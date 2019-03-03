时间：2019年3月1日18:30



放映电影：《绿皮书》

地点：普陀大光明影城

主持人：藤井树



嘉宾：毛尖





《绿皮书》现场打分



平均分：9.1

最高分：10分 最低分：7分







［ ▲全场大合影］











值得纪念！《绿皮书》是藤井树观影团成立八年来首部现场评分破9的电影，太令人兴奋了~





关于今年的奥斯卡最佳影片《绿皮书》，我们已经看过许多评论。在所有同类话题的电影作品中做一对比，不难发现该片显得相当高级。





一个一身上流社会毛病的黑人，跟一个底层出身五毒俱全的白人，形成了对既有刻板印象的有趣挑战。身份的错位不断制造令人捧腹的笑果，但悲剧的内核又始终影响着整个故事的走向。









片中的唐·谢利和托尼·利普这对“黑白CP”确实戳到了无数人的萌点！维果·莫腾森和马赫沙拉·阿里的表演立功了，他们化身为人物，用每一个小细节和表情令观众兴奋不已。

电影的真实之处在于，这两个看似跳出常规的人，其实都活得满身伤痕。唐·谢利在情绪爆发之下愤怒地问托尼，也更是问自己：我不可能成为白人，但我又不够黑，那我是谁？













而意大利裔托尼，则同样面对着社会上对自己族裔的排斥，当警察说“意大利裔等于半个黑人”的时候，他挥出的拳头或许带着长期积压的愤怒。

这些要点就不反复说了，今天想跟大家一起捋一条线：两个除了性别基本没有相似点的大老爷们，到底要怎么成为朋友？

第一步，发现彼此的价值。

唐·谢利和托尼·利普的第一次见面就算不上和谐。对于唐·谢利来说，他的团队是为他服务的，一个没有技术含量的司机，理应包揽行程中抬行李、准备服装、擦皮鞋这些杂务。但咱们托尼老大什么性格？伺候人？门都没有！













而托尼对唐·谢利第一印象恐怕也谈不上好，住在卡耐基音乐厅最高层，穿着一身长袍飘来飘去，居然还有一个宝座？你谁啊？

但随着一路上对彼此印象的不断改观，两个人开始互相接近。













唐·谢利开始获得托尼的认同，是第一次演奏的时候，内心感性的托尼瞬间沉迷于他钢琴里的情绪，还在给妻子的信里对此大加赞赏。当然，这并不影响他依然对做事一板一眼的唐·谢利看不上眼。

其实可以发现，出身底层的粗人托尼，对如音乐这样的高雅艺术有着某种亲近的渴望。包括向那个男仆炫耀“大师”的词源是意大利语，以及为唐·谢利搞回斯坦威钢琴之后，洋洋得意地自诩出色。













而唐·谢利对托尼改观或许是开始于那次在酒吧的意外遭遇。之前他所看到的托尼，是烟不离手、满口脏话的野蛮人。但当托尼一个人镇住了一群白人，他对此次巡演的价值已经不言而喻。





直至后来当唐·谢利发现自己可能会失去托尼，他已经觉得完全无法接受。













发现彼此的价值，并不意味着这段感情会有多功利。在一段充满未知风险的旅途上，两个本身就带着伤痕的人，当发现有一个值得信赖和依靠的对象时，内心必然无比雀跃和庆幸。友情，也就随之而来。

第二步，走进你的生活。

有意思的是，其实这个过程的开始并非主动，而是两个人彼此看不顺眼地硬是被塞到了一起。车的前排被托尼扔得乱七八糟，后排则是地毯清洁、坐姿优雅，唐·谢利膝盖上还搭着毯子。













根据表情来看，后排的心里在说：我从未见过如此粗俗之人；前排的心里嘀咕，这家伙也太难伺候了吧。





别的不说，老婆给唐·谢利准备的三明治，托尼提都没提直接笑纳了，内在意思就是：咱俩没那么熟，也不打算跟你熟。

但职责所在，托尼必须首先接近唐·谢利：每天晚上要给他准备一瓶顺风威士忌。纳尼？这大人物也酗酒啊……当看着远处阳台上独酌的唐·谢利，或许托尼看到了其人性的一面，也隐约感受到了他内心的苦闷。













而唐·谢利感受到了托尼的长处之后，两个人开始有一些正常的交流，比如接过那块托尼就要糊在他脸上的鸡大腿。渐渐的，他们会愿意走进彼此的生活。

唐·谢利其实并不善于和他人相处，他选择和托尼拉近关系的方式，就是为后者写家书。那些言辞优美的语句，让托尼在家族获得了“莎士比亚”的美誉。而正如我们所知，代写家书已经是极为私密的一件事。













而托尼也开始逐渐懂得和体谅对方。他听了唐·谢利和哥哥的故事，也劝说其走出和哥哥之间的第一步。我们甚至可以猜测，这或许是唐·谢利第一次和别人分享自己的家事。

他们愿意互相走近，其实也是因为发现了彼此的善良和弱点。两个人的内心其实同样是敏感而挣扎的，无论外在表现如何，他们还是会像磁铁一样地彼此靠近，潜意识告诉他们，这个人会懂我，包容我。

然后就可以第三步，分享你的艰难。

做朋友到什么程度最铁？同甘共苦啊！按照这个标准，这两位肯定符合。甚至于说，还没成为朋友，两个人已经共过患难了。













唐·谢利这趟地狱难度的南部之行其实是有着殉道意味的，当随着行程推进，我们越来越感受到这一点，一种强烈的危机感会涌上心头。





事实上，一路上遭遇的歧视与隔离，也确实给这次行程带来了不少大麻烦。

一起打过架，一起蹲过号子，上流社会黑脸小白一脸懵逼地闯进小混混托尼的世界，然后看着小混混大展身手。当然，等到托尼摆不平的时候，唐·谢利随手一个电话就是个大惊喜……













最重要的是，他们在这些患难里，获得了彼此的认可、同情甚至钦佩。

唐·谢利在最终试图维护自己荣誉的时候，把选择权留给了他已经可以信任的托尼；而一路上作为“豪放派利己主义者”的托尼，在无数次从自己的角度出发解决问题之后，也终于选择站在朋友一边。





那一刻，他们真正消除了所有隔阂。













正如字幕告诉我们的，两个人后来维系了长达一生的友谊。看过这部电影里描绘的所有情节，你一定会理解，因为这样的朋友实在难得。

他们共同度过了那样危险的漫长旅途，见过对方最狼狈的样子，成为了可能是最懂对方的那个人。尤其是，在彼此的相处中，他们都成为了一个未必更好、但确实更完整的人。













电影在两个人的友情线上做得非常漂亮，每一次的心理转变都是如此平实流畅，剧本之扎实工整由此可见一斑。





看到电影的结尾，屏幕前的我们，愿意相信人间的善意和真诚。









［ ▲藤井树和嘉宾毛尖］





3月1日晚上，观影团带着团友打卡了《绿皮书》，这部荣获奥斯卡最佳影片的作品，绝对实至名归！











团友们纷纷慕名而来，观影现场那叫一个火爆！观影途中，笑声此起彼伏，唐·谢利与托尼的“冒险”旅程赢得了所有在场观众的欢心。











奇迹发生了！就在昨晚，藤井树观影团史上最高的电影评分诞生了，就是全体观众给《绿皮书》打出的9.1分评分！





感谢所有观众，你们共同创造了历史；感谢《绿皮书》，你将成为我们永远的爱！









此次观影，观影团特地请来了华东师范大学的毛尖教授，为我们点评影片，《绿皮书》有哪些亮点？我们来听听嘉宾怎么说吧！









1

嘉宾毛尖说



【“错位”效果】





一直以来，关于电影与现实的关系，是都个很有意思的议题。我觉得这部影片中体现出来的“错位”构想非常有意义。









它体现出当下时代对于人与人之间偏见的处理方式，不同于《触不可及》《为奴十二年》中贵族白人与底层黑人的设定，《绿皮书》聚焦于贵族黑人与底层白人之间的故事，彰显出此类电影在不同时代被表现的方式。

【恰到好处】





这是一个很好的故事，剧情不走极端，恰到好处，点到为止。











非常值得中国编剧学习，包括影片中出现的幸运石的绿色对应绿皮书，以及结尾处司机妻子对于唐·谢利博士的感谢，都是非常有意思的情节。









整体观之，这部电影非常好。几乎所有片段的完成度都在水平线以上，剧情的“均匀”程度赋予影片娓娓道来之感，很值得品味。

2

藤井树说





【剧作精彩】

这当然是一部极度符合主流价值观的电影，看完会有一种刚吃完甜品的愉悦感，剧作的精彩是教科书级别的流畅与完整。











影片从一个小故事入手，呈现背后的大时代，一切都点到为止，几乎所有的情节都能够被观众猜想，却特别窝心，是一部人人都会爱的电影。

【表演亮眼】





从电影的完整度和表演来看，已经无懈可击。影片中饰演唐·谢利博士的马赫沙拉·阿里在今年的奥斯卡上拿下了最佳男配，但是我觉得两个人的表演都是奥斯卡级别。











阿里的眉宇之间，都透着贵族的气息。两位男演员的表演一气呵成，相得益彰。





【真实改编】

影片中所出现的地名、地标都在提醒观众，这是一个基于真实历史背景的真实故事。但是影片叙事的方法和所站的立场又非常当代化。

其实电影不是没交待尖锐的社会问题，只是以一种更克制隐晦的方式表达。编剧其实有美化司机的形象，可能未必是真相。







但毕竟这是一部剧情片，所以虽然整部影片是基于真实的故事，也还是做了一定程度的改编，是一部“合家欢”电影。

3

现场评分





本场观影活动，《绿皮书》创纪录地拿到9.1的现场评分！









成立八年来，这是第一部藤井树观影团打分破9的电影，可见《绿皮书》是多么“人见人爱”！





也要感谢毛尖教授的精彩点评！





最后可别怪我没提醒各位朋友，一定要去影院看看这部荣获奥斯卡最佳影片的《绿皮书》，是怎样实至名归的！









更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！









P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！









电影《绿皮书》正在热映，

请去影院支持！













微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团



