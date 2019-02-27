时间：2019年2月22日18:30



放映电影：《阿丽塔》

地点：红星电影世界

主持人：藤井树



嘉宾：程波





特别鸣谢：红星电影世界









《阿丽塔：战斗天使》现场打分



平均分：8.6

最高分：10分 最低分：6分







［ ▲全场大合影］











靠着詹姆斯·卡梅隆的名头，《阿丽塔：战斗天使》几乎在第一时间吸引了全球影迷的注意。这段时间以来，陀螺导割爱版权、卡神闪电出手的故事各种疯传，不断推高着观众的好奇心。

应该说，这是一部非常典型的卡神电影。故事保持在水准之上，视觉方面则以天马行空的想象和硬核科技创新，奉献一次无比震撼的视觉奇观。

尤其是这次观影团看的10FL LUXE高亮版，更是把这部电影在视效方面的优势发挥到了极致。





后科技时代的废土世界、机械肢体的改造人、残酷激烈的机动球大赛，一切都宏大而精致到令人目不暇接，实在是一次再美妙不过的观影体验！





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10FL LUXE高亮版体验结果







从电影完成之后，卡梅隆就一直在宣传这是一部有史以来的最强3D，在视觉上来说，我们都能体会到；在技术层面上，或许就没那么直观了。



但《阿丽塔》真的是一部对影厅环境非常挑剔的电影，别的不说，那些CG辅助完成的超快速空间调度还有快切剪辑，如果屏幕效果跟不上，那真是分分钟让你晕到不想睁眼！









除了屏幕本身的分辨率，最影响观影体验的，其实就是画面亮度，毕竟3D眼镜本身就有对画面亮度的极大折损，画面本身亮度要是也跟不上，真的要觉得自己瞎了。如果你坐得靠边，说不定还会重影。







正因如此，卡梅隆特别交代本片一定要在亮度6FL以上的屏幕上播放。除了照顾观众的观影体验，更是担心发暗的屏幕会造成画面信息的损失。







如果你看得够仔细，会看到在这个未来都市，信息量非常巨大，越来越倾向于整个画面的组合而非传统3D电影注重视觉中心部分的立体效果。

而最重要的是，你会错过电影里太多精彩的细节。比如阿丽塔那双会说话的眼睛。





用CG做眼睛同样是最让特效师为难的事儿，前期宣传已经让我们知道，阿丽塔这双眼睛在技术上有多牛，内部的几何结构使用了830多万个建模图形，还要设计复杂的光路变化。

看完电影，所有人都会记住那双眼睛。





大得不正常的眼睛，却成为阿丽塔最人性化的部分，每每表达着极为细微的情感。如果没有亮度和分辨度极高的屏幕，我们会错过多少她的心语啊。





在这个周末，如果你想挑一部劲爆爽片嗨一下，这部会完全颠覆视界的作品绝对值得一看。也一定要记得，如果要看，首选10FL LUXE高亮版来看哦！





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日漫改编的正确姿势



2563年，天坠之战三百年后。

电影开场只用一行字幕，为我们书写了一段无比恢弘的未来史诗。五百多年后的地球，比我们想象得更残破，也更野蛮。





曾经高度发达的世界已经衰落，残存的最后一座天空城“撒冷”成为所有上层人聚居的所在，而全世界的幸存者聚集在撒冷下方的钢铁城，依靠撒冷抛下的物资度日，并进入工厂等进行劳动成为上层人实质上的奴隶。





那么，如何能从钢铁城进入撒冷？只有一种途径，就是在一种名为机动球大赛的竞技中拿下冠军。而这项高度依赖机械动力的运动，离不开这个时代对机械义肢的高度开发。





这些设定，正是来自电影的原作、日本经典动漫《铳梦》。

这些年我们看过许多好莱坞的日漫改编电影，但哪怕是《七龙珠》《攻壳机动队》这样的神作，总会在好莱坞变了味道。但《阿丽塔·战斗天使》的改编，实在是让人眼前一亮。





不像以往那些日漫，被完全剥除了作品本身的特色改得面目全非；设定于未来架空世界的《阿丽塔》，本身就带有西方化的科幻色彩，而经过一番原剧情的排列组合，居然构成了一个具有经典意味的冒险类型片。





电影开头，博士在撒冷下面的垃圾堆里，捡到了一个改造人的残骸，发现其大脑依然在工作，就把它带回了自己的工作室，给其装上了本来给女儿的身体，并给了她自己女儿的名字：阿丽塔。

失去了身体的阿丽塔，也失去了过往的记忆，然而，她偶然发现自己居然是一个格斗高手，掌握着失传数百年的机甲格斗术！在她的过去，到底有着怎样的故事？





这个设定就是末世版的《谍影重重》啊！主角带着观众一起踏上身份寻回之旅，面对着通通未知的对手和挑战，想想都好刺激。





没有自作聪明的重写，也没有迎合西方观众的狗血桥段，完整继承了前作世界观和气质调性的《阿丽塔》，有着和好莱坞传统科幻动作电影截然不同的风采。





机甲、格斗、末世、阶层……东方拥趸们爱的这些元素，在欧美也一样吃香。而强如詹姆斯·卡梅隆铺天盖地的特效攻势，更为原作天马行空的世界观提供了落地点。





接下来，要想做好这部电影，只需要做到一点，就是完全掌握原著漫画的精髓。

对于资深漫迷卡神和罗伯特·罗德里格兹来说，这都不叫事儿。

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卡梅隆+罗德里格兹



正如我们所知，早在1999年，卡梅隆已经从陀螺手里抢到了《铳梦》的版权。本来打算自己操刀导演的卡神，最终将导筒交到了罗德里格兹的手里。





卡梅隆&罗德里格兹





但卡神作为制片人，依然给电影留下了难以磨灭的烙印。至少就像他之前的所有电影一样，特效会在第一时间让你感叹，原来电影已经可以做到这一步。





在提到这部电影时，许多人评论最多的一个词居然是“炫技”。

在卡梅隆的作品清单里，这并非如《终结者2》或《阿凡达》一样开辟了全新的技术纪元，它更像《泰坦尼克号》，将这个时代的技术能够做到、却没有人那么做过的事情，呈现给所有人，甚至用一种极为夸张的方式。





比如，你或许根本没想到，穿在阿丽塔身上的那件CG毛衣，究竟耗费了多少技术和人力！要用电脑模拟出每一根毛线的纹路和质感，实在是过于奢侈的一件事。说卡梅隆炫技，绝对不委屈他。





值得欣喜的是，已经用无数佳作证明过自己的罗德里格兹，并没有被这部超大制作磨灭自己的特色。





这位凭借《杀手悲歌》一炮而红的青年才俊，是好莱坞极负盛名的视觉系大咖，他在《罪恶之城》里做出的视觉质感至今令人难忘。

和打造视觉同样出众的，是他颇具朋克感的怪异未来想象。电影里极富蒸汽朋克气质的钢铁城，包括改造人机械感极强的身体曲线，以及阿丽塔身上精致如洛可可风格的花纹，都渗透着这位导演的品味。





当然，和好朋友昆汀一样，罗导对香港动作片也有着格外的喜爱。正因如此，我们在电影里频频看到阿丽塔那一招“从天而降的”刀法；那段在镜子前面比划的动作，好像是……咏春？





另一方面，他在cult片领域的邪典趣味也在华丽的镜头里隐晦表达。多处被分割几段的改造人肢体，或者被扎个对穿，如果加上四溢的血浆分分钟让你跳戏《刑房》，但一切都合乎情绪地恰到好处。





这一幕实在是非常邪典





商业极致的卡梅隆加上个人色彩突出的罗德里格兹，他们的合作，确实是一次激荡审美的体验，相当不虚此行。







2月22日晚上，观影团带着团友打卡了《阿丽塔：战斗天使》,卡神带着他的超强特效杀回来啦！









宏大瑰丽的天空之城、残败不堪的钢铁之墟，热血燃爆的机动球大赛，在10FL LUXE超大屏的加持下极具视觉冲击力，画面燃到爆！









颜高能打的阿丽塔，无论是原著粉还是路人粉都疯狂打call!此次观影我们特别为影迷们准备了超大屏的10 FL LUXE影厅，银幕超大只，画质超给力！











《阿丽塔：战斗天使》有哪些亮点？我们来听听嘉宾怎么说吧！









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嘉宾程波说



【震撼特效】





卡梅隆的科幻电影向来就是技术与影像的结合，对我们来说已经“习惯”。可以这样说，他在技术层面上的最低标准要比我们的最高标准还要高，用这部影片的元素来讲，他是天空城的人，而我们则是钢铁城的人。



由爱德华·诺顿饰演角色的人物侧脸像极了卡梅隆，包括最后的上帝视角，都非常具有卡梅隆的风范。





我觉得这部电影还是非常不错的，作为一个观众，我能够看到卡梅隆在技术方面的再一次突破，包括阿丽塔眼睛、毛发都是通过“真人+CG”的特效，运用“表情捕捉”的技术，还是非常令我们震撼。





如果说华语电影还在追求影像重工业的话，那么卡梅隆的影像技术水平已经达到了高新科技产业。





虽然《阿丽塔：战斗天使》在影像叙事的层面上不及《阿凡达》带给我们的震撼与感动，但它在影像技术方面确实再次革新，还是非常值得一看。







【人物丰满】





相较于原版动画，电影中不论就人物性格还是就情节设定来说，都被卡梅隆丰满化。









例如新出现的二次诞生概念、以及康纳利所饰演的女医生的性格转变，也包括阿丽塔与男友之间的情感纠葛，都在一定程度上体现出卡梅隆想要丰富故事情节和丰满人物形象的努力。





作为一个叙事者的角色，卡梅隆在影片的叙事里有着主宰的权力，我觉得这个故事里有着他对于上帝的某种认同。











相较于罗伯特·罗德里格兹的前作《恐怖星球》《罪恶之城》一些极端暴力的呈现，这部影片的暴力显然在我们所承受的范围之内。





这部影片中的暴力突破了我们平时对于暴力的认知，从而使暴力漫画化，给与我们一种宣泄却并不血腥的快感。





【女性主义】





我觉得阿丽塔这一通过“真人+CG”打造的角色是这部影片反映技术的一个平台，她是用来彰显电影技术本身达到了一个怎样的层次。



阿丽塔作为一个改造的“后人类”，也就是我们平时称为的“赛博格”，本身就带有模糊性。另一方面，从电影的奇观性上来讲，创造这样一个人物，应该是电影的应有之义。









罗伯特·罗德里格兹的电影中有很多针对女性的暴力，也有许多女性实施的暴力，包括阿丽塔也是这样。虽然这些角色看上去很暴力，但是罗导的价值观实际上很理性，他在用另一种方式彰显女性的独立。





在《阿丽塔：战斗天使》中，他通过男女关系的相互依附，呈现了一个更加独立的女性人格，并不是直白的女性主义的表达。

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藤井树说







【10FL LUXE沉浸式观影】





我觉得10FL LUXE 高亮版巨幕带给我的观影体验实在是太棒了。不论是画面影像的光感，还是音响环绕的真实感，都给人身临其境的感觉。









我能够看清电影中物品的细节，能够真切地感受到金属器材的质感，仿佛有着触手可及的感觉。



【突破性】

《阿丽塔：战斗天使》无疑是一部具有突破意义的电影，当她大到夸张的眼睛睁开时，我们活生生的看到了一个人造女孩，融合了真人表情，极度逼真，却又无时无刻不在彰显她“非人”特质的混合体。









阿丽塔的大眼睛时时在提醒观众，她不是一个真人，但她所有的情感又是要让你去相信她具备了人的情感。





我觉得这部影片在影像叙事上也延续了罗伯特·罗德里格兹导演的“暴力美学”。卡梅隆创作的故事几乎是原版动漫的超级硬广，但罗德里格兹的暴力美学又赋予了本片更重的游戏感和科幻性。





【前瞻性】





我发现这个片子里的种族特别多，包括黄种人、黑人、墨西哥裔、西班牙裔等，是一个非常国际化的团队，已经不再只是白人审美。











包括阿丽塔的造型，也是黑色的头发与眼睛。这可能是导演对于未来世界种族融合或者反乌托邦的一种呈现，是对后人类场景的一种想象。





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现场评分





本场观影活动中，观众给予《阿丽塔：战斗天使》的平均分高达8.6分，可以说是非常优秀了！











极致惊艳的视觉特效，颜高能打的阿丽塔，再加上超大只LUXE屏幕，这部宇宙少女养成记简直过瘾到爆！





也要感谢程波教授的精彩点评！





最后提醒各位朋友，如果要看《阿丽塔：战斗天使》，一定要去感受一下10FL LUXE屏带来的极致视听盛宴哦！













更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！









P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！









电影《阿丽塔：战斗天使》正在热映，

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