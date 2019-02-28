



如果说2017年《月光男孩》带给马赫沙拉·阿里的小金人算是意外之喜，那么2019年第二尊奥斯卡最佳男配到手，已经明白显示了这位黑人演员现在风头正劲。





第91届奥斯卡，第二座小金人到手

2018年至今，马赫沙拉·阿里完成了霸屏。《绿皮书》里有他，《阿丽塔：战斗天使》有他，看个动画片？《蜘蛛侠：平行宇宙》的配音还是他。回家看看美剧吧，《真探》第三季他居然挑大梁了！

许多人或许是从《纸牌屋》里的雷米开始记住这个高大英俊的黑人小伙，而漫威粉会记得《卢克·凯奇》里的黑老大，那时的他还只是美剧里的黄金配角。





但《月光男孩》的大获全胜改变了一切。自那之后，马赫沙拉·阿里短短两年内火速蹿红不说，居然还不断拿奖，这要是在国内，妥妥被封锦鲤体质！













或许你们会想知道，从一个26岁的娱乐圈菜鸟，到今天的好莱坞锦鲤，阿里曾经走过怎样一条路。

1

怎样修炼锦鲤体质



回顾马赫沙拉·阿里的成长之路，总觉得为了修炼如今锦鲤体质，前三十多年他都在攒人品，怎么过怎么不顺。

阿里在1974年2月16出生于美国加利福尼亚州奥克兰市，原名马赫沙拉哈什巴兹·吉尔摩（Mahershalalhashbaz Gilmore），一次念对的小伙伴都可以获得小编的掌声！









加州奥克兰市，距离好莱坞5小时车程





这个齁长的名字来自希伯来圣经以赛亚书，是圣经中出现的最长的专有名称（指上帝命令给予新生先知的儿子），实际上是四个词的组合：“Maher-Shalal-Hash-Baz”，意思是“抓紧战利品”。“Mahershala”只是他自己取的昵称。



一个以圣经命名的孩子，肯定家里有虔诚的信徒，这就是从小带大了阿里的母亲，一位受正式任命的女牧师。有趣的是，在大学毕业后不久，小吉尔摩宣布皈依伊斯兰教，并把自己的姓改成了阿里。





而已经离开的父亲，则是一位出身百老汇的演员。这样的家庭，真可以说是一半海水一半火焰。

你或许想象不到，在加州莫拉加的圣玛丽学院（SMC）攻读学士学位期间，阿里拿的还是篮球奖学金。也就是说，如果按照正常的美国大学生发展轨迹，我们很可能在NBA或者NBL赛场上见到他……









NCAA时代的阿里





但阿里后来放弃了篮球事业，他看到了这个行业的残酷，许多球员被榨干了价值然后一旦伤病就被甩在一边，甚至他自己还被球队教练威胁会被交易到丹佛大学去！脱下球衣的阿里表示，我不去丹佛，谁爱去谁去。





不过，他至今喜爱篮球。至于体育给予他的回馈嘛……看图！













他开始了更加多彩的大学生活，包括在大四的时候偶然参演了经典话剧《Spunk》。却没想到，父亲留在他身上的表演才华，居然就此绽放。

在一场表演之后，阿里从一位教授那里得到了一张卡片，上面写着：“我不知道你毕业后的计划是什么，或者表演是其中的一部分，但是你有一些特别的东西。”这位颇受尊敬的教授给了马赫沙拉鼓舞。





毕业一年后，他来到纽约大学的Tisch艺术学院攻读表演研究生课程。













2000年研究生毕业时，阿里已经26岁，相较于不少年少成名的好莱坞演员，此时进入演艺圈的阿里一直感觉自己演戏迟到了。





他曾坦言：“在我看来，22岁到27岁是你成年生活中最关键的几年，现在是你在成长的茧中孕育的时候。”













破茧而出的马赫沙拉·阿里，从2001年至今共参演18部电视剧，平均每年一部，从一开始在如《法律与秩序》和《犯罪现场调查》等剧演一些小角色，到现在《真探》第三季的大男主，阿里走过了一条漫长的成名路。









《CSI》龙套时代的阿里

舞台上，阿里还出演了《阿拉巴马天空蓝调》《丑闻学院》《谎言》《洋娃娃屋》《中间的猴子》《威尼斯商人》等不少作品。2016年2月，阿里在肯尼利昂的《聪明人》中首次亮相纽约百老汇。





《聪明人》剧照



2

金牌配角：好莱坞巨星的护驾摩西



在星光熠熠的好莱坞，“迟到”多年的马赫沙拉·阿里凭着健硕的肌肉、黝黑的皮肤和人到中年的成熟稳重，先是成为不少好莱坞巨星的护驾“摩西”。

2008年的《本杰明·巴顿奇事》中，阿里饰演了养老院中逆龄生长的本杰明·巴顿善良的养父，和布拉德·皮特演了一把父子。





《本杰明·巴顿奇事》剧照





2014年的《饥饿游戏》系列中，阿里饰演13区的安全负责人博格斯，与詹妮弗·劳伦斯、唐纳德·萨瑟兰和朱丽安·摩尔等合作，在该区反抗国会大厦的最后阶段指导和保护女主角凯特尼斯。









《饥饿游戏》剧照

2016年是阿里电影高产的一年：除了《月光男孩》，在另一部反映美国内战时期的电影《琼斯的自由国度》中，马修·麦康纳出演了美国历史上最知名的一位叛逆英雄，阿里则饰演了为英雄指路的摩西。













而在2018年《绿皮书》里，阿里终于有了和维果·莫腾森相差不多的戏份，在电影里独当一面。

回顾这些阿里出演的角色，多多少少可以找到些相似之处，果敢刚毅，对于弱小有本能的保护，对于和自身实力相当的则甘当铺路人。













阿里坦言，“《月光男孩》这部片子比任何作品都更能让我产生共鸣”。毕竟，总有些时候，人是不会被幸福之神关照到的。如果这个时候，有个人过来说：“你没事，你值得，你很特别。”这时起到的作用就会让这个人有天壤之别。

正是如此，我们在银幕上看到了一个个自信勇敢、四处散发着荷尔蒙的、智谋家般的马赫沙拉·阿里，当然，在《卢克·凯奇》和《阿丽塔》等作品中，阿里也做出了不少硬核恶棍的尝试。









《卢克·凯奇》剧照

在Tisch学院攻读硕士期间，阿里与艺术学院的同学Amatus-Sami Karim结婚，或许在他人生中正确的时间里出现的人当中，妻子会是最重要的那个。





除了作为阿里的坚强后盾，许多艺术圈的人甚至说，Amatus的音乐作品，完全值得像她的演员老公一样受到关注。









2017年金球奖红毯，阿里与孕期的卡里姆一起亮相

2017年2月22日，43岁的妻子诞下女儿。而阿里就在初为人父的四天后，也获得了自己的第一个小金人。而这，也成为他时来运转、化身锦鲤的转折点。













3

锦鲤大叔的吸奖之路



《月光男孩》最终斩获了最佳影片、最佳男配角、最佳改编剧本三项大奖。马赫沙拉·阿里因此赢得了首次奥斯卡提名和个人的首座奥斯卡最佳男配角奖杯。













这次拿奖遭遇了不少质疑，毕竟那一年和阿里竞争的，可是有杰夫·布里奇斯和迈克尔·珊农这样的老牌戏妖。

有人说这是颁给阿里肤色的奖杯，毕竟《月光男孩》的获奖太凑巧了：它恰巧发生在2015年奥斯卡因为连年没有非裔演员获得提名，在推特上#OscarsSoWhite的话题标签铺天盖地引得众怒之后。









《月光男孩》剧照

但无论舆论如何，阿里凭借这部电影在颁奖季斩获了11个最佳男配角。十几年的努力，终于让阿里得到了命运女神的垂青。

阿里后来说，是他的第一次拿奖为他赢来了第二次拿奖的机会。在他成为最佳男配之后，终于有了挑剧本和角色的机会，包括2018年的《绿皮书》。













阿里在片中饰演功成名就的黑人钢琴家唐·谢利，和维果·莫腾森的司机角色碰撞出奇妙的火花。两大巨星的绝妙表演，令他们在此次评选中呼声极高。

许多人看着阿里在片中几可乱真的钢琴戏份已经惊呆了，这么专业难道是自己弹的？其实，他只是摆了个架子，真正的弹奏者是爵士钢琴大师克里斯·鲍尔斯。













但阿里的这个架子摆得并不容易。开拍前三个月，他已经在跟着克里斯特训，忙碌于Jay-Z新演唱会的克里斯当时没多少时间，双方约了一小时时间，结果没想到就一起学了三个小时。





他们再度相见是一个月后，克里斯发现阿里已经能弹奏许多复杂的曲子。

阿里有所有好莱坞成功者的共同特质，出色的天赋，刻苦的钻研，最重要的，他还有那一份成名的运气。这样的特质，难道就是传说中的锦鲤体质？













事实上，除了电影、电视剧、舞台剧的演员身份，马赫沙拉·阿里甚至还是一位跨界的嘻哈高手！





MV截图，算是黑历史吧……





在演员之路发展不顺畅的2007年，他甚至和湾区一家唱片公司签约，发了说唱专辑《Curb Side Service》，取的艺名还特别中二，叫“阿里王子”（Prince Ali）。





专辑封面





用阿里的原话解释就是：如果你作为一个演员，不小心你会发现自己在某一点上有点无聊。“我喜欢嘻哈。它是我的附属物，这是我用世事经历所一直在塑造的东西。”





《纸牌屋》剧照

他的四十年时光打磨的又何止是嘻哈，那些内敛深沉的表演，包括兼具智慧和肌肉、魅力四射的他本人，又何尝不是时间的馈赠。

男人四十的阿里，终于开始品尝自己坎坷岁月的回甘，所谓时来运转的锦鲤体质，或许也是一种必然的厚积薄发。他的未来，值得爱电影的每个人的期待。















马赫沙拉·阿里必看佳作

1

《绿皮书》（2018）



Green Book





导演: 彼得·法雷里

编剧: 尼克·瓦莱隆加 / 布莱恩·海耶斯·库瑞 / 彼得·法雷里

主演: 维果·莫腾森 / 马赫沙拉·阿里 / 琳达·卡德里尼

类型: 剧情 / 喜剧 / 传记





一个意大利裔混混，给一位享誉世界的黑人钢琴家做司机，穿越60年代种族主义严重的美国南部……这个主题居然能拍喜剧，给导演编剧和两位主角跪了！

2

《月光男孩》（2016）



Moonlight Boy









导演: 巴里·詹金斯

编剧: 巴里·詹金斯 / 塔瑞尔·麦卡尼

主演: 崔凡特·罗兹 / 安德烈·霍兰 / 马赫沙拉·阿里

类型: 剧情 / 同性





一段发生在黑人街区的同性之爱，一个少年的成长故事，具有难得的克制和留白。马赫沙拉·阿里饰演的社区老大令人安心得仿佛山丘。





3

《纸牌屋》（2013-2018）



House of Cards





导演: 朱迪·福斯特 / 詹姆斯·弗雷 / 卡尔·弗兰克林

编剧: 鲍尔·威利蒙 / 迈克尔·多布斯 / 安德鲁·戴维斯

主演: 凯文·史派西 / 罗宾·怀特 / 凯特·玛拉



类型: 剧情 / 悬疑





美剧史上的经典，马赫沙拉·阿里凭借在该剧中饰演公关高手雷米·丹顿为人所知，他的浪子形象居然格外令人信服，与女党鞭的那段恋情甚至是许多人最爱的桥段。





4

《真探》第三季（2018）



True Detective Season 3





导演: 丹尼尔·沙克海姆

编剧: 尼克·皮佐拉托 / 大卫·米尔契 / 格雷厄姆·戈迪

主演: 马赫沙拉·阿里 / 卡门·艾乔戈 / 斯蒂芬·多尔夫

类型: 剧情 / 悬疑 / 犯罪





《真探》系列的第三季重新拿到了如第一季的好口碑。马赫沙拉·阿里饰演的男主角有着跨越数十年的不同形象，他的表演功底显露无疑。





5

《本杰明·巴顿》奇事



The Curious Case of Benjamin Button





导演: 大卫·芬奇

编剧: 艾瑞克·罗斯 / 罗宾·史威考德 / F·司各特·菲茨杰拉德

主演: 凯特·布兰切特 / 布拉德·皮特 / 朱莉娅·奥蒙德

类型: 剧情 / 爱情 / 奇幻





一个男孩生下来的时候有一张老人的脸，却随着长大越来越年轻，他将面临怎样的人生和爱情？马赫沙拉·阿里在其中饰演男孩的养父，龙套时代最出色的作品之一。





6

《隐藏人物》（2016）



Hidden Figures





导演: 西奥多·梅尔菲

编剧: 艾莉森·施罗德 / 西奥多·梅尔菲 / 玛戈特·李·谢特利



主演: 塔拉吉·P·汉森 / 奥克塔维亚·斯宾瑟 / 加奈儿·梦奈

类型: 剧情 / 传记 / 历史





1962年宇航员约翰·格伦成功绕地球轨道飞行，这背后其实有三位杰出的女科学家做出了贡献。而阿里饰演的，就是那位格伦上校。





7

《蜘蛛侠：平行宇宙》（2018）



Spider-Man: Into the Spider-Verse





导演: 鲍勃·佩尔西凯蒂 / 彼得·拉姆齐 / 罗德尼·罗斯曼

编剧: 菲尔·罗德 / 罗德尼·罗斯曼 / 布莱恩·本迪斯

主演: 沙梅克·摩尔 / 杰克·约翰逊 / 海莉·斯坦菲尔德

类型: 动作 / 科幻 / 动画 / 冒险





第91届奥斯卡最佳动画长片，对于超英动画来说具有里程碑意义。阿里为其中酷酷的艾伦叔叔配音，但艾伦其实有着不为人知的隐藏身份。





8

《卢克·凯奇》第一季



Luke Cage Season 1





导演: 安迪·戈达德

编剧: 乔·霍代里·库克 / 小约翰·罗密塔 / 阿奇·古德温

主演: 麦克·柯尔特 / 马赫沙拉·阿里 / 弗兰基·费森

类型: 动作 / 科幻





漫威系列剧集，值得关注的是阿里在其中饰演了大反派“水腹蛇”，表现相当有料。









微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团





















