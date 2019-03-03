网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 《绿皮书》创造历史，成为八年来第一部打分破9的电影！【观影报告】

藤井树 发布于：

时间：2019年3月1日18:30

放映电影：《绿皮书》

地点：普陀大光明影城

主持人：藤井树

嘉宾：毛尖


《绿皮书》现场打分

平均分：9.1

最高分：10分  最低分：7

   


［ ▲全场大合影］



值得纪念！《绿皮书》是藤井树观影团成立八年来首部现场评分破9的电影，太令人兴奋了~


关于今年的奥斯卡最佳影片《绿皮书》，我们已经看过许多评论。在所有同类话题的电影作品中做一对比，不难发现该片显得相当高级。


一个一身上流社会毛病的黑人，跟一个底层出身五毒俱全的白人，形成了对既有刻板印象的有趣挑战。身份的错位不断制造令人捧腹的笑果，但悲剧的内核又始终影响着整个故事的走向。



 

片中的唐·谢利和托尼·利普这对“黑白CP”确实戳到了无数人的萌点！维果·莫腾森和马赫沙拉·阿里的表演立功了，他们化身为人物，用每一个小细节和表情令观众兴奋不已。

 

电影的真实之处在于，这两个看似跳出常规的人，其实都活得满身伤痕。唐·谢利在情绪爆发之下愤怒地问托尼，也更是问自己：我不可能成为白人，但我又不够黑，那我是谁？



 

而意大利裔托尼，则同样面对着社会上对自己族裔的排斥，当警察说“意大利裔等于半个黑人”的时候，他挥出的拳头或许带着长期积压的愤怒。

 

这些要点就不反复说了，今天想跟大家一起捋一条线：两个除了性别基本没有相似点的大老爷们，到底要怎么成为朋友？

 

第一步，发现彼此的价值。

 

唐·谢利和托尼·利普的第一次见面就算不上和谐。对于唐·谢利来说，他的团队是为他服务的，一个没有技术含量的司机，理应包揽行程中抬行李、准备服装、擦皮鞋这些杂务。但咱们托尼老大什么性格？伺候人？门都没有！




而托尼对唐·谢利第一印象恐怕也谈不上好，住在卡耐基音乐厅最高层，穿着一身长袍飘来飘去，居然还有一个宝座？你谁啊？

 

但随着一路上对彼此印象的不断改观，两个人开始互相接近。



 

唐·谢利开始获得托尼的认同，是第一次演奏的时候，内心感性的托尼瞬间沉迷于他钢琴里的情绪，还在给妻子的信里对此大加赞赏。当然，这并不影响他依然对做事一板一眼的唐·谢利看不上眼。

 

其实可以发现，出身底层的粗人托尼，对如音乐这样的高雅艺术有着某种亲近的渴望。包括向那个男仆炫耀“大师”的词源是意大利语，以及为唐·谢利搞回斯坦威钢琴之后，洋洋得意地自诩出色。



 

而唐·谢利对托尼改观或许是开始于那次在酒吧的意外遭遇。之前他所看到的托尼，是烟不离手、满口脏话的野蛮人。但当托尼一个人镇住了一群白人，他对此次巡演的价值已经不言而喻。


直至后来当唐·谢利发现自己可能会失去托尼，他已经觉得完全无法接受。



 

发现彼此的价值，并不意味着这段感情会有多功利。在一段充满未知风险的旅途上，两个本身就带着伤痕的人，当发现有一个值得信赖和依靠的对象时，内心必然无比雀跃和庆幸。友情，也就随之而来。

 

第二步，走进你的生活。

 

有意思的是，其实这个过程的开始并非主动，而是两个人彼此看不顺眼地硬是被塞到了一起。车的前排被托尼扔得乱七八糟，后排则是地毯清洁、坐姿优雅，唐·谢利膝盖上还搭着毯子。



 

根据表情来看，后排的心里在说：我从未见过如此粗俗之人；前排的心里嘀咕，这家伙也太难伺候了吧。


别的不说，老婆给唐·谢利准备的三明治，托尼提都没提直接笑纳了，内在意思就是：咱俩没那么熟，也不打算跟你熟。

 

但职责所在，托尼必须首先接近唐·谢利：每天晚上要给他准备一瓶顺风威士忌。纳尼？这大人物也酗酒啊……当看着远处阳台上独酌的唐·谢利，或许托尼看到了其人性的一面，也隐约感受到了他内心的苦闷。



 

而唐·谢利感受到了托尼的长处之后，两个人开始有一些正常的交流，比如接过那块托尼就要糊在他脸上的鸡大腿。渐渐的，他们会愿意走进彼此的生活。

 

唐·谢利其实并不善于和他人相处，他选择和托尼拉近关系的方式，就是为后者写家书。那些言辞优美的语句，让托尼在家族获得了“莎士比亚”的美誉。而正如我们所知，代写家书已经是极为私密的一件事。



 

而托尼也开始逐渐懂得和体谅对方。他听了唐·谢利和哥哥的故事，也劝说其走出和哥哥之间的第一步。我们甚至可以猜测，这或许是唐·谢利第一次和别人分享自己的家事。

 

他们愿意互相走近，其实也是因为发现了彼此的善良和弱点。两个人的内心其实同样是敏感而挣扎的，无论外在表现如何，他们还是会像磁铁一样地彼此靠近，潜意识告诉他们，这个人会懂我，包容我。

 

然后就可以第三步，分享你的艰难。

 

做朋友到什么程度最铁？同甘共苦啊！按照这个标准，这两位肯定符合。甚至于说，还没成为朋友，两个人已经共过患难了。




唐·谢利这趟地狱难度的南部之行其实是有着殉道意味的，当随着行程推进，我们越来越感受到这一点，一种强烈的危机感会涌上心头。


事实上，一路上遭遇的歧视与隔离，也确实给这次行程带来了不少大麻烦。

 

一起打过架，一起蹲过号子，上流社会黑脸小白一脸懵逼地闯进小混混托尼的世界，然后看着小混混大展身手。当然，等到托尼摆不平的时候，唐·谢利随手一个电话就是个大惊喜……




最重要的是，他们在这些患难里，获得了彼此的认可、同情甚至钦佩。

 

唐·谢利在最终试图维护自己荣誉的时候，把选择权留给了他已经可以信任的托尼；而一路上作为“豪放派利己主义者的托尼，在无数次从自己的角度出发解决问题之后，也终于选择站在朋友一边。


那一刻，他们真正消除了所有隔阂。




正如字幕告诉我们的，两个人后来维系了长达一生的友谊。看过这部电影里描绘的所有情节，你一定会理解，因为这样的朋友实在难得。

 

他们共同度过了那样危险的漫长旅途，见过对方最狼狈的样子，成为了可能是最懂对方的那个人。尤其是，在彼此的相处中，他们都成为了一个未必更好、但确实更完整的人。



 

电影在两个人的友情线上做得非常漂亮，每一次的心理转变都是如此平实流畅，剧本之扎实工整由此可见一斑。

看到电影的结尾，屏幕前的我们，愿意相信人间的善意和真诚。



［ ▲藤井树和嘉宾毛尖


3月1日晚上，观影团带着团友打卡了《绿皮书》，这部荣获奥斯卡最佳影片的作品，绝对实至名归！



团友们纷纷慕名而来，观影现场那叫一个火爆！观影途中，笑声此起彼伏，唐·谢利与托尼的“冒险”旅程赢得了所有在场观众的欢心。



奇迹发生了！就在昨晚，藤井树观影团史上最高的电影评分诞生了，就是全体观众给《绿皮书》打出的9.1分评分！


感谢所有观众，你们共同创造了历史；感谢《绿皮书》，你将成为我们永远的爱！



此次观影，观影团特地请来了华东师范大学的毛尖教授，为我们点评影片，《绿皮书》有哪些亮点？我们来听听嘉宾怎么说吧！



1

嘉宾毛尖说

【“错位”效果


一直以来，关于电影与现实的关系，是都个很有意思的议题。我觉得这部影片中体现出来的“错位”构想非常有意义。


它体现出当下时代对于人与人之间偏见的处理方式，不同于《触不可及》《为奴十二年》中贵族白人与底层黑人的设定，《绿皮书》聚焦于贵族黑人与底层白人之间的故事，彰显出此类电影在不同时代被表现的方式。

 

 【恰到好处


这是一个很好的故事，剧情不走极端，恰到好处，点到为止。




非常值得中国编剧学习，包括影片中出现的幸运石的绿色对应绿皮书，以及结尾处司机妻子对于唐·谢利博士的感谢，都是非常有意思的情节。


整体观之，这部电影非常好。几乎所有片段的完成度都在水平线以上，剧情的“均匀”程度赋予影片娓娓道来之感，很值得品味。

 

2

藤井树说


 【剧作精彩

 

这当然是一部极度符合主流价值观的电影，看完会有一种刚吃完甜品的愉悦感，剧作的精彩是教科书级别的流畅与完整。



影片从一个小故事入手，呈现背后的大时代，一切都点到为止，几乎所有的情节都能够被观众猜想，却特别窝心，是一部人人都会爱的电影。

 

【表演亮眼


从电影的完整度和表演来看，已经无懈可击。影片中饰演唐·谢利博士的马赫沙拉·阿里在今年的奥斯卡上拿下了最佳男配，但是我觉得两个人的表演都是奥斯卡级别。



阿里的眉宇之间，都透着贵族的气息。两位男演员的表演一气呵成，相得益彰。

【真实改编

 

影片中所出现的地名、地标都在提醒观众，这是一个基于真实历史背景的真实故事。但是影片叙事的方法和所站的立场又非常当代化。

 

其实电影不是没交待尖锐的社会问题，只是以一种更克制隐晦的方式表达。编剧其实有美化司机的形象，可能未必是真相。

 


但毕竟这是一部剧情片，所以虽然整部影片是基于真实的故事，也还是做了一定程度的改编，是一部“合家欢”电影。

 

3

现场评分


本场观影活动，《绿皮书》创纪录地拿到9.1的现场评分！



成立八年来，这是第一部藤井树观影团打分破9的电影，可见《绿皮书》是多么“人见人爱”！


也要感谢毛尖教授的精彩点评！


最后可别怪我没提醒各位朋友，一定要去影院看看这部荣获奥斯卡最佳影片的《绿皮书》，是怎样实至名归的！



更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！



P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！



电影《绿皮书》正在热映，

请去影院支持！




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：《驯龙高手3》：一起体会成长的滋味 |视... >> << 上一篇：毫无疑问，所有人都会爱上这道香醇美味的午...

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>