网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 8.4的高分，《驯龙高手3》征服全场，超级有爱！

藤井树 发布于：

 

 

［ ▲映后直播采访大合影］

第三度与《驯龙高手》系列邂逅，万万没想到就到了说再见的时候。


在接受采访的观众里，我们惊讶地发现许多从2010年的系列首部一直看下来的影迷，9年前他们和小嗝嗝一样弱小，但现在他们中许多人已经负担起了一个家庭。


在这部电影里，我们看到了成熟的小嗝嗝和没牙仔，他们各自负担起自己的使命，但永远不变的，是他们感动过全世界的友谊。


最让人兴奋的是，没牙仔恋爱了！新出现的白龙光煞，是这样优雅而美丽，观众们看着这一对纷纷露出了姨母笑~“婆婆”们会喜欢新儿媳妇光煞吗？一起听一听大家怎么说吧~


 


采访人：小朋友们


James喜欢白龙光煞，因为她超可爱！




Kevin则更喜欢黑龙夜煞，因为他强大还飞得快，特别喜欢他和光煞在一起！


不喜欢大坏蛋葛林魔，但又有点喜欢他拔剑的样子。他很喜欢这部电影。


采访人：涂洁

职业：金融从业


我打了9分。

 

我从第一部开始每一部都关注，看到第三部结束有一点不舍，结尾真的要哭了，因为是伴随着它成长过来的，他们长大成人，我现在也做了妈妈。

 

我一定会带着孩子二刷、三刷的！从龙的画风到故事也不吓人，其中的很多桥段很让人感动，非常适合全家一起看。（忠粉鉴定盖章！）


采访人：胡品福

职业：医务人员


电影的完成度非常好。我第一部第二部都看过，这是一个成长的过程，就像我们养宠物一样的，从它小到长大然后有感情，这是关于爱与自由最好的诠释。

 

电影主题非常好，充满了正能量。会推荐给朋友。


采访人：肉包

职业：互联网云


我打了8分。

 

我觉得整个系列第一部是非常惊艳，第三部可能比第二部来的更好。价值观也比较不错，像《侏罗纪世界》一样都是关于恐龙，不同的物种它有属于自己的地方，回到自己的地方其实是一种最好的结局。

 

印象最深刻的就是隐密之境，那个世界感觉就是龙应该存在的世界，完全属于想象之中，一定是动画片才能诠释的。我会推荐姐姐带着小侄女们去看。


采访人：赵莉莲

职业：市场营销


我打了9分。

 

我也是一和二都看过，第三部给我的感觉是一个圆满的句号。嗝嗝第一部只是个小孩，他爸觉得他根本不是一个合格的战士；到第三部他失去所有龙又有这种感觉，他又回到起点，但是他又找到了答案。

 

那些龙非常可爱，一直会想到自己和宠物的关系，一起相伴成长，感觉非常感动。会推荐给朋友，非常适合一家子一起看。


采访人：李文文

职业：IT从业


我打了8分。

 

电影很适合孩子和家长一起看，情节对于成人来说不非常复杂，但孩子会更关心可爱的动物或者情节，并在意结局是否温暖。

 

三部曲有了一个非常圆满的结尾。一定会推荐给朋友，是一部适合孩子的合家欢电影。


采访人：周定娴

职业：学生


我打了8分。

 

我是第一部的时候开始看，现在看到他们长大，会觉得真的在和整个系列一起成长。

 

片中他回忆父亲的桥段让我非常感动。前两部他和父亲的关系并没有很亲密，但是这一部他与父亲的关系会让我想到自己和家人的关系，会觉得自己看到的不是全部。

 

白龙光煞一开始是排斥人类的，但后来她发现我的所爱会爱这个人的话，那我也要学着去爱他。这个让我很感动。


采访人：周定姝

职业：学生


我打了8分。

 

剧情比我想象得更好一些，有开心也有感动，每一个人的特色都是不一样的。印象最深的是在沙滩上夜煞追求光煞的时候，小嗝嗝就在旁边教他，感觉就像我们在生活中给闺蜜和朋友支招，特别有趣。

 

其实电影里的龙是没有台词的，但是你会看懂两条龙从一开始互相试探到真心相爱的过程，这是导演处理上非常厉害的地方。会推荐给朋友。


 


电影《驯龙高手3》

部分观众真实反馈



 


接下来看看问卷情况吧~


驯龙高手最终章，带上小朋友一起来看吧~


很适合小朋友。


有爱，有激情，搞笑！


“普通人”的成长与烦恼。


不忘初心，期待未来！


万物终有一别，这就是成长！


适合带孩子欣赏。


（关于）人性，未来，爱。


人生就是成长与失去！


完美的系列终结篇。


没牙仔，我爱你~


故事脉络清晰，也很感人，特效也很棒。


成长总意味着离别。


大片，震撼！


适合父母（带孩子？）看的动画片。


值得推荐。


意犹未尽。


非常好看，会推荐朋友一起观看！


超级震撼！


好看！


关于成长，关于放手，关于友情。


非常好看，会带孩子一起来看。


电影很好，效果好于前两部。


故事感人，感情真挚！


很萌，陪伴和成长很吸引人。


动画也可以这么有感染力，值得推荐。


没牙仔和小嗝嗝的友情很令人感动。


祝大家早日找到自己的另一半，找到属于你的隐密之境！



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：《驯龙高手3》：没牙仔恋爱了，感动所有人 >> << 上一篇：8.4的高分，《驯龙高手3》征服全场，超...

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>