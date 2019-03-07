网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 请输入标题看《徒手攀岩》的每一分钟都在冒汗，真的是吓到腿软，心脏颤抖！

藤井树 发布于：


你玩过攀岩吗？系着安全绳，戴着护具，依然担心着会掉下十来米高的石质板材。

 

那徒手攀岩呢？

 

学名叫作“无保护自由攀登”，不许携带和使用任何绳索及护具，所有设备只有攀岩鞋和镁粉（增加摩擦），在几百甚至近千米的绝壁不断向上。


 

想想都觉得腿软！虽然只占到登山者中的1%，但确实有这么一群人孜孜不倦地进行这项极限运动。他们认为这是最纯粹的攀登，完全依靠人体的力量和意志征服自然。

 

就在2017年6月，一条新闻震惊了极限运动领域：徒手攀岩者亚历克斯·霍诺尔德完成了约塞米蒂国家公园酋长岩（El Captain）的Freerider路线，用时3小时56分。


NPR新闻报道


被称为“攀岩宇宙中心”的酋长岩，在攀岩领域几乎是登月一般的难度。

 

纪录片《徒手攀岩》，正是记录了这次人类史上最伟大的徒手攀岩壮举之一。

 

不骗你，看完之后，保证你腿软。

 

《徒手攀岩》

Free Solo

导演: 金国威 / 伊丽莎白·柴·瓦沙瑞莉

主演: 亚历克斯·霍诺尔德/ 金国威 / Tommy Caldwell

类型: 纪录片

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2018-09-28(美国)

片长: 100分钟

 

这部今年奥斯卡无争议拿下最佳纪录长片大奖的作品，其实在获奖之前已经获得了不少关注。毕竟在2017年新闻刚刚出来的时候，相关领域都爆了。全程记录这一过程的这部电影，自然会得到许多关注和分析。

 

为了完成这次三个多小时的攀岩，整个团队的筹备时间长达三年之久。


 

2007年，亚历克斯曾经有保护攀登过酋长岩的Freerider路线，从此如同执念般希望无保护攀登这段绝壁。整整十年，他终于再一次独自面对酋长岩，只靠自己的手和脚开始了这次旅程。

 

电影开头，亚历克斯看着远处的酋长岩，以一种开玩笑的语气说着：太吓人了，我才不敢爬那么个玩意。


 

虽然紧接着，他回头看着那段绝壁，眼睛里，满满的都是渴望。


 

但电影最后20分钟的画面绝对会让你懂得，为什么连曾经创造过无数辉煌的亚历克斯都想打退堂鼓。

 

整段攀岩路线非常光滑，极少有着力点，许多接触面几乎是只有2mm的岩石纹路。


 

山体角度基本在80度以上，不少是90度的绝壁甚至是负角度！而亚历克斯能指望的，只有自己的手脚。


 

这样的攀爬，每一秒都是在生死线上徘徊。

 

即使在屏幕前面看着，都觉得手心出汗腿发软，更别说真的踩在那些根本看不出凸起的岩壁上！


 

说实在的，就为了20分钟的攀岩，这部电影也绝对值得一看。那种紧张和刺激，根本不是特效电影做得出的感觉。

 

但如果你以为，这部电影只是这么个猎奇的玩意儿，可就太不把它当回事儿了。通过这项极限运动，电影有着极具野心的展开，试图探讨家庭、生活、爱情，当然还有绕不开的——生死。

 

想象中，完成这样壮举的亚历克斯，应该是个肌肉虬结、有个大下巴的硬汉。但一看这哥们……好像还有点萌。


 

在他的团队里，亚历克斯甚至有个“小鹿斑比”的绰号，因为他有一双大又纯洁的眼睛，脸型也格外温和。怎么看，这也是个略带羞涩且木讷的大男孩。

 

事实上，他在生活中还真就基本符合这些特征，甚至有点轻微自闭。他离群索居地住在自己的房车里，四处游荡，不是在攀岩就是在跟人研究如何攀岩。


 

电影并没有将其塑造为一个冷面的反社会人格，他非常爱笑，也时常会跟朋友们开开玩笑，虽然这些玩笑其实笑点挺高的……

 

令单身狗小编悲伤的是，这位同样没房（虽然有车）的木讷大男孩，居然有个女朋友。

 

女朋友叫珊妮，他们相识于2014年亚历克斯的一次签售会上，从不攀岩，甚至从来不知道亚历克斯是谁。他们就像每个普通人一样，互相留了电话，然后约会，吃饭。只不过，他们约会的方式是教珊妮攀岩。


  

一开始，跟珊妮的相处很不顺。在一起刚一个月，七年都没受过伤的亚历克斯居然伤了两次！姑娘你是上天派来惩罚我的吗……


医院做检查的时候，亚历克斯已经直接说打算分手了。


 

但两个人还是继续相处了，像每一对情侣一样同居，虽然是在车里。亚历克斯不是个擅长言辞的人，但当他用平铺直叙的语气说：“她很可爱很小只，不怎么占地方，却把整辆房车点亮了。”莫名想笑却有点暖。


 

登山前的清晨，亚历克斯坐在车里，与珊妮等待着团队筹备结束，两个人微笑着聊天，珊妮却莫名红了眼眶，亚历克斯却只能笑着说：你该不是绷不住了吧？

 

生死一线间，你让人家怎么绷得住。


 

就连电影的诞生，都做了很长时间的心理建设。华裔导演金国威和伊丽莎白·柴·瓦沙瑞莉、包括几位摄影师都是亚历克斯的多年好友，一开始，他们根本不打算把这段经历拍下来。


导演金国威与Alex


一方面，这会影响到亚历克斯的攀岩状态，或许一个小小的阻挡或者无人机失控，甚至发出某个响声，都会导致事故发生。另一方面，几个人自问，都无法接受如果真的看着自己的朋友落下悬崖会是什么心态。

 

甚至到了实拍的时候，负责拍摄的摄影师，根本无法直视这样的画面。


 

他们从来不曾漠视生死，甚至可以说，他们是把活下来这件事当做信仰的。

 

在攀岩之前，亚历克斯曾经46次有保护攀登酋长岩，试图找到最合适的每一个着力点，并排练自己的每一个动作。他会在每一次探路之后，记下自己当天的所有发现，把自己的每一个动作细化到肌肉。


 

但这只是尽量提升自己活下去的几率，谁都无法保证，那些动作都会万无一失。


 

事实上，徒手攀岩者的死亡率，会高达50%。每一次把自己附在岩壁上，都等于把半只脚踩进了地狱。连亚历克斯自己都说：“你可以把这想象成奥运会，只有拿到金牌才算胜利，只不过失败的都已经死了。”

 

而在电影里我们也会看到，攀岩高手的死亡率相当惊人，包括许多大师级的攀登者也纷纷葬身绝壁之下。



 

而亚历克斯母亲的那段独白特别令人心酸，她无力劝阻自己的儿子，甚至不敢轻易联系她的儿子，生怕听到任何不好的消息。

 

许多人的最大疑问或许就是：为什么？为什么他们要把自己的生命，这么不负责任地放在一件本身并无意义的事情上？

 

从电影的第一分钟开始，这个问题就如影随形地跟随着亚历克斯。


 

电影没有试图归结出一个答案给我们，更没有试图说服我们接受这一套价值体系。只是给我们看到一个徒手攀岩者的日常，提供给我们一些依据，等我们得出自己的结论。

 

在生理上，核磁共振发现亚历克斯脑内的杏仁核特别大，也就是说，他对于恐惧这种情绪的控制能力会极强，这或许保证了他不会在高山上因为手脚发软掉下来。


 

而19岁失去父亲的亚历克斯，早早建立了对于死亡的情绪：渴望战胜和征服。他在丧父之后很快退学开始了自己的攀岩生涯，并一次次逃脱死亡的魔掌。虽然这种胜利，会在任何一次失误之后全无意义。

 

他只能做到为每一次攀登做足准备，尽人事以待天命。


 

对于我们来说，死亡是避之唯恐不及的终点。但对于如亚历克斯这样的攀登者，或许那些远离尘嚣、无限接近自然的岩上时刻，那种超脱于世界、无畏攀登的感觉，完全抵得过死亡的威胁。


 

那种心态，我们无从体会，也只能想象，或许在这个故事里，你也会有自己的解读。


 

当亚历克斯终于登上酋长岩，他立刻给珊妮拨通视频，并以一种紧绷的语气笨拙地告诉她：“Thank you very much, I really appreciate you, I love you, bye.”在观众忍不住想笑的时候，视频那边传来歇斯底里的哭声。

 

就在本文发表的前一天，刚刚传来消息，为本片担任摄影师的安德鲁·贝伦兹被宣布死亡。虽然发布这一消息的导演伊丽莎白·柴并未道明缘由，但这位长期从事登山活动的46岁男子，必然遭遇了一次意外。


伊丽莎白发推公布这一情况

 

攀岩者与死亡的竞赛，胜败从来无法定论。

 

我们无法理解，或许也无需理解，但我们需要知道的是，在我们蝇营狗苟的眼前生活之外，确实有一些人，正在试图触摸这个世界的顶峰。无论是死亡，无论是绝壁，只要你肯，总有战而胜之的可能。

 

这，或许是《徒手攀岩》会让我们每个人，心向往之的原因。 

 



吓到腿软的极限运动电影

1

《孤身绝壁》（2010）

Alone On The Wall


导演: Peter Mortimer
主演: 亚历克斯·霍诺尔德 / Nick Rosen
类型: 纪录片
制片国家/地区: 美国


2010年关于亚历克斯·霍诺尔德的一部纪录电影，记录了他两段攀登经历，比《徒手攀岩》更强调电影节奏和惊悚程度。 

  

2

《云中行走》（2015）

The Walk


导演: 罗伯特·泽米吉斯
编剧: 罗伯特·泽米吉斯 / 克里斯托弗·布朗 / 菲利普·帕特
主演: 约瑟夫·高登-莱维特 / 本·金斯利 / 夏洛特·勒·邦
类型: 剧情 / 传记 / 冒险


1974年纽约双子大厦落成后不久，杂技演员菲利普·帕特在两座塔楼之间、数百米高空之上走了一次钢索，而他战胜的，绝不仅是天空。同一题材的2009年奥斯卡最佳纪录片《走钢丝的人》也很值得一看哦。 

  

3

《暴力街区》（2004）

Banlieue 13


导演: 皮埃尔·莫瑞尔
编剧: 吕克·贝松 / 毕比·纳西利
主演: 塞瑞尔·拉菲利 / 大卫·贝利 / Tony D'Amario
类型: 动作 / 犯罪


可能是关于跑酷最经典的电影，运动创始人大卫·贝利亲自主演，在这项运动的特色基础上，讲述了一个发生在巴黎13街区的犯罪故事 

  

4

《127小时》（2010）

127 Hours


导演: 丹尼·博伊尔
编剧: 西蒙·博福伊 / 丹尼·博伊尔 / 阿龙·罗尔斯顿
主演: 詹姆斯·弗兰科 / 丽兹·卡潘 / 凯特·玛拉
类型: 剧情 / 传记 / 冒险


根据真人真事改编，讲述了美国登山青年阿伦·拉斯顿遭遇登山事故被困五天五夜，最终断臂自救的故事。电影会告诉你，人类生存的愿望有多强大。 


5

《灵魂冲浪人》（2011）

Soul Surfer


导演: 肖恩·麦克纳马拉
编剧: Michael Berk / 肖恩·麦克纳马拉
主演: 安娜索菲亚·罗伯 / 海伦·亨特 / 丹尼斯·奎德
类型: 剧情 / 传记 / 运动


出生于夏威夷的贝瑟尼·汉密尔顿是个冲浪天才，但13岁那年发生了意外，一条虎头鲨带走了她的左臂。热爱冲浪的贝瑟尼，最终决定重返赛场。


6

《极盗者》（2015）

Point Break


导演: 埃里克松·科尔
编剧: 科特·维莫 / 瑞克·金 / W·彼得·伊利夫
主演: 卢克·布雷西 / 埃德加·拉米雷兹 / 泰莉莎·帕尔墨

类型: 动作 / 犯罪 / 运动


FBI特工强尼怀疑一群青年正在通过极限运动进行犯罪活动，但潜入查案之后，却和这伙人产生了伙伴情谊。决定放下一切的强尼，开启了人类极限界的八项巅峰挑战……



【发福利啦】


本周五可就是3月8日了，各位女神有安排了吗？


3月8日19点，就在文艺青年的打卡圣地、网红书店“光的空间”，被誉为“纪录片第一女声”的著名主持人李蕾，带你一起跟“她”读情诗！



所有藤井树观影团的粉丝们，如果想要参加此次活动，就赶紧按照下方提示报名吧！


活动：《女人节，读给她的情诗》——和声音导师李蕾一起读情诗

时间：3月8日（周五）19:00-21:00

地点：光的空间（新华书店）

（吴中路1588号爱琴海购物中心7楼701）

藤井树观影团粉丝特别福利：免费参加！


报名方法：

1、给本文留言，并发送“情诗+姓名+电话”至公众号后台。

2、在满足上一条的前提下，收到确认信息，您即获得参与此次活动的机会！


附：李蕾小姐简介

著名谈话节目主持人

曾任陕西卫视《开坛》

上海电视台纪实频道《风言锋语》

CCTV1起聊聊》主持人

被誉为“纪录片第一女声”

2017年推出爆款知识付费产品《李蕾声优课》，线上线下学员超过10万人。


是不是很心动？藤井树观影团和李蕾姐姐，共同期待您的光临！



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团



回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：【视频来了】《过春天》：阵痛是成长的滋味 >> << 上一篇：春心萌动，来看韩剧。“桃子CP”再续前缘...

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>