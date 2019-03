你玩过攀岩吗?系着安全绳,戴着护具,依然担心着会掉下十来米高的石质板材。



那徒手攀岩呢?

学名叫作“无保护自由攀登”,不许携带和使用任何绳索及护具,所有设备只有攀岩鞋和镁粉(增加摩擦),在几百甚至近千米的绝壁不断向上。





想想都觉得腿软!虽然只占到登山者中的1%,但确实有这么一群人孜孜不倦地进行这项极限运动。他们认为这是最纯粹的攀登,完全依靠人体的力量和意志征服自然。

就在2017年6月,一条新闻震惊了极限运动领域:徒手攀岩者亚历克斯·霍诺尔德完成了约塞米蒂国家公园酋长岩(El Captain)的Freerider路线,用时3小时56分。





NPR新闻报道





被称为“攀岩宇宙中心”的酋长岩,在攀岩领域几乎是登月一般的难度。

纪录片《徒手攀岩》,正是记录了这次人类史上最伟大的徒手攀岩壮举之一。

不骗你,看完之后,保证你腿软。

《徒手攀岩》

Free Solo

导演: 金国威 / 伊丽莎白·柴·瓦沙瑞莉

主演: 亚历克斯·霍诺尔德/ 金国威 / Tommy Caldwell

类型: 纪录片

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2018-09-28(美国)

片长: 100分钟

这部今年奥斯卡无争议拿下最佳纪录长片大奖的作品,其实在获奖之前已经获得了不少关注。毕竟在2017年新闻刚刚出来的时候,相关领域都爆了。全程记录这一过程的这部电影,自然会得到许多关注和分析。

为了完成这次三个多小时的攀岩,整个团队的筹备时间长达三年之久。





2007年,亚历克斯曾经有保护攀登过酋长岩的Freerider路线,从此如同执念般希望无保护攀登这段绝壁。整整十年,他终于再一次独自面对酋长岩,只靠自己的手和脚开始了这次旅程。

电影开头,亚历克斯看着远处的酋长岩,以一种开玩笑的语气说着:太吓人了,我才不敢爬那么个玩意。





虽然紧接着,他回头看着那段绝壁,眼睛里,满满的都是渴望。





但电影最后20分钟的画面绝对会让你懂得,为什么连曾经创造过无数辉煌的亚历克斯都想打退堂鼓。

整段攀岩路线非常光滑,极少有着力点,许多接触面几乎是只有2mm的岩石纹路。





山体角度基本在80度以上,不少是90度的绝壁甚至是负角度!而亚历克斯能指望的,只有自己的手脚。





这样的攀爬,每一秒都是在生死线上徘徊。

即使在屏幕前面看着,都觉得手心出汗腿发软,更别说真的踩在那些根本看不出凸起的岩壁上!





说实在的,就为了20分钟的攀岩,这部电影也绝对值得一看。那种紧张和刺激,根本不是特效电影做得出的感觉。

但如果你以为,这部电影只是这么个猎奇的玩意儿,可就太不把它当回事儿了。通过这项极限运动,电影有着极具野心的展开,试图探讨家庭、生活、爱情,当然还有绕不开的——生死。

想象中,完成这样壮举的亚历克斯,应该是个肌肉虬结、有个大下巴的硬汉。但一看这哥们……好像还有点萌。





在他的团队里,亚历克斯甚至有个“小鹿斑比”的绰号,因为他有一双大又纯洁的眼睛,脸型也格外温和。怎么看,这也是个略带羞涩且木讷的大男孩。

事实上,他在生活中还真就基本符合这些特征,甚至有点轻微自闭。他离群索居地住在自己的房车里,四处游荡,不是在攀岩就是在跟人研究如何攀岩。





电影并没有将其塑造为一个冷面的反社会人格,他非常爱笑,也时常会跟朋友们开开玩笑,虽然这些玩笑其实笑点挺高的……

令单身狗小编悲伤的是,这位同样没房(虽然有车)的木讷大男孩,居然有个女朋友。

女朋友叫珊妮,他们相识于2014年亚历克斯的一次签售会上,从不攀岩,甚至从来不知道亚历克斯是谁。他们就像每个普通人一样,互相留了电话,然后约会,吃饭。只不过,他们约会的方式是教珊妮攀岩。





一开始,跟珊妮的相处很不顺。在一起刚一个月,七年都没受过伤的亚历克斯居然伤了两次!姑娘你是上天派来惩罚我的吗……





医院做检查的时候,亚历克斯已经直接说打算分手了。





但两个人还是继续相处了,像每一对情侣一样同居,虽然是在车里。亚历克斯不是个擅长言辞的人,但当他用平铺直叙的语气说:“她很可爱很小只,不怎么占地方,却把整辆房车点亮了。”莫名想笑却有点暖。





登山前的清晨,亚历克斯坐在车里,与珊妮等待着团队筹备结束,两个人微笑着聊天,珊妮却莫名红了眼眶,亚历克斯却只能笑着说:你该不是绷不住了吧?

生死一线间,你让人家怎么绷得住。





就连电影的诞生,都做了很长时间的心理建设。华裔导演金国威和伊丽莎白·柴·瓦沙瑞莉、包括几位摄影师都是亚历克斯的多年好友,一开始,他们根本不打算把这段经历拍下来。





导演金国威与Alex





一方面,这会影响到亚历克斯的攀岩状态,或许一个小小的阻挡或者无人机失控,甚至发出某个响声,都会导致事故发生。另一方面,几个人自问,都无法接受如果真的看着自己的朋友落下悬崖会是什么心态。

甚至到了实拍的时候,负责拍摄的摄影师,根本无法直视这样的画面。





他们从来不曾漠视生死,甚至可以说,他们是把活下来这件事当做信仰的。

在攀岩之前,亚历克斯曾经46次有保护攀登酋长岩,试图找到最合适的每一个着力点,并排练自己的每一个动作。他会在每一次探路之后,记下自己当天的所有发现,把自己的每一个动作细化到肌肉。





但这只是尽量提升自己活下去的几率,谁都无法保证,那些动作都会万无一失。





事实上,徒手攀岩者的死亡率,会高达50%。每一次把自己附在岩壁上,都等于把半只脚踩进了地狱。连亚历克斯自己都说:“你可以把这想象成奥运会,只有拿到金牌才算胜利,只不过失败的都已经死了。”

而在电影里我们也会看到,攀岩高手的死亡率相当惊人,包括许多大师级的攀登者也纷纷葬身绝壁之下。













而亚历克斯母亲的那段独白特别令人心酸,她无力劝阻自己的儿子,甚至不敢轻易联系她的儿子,生怕听到任何不好的消息。

许多人的最大疑问或许就是:为什么?为什么他们要把自己的生命,这么不负责任地放在一件本身并无意义的事情上?

从电影的第一分钟开始,这个问题就如影随形地跟随着亚历克斯。





电影没有试图归结出一个答案给我们,更没有试图说服我们接受这一套价值体系。只是给我们看到一个徒手攀岩者的日常,提供给我们一些依据,等我们得出自己的结论。

在生理上,核磁共振发现亚历克斯脑内的杏仁核特别大,也就是说,他对于恐惧这种情绪的控制能力会极强,这或许保证了他不会在高山上因为手脚发软掉下来。





而19岁失去父亲的亚历克斯,早早建立了对于死亡的情绪:渴望战胜和征服。他在丧父之后很快退学开始了自己的攀岩生涯,并一次次逃脱死亡的魔掌。虽然这种胜利,会在任何一次失误之后全无意义。

他只能做到为每一次攀登做足准备,尽人事以待天命。





对于我们来说,死亡是避之唯恐不及的终点。但对于如亚历克斯这样的攀登者,或许那些远离尘嚣、无限接近自然的岩上时刻,那种超脱于世界、无畏攀登的感觉,完全抵得过死亡的威胁。





那种心态,我们无从体会,也只能想象,或许在这个故事里,你也会有自己的解读。





当亚历克斯终于登上酋长岩,他立刻给珊妮拨通视频,并以一种紧绷的语气笨拙地告诉她:“Thank you very much, I really appreciate you, I love you, bye.”在观众忍不住想笑的时候,视频那边传来歇斯底里的哭声。

就在本文发表的前一天,刚刚传来消息,为本片担任摄影师的安德鲁·贝伦兹被宣布死亡。虽然发布这一消息的导演伊丽莎白·柴并未道明缘由,但这位长期从事登山活动的46岁男子,必然遭遇了一次意外。





伊丽莎白发推公布这一情况

攀岩者与死亡的竞赛,胜败从来无法定论。

我们无法理解,或许也无需理解,但我们需要知道的是,在我们蝇营狗苟的眼前生活之外,确实有一些人,正在试图触摸这个世界的顶峰。无论是死亡,无论是绝壁,只要你肯,总有战而胜之的可能。

这,或许是《徒手攀岩》会让我们每个人,心向往之的原因。







