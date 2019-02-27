［ ▲映后直播采访大合影］



第三度与《驯龙高手》系列邂逅，万万没想到就到了说再见的时候。







在接受采访的观众里，我们惊讶地发现许多从2010年的系列首部一直看下来的影迷，9年前他们和小嗝嗝一样弱小，但现在他们中许多人已经负担起了一个家庭。





在这部电影里，我们看到了成熟的小嗝嗝和没牙仔，他们各自负担起自己的使命，但永远不变的，是他们感动过全世界的友谊。





最让人兴奋的是，没牙仔恋爱了！新出现的白龙光煞，是这样优雅而美丽，观众们看着这一对纷纷露出了姨母笑~“婆婆”们会喜欢新儿媳妇光煞吗？一起听一听大家怎么说吧~











采访人：小朋友们





James喜欢白龙光煞，因为她超可爱！















Kevin则更喜欢黑龙夜煞，因为他强大还飞得快，特别喜欢他和光煞在一起！





不喜欢大坏蛋葛林魔，但又有点喜欢他拔剑的样子。他很喜欢这部电影。





采访人：涂洁

职业：金融从业





我打了9分。



我从第一部开始每一部都关注，看到第三部结束有一点不舍，结尾真的要哭了，因为是伴随着它成长过来的，他们长大成人，我现在也做了妈妈。

我一定会带着孩子二刷、三刷的！从龙的画风到故事也不吓人，其中的很多桥段很让人感动，非常适合全家一起看。（忠粉鉴定盖章！）





采访人：胡品福

职业：医务人员





电影的完成度非常好。我第一部第二部都看过，这是一个成长的过程，就像我们养宠物一样的，从它小到长大然后有感情，这是关于爱与自由最好的诠释。



电影主题非常好，充满了正能量。会推荐给朋友。





采访人：肉包

职业：互联网云





我打了8分。



我觉得整个系列第一部是非常惊艳，第三部可能比第二部来的更好。价值观也比较不错，像《侏罗纪世界》一样都是关于恐龙，不同的物种它有属于自己的地方，回到自己的地方其实是一种最好的结局。

印象最深刻的就是隐密之境，那个世界感觉就是龙应该存在的世界，完全属于想象之中，一定是动画片才能诠释的。我会推荐姐姐带着小侄女们去看。





采访人：赵莉莲

职业：市场营销





我打了9分。

我也是一和二都看过，第三部给我的感觉是一个圆满的句号。嗝嗝第一部只是个小孩，他爸觉得他根本不是一个合格的战士；到第三部他失去所有龙又有这种感觉，他又回到起点，但是他又找到了答案。

那些龙非常可爱，一直会想到自己和宠物的关系，一起相伴成长，感觉非常感动。会推荐给朋友，非常适合一家子一起看。





采访人：李文文

职业：IT从业





我打了8分。



电影很适合孩子和家长一起看，情节对于成人来说不非常复杂，但孩子会更关心可爱的动物或者情节，并在意结局是否温暖。

三部曲有了一个非常圆满的结尾。一定会推荐给朋友，是一部适合孩子的合家欢电影。





采访人：周定娴

职业：学生





我打了8分。



我是第一部的时候开始看，现在看到他们长大，会觉得真的在和整个系列一起成长。

片中他回忆父亲的桥段让我非常感动。前两部他和父亲的关系并没有很亲密，但是这一部他与父亲的关系会让我想到自己和家人的关系，会觉得自己看到的不是全部。

白龙光煞一开始是排斥人类的，但后来她发现我的所爱会爱这个人的话，那我也要学着去爱他。这个让我很感动。





采访人：周定姝

职业：学生





我打了8分。



剧情比我想象得更好一些，有开心也有感动，每一个人的特色都是不一样的。印象最深的是在沙滩上夜煞追求光煞的时候，小嗝嗝就在旁边教他，感觉就像我们在生活中给闺蜜和朋友支招，特别有趣。

其实电影里的龙是没有台词的，但是你会看懂两条龙从一开始互相试探到真心相爱的过程，这是导演处理上非常厉害的地方。会推荐给朋友。









电影《驯龙高手3》

部分观众真实反馈













接下来看看问卷情况吧~





驯龙高手最终章，带上小朋友一起来看吧~





很适合小朋友。





有爱，有激情，搞笑！





“普通人”的成长与烦恼。





不忘初心，期待未来！





万物终有一别，这就是成长！





适合带孩子欣赏。





（关于）人性，未来，爱。





人生就是成长与失去！





完美的系列终结篇。





没牙仔，我爱你~





故事脉络清晰，也很感人，特效也很棒。





成长总意味着离别。





大片，震撼！





适合父母（带孩子？）看的动画片。





值得推荐。





意犹未尽。





非常好看，会推荐朋友一起观看！





超级震撼！





好看！





关于成长，关于放手，关于友情。





非常好看，会带孩子一起来看。





电影很好，效果好于前两部。





故事感人，感情真挚！





很萌，陪伴和成长很吸引人。





动画也可以这么有感染力，值得推荐。





没牙仔和小嗝嗝的友情很令人感动。





祝大家早日找到自己的另一半，找到属于你的隐密之境！









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