影片，马后炮一下电影获奖的内在逻辑。


如果其中有您还没看的电影，一定补起来，虽然是小年，但能拿奖的电影肯定有可取之处哦。

 

1

《罗马》

Roma


获奖：最佳导演、最佳外语片、最佳摄影

导演 / 编剧: 阿方索·卡隆

主演: 雅利扎·阿巴里西奥 / 玛丽娜·德·塔维拉 / 迭戈·科蒂娜·奥特里

类型: 剧情 / 家庭
制片国家/地区: 墨西哥 / 美国


提名（十项）：最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳女配角、最佳原创剧本、最佳外语片、最佳摄影、最佳音效剪辑、最佳音响效果、最佳艺术指导

 

除了故事稍弱，从其他任何角度来说，《罗马》都是颁奖季电影里最出色的一部。阿方索·卡隆以极富深情的讲述方式，无比精湛的摄影功底，向我们描述了他少年时代一段极其深刻的记忆。


 

这部威尼斯金狮作品在，拿最佳外语片其实一直悬念不大。


但同时拿到最佳外语片和最佳导演，这个可就是在奥斯卡前无古人的成绩了；至于最佳导演和最佳摄影由阿方索·卡隆一人独挑的成就，甚至有可能会后无来者。


喜提三座小金人的卡隆向你示范微笑


《罗马》的最佳导演也早在意料之中，毕竟金球奖、导演工会奖、英国学院奖和几个关键的影评人协会奖都把最佳导演给了他，所有风向标往一个方向指，指错的可能性实在太小。


卡隆的第二座奥斯卡最佳导演

 

一晚上往台上跑了三趟的阿方索·卡隆忙并快乐着。虽然十提三中的数据算不上好看，奥斯卡也最终没有那个魄力把最佳影片也给《罗马》，但这三个破纪录的重量级奖项，足够让《罗马》成为最具话题性的获奖片。


2

《绿皮书》

Green Book


获奖：最佳影片、最佳男配角、最佳原创剧本

导演: 彼得·法雷里
编剧: 尼克·维勒欧嘉 / 布莱恩·海耶斯·库瑞 / 彼得·法雷里
主演: 维果·莫腾森 / 马赫沙拉·阿里 / 琳达·卡德里尼
类型: 剧情 / 喜剧 / 传记


提名（五项）：最佳影片、最佳男主角、最佳男配角、最佳原创剧本、最佳剪辑

 

就在奥斯卡公布提名前一天，美国制片人工会奖把最佳影片给了《绿皮书》，那时候大家已经基本确定这部电影会是今年的最佳影片。


《绿皮书》团队领奖


值得一提的是，这也是多伦多电影节观众选择奖再一次押中大奖（BP/BD）影片，这个电影节以后可以关注一下了。

 

拿下最佳原创剧本基本上是每年最佳影片的标配了，不需多说。


而正如我们在预测阶段说到的，马赫沙拉·阿里以主角的戏份去竞争最佳男配，本身就是非常成功的策略。从金球、演员工会、英国奥斯卡一路拿奖下来，他这个最佳男配到手也是四平八稳。


《绿皮书》导演上台

 

此外，有影迷朋友看到，代表绿皮书上台的制片人里，有奥克塔维亚·斯宾瑟了吗？这位三次提名最佳女配，并于2012年以《帮助》获奖的黑人女演员，此次作为制片人上台，居然有点励志呢。


 

不过西装革履的阿里不知道为什么戴了一顶毛线帽，这个画风……瞬间跳戏赵四和宋小宝。

 

 

3

《波西米亚狂想曲》

Bohemian Rhapsody


获奖：最佳男主角、最佳剪辑、最佳音响效果、最佳音效剪辑

导演: 布莱恩·辛格
编剧: 安东尼·麦卡滕 / 皮特·摩根
主演: 拉米·马雷克 / 本·哈迪 / 约瑟夫·梅泽罗 / 格威利姆·李
类型: 剧情 / 音乐 / 传记


提名（五项）：最佳影片、最佳男主角、最佳剪辑、最佳音效剪辑、最佳音响效果

 

《波西米亚狂想曲》拿影帝倒是早有预料，但是真到发生的时候，还是想为副总统里的克里斯蒂安·贝尔鸣个不平。相比于拉米·马雷克的“复制”演出，贝尔的代价要更大，表演难度也更高，而且他也实在是陪跑太多次了。




至于其他的三个奖项，实在令人震惊。最佳音效剪辑和最佳音响效果双入手，好的吧虽然有点过火也可以接受，但是《波西米亚狂想曲》拿最佳剪辑确实不太能服众吧？毕竟电影质量有目共睹……

 

某种程度上，这是福斯公关的一次巨大胜利，将一部成色平平的电影硬生生捧成今年获奖数最多的电影，一波操作猛如虎啊。是不是可以理解为，这是给新东家迪士尼的某种投名状？


 

4

《宠儿》

The Favourite


获奖：最佳女主角

导演: 欧格斯·兰斯莫斯
编剧: 德博拉·戴维斯 / 托尼·麦克纳马拉
主演: 艾玛·斯通 / 蕾切尔·薇兹 / 奥利维娅·科尔曼
类型: 同性 / 传记 / 历史


提名（十项）：最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳女配角（2）、最佳原创剧本、最佳摄影、最佳剪辑、最佳艺术指导、最佳服装设计

 

十提一中，《宠儿》今年怎么看都是最需要安慰的。毕竟在英国奥斯卡上，这还是拿下七个大奖的种子选手呢。一部宫廷片，居然被《黑豹》抢去了艺术指导和服装设计奖，剧组真要哭成一团了。


 

偏偏是拿下了最佳女主角这一个奖项，居然还挺受质疑。坐在台下都笑不出来的格伦·克罗斯，正式升级为七次提名奥斯卡不中。连奥利维亚·科尔曼自己都说：“格伦，你一直是我的偶像，这种情况我也不想的……”




值得一提的是，《宠儿》拿下影后，意味着今年影帝影后全部被福斯收入囊中。不过有点可惜，蕾切尔·薇姿和艾玛·斯通的女配双提名，确实导致分票而一无所获，《假如比尔街能说话》的雷吉娜·金笑到了最后。

 

5

《黑色党徒》

BlacKkKlansman


获奖：最佳改编剧本

导演: 斯派克·李

编剧: 斯派克·李 / 大卫·拉比诺维茨 / 查利·瓦赫特尔

主演: 约翰·大卫·华盛顿 / 亚当·德赖弗 / 小伊塞亚·维特洛克

类型: 喜剧 / 传记 / 犯罪


提名（六项）：最佳影片、最佳导演、最佳男配角、最佳改编剧本、最佳剪辑、最佳原创配乐

 

同样算不上惊喜，几部改编剧本提名电影综合公关力度和电影质量，也确实是《黑色党徒》最有戏。


斯派克·李和阿里合影

 

文章开头提到，斯派克·李今年给自己加了超多戏，但没说到的是，在《绿皮书》获得最佳影片的时候，李导直接从椅子上跳起来，冲进了礼堂后侧想要走人。


后来虽然回来了，但是当时舞台上在发表获奖感言，他就一直背对舞台。老爷子真是抢得一手好戏。


现场乱作一团

 

6

《黑豹》

Black Panther


获奖：最佳艺术指导、最佳原创配乐、最佳服装设计 

导演: 瑞恩·库格勒
编剧: 瑞恩·库格勒 / 乔·罗伯特·科尔 / 斯坦·李 / 杰克·科比
主演: 查德维克·博斯曼 / 露皮塔·尼永奥 / 迈克尔·B·乔丹
类型: 动作 / 科幻 / 冒险


提名（七项）：最佳影片、最佳音效剪辑、最佳音响效果、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳原创配乐、最佳原创歌曲

 

入手三项大奖的《黑豹》，在奖项非常平均的今年确实算得上大赢家了，虽然最终到手的都是技术类所谓“装修奖”，但同时拿三个，也足以见得迪士尼的底气。


 

《黑豹》本身的电影质量，这三个奖不是配不上，但是和《波西米亚狂想曲》的最佳剪辑一样，比起其他几部获奖电影，尤其是有《宠儿》《登月第一人》放在这里，怎么看怎么碍眼。


“古装与奇装异服奖”

 

我们也早有预感，《黑豹》这一届一定是会拿奖的，只是拿什么、拿几个的问题，毕竟差点给它内定“最佳流行电影”的奥斯卡，迫切需要靠这样的热门电影回一波血。


甚至有网友戏言说，如果最佳影片给了《黑豹》，估计奥斯卡现在的热度能翻一番……当然肯定都是骂声。




7

《登月第一人》

First Man


获奖：最佳视觉效果

导演: 达米恩·查泽雷
编剧: 乔希·辛格 / 詹姆斯·汉森
主演: 瑞恩·高斯林 / 克莱尔·芙伊 / 杰森·克拉克
类型: 剧情 / 传记 / 历史


提名（四项）：最佳音效剪辑、最佳音响效果、最佳艺术指导、最佳视觉效果

 

说到这了，确实想再吹一波《登月第一人》


 

就这部电影的创作思路，本不是一部冲着技术类奖项来的电影。但电影上映之后面对的巨大争议，让该片错失了在本届奥斯卡呼风唤雨的机会。

 

而东家环球见势不好，全力公关绿皮书，现在能拿个“最佳视效”，居然还算是小惊喜。但就小编听到的声音，对于许多影迷来说，这或许是这一届奥斯卡最赏心悦目的一个奖。



 

无比宏大的主题，却在达米恩·查泽雷的镜头下显得私密而精致，让新闻里的那个英雄化身为悲痛欲绝的父亲和丈夫，确实是惊喜之作。如果有想在奥斯卡之后补片的，这一部千万别错过。


8

《蜘蛛侠：平行宇宙》

Spider-Man: Into the Spider-Verse


获奖：最佳动画长片

导演: 鲍勃·佩尔西凯蒂 / 彼得·拉姆齐 / 罗德尼·罗斯曼
编剧: 菲尔·罗德 / 罗德尼·罗斯曼 / 布莱恩·本迪斯
主演: 沙梅克·摩尔 / 杰克·约翰逊 / 海莉·斯坦菲尔德 / 马赫沙拉·阿里

类型: 动作 / 科幻 / 动画 / 冒险


提名（一项）：最佳动画长片


之前已经分析过无数次，《蜘蛛侠：平行宇宙》的最佳动画长片拿的是毫无悬念，几乎是碾压之势。



最佳动画长片这些年基本是迪士尼和皮克斯轮庄，谁能想到，今年索尼的动画工作室居然异军突起了。但还是需要特别说一句，《超人总动员2》的成色其实相当不俗，但可惜超英动画实在是太强劲了。



此外，华裔电影人制作的纪录片《徒手攀岩》、动画短片《包宝宝》都在奥斯卡获奖，值得我们给予更多关注。尤其是《徒手攀岩》，质量不俗，看片名都觉得腿软。


《徒手攀岩》剧照

 

总之，今年的奥斯卡就这样落幕了。无论你对颁奖结果满意或愤怒，都已成为影史的一部分被记录和流传。但许多在今年奥斯卡出现的迹象，已经令人可以期待明年的奥斯卡。

 

联手拿下11项大奖的迪士尼和福斯，明年合体之后会有怎样的颁奖季表现？今年崭露头角的超级英雄电影，明年是不是会进一步打开缺口，甚至有超英电影拿下最佳影片？Netflix为首的流媒体今年大出风头，明年还会继续吗？

 

生活还在继续，好电影也会一路相随。明年的奥斯卡，我们相约一起看！


附：第91届奥斯卡奖获奖名单





开奖咯！此前上一期《阿丽塔：战斗天使》视觉系周边套装抽奖活动参与度爆表，目前结果已经出来了，获奖的三名幸运者如下图：




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