



去年，湖南卫视的自制综艺节目《声临其境》火了，无论是特别的配音形式还是一众实力派演员的配音大秀，都一路火到收官大戏，豆瓣评分8.2，赚足眼球。















正因如此，第一季的记忆点和话题度，让观众对第二季报以超高期待。





没想到《声临其境》第二季开播，熟悉的模式，熟悉的主持人，口碑竟然垮的一塌糊涂！豆瓣评分从第一季的8.2，一路掉到第二季最低时候的4.3（目前回升至4.4）。





热巴夺冠成为口碑分水岭





节目收视不低，但奇低的评分也火了。这是崩成什么样，居然这么惨？有人说是第二季每期冠军评选的不公平，有人认为是黑子故意抹黑。





但无论是何种原因，观众对“节目水”，“嘉宾尬”的讨论确实不绝于耳。







随着热巴夺冠事件影响淡去，这一季《声临其境》播到了第六集，随着一波波出色的演员登台，是时候为它说句公道话：退步是真的，没到差的程度；只是相比第一季，或许少了一些诚意。









声临其境第二季

导演: 徐晴

主演: 王凯 / 张国立 / 张铁林 / 王刚

类型: 真人秀

首播: 2019-01-25(中国大陆)

集数: 12

单集片长: 95分钟





1

创新点不错





有第一季的好口碑在前，第二季当然要延续第一季的模式。





依然是每期不同主题下请来四位声音大咖进行对决，挑战“经典之声”、“魔力之声”、“声音大秀”三个配音环节，最后现场500名观众投票选出本场胜利者。













“新生班”的设定也还在，前两轮四位明星隐藏在屏幕后配音，由他们猜测出演嘉宾名字，并选择最喜欢的声音现身。













新的一季，除了扬长，更要避短。第一季不少观众吐槽“新生班”太年轻，资历浅，不够格在台上点评，所以第二季放了个大招，请来了经典铁三角：王刚、张国立、张铁林。













这三人在一起做专业指导和点评，绝对是很多人的回忆杀，大家的热捧cp：和珅、纪晓岚，在节目里同样好磕。









本以为节目组请他们来就是为了卖一波回忆杀，没想到三人的指导也是专业级别，比如秦昊在配音《妖猫传》的李白，如何能把诗仙的豪放不羁配得不落市井之俗，就是得到王刚的指导。













杜淳在配《情满四合院》时，王刚指出他的北京腔不地道，张国立告诉观众这段配音的魂就在北京话，帮助观众对声音表演有更全面的理解。













真正大神之处是在万茜几近完美的配音中，王刚听出她的“赚”字发音不对，这种一闪而过的错误都能被立马捕捉到，真是一辈子的功底。













不是说没有商业互吹，但认真起来，这三位绝对一个比一个REAL。当然，三位在台下各种插科打诨，绝对是三个男人一台大戏。









除了专业指导的加入，第二季的舞台布置也是锦上添花，第三个环节“声音大秀”中话剧式的舞台布景下足功夫。















在《灰姑娘》选段中，演员的配音加上舞台特效的配合，妥妥的就是一场舞台大戏，布景有多美，自己感受！













怎么看，导演组都是铆足劲地想让第二季更加精彩。





2

依然有大神





一档以内容取胜的节目，舞台再美也是点缀，声音能不能让人声临其境才是真理，记忆中朱亚文的一声“宝贝”叫酥了不少女观众，熟悉四国语言的赵立新是位开口跪的大神，第一季贡献出太多“宝藏”演员！













想要超过第一季的演员不太容易，但第二季就没有让人眼前一亮的大神吗？





喻恩泰就一个不同意！他配的是莎剧《亨利五世》里那段著名的战前动员。













难在哪？配音片段的英文量十分密集，还有不少古英文，能流利的念出来就很厉害了，喻恩泰不但背了下来，而且情绪始终饱满。













尤其是喻恩泰一口标准的英音，分分钟带你入戏。网友表示，这才是真博士！









必须给秀才放个视频！







中气十足的功底，超强的爆发力，让他将这一段独白演出了层次。就算没看过《亨利五世》，你也能从他的配音中，感受到这位国王强大的信念和气吞山河的领袖气质。





这波王者段位的操作，让不少观众感叹，不愧是我那聪明能干物美价廉的秀才啊！













万茜很厉害这件事似乎也瞒不住了，她配音《东成西就》里的素秋，娇羞泼辣又带着些可爱，开口的一刹那简直是王祖贤本贤！













另一个片段里，万茜配《我不是药神》中患病的老奶奶，从活泼喜悦的鬼马女孩，分分钟转换到贫苦悲情的老奶奶。声音出来的那一刻，你都不敢相信沙哑低沉的老人腔出自万茜。





配到动情时，她的嘴角抽搐，声音颤抖，听着她的声音，看着电影画面里的老人，原来声音也可以有演技。













除了他们，刘敏涛、秦昊、涂松岩、刘奕君、吴越等等圈内有名的“绿叶”演员，还有赵忠祥、倪萍、朱时茂和蔡明的资深戏骨，都在新的一季奉献出令人惊叹的声音表现。





正如第一期赵立新、周一围等“宝藏”的表现，这个只看声音的舞台，确实给了我们一个机会，去看到那些真正有才华的存在。





许多人说好演员的春天来了，负责任地说，《声临其境》绝对是为此立了功的。





3

谁杀死了一档综艺





第二季口碑下降的转折点在第二期迪丽热巴获得全场最佳后。













抛去迪丽热巴的配音水平是否能超过同期白客、朱时茂等人的表现，仅就她个人来说，热巴的配音不算惊艳，但也不至于让人出戏。





她配《冰雪奇缘》里的安娜，英文难度确实不存在，但孩子的天真可爱确实是到位的。













但恶评几乎是铺天盖地的。从留言来看，许多人或许根本就没有看这期节目，只凭“迪丽热巴拿第一”就疯狂吐槽。





非常明白，因为流量明星的身份，热巴正遭遇口碑的强烈反噬。而《声临其境》玩这么一出，妥妥的殃及池鱼。





去年金鹰奖之后被黑惨了的《漂亮的李慧珍》





但锅不能让热巴一个人背，这一季《声临其境》，也确实存在质量下滑。最根本的，就是为了再现第一季的辉煌，少了最初的一点真诚。





对于第一季最要命的攻击，其实是观众总觉得《声临其境》是有台本的，至少芒果新生班肯定是知道嘉宾身份的。





到了这一季，其实新生班有台本几乎已经毫不掩盖了。倪萍和赵忠祥那一期，新生班前面猜这个猜那个那么热闹，结果后面突然说想请三号四号嘉宾一起出来，因为他们是记忆不拉不拉……









必须承认这是记忆，暴露年龄也在所不惜！





什么鬼？你们原来知道啊，那前面算什么，遛鱼呢？





同时，哪怕是有剧本，提前定好了谁拿冠军，总要做的高明一点别让人看出来吧？白客那一期声音大秀，作为主角之一总共说的台词不超过10句，最后戏份最多的热巴就拿了第一。这……骗人就不需要走心吗？













新来的三位声音指导，一些明显在水准之下的表演，也要挖空心思地说难度、状态这些彩虹屁，试图营造出每一期都是高手如云的“盛况”。





抱歉，观众或许没那么专业，但听懂好或者不好不需要专业，只需要审美。





另外，这一季配音剧本的选择也让人想吐槽，第三期好不容易等来了赵忠祥、倪萍、喻恩泰这样高水准的配音人员，结果第三轮声音大秀中，你让人家配《还珠格格》？！













选题出来就是一口老血！这样一群声音辨识度极高的演员，配着我们实在是不能再熟悉的声音，听着实在是让人莫名尴尬。一桌好菜的配料，全扔锅里做了东北乱炖。













其实《声临其境》算得上今年观众最期待的综艺之一，看得出来导演组想要逆袭第一季辉煌的野心，第一季的看点也基本都在。





但当节目组少了一点真诚，粗糙的质地就会划破脆弱的表面。真人秀的真意在于造梦，如果明白告诉你这是梦不是真的，那就别怪观众把这当斗智斗勇的盗梦空间。





这是一个靠声音取胜的舞台，也是一个靠声音取胜的节目，观众期待着出现惊喜之音，别让太多的场外因素，毁了这场声音的盛会。









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