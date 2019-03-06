



今年奥斯卡颁奖典礼上，拿下4项大奖的《波西米亚狂想曲》成为获奖最多的赢家，主演拉米·马雷克摘得影帝桂冠更是让电影的关注度节节高升。





遥想电影上映前后的故事，也是相当曲折。上映前一周媒体口碑解禁，烂番茄评分直接掉到了60%差点不及格，当时还都觉得这么一部片子可惜了。没想到上映之后，一波票房猛如虎！









截至目前，该片在全球拿下高达8.4亿美元的票房，创造了传记片的票房历史纪录。这部电影走到这一步，确实太不容易。





如今电影即将登陆内地，哪怕就是为了进影院听歌，这也是一部完全值回票价的作品。那么在你看之前，不妨先通过这些知识点了解这部电影，绝对让你观影乐趣翻番！











一部电影的诞生

1

多灾多难，折腾十年才上映



乐队成员布莱恩·梅和罗杰·泰勒





2010年，皇后乐队吉他手布莱恩·梅在接受BBC采访时表示，一部关于皇后乐队主唱弗雷迪·墨丘利的传记电影正在筹备中，而他们在2009年已经决定做这个项目。

但随后几年，制片人为了墨丘利的设定争执不休，然后因为导演、主演等各种不确定，足足把电影拖到了2017年才开机。

2

制片人团队超大牌



制片人格拉汉姆·金





电影集结了乐队在世的吉他手布莱恩·梅和鼓手罗杰·泰勒，及他们的经纪人吉姆·比奇，作为电影的顾问。他们也作为电影的发起者挂职制片人。

电影制片人还包括打造过《无间道风云》的金牌大佬格雷厄姆·金，转至幕后的罗伯特·德尼罗和自己合作多年的简·罗森塔尔也同样加入了本片的制作。





3

与布莱恩·辛格的恩怨



布莱恩·辛格（《X战警》系列）





导演人选变动多次，彼得·摩根、大卫·芬奇、汤姆·胡珀都曾是候选人物，2016年才最终敲定布莱恩·辛格。

但主要取景开始三个月后，导演布莱恩·辛格还没有出现过，感恩节后也没有回到片场，据称是与拉米·马雷克等主创无法相处。





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2017年12月，辛格被开除出剧组，距离杀青只有两周时间，德克斯特·弗莱彻被请来接手电影拍摄至结束。事实上，弗莱彻此前曾经作为备选导演进入剧组，但由于与格雷厄姆·金意见不合于2014年退出。





德克斯特·弗莱彻（《飞鹰艾迪》《阳光丽思》）

弗莱彻完成的电影拍摄部分最终占到成片的三分之一，但根据美国导演协会规定，2018年6月宣布保留布莱恩·辛格作为唯一的参奖导演。谁想到性侵丑闻曝光之后，辛格的参奖资格又被取消了……

4

电影编剧有来头





电影编剧安东尼·麦卡滕曾经是《万物理论》和《至暗时刻》的编剧，两次拿下奥斯卡最佳编剧提名。





另一位编剧彼得·摩根则曾经是导演候选人，结果在编剧阶段已经走着走着就散了。

5

演员人选不断变化





喜剧演员萨查·拜伦·科恩





2011年最早宣布的主演人选是萨查·拜伦·科恩，布莱恩·梅对这个人选曾表示非常满意。





但两年后萨查宣布退出剧组，因为他希望这是一部R级片，但皇后乐队表示他们最多接受PG级。此外，他认为自己的喜剧风格可能会冲淡墨丘利的悲剧性。

之后许多演员曾进入参考名单，据说“波特”丹尼尔·雷德克里夫的试镜已经进行到最后一轮，但还是被踢了。

2016年，刚刚拿下艾美奖的拉米·马雷克进入制片方的视野，几轮讨论和试镜后，这位埃及裔演员拿下了这个角色。

6

怎样复制墨丘利？





男主角拉米·马雷克的努力绝对对得起小金人。在接戏之后，瘦削的他为了接近牙叔魁梧的身形先是增肌，后来拍到艾滋病戏份又要反过来减重，相当不容易。

同时，接到角色之后他搜集了大量书籍、纪录片和采访视频，直接飞到了伦敦和梅爷、罗杰·泰勒朝夕相处，几周后梅爷表示：有时候我会忘掉他不是弗雷迪。









梅爷、拉米和罗杰·泰勒



此外，团队专门为他请来了教练，研究弗雷迪的形体和口音，每一场戏拉米都会在开拍之前重复无数遍。

7

剧组听说有八卦？







没错！拉米·马雷克和露西·宝通这对电影里的前夫前妻，居然在拍摄期间因戏生情，并直接向大众公开了恋情。今年颁奖季，这一对各种牵手秀恩爱，真·羡煞旁人啊。













许多人可能没想到，看起来非常登对的这二位，其实有着13岁的年轻差距！拉米是81年生人，而露西宝通可是94年出生的。不过，拉米实在是驻颜有术啊。

拉米拿下小金人的时候，还特别表白露西：你俘获了我的心。这一把狗粮真塞得结结实实。











故事原型是酱紫的

8

那些名曲







电影再现了曾经打造知名歌曲的一些过程，比如《We will rock you》和《波西米亚狂想曲》，梅爷如何用一个动作写了前者的旋律，墨丘利又如何因为当时的喜好在后者加入了歌剧元素。





但有些部分也没那么精准，比如在录制《波西米亚狂想曲》的时候，我们看到乐队四个人一起录制了一段，其实那首歌里只出现过弗雷迪自己的声音，副歌和歌剧的部分是他分开单独录了一遍。









9

墨丘利怎么进乐队的？







在电影里，因为彼时乐队主唱辞职，弗雷迪临时毛遂自荐加入，用自己横跨四个八度的音域征服了罗杰·泰勒和布莱恩·梅。





但这就是个戏说，其实弗雷迪是原来主唱的朋友，主唱退出直接把他带来替代了自己……





10

墨丘利是叛徒？







电影里关于墨丘利退出乐队的那段，显得这个为400万美元退出乐队的家伙特别渣，还甩出了“我不是你们家人”这种混账话。

但实际上，1983年大家协议解放乐队的时候，是所有成员都觉得成名太累打算打退堂鼓，结果还没半年他们已经聚在一起筹备下一张专辑《The Works》。

而且大家再聚首也不是因为知道墨丘利得了艾滋病，这个设定是为了增加人物内心挣扎，其实墨丘利确诊艾滋已经是1987年了。

11

LIVE AID









LIVE AID被称为是人类历史上最伟大的慈善演唱会，没有之一。



为了给埃塞俄比亚的饥荒筹集资金，Bob Geldof和Midge Ure发起了这场规模宏大的活动，定名为LIVE AID也就是“拯救生命”——用音乐去改变世界。





演唱会定在1985年7月13日，在英国伦敦和美国费城同时举行，其中伦敦温布利体育场的开幕式有多达76000多人挤进了现场，这一幕我们在电影里看到过。

事实上，皇后乐队并非这场大秀的最大咖嘉宾，到场的上百位巨星基本囊括了你所知道的殿堂级音乐人，包括MJ、麦当娜、保罗·麦卡特尼、U2、鲍勃·迪伦等等。





但皇后乐队是当天全场最兴奋、累计演出最长的一个。





试试看你能认出谁？

12

戴安娜王妃来了吗？







电影里提到，当天还请到了王妃莅临现场。实际上从现场图片来看，皇后乐队这几位，可就坐在王妃正后面呢！

BTW，罗杰·泰勒跟大卫·鲍伊聊什么呢？











工业级制作了解下

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电影里的歌是拉米唱的吗？







许多歌迷都表示，电影里的歌听起来有点怪，有点像墨丘利，但又有点像拉米自己唱的。难道拉米唱得这么好？

其实并不是，制片人格拉汉姆·金透露，电影里的所有歌声是合成了墨丘利、拉米还有加拿大歌手马克·马尔泰勒的。因为这些配音只涉及歌声，按规定并不影响拉米最终参选影帝。





弗雷迪·墨丘利&马克·马尔泰勒

马克·马尔泰勒被认为是当代歌手中声线最像牙叔的一位，当年参加大赛就是凭借《Somebody to Love》一举成名。

值得一提的是，给拉米·马雷克制作音乐的阿比路工作室，正是曾经皇后乐队的御用录音棚。

14

50小时的试装







皇后乐队主唱弗雷迪·墨丘利以造型浮夸著称，而这些造型也帮助拉米·马雷克进入角色。

结果，拉米·马雷克的试装持续了将近50个小时。但拉米表示兴奋，认为夸张的发型和服装帮自己更快地进入角色。

15

舞台服装费尽心思





电影复原的银色连体衣造型







弗雷迪·墨丘利对舞台形象非常在意，曾自豪地对媒体表示，“你看到的不是演唱会，而是一场时装秀。”在复制舞台服装的时候，剧组必须尽全力。

为了如实还原“Live Aid”演唱会服装，当年的皮具设计师Robert Alsop受邀为拉米·马雷克定做了当年墨丘利的腰带和臂环。









当年他所穿着的牛仔裤品牌Wrangler，也协助重新制作这款紧身水洗牛仔裤，就连后口袋和臀部上的品牌标签都一模一样！

16

墨丘利爱cosplay？







弗雷迪·墨丘利曾经在演唱会时，头戴皇冠，披上红丝绒披风，以君王造型亮相，与团名”皇后”相呼应，剧组也特别请来当年制作这些皇冠和披风的两位设计师，重现这些单品。





电影里他在别墅里开趴的时候，就是穿了这么一身。









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成员们变来变去的发型







负责妆发的是曾经负责《万物理论》和《丹麦女孩》的Jan Sewell团队，他们研究了皇后乐队成员各个时期的造型，但还是不确定是否做对了每一个造型。

墨丘利在70年代还是长发加短刘海造型。一路演变为1985年的短发小胡子。









约翰·迪肯大部份时候看起来都差不多，接近80年代时头发短了不少；布莱恩·梅直到今天还保持着同样的发型，只有长短的变化。





Jan认为，其实没必要抠和历史完全一样，但必须符合人物的神韵，应该说他做到了。

18

大鼻子+大门牙



“牙叔”在此~





墨丘利最具特征的就是大鼻子和大门牙，他的好友曾表示，墨丘利对自己的门牙很在意，因为童年屡屡因此被嘲笑，会经常刻意闭着嘴。但是到了舞台上，低落的他瞬间找到了宣泄的出口。

拉米·马雷克第一次戴上假牙的时候，就感觉到不适，但他感觉自己因此找到了墨丘利的精髓。拍摄完成后，拉米把这对假牙带回了家，还在上面镀金……





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7000顶假发再造80年代







为了让“Live Aid”演唱会看起来就绝对是80年代，剧组在现场安排了成千上万留着Mullet Hair和胡子的男性与短发女性，绝大多数临演都戴着假发，并且为了这次演出许多男群演爽快地自己留了胡子。

群演的服装也相当花心思，服装团队花了四天的时间，在英格兰北部的旧货商场为500至600人寻找符合80年代风格的服装。











几发彩蛋

20

Live Aid那段有大卫·鲍伊？







虽然没有在剧情里点出来，但是墨丘利从后台一路走上前台的过程中，那个长镜头可是内容多多。

比如这么一闪身，背后那两位的造型来看，正是参加Live Aid的大卫·鲍伊和埃尔顿·约翰！

另外，大卫·鲍伊接受采访是Live Aid的第一个镜头，还有个记者喊了一句“David”……还很心机地挡住了正脸。









21

还有哪些明星出场？







这个真的算是深梗，如果不细说，大家应该想不到那个连对焦都没有的背景还挺有来头。





最后上台之前，从牙叔身边经过的，正是大名鼎鼎的U2乐队！不得不给电影制作跪了，确实细致。









U2乐队“Live Aid”现场照

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经纪人上台之前动调音台干嘛？







有一个说法，是皇后乐队的调音师把当天表演时的音量，开到了“比其他任何乐队都大声”，让皇后乐队的表演嗨翻了全场。而这个音量是现场根本不允许用的，因为会严重扰民！

但是电影里这个梗确实埋得太深，那个经纪人上台前把他们的音量拉到了高于许可的程度，刚开始没细看还以为他在搞破坏……

23

牙叔家里的海报是谁？





墨丘利的宅子里哪张黑白质感超强的海报，是好莱坞20年代著名女性玛琳·黛德丽，她是牙叔的偶像，而且皇后乐队的交叉手造型也正是在致敬她。





24

皇后乐队成员出镜了？







在BBC表演的那场戏，乱糟糟的后台有一个白头发看报纸的老头，那位，就是在拍摄期间剪短了头发的布莱恩·梅！

据说罗杰·泰勒也有出镜，但目前不知道在哪。至少这场戏所有演员合影来看，两位大叔可是都在哦。





BTW，布莱恩·梅不但自己出镜，当时台下的演员里还有梅爷的亲闺女，别的哪像不说，这个遗传的发型可真是传神啊！





前排右一那个小姐姐！

25

皇后乐队现任主唱在此







这个许多朋友应该都看出来了，皇后乐队刚刚开始巡回演出的时候，墨丘利给老婆打电话看到了一个络腮胡子的帅哥走进厕所然后又出来，俩人还挺脉脉含情。

这位客串的小哥哥，就是现在皇后乐队的主唱亚当·兰伯特！今年奥斯卡的开幕表演，就是他和皇后乐队成员们一起完成的哦。









以上就是本期要跟大家分享的25个知识点，如果你还有别的关于《波西米亚狂想曲》的趣闻，也欢迎跟我们分享哦。不说了，咱们影院听歌去！





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