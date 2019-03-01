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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 和270位观众一起被青春戳中，《过春天》的疼痛与真情值得最大的掌声！【观影报告】

藤井树 发布于：

时间：2019年2月27日18:30

放映电影：《过春天》

地点：红星电影世界

主持人：藤井树

嘉宾：导演白雪，主演黄尧、孙阳


《过春天》现场打分

平均分：8.3

最高分：10分  最低分：6

   


［ ▲全场大合影］



你知道什么是“港版机”吗？

 

现在说起来，这是个历史名词了，在苹果手机开始风行的那几年，内地发售的不但价格高，铺货时间也要晚得多。于是，那些年许多人会通过在香港的朋友买手机回来。

 

有利可图，当然就有人赚这笔钱。在广东，这批人被称为“水客”，在香港拿到手机大批运进内地，其实就是走私。


 

“水客”们每成功一次，都会得意地对彼此说“过春天了”的黑话。

 

而电影《过春天》，就是一个关于“水客”的故事。准确地说，未成年水客。


 

在一大波浪得虚（nan）名（shou）的青春片扑在沙滩上之后，我们终于迎来了一批真正有品质的青春片。而《过春天》对于青少年生活和心理的把握，和这些作品一样精准且动人。

 

有趣的是，全程粤语对白和熟悉的香港街巷，加上强烈的生活质感和一些戏剧夸张，在观影中竟偶尔觉得，带了几分港片的味道。而女性导演特有的柔和与细腻，更是让电影颇有回味空间。

 

1

那些年少时的梦啊

 

电影开场时，我们看到的，是一位穿着校服忙着通勤上课的少女刘子佩。如果对深圳熟悉的朋友会一眼看出，她乘坐的是去往香港的深港高铁。


 

随后我们会得知，刘子佩和母亲阿兰生活在内地，而她的父亲则是香港人，有家有口。电影并未明确说其父母之间的关系，但我们或许能猜测一个香港男人当年进入大陆的一段情史。

 

父亲现在很穷，只能给子佩一些零花钱。母亲在全力挣钱，想要给女儿所有别人有的东西，但她能赚钱的方式确实有限，让子佩既觉得这份爱太沉重，又因为她带来的耻辱而怀有恨意。


 

这并非一个坏孩子，当她去趟日本的机票钱都不知道跟谁开口时，带着一种懂事的悲哀。但她足以唤起自卑的境遇，让她怀有改变现实的强烈渴望。

 

“过春天”当然是在犯罪，但对于刘子佩来说，或许只能称其为“误入歧途”。


 

她需要钱吗？是的，电影里给她找了一个很可爱的动机：为了和闺蜜一起去日本泡温泉看雪。以如此大的风险赚来的钱，却花在一次旅行上，实在是只有少年才有的天真和感性。

 

但又不止于此，刘子佩要的不只是钱，对她来说，钱意味着话语权，意味着有尊严的生活，意味着有自己的选择。而“过春天”带给她的，甚至是改变一切的机会。


 

少年时代的幻想总是天高地广，想要一方自己能完全掌控的世界。从小缺乏安全感的刘子佩尤其如此，因此，当花姐似乎表示出愿意给她这样机会的时候，刘子佩表现出了某种沉迷和沦陷。


她想做花姐，想说一不二，想掌控一切。


 

而这段梦里，有友情，也有某些类似爱情的荷尔蒙。

 

刘子佩和阿Jo像所有闺蜜一样相互打闹和调笑，偷偷跑出去混进Party，相约去日本泡温泉。


但对于子佩来说，这段友谊其实是奢侈的，因为这些香港女生或许常见的某种生活方式，家境捉急的子佩根本无力承担。


 

维系这样的友谊很难，也更坚固。可惜子佩和阿Jo之间，还有一个阿豪。原本可能狗血的剧情，却被导演处理得无比单纯和热烈。青春年少，一切都应该是最好的样子。


2

成熟到不像处女作！

 

作为白雪导演的处女作，《过春天》无疑是令人惊艳的，它避免了处女作那些常见的问题，节奏沉稳、私货不多，却依然具有处女作的优点：生猛带劲、情感充沛。

 

电影用许多文艺片的讲述方式，讲述了一个极具商业气质的故事。故事全程处于刘子佩的主观视角，观众跟随着少女的眼睛，观察着对于少女和我们来说都极为陌生的一个世界。


 

比如刘子佩的身世，我们一开始有所了解，是她在香港找到爸爸试图拿一笔钱买去日本的机票。之后回到内地看到母亲正在呼朋唤友地打麻将。两场戏，勾勒出了子佩的生活状态。

 

而大约剧情进行到一小时，我们陪着子佩目睹了父亲和香港的家人在餐厅团聚、其乐融融的场面。



应该说直到这时，我们才完全了解子佩的家庭。作为电影的支线和关键驱动力，子佩家庭关系的交代非常沉得住气，一点一点揭开谜底。

 

这样的沉稳，也反映在电影的许多环节。包括剧情中那几处大胆的停顿和音乐节奏，新导演敢于做出这种视听语言上的尝试相当难得。


 

同样是新演员的黄尧和孙阳表现得也相当惊人。爆发力十足且不说，难得的是，那种清新而内敛的分寸感。


当他们在红色灯光的暗室里处理手机，极具情欲暗示的环境里，彼此欲说还休的紧张实在是太妙了。


3

居然有港片味道

 

电影中涉及香港和内地的深圳这两个质感强烈的空间，而父亲是香港人的子佩，每天在海关过境去上学的时候，其实有着强烈的穿越意味。是空间的，也是身份的，更是心理的。

 

许多元素都非常港片，比如其中那些逼仄的街巷，夜雨中的霓虹灯牌和火车上方的过街天桥，都会唤起许多港片里的记忆。



最具质感的，当然是以花姐为首的走私团伙。

 

香港犯罪片里，我们会经常见到这样的场面，那些穿着入时、气质猥琐的小青年，平时看起来吊儿郎当，却会在不经意之中突然爆发出强大的气场。



印象很深的，是在饭桌上其乐融融的时候，黄毛突然变脸问：你真的确定吗？那一刻莫名觉得此人有大哥气质。

 

我们或许都记得《古惑仔》系列曾经影响过多少当年的小青年。对于还在少年的刘子佩，这个团伙也无异于给她打开了全新的世界。

 

打破禁忌游走在法律的边缘，实在是太对逃离欲望强烈的子佩的胃口。也正因如此，子佩会越来越沉溺其中。


 

现在许多尝试类型片的电影，都会试图接近或者模仿过去港片的气质，找到那种犀利的节奏和略带癫狂的戏剧化处理，我们已经见过不少失败的作品。


《过春天》或许无意于此，却实质上无比接近那种令人想要融入的黄金年代味道。


 

电影采用了大量手持摄影，其实整体风格和节奏都会偏文艺叙事，却以故事和节奏极大提升了作品的戏剧性和可看性。作为新导演的白雪，着实令人惊喜。

 

值得一提的是，《过春天》是新导演“青葱计划”的作品之一。这个进行了几年计划，拿出的这部成片实在是太让人惊喜。这些青年导演的创造力，让我们有理由更加期待华语电影未来的X因素。



［ ▲藤井树和导演白雪，主演黄尧、孙阳


2月27日晚上，观影团带着团友打卡了《过春天》，这部讲述“水客”群体的现实主义青春片，让到场的所有观众极为动情。



最惊喜的是，导演白雪和主演黄尧、孙阳也来到现场！和观众们共同分享了他们筹备和拍摄过程中的种种趣事和心路历程。


270多位观众都在现场留到了最后，极为专注，为爱电影的你们点赞！



活动现场，藤井树小姐对电影极为赞赏，做出的点评让导演大呼知音。那么，导演如何选择了这个故事？两位演员怎样获得了这个角色，又做出了那些努力？那些令人怦然心动的画面，他们又是如何理解？



《过春天》所有的幕后故事，请三位嘉宾为我们一一揭晓！



1

导演白雪说

【关于创作


我从2015年开始写剧本，写了两年，期间采访了很多“水客”，他们会说到的一个词就是“过春天”。这三个字的组合充满诗意，有一种过程的感觉，是一个成长的旅程。


而且片子改了这个名字之后，运气就变好了，很奇妙。




在创作的过程中，没有收入、没有希望，只是觉得这个事情可以发展成一个故事。我所写的这些人物经历，其实大家看到的只是冰山一角，还有很多故事。


在写人物小传时，对每个人都充满悲悯的情绪。我对每个人的秘密、困境，都是饱含深情的。


【找到佩佩


黄尧来见我的时候，给了我两三页纸的关于剧本和角色的体会，这是很不常见到的。我最喜欢的演员，是私底下不像演员的演员。不施粉黛。另外她很符合我对佩佩的想象，一个扔到人堆里看不出来的普通人。




电影是有暧昧性和模糊性的，不是一个非黑即白的事情。我觉得佩佩在广东生活，是很有目标性的，这是南方人的一个特色。


当她觉得这个男生不是最后的终点的时候，她会摇摆。在处理这两个人的关系，我们讨论的结果是“荷尔蒙”。要拍出荷尔蒙的感觉。


【最奇妙的一场戏


关于那场缠胶带的戏。我们努力的方向是“热”。出来的效果反而更有层次。这场戏是我拍摄过程中最奇妙的感受。




当时我离他们比较远，封闭在黑黑的空间里，听着音乐，有一个瞬间我突然觉得是在看一场电影。这两个人那么性感，我都被撂倒了。接着发现拍电影是这么美妙，这种复杂的化学反应只有在现场才会产生。


2

主演黄尧说

【内心共鸣


这是我第一部担任女主角的电影，拍摄《过春天》的时候23岁。我生长在广东佛山，但家里其实来自北方，所以我会有一些相似的认同感。


在和同学相处，我会觉得自己是北方孩子，但大学到北京上学，我又毫不犹豫地说是广东人，广东带上了家乡的色彩。于是就产生和跟佩佩一样的困惑。



 

我最欣赏佩佩心中的一股劲儿。她是一个很尴尬的人，她的家庭和教育是分开的，两地之间存在文化差异。她很迷茫也很孤独，很少有人能跟她产生共鸣。


我会觉得佩佩像夹缝中挤出来的小草，顽强向上，永远不服输，要寻找更好的生活。这点非常打动我。


【我和她一样青涩


23岁演16岁，角色的造型帮助非常大。校服和发型，从外在帮助我回到16岁的样子。内在方面，我可能比较幸运，大学这几年我内心一直保持一种学生气的状态，一种青涩感。




我第一次见导演时就很紧张，都不像是毕业的演员。可能导演正是看中了这种青涩感。


【拍摄中的化学反应


在拍闺蜜吵架的那场戏时，跟饰演Jo的汤加文排练过很多次。排练时就很刺激了，拉扯中还摔倒在地。


但导演对汤提出一个要求，不能掉眼泪。她忍住了之后，反倒给了我一个巨大的冲击力，我瞬间感觉很委屈。仿佛就是冲我来的，把所有东西都甩到我身上。解释不清的、很复杂的东西，都表达出来了。




3

主演孙阳说

【塑造阿豪


我是香港出生，在台湾上的大学。电影中的角色和我本人有些距离，但我在塑造的时候并不想把他作为一个古惑仔勾画出来，他其实是古惑仔中的半吊子。


角色最感动我的地方在于，每个人都有爱世界、爱别人的能力，但没有被开发，所以会做一些错误的事情。阿豪也是这样，但他却用鲨鱼一样的凶狠外表包装自己，这是他的复杂性。



 

试镜之后等了两个月才有答复，能得到这个角色我真的非常开心。


说到困难，确实有一场戏需要抽烟，我那时是抽到吐了。别人都说干嘛真抽，但我觉得真和假的状态是不一样的，于是就硬坚持，可能这算是困难的一场拍摄吧。


【对佩佩的感情


阿豪对佩佩的感情比较复杂。就像生命里的过客，虽然不能走下去，但短短的相处中产生了情感，爱也好，激情也好，或者怜悯等情绪。


他对佩佩首先是有好奇的，她跟其他女生不一样，但也不是马上爱上，是在后面一起经历后慢慢累积。但也因为他们做的事情，让他们的感情无疾而终了。




4

藤井树说


 【身份认同


身份认同的困惑是电影中每个人都面临的，不光是佩佩，还有阿豪、佩佩的妈妈，都有身份的重新定位，人与人关系的重建。


导演很厉害，看似在讲一件不那么光彩的故事，但其实在身份的认同感上、青春的懵懂等方面，是跟每个人共通的。这才是真正的青春片。



 【导演爱每个角色


导演真心的爱电影中的每一个孩子。虽然都是年轻人，但其实都拍出了一定程度的黑暗面，做出错误的决定等。但你依然很爱他们。只是在这个温柔和爱的后面，你依然是有立场的。


好比佩佩跟妈妈的一场戏，你把一个很艰难的单亲母亲刻画出来，她跟女儿说，“别人有的你也必须有”，自己落魄，但对女儿有出于本性的保护欲。


 

佩佩的闺蜜Jo也是，她最初给人感觉是富家女，但随着剥洋葱一样的过程，一层层发现下去，那种孤单，想要被认同、理解，还有面临的重男轻女的问题，是很中国式的现实问题。


而在这些困境背后，每个人都保留这想要去爱别人、想要被爱的能力。这是在我看来导演的一个立场。


 【恋人未满


缠胶带的那场戏，我看的时候很紧张。我特别怕他们亲上，那感觉就不对了。阿豪这时候打了个嗝，佩佩笑了。就像一壶水要煮开的时候，一下打住了。


这个嗝太重要了。因为他们很紧张，自己都不知道该怎么做。如果没有用这样一个像玩笑的方式打破了趋势，就将改变两人之间的关系。而这样处理之后，尴尬被化解，两个人又重新回到了各自的人物轨迹。




因此《过春天》虽然看上去是部很轻巧的电影，但每一场戏都不轻巧。导演还很聪明，找到了一个独特的剪辑方式。


女主角每一次非常重要的时刻会出现定格，就像在剧本里用荧光笔标注出来，提醒观众刚刚的情形对女主角的内心是多么重要。


5

现场评分


现场本轮打分8.3分。硬核少女佩佩这段疼痛感十足的成长故事，真的让全场观众都感慨良多。



钢筋水泥的城市丛林，穷街陋巷的香港里弄，《过春天》在空间的不断穿越中，让一个少女困于友情，惑于爱情，归于亲情，完成了一次心灵的自我寻觅。


最后，感谢白雪导演、黄尧和孙阳三位的精彩分享，希望三位下次有机会一定要回藤井树观影团看看！


3月15日，《过春天》即将登陆全国院线，这部回味无穷的现实主义佳作，一定要去电影院看哦！



更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！



P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！



电影《过春天》将于3月15日上映，

请去影院支持！





微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团





 

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藤井树

藤井树 (上海)

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