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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 8.3分的现实主义青春片，硬核少女的成长阵痛。

藤井树 发布于：

［ ▲映后直播采访大合影］

《过春天》已经在无数大小电影节上亮过相，所到之处，掌声无数，眼泪无数。


在藤井树观影团，这部真切打中了每个人心灵的好电影，同样获得了许多观众的共鸣。这一点从本期超额的采访人数，就能看得出来~


少女佩佩的家庭环境，造成了她自立却略带封闭的性格，也正因如此，她希望通过加入“水客”获得某种自我的放飞。社会意义上的犯罪，我们却明白那只是一次过火的叛逆。


沉重的青春记忆，在电影里以一种轻巧的类型化方式加以呈现，举重若轻的沉稳，让人很难想象导演和主演都是毫无经验的新人。


电影到底有多好看？我们来听听观众们怎么说！



采访人：刘畅

职业：出版社主编


我打了7分。


从情感上来说我非常喜欢这部电影，作为青春片非常轻巧，没有刻意的沉重感。整体上非常耐看。


最喜欢的就是绑胶带的那场戏，符合他们的年龄段又不过火，又很有感觉。个人很喜欢闺蜜阿Jo，表演得非常到位，那种一直开心但内心苦闷的感觉非常完整。一定会推荐这部电影。


采访人：周雯祺

职业：财务


我打了8分。

 

我以前对“水客”这个群体完全不了解，看了电影才了解这样一群人的生活状态，还挺吸引我的。

 

非常喜欢佩佩这个人物，有着非常独立的性格，都不愿意跟爸爸张嘴要机票钱，作为单亲家庭的孩子确实会不太一样。

 

阿豪一开始或许只是利用佩佩，但渐渐地会有变化，感觉非常微妙。会推荐给朋友的。


采访人：涂洁

职业：银行职员


我打了9分。

 

这是今年看的第一部让我完全忽略演员、整个人进入故事的电影，非常的贴近生活，让我看到了一群底层人试图改变命运的努力，虽然途径有些问题。

 

最感动我的段落，是佩佩带着她妈妈徒步去山顶，或许别的人可以坐缆车上去，但他们付出更多的努力和代价，一样可以站在山顶。


整个剧情其实让我很心痛，每个人都很可怜。我会推荐给朋友，自己也一定多刷几遍。


采访人：甘琳

职业：影视从业


我打了7分。

 

虽然宣传是青春片，但其实是一个挺现实的故事。我本身很喜欢香港电影，又看到这里面有很多香港演员，包括廖启智和江美仪。电影里大陆导演拍香港的感觉很好，没有过高也不会过低的一种平视。

 

这是一个女孩在不同的空间之间穿梭，寻找自我的一段故事。非常喜欢里面的孙阳，表演状态很松弛，而且细节非常到位，比如做面的时候很专业。会推荐给朋友的。


采访人：咸静轩

职业：文艺从业者


我打了8分。

 

里面充满了某种矛盾，比如家庭、朋友还有利益，冲突感很强烈。

 

特别喜欢那段佩佩在大雨中奔跑的情节，充满了危险感，又很有那种青春的迷茫和混乱的感觉。


采访人：王杰希

职业：学生


我打8分。

 

这是一部非常杂糅的电影，包括青春、犯罪还有成长这些元素。很喜欢佩佩，电影让我们完全代入了她的世界，一切都让我感同身受。

 

印象最深刻的是佩佩第一次过关，在一边一直喝水，特别紧张。感觉男主和她的感情很像是同病相怜的感觉，大家都很可怜。


采访人：李艺蘅

职业：影视从业


我打了8分。

 

挺让人惊喜的一部处女作，完成度非常高。印象最深的就是女主角佩佩，把一个16岁少女塑造得非常立体。

 

她和男主更像是少男少女的荷尔蒙涌动，可能达不到爱情的程度；他们绑手机的那一段特别性感，很像一段高级的“床戏”。

 

我很喜欢结尾里把鲨鱼放掉的那一段，故事到这已经非常完整。


采访人：席俞杨

职业：外贸从业


我打了8分。

 

这部电影牵扯到很多主题，爱情、暴力甚至凶杀，看起来很时髦的题材但并不好拍。最大的感觉就是导演的视角非常独特，一开始觉得有纪录质感，但后面的戏剧感非常好，也没有什么说教，不着一字，尽得风流。

 

女主角非常惊艳，从本色中看到真的那些东西。非常感人又从平凡中见真情的一部佳作。


采访人：张盟

职业：编导


我打了8分，特别喜欢这部电影。

 

这是一部非常有力量的现实主义作品，看到了一个非常边缘的人群。电影让我想起了之前的《路过未来》，男主都长得很帅又非常有市井气。

 

刘子佩有一场和爸爸在西餐厅的戏，一句话都没说，情感很内敛但完全能感受到，对现实的反抗还有无奈和悲伤，角色张力非常强。


采访人：肉包

职业：互联网运营


我打了8分。

 

我特别喜欢这部电影的拍摄手法和音乐的感觉，一开始那种镜头和静态的感觉，似乎是进入了女主的内心，进不去的城，回不去的家，很真实的陈述质感。

 

香港似乎是一个镜像的世界，每天在这里开始，又在这里结束。最后通过那条鲨鱼，把整个故事串了起来，感觉非常好。

 

倪虹洁演的母亲特别到位，一个单身母亲的孤独非常突出，最后山上看到香港让人特别悲伤，让人能脑补出一段情史，很有想象的空间。



电影《过春天》

部分观众真实反馈






接下来看看问卷情况吧~


惊艳的处女作，独特的题材与类型片的结合。


别样的青春难得一见。


很真实生动，各方面完成度很高的青春电影。


令人眼前一亮的处女作。

《过春天》以平和独特的视角拍摄人间百态，人情冷暖。


还原真实，年轻人的内心独白。


令人眼前一亮的处女作。


无处安放的躁动。


成长路程，一起揭开人生百态。


生活不易，且行且珍惜。


《过春天》不同于以往的青春电影，既现实又真实，还很敏感的故事片，走水这个灰色题材很新颖。


硬核少女，青春过关。


一部很不错的青春片。


一部颠覆了青春片概念的青春片，只有女导演才能将这种丝丝入扣的爱情暗流表现的生动到位。


故事的结局终止得有些突然，but有遗憾才是青春。


别扭青涩的女孩，舒服地讲出她生活中的一切。



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团




 

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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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