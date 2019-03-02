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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 《驯龙高手3》：一起体会成长的滋味 |视频来了

藤井树 发布于：



时间：2019年2月23日15:30

放映电影：《驯龙高手3》

地点：英皇UA影城

主持人：藤井树

嘉宾：王水泊


2月23日晚上，观影团带着团友打卡了《驯龙高手3》。这个陪伴了大家九年的经典动画系列，将要迎来完结。


成为博克岛酋长的小嗝嗝，无敌可爱的没牙仔,崭新的角色光煞,在绚丽视效的渲染下，上演着动人的成长故事。


在这部电影里，我们看到了成熟的小嗝嗝和没牙仔，他们各自负担起自己的使命，但永远不变的，是他们感动过全世界的友谊。


相信听完嘉宾对谈的你会有更深的感触！


感动所有人


满分10分的话，我打9分。从观影的体验上来说非常享受。这个电影解答了恐龙去哪里的谜题——火山爆发、地震，是龙在告诉我们它们还存在。

 

动画可以满足真人电影满足不了的想象力、视觉效果。这部电影的人物造型、动画的动态、剪辑方式等，都充满创新。


影片最打动我的是把人类的感情，人类对爱与和平的期望放得很高，但也不是一味脸谱化、简单化。


并且，影片把这种感情放在了恐龙身上，让恐龙成为一种很有情感，很有智慧的动物，是可以通过一种温柔的方式沟通的。



藤井树说


这部电影非常合家欢。我会觉得它的受众面很广，成年人也能投入这个故事，孩子也完全接受故事的架构。

 

而且如果你看过这个系列，再来看这个终结篇，就会体会到它所强调的爱。


这部里有很多前作延续下来的人物关系，没牙仔和小嗝嗝从很小的时候就相识，共同成长，像兄弟一样。


他们情感超越了种族和常规。这部电影里也屡次强调小嗝嗝和没牙仔的感情，这是《驯龙高手》系列一直做得特别好的地方。

图文完整版请戳：

【超大福利】《驯龙高手3》：没牙仔恋爱了，感动所有人 | 观影报告

8.4的高分，《驯龙高手3》征服全场，超级有爱！


电影《驯龙高手3》今日上映

请去影院支持！





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