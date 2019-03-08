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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 《惊奇队长》很一般，除非你实在无所事事，否则就不用浪费时间了。

藤井树 发布于：


去年，灭霸弹指一挥间，地球锐减一半人口，复仇者联盟成员也不能幸免。虽然知道《复联4》总有办法将大家救回来，但具体怎么救的问题，依然悬念满满。

 

之前还有人说，要靠蚁人从量子态空间扭转时间，但《蚁人2》看完之后，感觉全依赖斯科特不是很靠谱。他们一家怎么自救还是个问题。

 

那么还得靠神盾局局长灰飞烟灭前留下的彩蛋——显示着某个老朋友logo的呼机——来扭转乾坤。

 


看完《惊奇队长》，这波彻底稳了。


作为漫威全村的希望，卡罗尔·丹弗斯有秒天秒地秒一切的逆天超能力，发功时超级赛亚人既视感。



面对一般反派，也不过抬抬小手的程度，连打都不用打。

 

而且这种超能力理论上没有限制，更无需收集宝石，自身用爱发电。就问灭霸，你怕不怕？


《惊奇队长》

Captain Marvel 

导演: 安娜·波顿 / 瑞安·弗雷克
编剧: 安娜·波顿 / 瑞安·弗雷克 / 吉内瓦·德沃莱特-罗宾森
主演: 布丽·拉尔森 / 塞缪尔·杰克逊 / 麦肯娜·格瑞丝 / 嘉玛·陈 / 李·佩斯 
类型: 动作 / 科幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国
片长: 124分钟

内地上映: 2019-03-08

 

漫威电影宇宙如火如荼地发展到今天，固然有铁索连舟的稳定性，但也与单部电影都有自己的独特性分不开关系。

 

凯文·佩奇善于挖掘、敢于启动做低成本独立片出身的小导演，尤其是在构建宇宙第二阶段的过程中，大大增添了多样色彩——《银河护卫队》的詹姆斯·古恩、《雷神3：诸神黄昏》的塔伊加·维迪提，前后证实了这个策略的可行性。

 


《惊奇队长》的一对搭档导演，安娜·波顿和瑞安·弗雷克，同样做独立片出身，之前一部《半个尼尔森》在洛迦诺电影节一鸣惊人。导演组合这一形态似乎和在复联挑大梁的罗素兄弟有所呼应，但实则一男一女的差别，又平衡了《惊奇队长》作为女性英雄故事的需要。

 

以上主创组合在前期无疑是被看好的。

 

同时责任也是重大的：除了要开启单人solo系列，《惊奇队长》更大的作用是承接《复仇者联盟4》



从上映档期3月初便可看出，与4月26日的《复联4》靠的很近，正如去年2月的《黑豹》紧跟5月《复联3》，不仅黑豹等人全部亮相，瓦坎达也成为第三幕大战的主战场。

 

如果从这个角度来评判《惊奇队长》，它在连接MCU各方面线索确实做得很好。从至关重要的BB机，到最早出现在《美国队长》中的蓝色空间宝石，甚至弗瑞局长是如何定名保护者计划为“复仇者联盟”，均一一做了解答。

 


惊奇女士在漫画的设定里是个半克里人。而在电影中她变成了空军飞行员，在一次执行任务中发生意外，吸收了巨大能量，变身“超级赛亚人”。

 


为了避免过早给人一种无敌的感觉，卡罗尔·丹弗斯最初的一战被限制了双手，不得不凭借实打实的武力取胜。


这段在敌人太空舱里以一敌十的打斗戏，也是《惊奇队长》最出彩的段落之一，甚至动作设计方面同时融合了力量和技巧，之于其他MCU电影，武打明显更有特色。

 


有了目前最先进的“减龄”电影特效技术，塞缪尔·杰克逊轻松年轻了20岁，完全看不出任何破绽。



那时候，弗瑞局长还带着青涩感，对地外的力量一无所知。因此他最初邂逅从天而降的惊奇队长时，有一种《终结者》里小特纳刚刚见到施瓦辛格的化学反应，很搞笑。

 


两人之间有趣的互动承包了影片大部分笑点。另外，橘猫实力抢镜，说它成为本片最大亮点也不为过！软萌的橘猫被外星人当做危险等级九级的“噬元兽”，跟它一比，“人类男性”弗瑞局长危险系数几乎为零。

 


除了处心积虑地骗人养猫，主线任务堪称无聊。实际上就是帮卡罗尔·丹弗斯找记忆的过程。期间，她想起了自己的师傅，见到了曾经的队友、队友的女儿，然后受到感召，要做对的事情，惩奸除恶。

 


惊奇队长的心路历程跟“伟光正”的美队是一挂的，但刻画的深度却远远不及《美国队长》。她所经历的师生情、战友情，以及歧视，都如蜻蜓点水般，不够动人的同时，甚至显得混乱，没有重点。

 

反观《美国队长》为史蒂芬奠定的情感和内涵，则是深邃生动的。从菜鸟崛起，到与冬兵亦敌亦友的复杂战（ji）友（you）情，再到和特工卡特的生死绝恋。


一句“我错过了一场约会”，现在想想都会鼻酸。

 


这样一比，《惊奇队长》不知差了多少段位。卡罗尔·丹弗斯本就是外星人超级英雄，天然带有不接地气的短板，而电影也没能让她的起源故事打动观众，想必接下来的路将愈发难走。

 

另外《惊奇队长》让人十分失望的，是影片缺乏独特风格和气质。如前所述，《银河护卫队》《雷神3》，甚至再早点《美国队长》的冷战背景，都有将自己与其他超级英雄电影区分开的独特风格。

 


虽然很早就听说《惊奇队长》将故事线放在上世纪九十年代，要重回“黑客帝国式美学”。但除了一场在火车上的动作戏还算带感，其余部分并没有留下出众的年代气质（除了调侃两次网速）。

 

摇滚名曲的运用，也远没有《银河护卫队》成功，往往只是作为打斗的背景音乐出现，而没有起到任何气氛加成效果。

 


布丽·拉尔森饰演惊奇队长，看得出她有非常努力去塑造一个深刻的角色，但结果却不尽人意。这与她前期被带有性别歧视色彩的“长相论”诟病无关，而是最终将卡罗尔·丹弗斯呈现得过于僵硬。

 


该展现人物的脆弱时，很拘谨；该深化她的内心挣扎时，又没有放大应有的过程。讲道理，以布丽·拉尔森的演技和才华，想做到这些不是很难。不知是不是导演在导戏时，对惊奇队长有什么误解……

 

其他配角方面，反派外星人有一个能力——可以变成任何想变成的人或物体的样子，这个能力早期有所展示，呈现出一些有趣、富有悬念的效果，但后期却全部丢掉，可惜了这么好的设定。

 


总而言之，《惊奇队长》整体低于预期，如果作为单人solo系列的开篇，是完全不够支撑继续拍下去的。


除非，在4月底的《复仇者联盟4：终极之战》中，卡罗尔·丹弗斯有着极其圈粉的举动，能让观众彻底爱上这个角色，否则MCU的这个女性超级英雄就很容易“复联一次游”了。




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团



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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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