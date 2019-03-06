时间：2019年2月27日18:30



放映电影：《过春天》

地点：红星电影世界

主持人：藤井树



嘉宾：导演白雪，主演黄尧、孙阳





2月27日晚上，观影团带着团友打卡了《过春天》，这部讲述“水客”群体的现实主义青春片，让到场的所有观众极为动情。







沉重的青春记忆，在电影里以一种轻巧的类型化方式加以呈现，举重若轻的沉稳，让人很难想象导演和主演都是毫无经验的新人！





当青春的阵痛遇上未知的前途，每一个人又该何去何从？相信听完嘉宾对谈的你会有更深的感触！





硬核少女的成长阵痛







导演白雪说







我从2015年开始写剧本，写了两年，期间采访了很多“水客”，他们会说到的一个词就是“过春天”。这三个字的组合充满诗意，有一种过程的感觉，是一个成长的旅程。





在创作的过程中，没有收入、没有希望，只是觉得这个事情可以发展成一个故事。我所写的这些人物经历，其实大家看到的只是冰山一角，还有很多故事。



主演黄尧说





我最欣赏佩佩心中的一股劲儿。她是一个很尴尬的人，她的家庭和教育是分开的，两地之间存在文化差异。她很迷茫也很孤独，很少有人能跟她产生共鸣。





我会觉得佩佩像夹缝中挤出来的小草，顽强向上，永远不服输，要寻找更好的生活。这点非常打动我。









主演孙阳说







我是香港出生，在台湾上的大学。电影中的角色和我本人有些距离，但我在塑造的时候并不想把他作为一个古惑仔勾画出来，他其实是古惑仔中的半吊子。





角色最感动我的地方在于，每个人都有爱世界、爱别人的能力，但没有被开发，所以会做一些错误的事情。阿豪也是这样，但他却用鲨鱼一样的凶狠外表包装自己，这是他的复杂性。





藤井树说







身份认同的困惑是电影中每个人都面临的，不光是佩佩，还有阿豪、佩佩的妈妈，都有身份的重新定位，人与人关系的重建。





导演很厉害，看似在讲一件不那么光彩的故事，但其实在身份的认同感上、青春的懵懂等方面，是跟每个人共通的。这才是真正的青春片。





图文完整版请戳：

和270位观众一起被青春戳中，《过春天》的疼痛与真情值得最大的掌声！【观影报告】

8.3分的现实主义青春片，硬核少女的成长阵痛。





电影《过春天》将于3月15日上映

请去影院支持！









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公号：藤井树观影团



