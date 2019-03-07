



春天来了，冰雪消融，万物复苏，又到了空气中开始弥漫荷尔蒙的季节！

这不，2019刚开春，小编就被一部高甜养眼的韩剧撩到，正是由李栋旭和刘仁娜主演《触及真心》！





《触及真心》(2019)

진심이 닿다

导演: 朴俊和

编剧: 李明淑 / 崔宝琳

主演: 李栋旭 / 刘仁娜 / 李尚禹 / 孙星允

类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情

制片国家/地区: 韩国

集数: 16





对于长期广泛生长在亚洲大陆地区的单身狗来说，即便不是冲着这两位的颜值，好好学点儿撩汉（妹）技巧，也能平稳渡过这个甜蜜的春天不是？

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“桃子CP”再续前缘

《触及真心》开播前便未播先火。相信不少朋友都还记得两年前那部被赚足了眼泪的韩剧《孤单又灿烂的神：鬼怪》，里面阴间使者和Sunny百转千回的爱情故事可是一点儿也不输给鬼怪和他的新娘。





《鬼怪》剧照

在《鬼怪》中，刘仁娜饰演的Sunny是炸鸡店美女老板，李栋旭常戴的帽子又酷似某知名披萨店的标志，因此两人被赋予爱的称谓“披鸡CP”；而“披鸡”与桃子韩语发音相似，两人也干脆被粉丝们叫做“桃子CP”。

历经前世今生，阴间使者和Sunny直到第三世才走到一起，剧里满满CP感的李栋旭和刘仁娜剧外也频频被传“在一起”。













承接着李栋旭、刘仁娜的超高话题度，两人在新剧里的人设与《鬼怪》也十分类似。





《触及真心》中李栋旭、刘仁娜的职业分别是金牌律师权正录和过气大明星吴允书，跟《鬼怪》结尾阴间使者和Sunny第三世的职业警察和明星很接近啊~





无论警察还是律师，李栋旭都是正义的代表，刘仁娜则是负责美美哒的明星。













如此讨巧的人设，和可以预见的两人戏中的情感走势，也难怪《触及真心》被不少粉丝称作“《鬼怪》后传”、“《鬼怪》番外篇”。

据说，《触及真心》原定的男主是郑敬淏，郑敬淏辞演以后确定由李栋旭出演，这才成全了桃子CP的再续前缘。









刘在石你说什么大实话~





值得一提的是，《触及真心》的导演正是执导《金秘书为何那样》、《今生是第一次》的朴俊和，每次的选角都能带来满满的CP感，这位导演也是深得偶像剧三味啊。





2

撒糖敬经典，大咖齐上阵



《触及真心》翻拍自韩国同名网漫，讲述的是韩流巨星吴允书和金牌律师权正录的爱情故事。咋一看，这海报的画风也是没谁了。













因突然爆出的和富三代之间的丑闻的吴允书，为了能够主演著名编剧的电视剧，不惜伪装成以龟毛出名的韩国顶级律师权正录的秘书，以三个月为限，熟悉律政生活，改善蹩脚的演技。













泡菜味儿的浪漫韩剧套路总是相似，《触及真心》所做的花样翻新，最大的特点莫过于对诸多韩剧经典桥段的致敬和改编。

诞生桃子CP的《鬼怪》自然首当其冲。吴允书和权正录第一次见面，就是《鬼怪》里两人在第三世见面的“握手梗”。





《鬼怪》片段





《触及真心》片段



桃子CP的糖，撒一遍当然不够。两人关系缓和后，终于取得金牌律师称赞的吴允书脖间的围巾北风吹散，“风吹围巾梗”再次上演，权正录虽面不改色但心在跳地拾起并为娇羞的吴允书系上。













如果接梗《鬼怪》是常规操作，那么蹭《太阳的后裔》就显得相当不矜持了。







失势的女主抢走了经纪人为另一当红女星准备的著名编剧的剧本，坐在马桶上津津有味地开始了品（臆）读（想），脑海中出现的画面便是对《太阳的后裔》异国初遇片段的临摹。













对娱乐圈开嘲讽，去律师圈瞎搅和，这般操作，加上技能满分的撒糖套路，豆瓣8.3分妥妥到手。













这么会玩的编剧是哪位？李明淑、崔宝琳。崔宝琳作为《金秘书为何那样》的末位编剧不用多说，而作为主编剧的李明淑，代表作品《你为我着迷》，男女主角是CP粉无数的的朴信惠和郑容和。





加上执导过《今生是第一次》、《金秘书为何那样》的导演朴俊和，撒糖就只能是基本操作了。都是千年的狐狸，各个玩得一手好聊斋。













两位主演也绝对不让人失望。作为整容脸里看起来最舒服的刘仁娜，即便36岁，镜头前既有小女孩的可爱纯真，又有成熟女人的妩媚娇俏；平日无论作为明星的穿搭、还是职场OL风，都能轻松驾驭。









而李栋旭的颜值更是不必多说。行走的衣架，性冷淡的穿搭，独特的三眼皮加上学霸人设和自带的高冷气息，即便是同剧里颜值不相上下的男演员，也难以盖其锋芒。













从目前的剧情走势来看，两人的情感过渡自然，从最初的“傲慢与偏见”，已经开始越来越甜了。作为一部漫改作品、颜值在线、演技在线，怎么说也是相当值得一看啊。

3

实力做最好“吃”的韩剧

作为一部言情偶像剧，《触及真心》的各种撒糖观众表示完全可以hold住，但……一部言情剧拍这么多吃的是什么动机？“舌尖上的恋爱”吗？





作为一部政法题材的浪漫爱情都市剧，《触及真心》的野心怕是沉稳低调地做一个发毒的言情剧。不然，怎么这演员吃道具的速度比《知否知否》有过之而无不及？













主演桃子CP在剧中吃道具梯队占据绝对优势。比如躲在车里大快朵颐解决午餐的女主角吴允书，米线吃得完全不顾女神形象。













和金牌律师权正录（李栋旭 饰）在剧中第一次的情感转折，靠的就是一顿深夜烤牛肠。





自然，作为大韩民国顶级的律师，出去谈工作的权正录也要和客户吃吃吃了，哪怕是只有几句话的镜头，也要吃出（哦不，演出）氛围和情调。













一个人吃不过瘾，既然是团结的“桃子CP”，约了同行前辈的权正录自然少不了带上身边的吃货允书，共享精致餐食。





事后权正录也坦白了这样做的目的：既是带吴允书熟悉工作，更是为了扰乱前辈擅长的一对一工作套话。纳尼，原来是利用我？那必须……吃一顿吧。





作为补偿，两人又点了满满一大桌的菜肴，刘仁娜完美诠释了此时与其害羞不如举起筷子实在……







除了两位主演，两人所在公司的职员，工作日的午餐、下午茶也要被事无巨细地照顾到。









几个人的聚餐就能叫做“好吃的韩剧”么？图样图森破。

客串《金秘书为何那样》的孙星允此次饰演和李栋旭同窗情谊深厚的女二夏天，一位干练漂亮的律政精英。













平日里同事讨论的问题总是绕不开午餐吃什么，是不是和常坐办公室的我们很像？













甚至同事和夏天一场争吵的戏份，直接安排在了熙熙攘攘的食堂里，连群众演员的饭也一并解决了！













只能在《知否》中啃着二叔递来的包子的颖宝，此情此景，怕是要哭晕在厕所里。





从剧情来说，《触及真心》并没有什么让人眼前一亮的创新，但是“老奸巨猾”的编剧和导演，对于甜蜜的节奏和腔调都拿捏得太过精准，真的每一把糖都让人相信爱情！













从《爱情是什么》到现在，火遍亚洲二十多年的韩剧依然在言情剧领域声势不减，虽然服化道和灯光水准不断上升，但剧情内核其实一直没变，算是把一招鲜吃遍天玩到了极致。





如《触及真心》这样的撒糖剧，为我们完美搭建了一个真爱大过天的幻境，怎能不爱，谁心里还没个小公举咋的？









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