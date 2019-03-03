［ ▲映后直播采访大合影］





今年奥斯卡最佳影片《绿皮书》，确实对得起学院给予的殊荣。观影团现场高达9.1分的高分，足以说明所有观众对该片疯狂的喜爱！





在观影过程中，我们可以听到无数次观众席不约而同的笑声，以及看到一些桥段时愤慨而无奈的叹气。





所有人，都真切地让自己的情绪跟随着那辆绿松石色的凯迪拉克，体会两位主角的心路历程，并感受那些精巧的情节背后耐人寻味的意味。







毫无疑问，所有人都会爱上这道口感细腻清新的甜品，观众们究竟观感如何？我们快来听听他们怎么说吧！









采访人：婷婷

职业：物资采购





我打了9分。







我挺喜欢这部电影，非常温暖。假如你想改变这个世界，除了有天赋和勇气，或许还需要一种信念。看完会感受到一种能量。



印象最深刻的段落是他们车子在路上抛锚，钢琴家站在路边看到了田野里的黑人，他们互相对望，没有一句台词，但是那一幕真的很震撼。

电影用一种很温和的方式传递对人生的思考和改变的愿望，非常正能量的一部电影。





采访人：王一璠

职业：大学教师





我打了8.9分。







很喜欢这部电影，强调了一种人性的善意。黑人唐·谢利一直有关于歧视的包袱，但是他会为了托尼回家和家人过圣诞通宵开回去，这让我非常感动，人性的善意是超越偏见的。

之前并没有了解什么背景，但是我非常融入并且相信这个故事。一部温情、充满善意的佳作。





采访人：高燕

职业：文学采编





我打了8分。





很喜欢电影精神层面的东西。唐·谢利有一种贵族的精神，他的衣着，对尊严的看重，都是非常值得肯定的地方。

他表现出了一种无畏，普通人或许对于那些偏见，吃饭啊、上厕所啊忍了就忍了，但他会考虑我要让人们打破偏见。有一种牺牲的意味，非常伟大。一定会推荐这部电影，唐·谢利就是全村的希望！





采访人：龚匡满

职业：大学教师





我打了9分。

我觉得很好看，尤其是剧情，最后两个主人公其实都有思想上的一个变化。从最开始司机对黑人还有歧视心理，但最后接受了一个黑人作为朋友；而黑人面对偏见从一开始的默默忍耐，最后终于做出改变。

印象最深刻的是唐·谢利从车里冲进雨中，质问司机，我不是白人，我又不够黑，我到底是谁？很戳泪点，感受到了他的孤独。

如果喜欢剧情片，这部电影一定要看；如果你在生活中感受过偏见，请一定来分享这部电影。





采访人：刘兢

职业：社工





我打了8.5分。



我泪点有点低，到最后哭得热泪盈眶，最后圣诞节部分的反差感很强。

他是那么一个有地位的人，但是因为肤色就要遭到这种待遇；那么我们会想到，在他之下的那么多黑人，又会处于怎样一种生活？很有一种时代感。

两位主演的表演也非常出色，他们演出了性格里的那种互补。电影或许没有很突出的矛盾，但是那么多细节堆积，给人的触动非常大。





采访人：刘定邦

职业：项目经理





我打8分。







电影拍得很克制，让我非常喜欢。田野里两种黑人的对视，没有多少台词，但或许唐·谢利没有那些努力，他可能也会是那其中的一员，他改变了自己的命运，却无力打破别人的偏见。





身份的错位带来了有趣的互动。看海报本来以为是文艺片，但超出想象的好看，一定会推荐给别人。









电影《绿皮书》

部分观众真实反馈













接下来看看问卷情况吧~





短短绿皮书，长长人间情。





好棒的一部黑人题材电影！





你拥有世界却内心孤独。





从互相不理解到成为好友的故事，脉络与音乐节奏相辅相成。





诙谐幽默，意义深刻。





值得推荐。





幽默哈哈哈~





非常幽默~





文化的冲击，迷人的音乐。





在一次旅程中摆脱偏见成为挚友。





人物刻画动人。





音乐游记版的《触不可及》，搞笑与酸楚并存。





很好看、很温暖的电影，题材很好，表演很好。





接纳与肯定是对人最大的尊重。





再多的夸赞都不为过，跨越偏见的友情。





意料之外的暖片，本来以为是文艺片来的。





剧情逐步透出肤色之别，让观众很能接受。





电影厉害之处是剧本扎实，人物塑造的细节非常出彩。





很好看的一部电影，很幽默。









唐·谢利——你是全村的希望！





用幽默轻松的方式表现了偏见问题。





如何忍受这种不公平的待遇？世界很复杂……





一段旅程的结束，并不能治愈内心的所有伤痕，但是收获的是未来的温暖。





人在舞台，泪在眼里，车在路上。





用平缓的叙事传递价值观。









影片通过读信来传递生活中的点滴和情感，与现代社会用手机微信来沟通是不一样的效果，读信会令人怀念以前的年代。









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公号：藤井树观影团









