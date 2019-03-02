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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【三月片单】好几部必看片，都为你们打上勾啦！

藤井树 发布于：


二月过去，春节档最后的余温偃旗息鼓。好莱坞大片和各具特色的本土电影相继上映，电影院里新一轮的票房拉锯战即将上演。


商业大片方面，除了负担着拯救复联的惊奇队长，还有长着大耳朵会飞翔的小象；而奥斯卡和柏林电影节的较量刚落下帷幕，更多人文类、艺术类电影也趁热到院线跟观众见面。


此外，引进片也有井喷之势。所有定档电影加起来，一时之间给人目不暇接的错觉，生怕捂不住钱包！


不过莫慌，小编这就告诉你，三月到底该看什么。


1

《绿皮书》

Green Book

内地上映: 2019-03-01


导演: 彼得·法雷里
编剧: 尼克·瓦莱隆加 / 布莱恩·海耶斯·库瑞 / 彼得·法雷里
主演: 维果·莫腾森 / 马赫沙拉·阿里 / 琳达·卡德里尼 / 塞巴斯蒂安·马尼斯科
类型: 剧情 / 喜剧 / 传记
制片国家/地区: 美国
片长: 130分钟

期待指数：★★★★


本届奥斯卡最大赢家。无论从影片质量，还是可看性来说，都是本月最值得关注的电影之一。


根据真实原型改编，欢笑中蕴含辛酸。回顾人类历史，在反思中拉近彼此的距离。



关于影片的知识点，和二度摘得最佳男配奖的马赫沙拉·阿里，本公号已分项重点介绍过。

这部电影可以说体现了奥斯卡最工整、最优秀的叙事技艺。它的剧本扎实，角色丰满，整个旅程看似轻松简单，但实则在细节上精雕细琢。


光是这对反差极大的CP，也足够载入史册。总之“可以”这两个字已经说腻了。《绿皮书》今日上映，请去影院支持！


2

《驯龙高手3》

How To Train Your Dragon: The HiddenWorld

内地上映: 2019-03-01


导演: 迪恩·德布洛斯
编剧: 迪恩·德布洛斯
主演: 杰伊·巴鲁切尔 / 亚美莉卡·费雷拉 / 凯特·布兰切特 / 基特·哈灵顿
类型: 动画 / 奇幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国
片长: 104分钟

期待指数：★★★


从小嗝嗝邂逅没牙仔，两兄弟开启人与龙并肩作战的冒险开始，已经过去了九年。而这部《驯龙高手3》，将正式为他们的故事画上一个圆满的句号。



没牙仔遇到了光煞，两条龙谈恋爱竟然也如此甜！但在有情龙终成眷属之前，他们还要共同克服一个严峻的生存问题，人与龙和谐相处的博克岛也面临重建。


地球之心的“隐秘之境 ”被掀起了面纱，一个五彩斑斓的世界展现在观众面前。接着，为了履行各自的责任，小嗝嗝和没牙仔迎来最后的告别。已经看过提前场的小编当场老泪横流……

3

《夏目友人帐》 

内地上映: 2019-03-07


导演: 大森贵弘 / 伊藤秀树
编剧: 绿川幸 / 村井贞之
主演: 神谷浩史 / 井上和彦 / 高良健吾 / 小林沙苗 / 泽城美雪
类型: 剧情 / 动画 / 奇幻
制片国家/地区: 日本
片长: 104分钟

期待指数：★★★★


熟悉二次元的朋友都知道，要排一个“二次元男友榜单”，夏目分分钟预定三甲。


这个集呆萌、温柔、通灵等特质为一身的高中男生，是最早为“暖男”代言的经典角色。另一方面，跟他形影不离的娘口三三，则在动漫萌宠界占有一片广阔天地。



目前，动漫版《夏目友人帐》已经出到第六季，随便点开看一集都会被夏目吸粉。虽然充斥着妖怪等超自然内容，但从本质上来说还是主打暖情的治愈系。


电影版去年在日本本土上映，引起了不俗的反响——主要是夏目粉丝的忠诚度在所有动漫中名列前茅。剧情以夏目和津村母子为线索展开，期间邂逅了形形色色的妖怪，先虐后暖的调调依然熟悉。


夏目的老婆粉们不容错过！


4

《惊奇队长》

Captain Marvel 

内地上映: 2019-03-08


导演: 安娜·波顿 / 瑞安·弗雷克
编剧: 安娜·波顿 / 瑞安·弗雷克 / 吉内瓦·德沃莱特-罗宾森
主演: 布丽·拉尔森 / 塞缪尔·杰克逊 / 麦肯娜·格瑞丝 / 嘉玛·陈 / 李·佩斯 
类型: 动作 / 科幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国
片长: 124分钟

期待指数：★★★


讲真，对《惊奇队长》没有什么期待。一个能力超纲的赛亚人到向来打架五五开的复联宇宙里，怎么保持平衡？


还不是现在时兴女权。凯文·费奇就是要把DC压的死死的，那边刚出成了个《神奇女侠》，他就立刻有了危机意识。然而回头一看自家漫画库，没人啊！黑寡妇出身复杂，形象也不够伟光正。


这才把主意打到了惊奇队长身上。说是要借她的故事“重回九十年代”，但实际上也是让宇宙人接地气的尴尬招数。



漫威不差钱，配角谁火找谁。本·门德尔森、嘉玛·陈，都是当下观众最喜闻乐见的新鲜演员。毕竟用特效让塞缪尔·杰克逊变年轻有什么看头？又不是没见过。


布丽·拉尔森从定角的第一天就不被看好，“最年轻的奥斯卡影后”这个光环没有丝毫加持——跟演技没关系——可见超级英雄太需要观众缘了。


更何况漫改受众男性居多，布丽·拉尔森女性魅力远远不够，甚至可以说过于阳刚。不然你以为旁边配个男性荷尔蒙爆棚的特工裘德·洛是为了什么？那可是跟梅丽莎·麦卡锡都能组出CP感的超级buff。



北美那边为了这部电影，烂番茄都改了规则：暂时不显示新鲜度。由此可见《惊奇队长》的扑街势头，是处于霸权时代的迪士尼都不可控的。


但话说回来，《复联4》总归是要看的。灭霸一个响指造的孽，得同属“宇宙逆天系”的惊奇队长来偿。所以不妨跟小编学学，心态佛系一点，这部就随便看看，权当热身。

5

《过春天》

内地上映: 2019-03-15


导演: 白雪
编剧: 白雪 / 林美如
主演: 黄尧 / 孙阳 / 汤加文 / 倪虹洁 / 江美仪 
类型: 剧情
制片国家/地区: 中国大陆
片长: 99分钟

期待指数：★★★★


这部独特的国产青春片刚刚在观影团组织的活动中大放异彩，戳下面的链接，立刻get主创亲自讲述的幕后故事，还有现场对影片内涵的深刻解读。


8.3分的现实主义青春片，硬核少女的成长阵痛。



故事讲述往返于深圳和香港两地的少女佩佩，在身份认同的困惑，以及天真的冲动驱使下，阴差阳错地闯入“水货市场”禁地。

在青春历险下，电影难能可贵地讲述了一个尖锐的社会问题，将一个因地域和文化造成的真实困境，呈现在更多观众面前。



作为一部新人处女作，《过春天》成熟的制作和颇有特点的风格，在同类型电影中有着很强的竞争优势。现场看过电影的团友们都表示：很酷，很虐，但也很过瘾。


6

《阳台上》 

内地上映: 2019-03-15


导演: 张猛
编剧: 刘雅 / 任晓雯
主演: 周冬雨 / 王锵
类型: 剧情
制片国家/地区: 中国大陆

期待指数：★★★


导演张猛因为《钢的琴》被很多人记住了，但十年过去，又被逐渐忘记了。这次一个带着青春片、犯罪片等复合气质的《阳台上》成色究竟如何，着实令人好奇。


少年张英雄（王蹡饰）的父亲因跟人起冲突意外死亡，于是他的年轻生命中便出现了“杀父仇人”。但没想到的是，张英雄在跟踪对方的过程中，竟对仇人的女儿，陆珊珊，产生了复杂的情愫。


看似是“中二少年”爱上“迷之少女”的青春故事，但本质里还铺着一层悬疑和血色，另外还有社会层面的反思。《阳台上》究竟生猛不生猛，真要看了才知道。


7

《地久天长》

内地上映: 2019-03-22

导演: 王小帅
编剧: 阿美 / 王小帅
主演: 王景春 / 咏梅 / 齐溪 / 王源 / 杜江 
类型: 剧情 / 家庭
制片国家/地区: 中国大陆
片长: 175分钟(柏林电影节)

期待指数：★★★★★

 

王小帅的最新作品，《天长地久》在刚刚过去的柏林电影节高调摘得最佳女演员、最佳男演员两项大奖。咏梅和王景春两位实力派演员一鸣惊人，憋出大招。



故事讲述的刘家和沈家，原本是患难与共的挚友。像上世纪七十年代，常见的有着深厚感情的寻常邻里。


但一件悲剧的发生，使他们变得疏远：刘耀军（王景春饰）的儿子刘星（王源饰）意外身亡，其中隐情指向当时跟他一起玩耍的沈家儿子。


转眼三十年过去。有过痛哭流涕，有过背井离乡，历尽千帆，纠缠两代人的恩怨才得以化解。两个寻常家庭的命运故事，两代人的起起伏伏，凝结成一段荡气回肠的历史。



描写家庭生活的电影在华语片中并不常见，而这种独特性又必须由本土的电影人来刻画。这让《地久天长》格外珍贵。


电影的英文名叫So Long, My Son。好像一对父母对亲生骨肉在说，“别了，孩子。”在他们形单影只的背后，是几十年的风云变幻、社会变迁。语言之下，一种源自历史的悲怆感扑面而来。


8

《波西米亚狂想曲》

Bohemian Rhapsody

内地上映: 2019-03-22


导演: 布莱恩·辛格
编剧: 安东尼·麦卡滕 / 皮特·摩根
主演: 拉米·马雷克 / 本·哈迪 / 约瑟夫·梅泽罗
类型: 剧情 / 音乐 / 传记
制片国家/地区: 英国 / 美国
片长: 135分钟

期待指数：★★★★


作为一部今年奥斯卡最受关注的电影之一，四项大奖让《波西米亚狂想曲》的获奖数位居榜首。以这部电影的成色来说，其实是出乎意料的。


作为皇后乐队主唱弗雷迪·墨丘利的传记电影，该片或许过于温和，节奏也失之平淡。但必须指出的是，电影确实贡献了近年来最出色的音乐现场画面，最后的15万人演唱会让人仿佛置身其中。



拉米·马雷克凭该片摘得奥斯卡影帝，他惟妙惟肖的演出着实令人吃惊，甚至连皇后乐队的原成员都赞不绝口，他曾说：“每次戴上假牙，我都会觉得自己就是墨丘利。”表演质量非常惊人。


唯一需要担心的是，作为一部LGBTQ题材电影，内地版究竟会删减到什么程度。但不管怎样，哪怕在大银幕上重新看到那些音乐现场，都绝对值回票价！


9

《乐高大电影2》 

The Lego Movie 2: The SecondPart 

内地上映: 2019-03-22


导演: 迈克·米切尔
编剧: 菲尔·罗德 / 克里斯托弗·米勒 / 马修·福格尔
主演: 克里斯·帕拉特 / 伊丽莎白·班克斯 / 威尔·阿奈特 / 蒂凡尼·哈迪斯
类型: 喜剧 / 动画 / 冒险
制片国家/地区: 美国 / 澳大利亚 / 挪威 / 丹麦
片长: 106分钟

期待指数：★★★★


距离第一部《乐高大电影》已经过去五年，中间还插了一部《乐高蝙蝠侠》。但这并不影响大家对《乐高大电影2》抱有更高期待。

贱萌系气质是这个系列最大的亮点，华纳巨大的IP储量，也让可以出场的人物数量有着得天独厚的优势。


更难得的是，《乐高大电影》将真人世界和乐高世界无缝衔接，聚焦父子情和永恒童心之间的关系，可谓既感人至深，也强势带了一波玩具销量。



这一次，乐高世界的“优秀市民”艾米特回归，不仅抱得美人归，还交到了像蝙蝠侠这样的高富帅朋友，可谓是经典的屌丝逆袭之路。

但神秘外星人的突然入侵，让乐高世界危在旦夕。外星人智慧过人，破坏速度超群，于是艾米特带领众人穿越到一个异世界，认识了真正的自我


好吧，看这个剧情，看过《玩具总动员》系列的观众，恐怕已经知道“外星人”和“异世界”指的是什么了吧？

10

《篮球冠军》

Campeones

内地上映: 2019-03-22


导演: 哈维尔·费舍尔
编剧: 大卫·马尔克斯 / 哈维尔·费舍尔
主演: 哈维尔·古铁雷斯 / 雅典娜·玛塔 / 胡安·马加略
类型: 剧情 / 喜剧
制片国家/地区: 西班牙
片长: 118分钟

期待指数：★★


三月所有的外语引进片中，小编只推荐这一部。因为别的不说，西班牙人拍喜剧片还是十分靠谱的。另外，如果你也喜欢体育题材的话，会更加适合。


故事聚焦一个“创业未半而中道崩殂”的篮球教练，以及他的人性救赎之路。他从ACB（西班牙职业篮球甲级联赛）的舞台上因祸被辞后，走入了人生低谷。


之后又因为酒驾被捕，必须进行为期90天的社区服务，邂逅了一支名叫“Los Amigos”的残疾人篮球队。



就像迈克尔·乔丹教卡通人物打篮球，先是各种不愿意、不对付，什么“你们是我带过最差的一届”。然而患难与共，理解了彼此的难处之后，立刻上演大型“真香”现场。这种剧情也见怪不怪了。


但怎么说呢，体育题材就是有这种气质，往往可以凝聚出人类勇气的赞歌。而《篮球冠军》又聚焦一队残疾人，用诙谐的方式道出了他们的辛酸，可谓兼具笑与泪。


喜欢此类题材的朋友们值得一看。


11

《小飞象》

Dumbo 

内地上映: 2019-03-29


导演: 蒂姆·波顿
编剧: 伊伦·克鲁格
主演: 伊娃·格林 / 科林·法瑞尔 / 迈克尔·基顿 / 丹尼·德维托
类型: 动画 / 奇幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国

期待指数：★★


《小飞象》是迪士尼1941年推出的动画片，讲述的是两个善良的孩子帮助长着大耳朵的小象找妈妈的故事。


这次真人版《小飞象》，大致上保留了原本的故事架构，克服压迫与歧视的冒险历程也基本相似。但为了平衡受众的年龄段，加入了科林·法瑞尔、伊娃·格林、迈克尔·基顿等饰演的成人角色。




导演是鬼才蒂姆·伯顿。奇奇怪怪的动物、马戏团环境主场等，无疑是波顿的主场。但碍于本身全年龄段的需求，伯顿在暗黑系、怪异角色方面的喜好必然要有所收敛。


另外，考虑到他上一部《佩小姐的奇幻城堡》的票房和口碑均不理想，再前面一部《大眼睛》也表现平平。不少人归结为蒂姆·伯顿“江郎才尽”，这部《小飞象》确实令人忧心。



希望伯顿在儿童片的范畴找到平衡点，毕竟那些小时候看《小飞象》的观众已经长大了，也有了孩子。只要品质过得去，有老粉丝携老带幼去重温曾经的最爱，也会是一笔不错的收入。


以上就是今年三月内地值得一看的电影了，是否有你绝对不容错过的必看系列？如果有，欢迎在留言区域跟我们一起分享哦。三月份，我们影院见！




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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藤井树

藤井树 (上海)

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