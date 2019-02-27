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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 《驯龙高手3》：没牙仔恋爱了，感动所有人

藤井树 发布于：

 

时间：2019年2月23日15:30

放映电影：《驯龙高手3》

地点：英皇UA影城

主持人：藤井树

嘉宾：王水泊


《驯龙高手3》现场打分

平均分：8.4

最高分：10分  最低分：6分

   


［ ▲全场大合影］


 


我们早已知道，《驯龙高手3》将成为这个系列的终章，却惊喜地发现，这竟然成为整个系列的高潮！

 

上周末该片登陆北美，票房口碑全都爆了。在青黄不接的二月档，首周末砍下5800万美元票房，直接创了系列最高纪录；烂番茄新鲜度高达92%，堪称最近难得的佳绩。



 

如果你看过前两部，一定会明白这个系列为什么值得深爱。

 

这是一部奇幻史诗，但更令人印象深刻的，是一个讲述成长的故事，从第一部小嗝嗝和没牙仔彼此的孤独和脆弱，到第二部的他们作为英雄独当一面，这对朋友诠释着我们该如何成长为更好的自己。


第一部里的相识

 

第一部《驯龙高手》如今已经跻身经典动画之列，豆瓣评分8.7，IMDb评分8.1分，两份TOP250的片单都收录在册。那时年少的我们，初识年少的小嗝嗝和没牙仔。

 

到了第三部，我们长大了，陪我们一起成长的这一人一龙，也与我们一样，面对着更多现实的烦恼。更多现实思考和问题的加入，让这部动画电影与今天的我们更加亲近。



如果你没看过这个系列的前两部作品，也完全没有问题，你会在第一时间感受到小嗝嗝和没牙仔之间奇妙的关系，他们是人与宠物，也是战友，又有兄弟甚至父子般的亲情。那种模糊却深刻的情感界限，实在是无比美好。

 

1

看完之后想养龙

 

没牙仔的形象在长达9年的时间里，早已成为动画史上的经典，萌得简直让其他龙族睁不开眼。


 

一双滚圆的大眼睛，大得像布偶娃娃的嘴，动不动还吐舌头，配在一起怎么看也没有半点龙的凶狠，加上性格慢半拍的天然呆，蠢萌属性完全暴露无遗。

 

也正是这样可爱的没牙仔，让原本打算做屠龙英雄的小嗝嗝根本下不去手，从此走上了爱龙喂龙人人有责的动物保护主义道路，真是一见没牙误平生啊……


 

到了第三季，没牙仔的蠢萌完全没有收敛，这么大的龙了，担负着管理龙族的重任，居然整天跟在小嗝嗝身后玩摸鼻子的游戏，真是……让人好想养一条！


 

没牙仔的动作参考了狗，但设计上可以说综合了动物电影里，所有令人喜爱的动物特质，呆萌、黏人，又有一点鬼脑筋。

 

这些要素的运用，催生了影史上许多经典的动物角色，但没牙仔的魅力在于，它同时是一条龙，强大、神秘，上天入地！这样动物版霸道总裁只爱我的设定，很难有人会拒绝吧。


 

电影里由此有了那个最经典的动作，小嗝嗝伸出手，放在没牙仔面前，让后者把鼻子轻轻贴过来。这是第一部里他们彼此相约友好的动作，从而成为他们心有灵犀的约定。

 

而第三部里，也正是这个动作，成为全片最大的泪点。经历沧海桑田，用一个动作就能明白你还是你，我依然是我，这样的感情，超越了时间的边界。


 

2

无与伦比的奇幻体验

 

这是一个脱胎于欧洲神话的故事，故事里有龙，也有剽悍强大的维京人。其中维京人是真，龙是假，三分真七分假的玩法，才是奇幻作品的高阶层次。



没有真，假就没了味道。而《驯龙高手》系列，正是在“维京海盗”传奇这个“钉子”上，挂上了奇幻的外衣。维京人的善战鲁莽，他们在头上装饰角骨的习俗，他们大吃大喝的聒噪豪爽，都细化为电影里奇幻的养分。


 

在此基础上展开的世界，给予普通观众以代入的基础，让我们相信世界上会有飞天遁地的龙，相信会有无数龙生存其中的隐密之境。

 

相比前两部，第三部的特效达到了全新的高度。当小嗝嗝和没牙仔带领数量庞大的龙群沸腾而起，夕阳的斜照下，壮观到令人惊叹。


 

尤其是使用“月光技术”打造的所谓“隐密之境”，其中数量庞大的飞龙已经足够惊人，而那些极为自然而唯美的光感，更是宛如传说中的仙境。


 

无论在设定还是特效方面，第三部的奇幻世界都达到了前所未有的高度。但最令人心折的，还是那些关于成长、关于情感的寓言。

 

3

找到最好的自己

 

第一部中令我最深刻的一幕，是失去了一条腿的小嗝嗝，与受伤的没牙仔一起缓缓走出山洞。那一刻，他们都是弱小而残缺的，却因为拥有彼此而不再胆怯。

 

整个成长的故事里，一人一龙都已经慢慢成长。在以往的故事里，他们战胜了传统，也脱离了父爱的庇护。如今，他们一个是部落的首领，一个是统领龙族的至尊。


 

能力的强大让没牙仔有了与小嗝嗝跨越宠物与人的关系，在一次次巨大挑战之后，他们真正有了如同战友，甚至如兄弟般的情感。

 

第三部中，他们同样需要面对强大的、拥有庞大猎龙团队的葛林魔，需要彼此去渡过难关，但同时，他们也进一步认识了自己。


 

没牙仔找到了光煞，一条优雅而美丽、每一片鳞片似乎都在闪光的白龙，最初，他还需要让老单身狗小嗝嗝帮他出馊主意，在沙滩上跳着笨拙的求偶舞。


光煞：并不想要这个沙雕男票……


但当他一飞冲天，在天空中与光煞共舞，才是真正配得上光煞的夜煞龙王。


 

当年就像他们一样弱小的我们，或许可以在这段传奇中，找到自己成长的轨迹。

 

《驯龙高手》迎来了终章，小嗝嗝和没牙仔的故事也告一段落，而我们的冒险，才刚刚开始。


 


2月23日晚上，观影团带着团友打卡了《驯龙高手3》，没牙仔的亲妈粉在哪里，让我看到你们的双手！



这个陪伴了大家九年的经典动画系列，将要迎来完结。更感人的故事，更绚丽的视效，还有崭新的角色光煞，迫不及待想要看到！



无敌可爱的没牙仔，成为博克岛酋长的小嗝嗝，这对一同成长的好搭档此次将会迎来怎样的冒险？《驯龙高手》系列独特的世界观又会有怎样的延展？



《驯龙高手3》有哪些亮点？我们来听听嘉宾怎么说吧！


 


1

嘉宾王水泊说
【超凡想象力】


满分10分的话，我打9分。从观影的体验上来说非常享受。这个电影解答了恐龙去哪里的谜题——火山爆发、地震，是龙在告诉我们它们还存在。

 

动画可以满足真人电影满足不了的想象力、视觉效果。这部电影的人物造型、动画的动态、剪辑方式等，都充满创新。



动画片导演和电影导演、纪录片导演很不一样。他们也许不喜欢和演员打交道，觉得还是自己设计出来的“演员”更得心应手，也更亲切。一切角色都要凭借自己丰富的想象力，打造一个“演员库”。


【细节真实】


在电影的独特美学方面，很多设计来源于生活。过去做海盗的挪威人，现在到了冰天雪地的地方生活，这个原型找得很好。


角色造型上根据真实的、有个性的人物形象，不同年龄不同性别，再加上夸张做出来。


 

龙的形象设计大体上来自西方考古发现，根据真实的龙的特点加工而成，而不是我们的东方龙，东方龙是几种动物的结合，是不存在的，而西方龙是真实存在的。创作者在这方面做了大量研究。


影片中小孩子的眼神做得很好，大眼睛非常灵动，可以看得出创作者非常有爱心。


【情感动人】


影片最打动我的是把人类的感情，人类对爱与和平的期望放得很高，但也不是一味脸谱化、简单化。



并且，影片把这种感情放在了恐龙身上，让恐龙成为一种很有情感，很有智慧的动物，是可以通过一种温柔的方式沟通的。

 

2

藤井树说


 【温馨的合家欢】


这部电影非常合家欢。我会觉得它的受众面很广，成年人也能投入这个故事，孩子也完全接受故事的架构。

 

而且如果你看过这个系列，再来看这个终结篇，就会体会到它所强调的爱。



这部里有很多前作延续下来的人物关系，没牙仔和小嗝嗝从很小的时候就相识，共同成长，像兄弟一样。


他们情感超越了种族和常规。这部电影里也屡次强调小嗝嗝和没牙仔的感情，这是《驯龙高手》系列一直做得特别好的地方。



 【出色的技术】


创作动画是一个艰苦而漫长的过程。这部电影里有大量的空中场景，快速的飞翔，动作逻辑复杂，还有水的质感，人物毛发的质感，都是动画制作中众所周知的难题。


虽然有非常先进的电脑科技来帮助创作者克服这些难点，但依然需要投入极大的想象力和耐心。



光煞是这部特有的角色。它的出场非常惊艳，尤其是细节可以放大去看。鳞片的光泽很漂亮，仔细看会发现每一片都是不一样的颜色。可以说明在技术上做的很到位。


3

现场评分


现场本轮打分8.4分。看来没牙仔的魅力依然不输当年！全新的冒险故事也给观众留下深刻的印象！



性格豪爽的驯龙骑士，五彩斑斓的龙族世界，《驯龙高手》系列为我们创造了一个独一无二的世界，每一次投身其中都令人流连忘返！


最后也要感谢王水泊导演的精彩点评！


3月1日上映在即，《驯龙高手3》作为一部优秀的合家欢电影，一定要携全家老小去电影院看哦！


 


更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！



P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！



电影《驯龙高手3》将于3月1日上映，

请去影院支持！





 



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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藤井树

藤井树 (上海)

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