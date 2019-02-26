今天上午，让全球影人瞩目的奥斯卡颁奖盛典落下帷幕。不出意料，最佳影片被《绿皮书》拿下，影帝影后桂冠分别由拉米·马雷克和奥利维亚·科尔曼摘得，小编在这里先恭喜各位啦~

当然，除了各大奖项群雄逐鹿，每年的红毯造型也是兵家必争之地，优雅风，霸气款，雷人造型，应有尽有。

趁着奖项尘埃落定的热潮，小编细心地盘点了本届奥斯卡红毯造型Top15，为大家奉上一期养眼的赏色！





1

奥利维亚·科尔曼











首次提名就拿下影后桂冠，奥利维亚·科尔曼的实力绝对不容小觑。这次她选择了一身墨绿礼服亮相红毯，很是典雅~











她的获奖感言也不忘感谢丈夫，“他快哭了，但我可不会”，不愧是“女王”！

2

拉米·马雷克









拉米·马雷克凭借《波西米亚狂想曲》摘得影帝桂冠，真是爱情事业双丰收~





红毯和颁奖典礼中还不忘秀恩爱，不仅当众亲吻同剧组的女友露西·宝通，更在获奖感言中深情表白“是你俘获了我的心”。甜到炸啊~









3

Lady Gaga





Lady Gaga 今年虽未拿下影后桂冠，但凭《一个明星的诞生》夺得最佳原创歌曲大奖，也是可喜可贺。

她一身黑色小礼服亮相红毯，简直不要太性感~



最引人瞩目的大概就是她胸前Bling Bling的黄钻石项链了。





这枚名为“the Tiffany diamond”的128.54克拉大钻石上一次被佩戴亮相，还是奥黛丽·赫本为《凡蒂尼早餐》宣传的时候。她今天的全套造型都致敬了赫本~





4

布莱德利·库珀





本届奥斯卡，布莱德利·库珀凭借《一个明星的诞生》入围最佳男主。红毯上，他携母亲和女友一同亮相，是好孩子与好男友没错了。

他和Gaga在颁奖现场首度深情合唱《Shallow》,甜翻众人~









Gaga领奖时，他也在台下卖力鼓掌，好可爱~









5

艾玛·斯通













今年“石头姐”艾玛·斯通凭借《宠儿》获得奥斯卡最佳女配的提名。

她身着一身咖啡色鱼鳞装亮相红毯，虽然造型被大家吐槽像烤焦的华夫饼或者冰淇淋甜筒，但反而热度节节高，而且“石头姐”的颜还是相当能打！

6

杨紫琼











杨紫琼着银色亮片深V礼服亮相红毯，披肩长发搭配水滴长型耳坠，纱质摆尾高雅贵气。

性感十足，身材好到不像话，谁能相信这是一个56岁的影人！

7

艾米莉亚·克拉克









“龙妈”艾米莉亚·克拉克一袭亮钻抹胸礼裙亮相，还是那么惊艳！



她在颁奖过程中也不忘和大家打趣，直言谁想要龙，赶快来找她。《权游》最终季就要播了，想想就激动~

8

马赫沙拉·阿里











曾凭借《月光男孩》拿下奥斯卡最佳男配的马赫莎拉·阿里，在本届凭《绿皮书》再次毫无悬念拿下最佳男配，实至名归。





他携妻子亮相红毯，十分恩爱。哎，小编就想问一句，今年的影帝组咋都这么爱撒狗粮呢~

9

格伦·克洛斯









加上之前，这已经是格伦·克洛斯七次陪跑了，说起来还有点莫名心疼她。

一袭金色长裙霸气亮相，超长的拖摆及披肩，使她女王风范尽显~还期盼女王下次能够所有斩获哦~

10

海伦·米伦











曾凭借《女王》拿下31座影后桂冠的海伦·米伦，以一身雪纺粉色礼服亮相红毯，娇俏动人，也太少女心了吧~





巧合的是，和她一起颁奖的“海王”杰森·莫玛小公举也穿了粉色。好一对默契组合，空气中都飘着粉粉的泡泡~



11

维果·莫滕森







维果·莫滕森凭借《绿皮书》入围本届奥斯卡最佳男主，虽然与奖杯擦肩而过，但实力绝对刚刚的。最令人惊讶的是，增肥40斤的他，瘦回来了！



这次，他身着一身黑色礼服亮相，依旧是魅力四射的大叔一枚。





12

艾米·亚当斯









艾米·亚当斯今年凭借《副总统》入围了最佳女配。

红毯上，她一袭白色抹胸鱼尾服，优雅温婉，妩媚性感，女神本神没错了！





13

克里斯·埃文斯











“美队”克里斯·埃文斯带着“大背头”和弟弟斯科特·埃文斯一起帅气亮相，一身藏蓝丝绒西服搭配蝴蝶领结，绅士范十足。真想知道这爸妈是咋生孩子的，基因这么好~





斯科特·埃文斯&克里斯·埃文斯







因为满脸的络腮胡，美队也被网友调侃变成了“猕猴桃”，不过小编倒是觉得这胡子蛮性感，嘿嘿。







14

查理兹·塞隆









查理兹·塞隆一直是红毯上最吸睛的所在。

短发红唇+蓝色长裙+珍珠项链，简约不失大气，冷艳优雅风扑面而来~果然是当仁不让的女神！





15

黑豹剧组





作为史上首部提名最佳影片的超级英雄电影，《黑豹》在本届奥斯卡将三座小金人收入囊中。



这次红毯，黑豹剧组集体亮相，气势十足，拿下小金人也算是不负所望。坐在台下的漫威老大凯文·费奇都激动的哭疗~





以上就是小编心中本届奥斯卡红毯造型Top15,有没有你的心中所爱呢？















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