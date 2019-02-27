时间：2019年2月22日18:30



放映电影：《阿丽塔》

地点：红星电影世界

主持人：藤井树



嘉宾：程波





特别鸣谢：红星电影世界













2月22日下午，观影团带着团友打卡了《阿丽塔：战斗天使》。





科技感与废土气息碰撞的未来世界，剑拔弩张生死决斗的地下城，热血沸腾的“死亡球”大赛，在10FL LUXE高亮版巨幕上呈现出来的视觉特效实在让人大开眼界，过瘾极了！





相信听完嘉宾对谈的你会有更深的感触！





宇宙少女养成记





程波说





我觉得这部电影还是非常不错的，作为一个观众，我能够看到卡梅隆在技术方面的再一次突破，包括阿丽塔眼睛、毛发都是通过“真人+CG”的特效，运用“表情捕捉”的技术，还是非常令我们震撼。







如果说华语电影还在追求影像重工业的话，那么卡梅隆的影像技术水平已经达到了高新科技产业。





虽然《阿丽塔：战斗天使》在影像叙事的层面上不及《阿凡达》带给我们的震撼与感动，但它在影像技术方面确实再次革新，还是非常值得一看。







相较于原版动画，电影中不论就人物性格还是就情节设定来说，都被卡梅隆丰满化。





例如新出现的二次诞生概念、以及康纳利所饰演的女医生的性格转变，也包括阿丽塔与男友之间的情感纠葛，都在一定程度上体现出卡梅隆想要丰富故事情节和丰满人物形象的努力。





作为一个叙事者的角色，卡梅隆在影片的叙事里有着主宰的权力，我觉得这个故事里有着他对于上帝的某种认同。









藤井树说





我觉得10FL LUXE 高亮版巨幕带给我的观影体验实在是太棒了。不论是画面影像的光感，还是音响环绕的真实感，都给人身临其境的感觉。





我能够看清电影中物品的细节，能够真切地感受到金属器材的质感，仿佛有着触手可及的感觉。



《阿丽塔：战斗天使》无疑是一部具有突破意义的电影，当她大到夸张的眼睛睁开时，我们活生生的看到了一个人造女孩，融合了真人表情，极度逼真，却又无时无刻不在彰显她“非人”特质的混合体。





图文完整版请戳：

【观影报告】10FL LUXE高亮版《阿丽塔：战斗天使》：宇宙少女养成记（文末有福利）

卡神的视觉特效，又爽又燃超好看！





电影《阿丽塔：战斗天使》正在热映

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