二月过去,春节档最后的余温偃旗息鼓。好莱坞大片和各具特色的本土电影相继上映,电影院里新一轮的票房拉锯战即将上演。





商业大片方面,除了负担着拯救复联的惊奇队长,还有长着大耳朵会飞翔的小象;而奥斯卡和柏林电影节的较量刚落下帷幕,更多人文类、艺术类电影也趁热到院线跟观众见面。





此外,引进片也有井喷之势。所有定档电影加起来,一时之间给人目不暇接的错觉,生怕捂不住钱包!





不过莫慌,小编这就告诉你,三月到底该看什么。





1

《绿皮书》

Green Book

内地上映: 2019-03-01





导演: 彼得·法雷里

编剧: 尼克·瓦莱隆加 / 布莱恩·海耶斯·库瑞 / 彼得·法雷里

主演: 维果·莫腾森 / 马赫沙拉·阿里 / 琳达·卡德里尼 / 塞巴斯蒂安·马尼斯科

类型: 剧情 / 喜剧 / 传记

制片国家/地区: 美国

片长: 130分钟

期待指数:★★★★





本届奥斯卡最大赢家。无论从影片质量,还是可看性来说,都是本月最值得关注的电影之一。







根据真实原型改编,欢笑中蕴含辛酸。回顾人类历史,在反思中拉近彼此的距离。









关于影片的知识点,和二度摘得最佳男配奖的马赫沙拉·阿里,本公号已分项重点介绍过。





这部电影可以说体现了奥斯卡最工整、最优秀的叙事技艺。它的剧本扎实,角色丰满,整个旅程看似轻松简单,但实则在细节上精雕细琢。







光是这对反差极大的CP,也足够载入史册。总之“可以”这两个字已经说腻了。《绿皮书》今日上映,请去影院支持!









2

《驯龙高手3》

How To Train Your Dragon: The HiddenWorld

内地上映: 2019-03-01





导演: 迪恩·德布洛斯

编剧: 迪恩·德布洛斯

主演: 杰伊·巴鲁切尔 / 亚美莉卡·费雷拉 / 凯特·布兰切特 / 基特·哈灵顿

类型: 动画 / 奇幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国

片长: 104分钟

期待指数:★★★





从小嗝嗝邂逅没牙仔,两兄弟开启人与龙并肩作战的冒险开始,已经过去了九年。而这部《驯龙高手3》,将正式为他们的故事画上一个圆满的句号。









没牙仔遇到了光煞,两条龙谈恋爱竟然也如此甜!但在有情龙终成眷属之前,他们还要共同克服一个严峻的生存问题,人与龙和谐相处的博克岛也面临重建。





地球之心的“隐秘之境 ”被掀起了面纱,一个五彩斑斓的世界展现在观众面前。接着,为了履行各自的责任,小嗝嗝和没牙仔迎来最后的告别。已经看过提前场的小编当场老泪横流……





3

《夏目友人帐》

内地上映: 2019-03-07





导演: 大森贵弘 / 伊藤秀树

编剧: 绿川幸 / 村井贞之

主演: 神谷浩史 / 井上和彦 / 高良健吾 / 小林沙苗 / 泽城美雪

类型: 剧情 / 动画 / 奇幻

制片国家/地区: 日本

片长: 104分钟

期待指数:★★★★





熟悉二次元的朋友都知道,要排一个“二次元男友榜单”,夏目分分钟预定三甲。





这个集呆萌、温柔、通灵等特质为一身的高中男生,是最早为“暖男”代言的经典角色。另一方面,跟他形影不离的娘口三三,则在动漫萌宠界占有一片广阔天地。









目前,动漫版《夏目友人帐》已经出到第六季,随便点开看一集都会被夏目吸粉。虽然充斥着妖怪等超自然内容,但从本质上来说还是主打暖情的治愈系。





电影版去年在日本本土上映,引起了不俗的反响——主要是夏目粉丝的忠诚度在所有动漫中名列前茅。剧情以夏目和津村母子为线索展开,期间邂逅了形形色色的妖怪,先虐后暖的调调依然熟悉。





夏目的老婆粉们不容错过!





4

《惊奇队长》

Captain Marvel

内地上映: 2019-03-08





导演: 安娜·波顿 / 瑞安·弗雷克

编剧: 安娜·波顿 / 瑞安·弗雷克 / 吉内瓦·德沃莱特-罗宾森

主演: 布丽·拉尔森 / 塞缪尔·杰克逊 / 麦肯娜·格瑞丝 / 嘉玛·陈 / 李·佩斯

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国

片长: 124分钟

期待指数:★★★





讲真,对《惊奇队长》没有什么期待。一个能力超纲的赛亚人到向来打架五五开的复联宇宙里,怎么保持平衡?





还不是现在时兴女权。凯文·费奇就是要把DC压的死死的,那边刚出成了个《神奇女侠》,他就立刻有了危机意识。然而回头一看自家漫画库,没人啊!黑寡妇出身复杂,形象也不够伟光正。





这才把主意打到了惊奇队长身上。说是要借她的故事“重回九十年代”,但实际上也是让宇宙人接地气的尴尬招数。









漫威不差钱,配角谁火找谁。本·门德尔森、嘉玛·陈,都是当下观众最喜闻乐见的新鲜演员。毕竟用特效让塞缪尔·杰克逊变年轻有什么看头?又不是没见过。





布丽·拉尔森从定角的第一天就不被看好,“最年轻的奥斯卡影后”这个光环没有丝毫加持——跟演技没关系——可见超级英雄太需要观众缘了。





更何况漫改受众男性居多,布丽·拉尔森女性魅力远远不够,甚至可以说过于阳刚。不然你以为旁边配个男性荷尔蒙爆棚的特工裘德·洛是为了什么?那可是跟梅丽莎·麦卡锡都能组出CP感的超级buff。









北美那边为了这部电影,烂番茄都改了规则:暂时不显示新鲜度。由此可见《惊奇队长》的扑街势头,是处于霸权时代的迪士尼都不可控的。





但话说回来,《复联4》总归是要看的。灭霸一个响指造的孽,得同属“宇宙逆天系”的惊奇队长来偿。所以不妨跟小编学学,心态佛系一点,这部就随便看看,权当热身。





5

《过春天》

内地上映: 2019-03-15





导演: 白雪

编剧: 白雪 / 林美如

主演: 黄尧 / 孙阳 / 汤加文 / 倪虹洁 / 江美仪

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆

片长: 99分钟

期待指数:★★★★





这部独特的国产青春片刚刚在观影团组织的活动中大放异彩,戳下面的链接,立刻get主创亲自讲述的幕后故事,还有现场对影片内涵的深刻解读。





8.3分的现实主义青春片,硬核少女的成长阵痛。









故事讲述往返于深圳和香港两地的少女佩佩,在身份认同的困惑,以及天真的冲动驱使下,阴差阳错地闯入“水货市场”禁地。





在青春历险下,电影难能可贵地讲述了一个尖锐的社会问题,将一个因地域和文化造成的真实困境,呈现在更多观众面前。











作为一部新人处女作,《过春天》成熟的制作和颇有特点的风格,在同类型电影中有着很强的竞争优势。现场看过电影的团友们都表示:很酷,很虐,但也很过瘾。





6

《阳台上》

内地上映: 2019-03-15





导演: 张猛

编剧: 刘雅 / 任晓雯

主演: 周冬雨 / 王锵

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆



期待指数:★★★





导演张猛因为《钢的琴》被很多人记住了,但十年过去,又被逐渐忘记了。这次一个带着青春片、犯罪片等复合气质的《阳台上》成色究竟如何,着实令人好奇。









少年张英雄(王蹡饰)的父亲因跟人起冲突意外死亡,于是他的年轻生命中便出现了“杀父仇人”。但没想到的是,张英雄在跟踪对方的过程中,竟对仇人的女儿,陆珊珊,产生了复杂的情愫。





看似是“中二少年”爱上“迷之少女”的青春故事,但本质里还铺着一层悬疑和血色,另外还有社会层面的反思。《阳台上》究竟生猛不生猛,真要看了才知道。





7

《地久天长》



内地上映: 2019-03-22

导演: 王小帅

编剧: 阿美 / 王小帅

主演: 王景春 / 咏梅 / 齐溪 / 王源 / 杜江

类型: 剧情 / 家庭

制片国家/地区: 中国大陆

片长: 175分钟(柏林电影节)

期待指数:★★★★★

王小帅的最新作品,《天长地久》在刚刚过去的柏林电影节高调摘得最佳女演员、最佳男演员两项大奖。咏梅和王景春两位实力派演员一鸣惊人,憋出大招。









故事讲述的刘家和沈家,原本是患难与共的挚友。像上世纪七十年代,常见的有着深厚感情的寻常邻里。





但一件悲剧的发生,使他们变得疏远:刘耀军(王景春饰)的儿子刘星(王源饰)意外身亡,其中隐情指向当时跟他一起玩耍的沈家儿子。





转眼三十年过去。有过痛哭流涕,有过背井离乡,历尽千帆,纠缠两代人的恩怨才得以化解。两个寻常家庭的命运故事,两代人的起起伏伏,凝结成一段荡气回肠的历史。









描写家庭生活的电影在华语片中并不常见,而这种独特性又必须由本土的电影人来刻画。这让《地久天长》格外珍贵。





电影的英文名叫So Long, My Son。好像一对父母对亲生骨肉在说,“别了,孩子。”在他们形单影只的背后,是几十年的风云变幻、社会变迁。语言之下,一种源自历史的悲怆感扑面而来。





8

《波西米亚狂想曲》

Bohemian Rhapsody

内地上映: 2019-03-22







导演: 布莱恩·辛格

编剧: 安东尼·麦卡滕 / 皮特·摩根

主演: 拉米·马雷克 / 本·哈迪 / 约瑟夫·梅泽罗

类型: 剧情 / 音乐 / 传记

制片国家/地区: 英国 / 美国

片长: 135分钟

期待指数:★★★★





作为一部今年奥斯卡最受关注的电影之一,四项大奖让《波西米亚狂想曲》的获奖数位居榜首。以这部电影的成色来说,其实是出乎意料的。





作为皇后乐队主唱弗雷迪·墨丘利的传记电影,该片或许过于温和,节奏也失之平淡。但必须指出的是,电影确实贡献了近年来最出色的音乐现场画面,最后的15万人演唱会让人仿佛置身其中。









拉米·马雷克凭该片摘得奥斯卡影帝,他惟妙惟肖的演出着实令人吃惊,甚至连皇后乐队的原成员都赞不绝口,他曾说:“每次戴上假牙,我都会觉得自己就是墨丘利。”表演质量非常惊人。





唯一需要担心的是,作为一部LGBTQ题材电影,内地版究竟会删减到什么程度。但不管怎样,哪怕在大银幕上重新看到那些音乐现场,都绝对值回票价!





9

《乐高大电影2》

The Lego Movie 2: The SecondPart

内地上映: 2019-03-22





导演: 迈克·米切尔

编剧: 菲尔·罗德 / 克里斯托弗·米勒 / 马修·福格尔

主演: 克里斯·帕拉特 / 伊丽莎白·班克斯 / 威尔·阿奈特 / 蒂凡尼·哈迪斯

类型: 喜剧 / 动画 / 冒险

制片国家/地区: 美国 / 澳大利亚 / 挪威 / 丹麦

片长: 106分钟

期待指数:★★★★





距离第一部《乐高大电影》已经过去五年,中间还插了一部《乐高蝙蝠侠》。但这并不影响大家对《乐高大电影2》抱有更高期待。





贱萌系气质是这个系列最大的亮点,华纳巨大的IP储量,也让可以出场的人物数量有着得天独厚的优势。





更难得的是,《乐高大电影》将真人世界和乐高世界无缝衔接,聚焦父子情和永恒童心之间的关系,可谓既感人至深,也强势带了一波玩具销量。









这一次,乐高世界的“优秀市民”艾米特回归,不仅抱得美人归,还交到了像蝙蝠侠这样的高富帅朋友,可谓是经典的屌丝逆袭之路。





但神秘外星人的突然入侵,让乐高世界危在旦夕。外星人智慧过人,破坏速度超群,于是艾米特带领众人穿越到一个异世界,认识了真正的自我







好吧,看这个剧情,看过《玩具总动员》系列的观众,恐怕已经知道“外星人”和“异世界”指的是什么了吧?





10

《篮球冠军》

Campeones

内地上映: 2019-03-22





导演: 哈维尔·费舍尔

编剧: 大卫·马尔克斯 / 哈维尔·费舍尔

主演: 哈维尔·古铁雷斯 / 雅典娜·玛塔 / 胡安·马加略

类型: 剧情 / 喜剧

制片国家/地区: 西班牙

片长: 118分钟

期待指数:★★





三月所有的外语引进片中,小编只推荐这一部。因为别的不说,西班牙人拍喜剧片还是十分靠谱的。另外,如果你也喜欢体育题材的话,会更加适合。





故事聚焦一个“创业未半而中道崩殂”的篮球教练,以及他的人性救赎之路。他从ACB(西班牙职业篮球甲级联赛)的舞台上因祸被辞后,走入了人生低谷。





之后又因为酒驾被捕,必须进行为期90天的社区服务,邂逅了一支名叫“Los Amigos”的残疾人篮球队。









就像迈克尔·乔丹教卡通人物打篮球,先是各种不愿意、不对付,什么“你们是我带过最差的一届”。然而患难与共,理解了彼此的难处之后,立刻上演大型“真香”现场。这种剧情也见怪不怪了。





但怎么说呢,体育题材就是有这种气质,往往可以凝聚出人类勇气的赞歌。而《篮球冠军》又聚焦一队残疾人,用诙谐的方式道出了他们的辛酸,可谓兼具笑与泪。





喜欢此类题材的朋友们值得一看。





11

《小飞象》

Dumbo

内地上映: 2019-03-29





导演: 蒂姆·波顿

编剧: 伊伦·克鲁格

主演: 伊娃·格林 / 科林·法瑞尔 / 迈克尔·基顿 / 丹尼·德维托

类型: 动画 / 奇幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国



期待指数:★★





《小飞象》是迪士尼1941年推出的动画片,讲述的是两个善良的孩子帮助长着大耳朵的小象找妈妈的故事。





这次真人版《小飞象》,大致上保留了原本的故事架构,克服压迫与歧视的冒险历程也基本相似。但为了平衡受众的年龄段,加入了科林·法瑞尔、伊娃·格林、迈克尔·基顿等饰演的成人角色。













导演是鬼才蒂姆·伯顿。奇奇怪怪的动物、马戏团环境主场等,无疑是波顿的主场。但碍于本身全年龄段的需求,伯顿在暗黑系、怪异角色方面的喜好必然要有所收敛。





另外,考虑到他上一部《佩小姐的奇幻城堡》的票房和口碑均不理想,再前面一部《大眼睛》也表现平平。不少人归结为蒂姆·伯顿“江郎才尽”,这部《小飞象》确实令人忧心。









希望伯顿在儿童片的范畴找到平衡点,毕竟那些小时候看《小飞象》的观众已经长大了,也有了孩子。只要品质过得去,有老粉丝携老带幼去重温曾经的最爱,也会是一笔不错的收入。





以上就是今年三月内地值得一看的电影了,是否有你绝对不容错过的必看系列?如果有,欢迎在留言区域跟我们一起分享哦。三月份,我们影院见!













