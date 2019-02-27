［ ▲映后直播采访大合影］





2月22下午，藤井树观影团与大家一起打卡了《阿丽塔：战斗天使》，卡神的视觉特效再次惊艳亮相，好看！





科技感与废土气息碰撞的未来世界，剑拔弩张生死决斗的地下城，热血沸腾的“死亡球”大赛，在10FL LUXE高亮版巨幕上呈现出来的视觉特效实在让人大开眼界，过瘾极了！





颜高能打的无敌少女阿丽塔圈粉无数。为了向男友表达心意，她居然把自己的心掏出来送给他~让观众们大呼真爱，快来一起听一听大家怎么说吧~









采访人：孙宇

职业：日语翻译





我打了8.5分。





电影为我们描绘了一个未来的世界，最大的看点无疑是视觉特效，不论是卡神前作《阿凡达》，还是这次他监制的影片《阿丽塔：战斗天使》，都是技术时代里很亮眼的作品。





令我印象最深的是机动球大赛，它让我想起了《哈利·波特》系列的魁地奇。如果有第二部，一定还会去看，这一部的结尾实在是吊足了胃口。





采访人：唐怡卿

职业：公司文员





我打了8分。





我觉得影片画面特别壮观。其中有一点很触动我，医生给阿丽塔装上了女儿留下的身体，但这副身体并不适合阿丽塔。





她和医生都在进行自我的追寻。阿丽塔在寻找过往，医生则在寻找延续自己女儿生命的灵魂,我特别期待下一部的剧情走向。





采访人：沈师尧

职业：策划





我打了9分。





我看得很爽，这个爽劲主要来自于影片在视效方面带来的视觉冲击，《阿丽塔：战斗天使》可以归类于我们现在通常所说的女性爽片。





让我印象最深的片段首先是机动球大赛，我觉得电影遵循漫画所呈现出来的世界观，并且在城市的整体架构上都做得非常好，影片为观众建立了一个完整的世界，让大家能够完成共情。





另外，最后一个镜头的上帝视角也让我感觉特别好。那是两个强者之间的对视，他们会一起创造、或者毁灭一个世界，我一定会去看续集。





采访人：周雯祺

职业：财务





我打了8分。





我觉得电影的视觉感觉非常好，全程没有尿点，以至于最后剧情戛然而止时我还有点没反应过来。影片中女性的战斗形象塑造得很好，我也看到了爱情和亲情的元素。





影片塑造的未来世界让我很有代入感，看完电影都迫不及待想去看看原作《铳梦》。让我印象最深刻的片段就是阿丽塔向男友求爱的场景，把心掏出来的时候，真的让人感觉他们之间的感情是无所保留不求回报的。





采访人：云飞扬

职业：工程师





我打了8分。





影片的结构比较紧凑，挺吸引人的。视觉特效上做得比较考究，尤其是打造的场景很有身临其境的感觉，他构建了一个很真实的世界。





让我印象最深刻的片段是女主角掏心求爱的部分，有点让我震惊，算得上一个经典段落。剧情挺有悬疑感，有一种科幻版《杀死比尔》的感觉，很期待续集。





采访人：婷婷

职业：地铁站长





我打了9分。





我没有看过漫画，对最后的结果非常好奇，还挺期待续集的。





我觉得医生和阿丽塔确实像是一对父女，医生豁出生命也要保护阿丽塔，阿丽塔让父亲给她换身体的时候，也有一种女儿般的任性和叛逆。





影厅看起来很爽，一定会推荐咱们10FL LUXE高亮版的。





采访人：张盟

职业：学生





我打了8分。





电影我觉得做得很好的是阿丽塔的性格，饱满有层次。从刚开始她对环境很陌生的时候对“父亲”的依赖，到后来的叛逆，再到她能够独立做决定，都铺陈得很到位。





小狗死去的时候她的反应让我非常震撼。结尾感觉稍显突兀，非常期待后面的故事，一定会推荐给朋友。





采访人：叶浔

职业：电影配乐





我打了10分满分。





看完之后我感觉非常畅快，静下来想想情节是有环环相扣的，人物的反转也都有很好的铺垫，这是一部总体上让我感觉很惊喜的电影。





情感非常打动我，雨果掉下去的时候有想流泪的感觉。印象最深的是特效非常好，所有打斗场面都很好看，尤其是那场机动球大赛非常震撼。









电影《阿丽塔：战斗天使》

部分观众真实反馈

















接下来看看问卷情况吧。





非常满意，电影效果很好，继续加油！







LUXE视觉效果特别赞！





节奏紧凑，摄影，美术，特效都成了故事的一部分，音效和音乐其实很棒。





真人般的漫画，钢铁人的身影，真情的心肠。





超清细节表现力和强大音响系统，过瘾哦！





超出预期，故事情节好，视觉效果好，是我喜欢的类型。





非常喜欢有着机器人身体但充满善良的真心，让我想打了《攻壳机动队》，所有赛博朋克的场景都让人惊喜。





人物特效亮眼，故事情节紧凑，燃！





特效很震撼，让人想到天空之城。





很逼真，很有个性。





画面很炫，观影效果超好，阿凡达2.0。





好莱坞成熟作品。





视觉与音效的盛宴。





生命不息，战斗不止，永不言败。





天使面庞狠角色！





具有强大战斗技能的阿丽塔，最终成为战斗天使。





眼睛大大，战斗力强悍。







爱情至上，期待续集！









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公号：藤井树观影团



