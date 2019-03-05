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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 《都挺好》：如果原生家庭才是你的一切“原罪”，你该如何面对？

藤井树 发布于：


正午阳光又出大招。

 

刚刚开播的《都挺好》，和此前的正午阳光剧一样，在收视榜上快速攀升，并频频登上热搜。豆瓣评分高达8.5，绝对是国剧难得的成绩。



 

没毛病，又一部爆款就要诞生了。

 《都挺好》

导演: 简川訸

编剧: 王三毛 / 磊子 / 阿耐

主演: 姚晨 / 倪大红 / 郭京飞 / 杨祐宁

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆

首播: 2019-03-01(中国大陆)

集数: 45

 

导演简川訸+编剧阿耐，打造过两部《欢乐颂》的金牌班底，也可以说，算得上正午阳光时装戏的头号阵容。


这一次的话题，相比于五个女孩的酸甜苦辣，要更加沉重，也更现实——家庭。

 

说到这许多朋友可能要喷了：家庭剧我们看得还少？从知道什么叫电视开始，看的最多的就是家庭剧好吗！放心，正午阳光的家庭剧，还真就不一样。


 

许多人说，这像是一个安迪人设下的樊胜美故事。但如果不往《欢乐颂》上做联想，你或许会第一时间想到身边某个家庭的样子。


没那么多意外，也没那么多没奈何，就是一家人各自的性格认知缺陷，生生把一个家逼到了散伙的边缘。一句“都挺好”的场面话下面，究竟盖住了多少“不可外扬”的纠葛，各有一大家子亲戚的我们都门儿清。

 

1

一个让人想逃离的家庭

 

故事从已经定居美国的老大苏明哲说起。正处于裁员危险下的苏明哲，突然接到电话，母亲突然去世了。


而父亲同时告诉明哲，母亲离世时，二弟明成和三妹明玉，都不在母亲身边。


 

压着一肚子火气回国的明哲，一下飞机，又被拿着手机不断聊工作的苏明玉气着了。但车上的一番谈话，让明哲发现了家里的许多不对劲。

 

母亲离世时，父亲苏大强已经哭得六神无主，实际上直到母亲走了他才想起通知子女，第一个电话居然还打给了远在美国的长子。

 

已经成为集团高管的明玉为母亲拿了丧事和坟地的费用，将一切安排得井井有条。但她对二哥明成和二嫂朱丽却爱搭不理，甚至明哲得知，她已经十年没回过家！


 

鸡飞狗跳、相敬如“冰”的苏家，早在十年前就埋下了不和的伏笔。

 

已经过世的苏母一直是家里最强势的那个，不但把老公压得死死的，还一手安排了几个儿女的未来。思想守旧的她，把明哲当成未来的顶门柱，不惜卖了女儿的卧室送儿子出国；把小儿子明成当做心头肉，宠得无微不至。


 

唯独女儿明玉，在她心中毫无地位。学习优异的明玉本来是清华的料子，却因为家里送明哲上学、给明成找工作拿不出学费，在本地读了个免费的师范生；日常生活中，更是遭遇着各种冷暴力。


大二的一次大吵之后，明玉再也没回过家，靠在外打工挣钱。


 

所有潜伏的矛盾，居然在陈母的丧礼上爆发。死活看明玉不顺眼的明成，因为前者频频使用打电话发信息，与之争执甚至直至大打出手，兄妹三个竟然闹到不小心把母亲的骨灰盒摔了！


 

我们都懂，这一家子是何其的颜面扫地。

 

故事刚刚第二集结束，居然把矛盾给激化成这样？这哪还叫家庭矛盾，根本就是结仇好吗！看看45集的片长一阵眼晕，这还要闹出多大事儿来啊……


 

在这个故事里，家庭没有成为避风港，它是每个人恨不得甩掉的负担和拖后。

 

尤其是明玉，正处于公司极大动荡之中的她除了要面对职场的暗箭，更要应对来自家人的中伤和不理解。也正是在感觉被整个世界辜负的心态下，她才会渴望对某人放开心扉。


编剧还没狠到家，给她留了石天冬这么一线生机；但两个哥哥的家都快折腾散了，她的爱情真的会顺利吗？



2

当代女强人VS传统家庭

 

《都挺好》好看，首先在于真实。我们曾经看过的许多家庭剧有个特点，就是没有坏人：老人儿女都是全为对方着想却好心办了坏事，情节的核心在于“误会”二字。

 

《都挺好》并非如此，细说起来，剧中没有哪个真是坏得流油，却也没有谁在一连串家庭冲突里是无辜的。最关键的是，每个人都各有自己的一副小算盘，谁也不比谁高尚。


 

郭京飞饰演的苏明成其实是家里最不成器的一个，被母亲惯坏的他也学着对妹妹颐气指使，包括长大之后还觉得妹妹“那么有钱就该她出钱”；收入不菲的两口子，每个月居然还要母亲给补钱。

 

这是他的心机吗？不是，理直气壮的苏明成似乎还真就觉得，拿老妈点钱不算什么，不一直这么过来的吗；什么，啃老？我又不是不还了！（十年了一分钱没还过）


 

而远隔重洋的明哲，是父母培养出来撑门面的孩子，希望他挑起家庭重担。但出国十年，明哲其实一次都没回来过。


等他想要尽孝的时候，虽然一片热忱，其实根本不得其门，老头子念叨着老房子和明成家都住不惯，居然还是明玉提醒：爸这是想跟你去美国。


 

说到这，是不是觉得，这家老头子、倪大红饰演的苏大强是个奇葩？还别说，这位或许是整部戏里最真实的一个角色，跟姚晨饰演的苏明玉一样非常出彩。

 

因为他接地气。相比于一个比一个心气高的三兄妹，一辈子买烟都要申请的苏大强，在老伴死后大概算“站起来了”。但小男人就是小男人，一辈子琢磨的也都是如何给自己捞好处那点事儿，手段又不高明。


 

他其实是个糊涂人，当年苏母一骂明玉，他就往厕所跑；现在兄妹几个吵架，他也是避之不及的样子。几个儿女敬着他，是因为他是爸爸；但从心里说，真的有谁看得起他？


 

终于说到全剧的题眼，姚晨饰演的苏明玉。从小遭母亲歧视的她，或许代表了那个时代许多女孩子的命运；只不过不同的是，更为独立和坚强的她，选择了一条无比艰难的破局之路。

 

这已经不是姚晨第一次饰演时装女强人了。《离婚律师》《梦想合伙人》《找到你》中的女强人，各有特色，锤炼出了她一身“白骨精”的气场。


《找到你》剧照


而这一次家庭拖累之下的明玉，在她的演绎下表现出了某种疲惫和骨子里的坚持。


 

第一集出场，姚晨的表现非常惊艳。先是在出站口，因为在电话里争执忘了拥抱哥哥，等到挂了电话发现哥哥生气，直接走几步从哥哥手里抢过行李，大踏步走到了前面去。人物的强势和心底的温柔，都出来了。

 

跟哥哥上车之后，列举一二三向哥哥解释了自己的不得已，精英气质十足；但当听到哥哥说“你变了”的时候，那张有名的大嘴绽开了一个滋味自知的苦笑：你以为我想吗？


她当然是生来要强的女强人，也有着当代女性的自由和平等意识，但家庭成为将她拉下天空的秤砣。



她或许实实在在地恨着自己的亲人，因为他们“断人前途”；但她的内心，却盼望着来自父母的爱，这也未尝不是她对老蒙忠心耿耿的情感来源。这个角色的复杂性，成为其最迷人的特质。

 

3

原生家庭之痛

 

许多关于《都挺好》的通稿都会提到“原生家庭”这个词，这确实不失为剧中的一个核心问题：成长的经历，对未来的我们做了什么？

 

在一个被歧视和忽略的环境中，很难培养出健全的人格。最典型的当然还是苏明玉，那种倔强、要强、一点亏不吃、也不想欠别人情的性格到底怎么来的，看看她的童年经历就知道。


 

苏明玉在目前的日常生活戏里，表现出了两种形态，首先是冷面的，不习惯与人培养亲近的关系。

 

当她有意无意回避了哥哥的拥抱，然后又在母亲的丧礼上拂袖而去，怎么看也是真正掀桌子的那个“元凶”。但没有人注意过，是她拿出了母亲丧事的全部费用，并在无人的医院走廊里泣不成声。


 

我们其实会看到剧情回溯里，也就是明哲和明成都未长大的时候，他们表现出了某种不知后果的残酷，尤其是对妹妹的漠视和敌视。明玉习惯了所有的一切都要靠抢，这或许帮她成为高管，却不足以让她获得幸福。

 

正因如此，她表现出了第二种形态，也就是对可以接受的善意表现出巨大的忠诚。


当年街上偶遇的老蒙给了她机遇，让她放下话“我一辈子都不会背叛我师父”；而小饭店里石天冬的偶然善意，多次尝试才终于打动芳心，见证顷刻间感情的排山倒海。


 

从剧情简介来看，这将是一部最终以大团圆结局收尾的戏。但这种关于亲戚关系的真实刻画，其实已经超出了传统家庭剧描述的方式。


毕竟，我们更习惯一个结论，比如家里谁是好人谁是坏人；而非自己去判断：原来他的性格形成，是来源于这样的问题。


 

好如苏明玉，也会漠视无辜的二嫂递过来的橄榄枝；坏如明成，在接父亲来家住之后，也确实尽己所能地给了父亲最好的生活，差点没给折腾死。

 

个人认为，全剧最出色的就在于向我们提出了一个问题：有没有某一个时刻，你会觉得自己的原生家庭，成为了你的累赘和阻碍？别急着回答，好好想，坦白说。


 

每个人的思想深度、认知角度和生活方式都有不同，而你无法选择的一群最亲密的人，却往往与你并非相似，甚至存在巨大的差异，你该怎么办？

 

“家和万事兴”，依靠血脉维系的关系是传统的思路里最可靠的关系；可是时至今日，如果如《都挺好》一样势不两立，我们真的必须放下身段，保持彼此礼貌，从而给全家一个体面？凭什么？

 

但是“父子没有隔夜仇”，亲人之间的仇怨，难道真的会有化不开的；真闹翻了，过二十年，你难道不会对当时的选择后悔吗？


 

每个人都会有自己的答案，做出不同的选择。我无法告诉你究竟哪个是对的，但可以肯定不管你选了哪个，你都会在若干年后觉得，真正正确的是当年你错过的选项。


这是人性的无奈，也是原生家庭悲剧注定走向的结局。



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团




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